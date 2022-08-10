Samsung представила две новые модели телефонов с гибким экраном и более прочные Galaxy Watch с датчиком температуры тела Статьи редакции
Компания провела презентацию Unpacked 2022.
Компания анонсировала складные телефоны Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, часы Galaxy Watch 5 и наушники Galaxy Buds 2 Pro. Продажи всех устройств начнутся после 26 августа, пока компания собирает предзаказы. По собственным данным, это самые прочные складные телефоны из-за усовершенствованных алюминиевых рамок и наружного стекла Corning, которое более устойчиво к царапинам и повреждениям от падений.
Galaxy Z Flip 4
У новой модели более ёмкий аккумулятор. Экран диагональю 6,7 дюйма такой же, как и у предыдущей модели. Портретный режим стал доступен и для фронтальной камеры, есть съёмка видео в режиме «свободные руки» при частичном складывании телефона. Она доступна также в Facebook, Instagram (принадлежат признанной экстремистской в России Meta) и WhatsApp.
У Flip 4 больше возможностей в сложенном состоянии — можно звонить, общаться в видеочате и отвечать на сообщения.
Есть функция сверхбыстрой зарядки — до 50% заряда за 30 минут.
Z Flip 4 стоит от $999.
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Fold 4 — первое устройство со специальной версией Android 12L для устройств с большим экраном.
В смартфоне — 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 30-кратный зум. Алгоритмы камеры помогут делать более качественные снимки ночью. Как и у Flip 4, у модели есть сверхбыстрая зарядка.
Оба складных телефона могут работать со стилусом S Pen, но места для его хранения у смартфонов нет.
Z Fold 4 стоит от $1799.
Galaxy Watch 5 and Galaxy Watch 5 Pro
Samsung анонсировала новые «умные» часы: Galaxy Watch 5 за $280, Galaxy Watch 5 Pro за $450 и Galaxy Watch 5 Golf Edition с рекомендациями для игры в гольф за $330.
В Watch 5 появился датчик температуры тела. Ёмкость аккумулятора на 13% — через восемь минут зарядки часы уже смогут отследить 8-часовой сон.
Watch 5 Pro работает 80 часов без подзарядки. У устройства более прочный корпус, подходит для занятий экстремальными видами спорта.
Galaxy Buds 2 Pro
Наушники работают с технологией Intelligent Active Noise Cancellation. Они подавляют шум вокруг, но могут определять, когда кто-то разговаривает с вами, и уменьшать громкость.
Модель выйдет в трёх цветах — белом, чёрном и фиолетовом. Стоят —$230.
чето захотелось раскрибушку купить
мб знает кто делает сейчас раскладухи кроме самсунга такие же? это же мечта девайс, для миллениалов типа
Нет, если хочешь реально рабочий девайс, а не сырой прототип и игрушку, то особой конкуренции у Samsung нет, они очень много на R&D складных смартфонов потратили.
Oppo Find N
Huawei Mate Xs
Xiaomi Mi MIX Fold
ну да, это все в планшет разворачивается, а у z flip похоже что конкурентов и правда немае
Galaxy Z Flip 4
После этого анонса на тж начался сущий кошмар
вроде писали что откажутся от Z
поздновато, уже брошюрку напечатали и отдел маркетинга утвердил
Показали то, что никогда не появится в России
никогда это конечно жоска, будут смартфоны с иранской раскладкой
Так и вижу что захожу на ютуб, а там ни одного русскоязычного обзора на эту игрушку.
Пох вообще, не Эпл и точка
шТОШ
Вместо того что бы свергать Путина они телефоны...
Ой ..простите