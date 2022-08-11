Xiaomi представила робота-гуманоида CyberOne — он способен распознавать эмоции людей и дарить цветы Статьи редакции
Внешне CyberOne напоминает аналогичного робота Tesla.
Китайская компания представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne в рамках презентации 11 августа 2022 года.
Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab.Рост робота-гуманоида составляет 177 см, а вес — 52 кг. Средняя скорость передвижения CyberOne — 3,6 км/ч.
Робот оснащён комплексом сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. Так, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.
Во время передвижения робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя проприетарную технологию Xiaomi Mi Sense.
CyberOne может переносить небольшие предметы. В ходе презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лэй Цзюню.
В Xiaomi считают, что CyberOne может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако в компании подчеркнули, что это лишь первая модель и ей очень далеко до действительно «умных» роботов. Тем не менее Xiaomi планирует активно развивать это направление. Когда и по какой цене CyberOne поступит в продажу, неизвестно.
Внешне CyberOne похож на аналогичного робота Tesla, представленного в августе 2021 года. Компания вновь покажет его в ходе мероприятия AI Day 2 уже 30 сентября.
ебать, пост не про хороших русских
вот уже приплели выше . Лахта не дремлет
Это Коматсу, он в ВСУ служит, какая Лахта
Он способен распознавать эмоции людей, а его эмоции распознать будет непросто
упс
В этом нет необходимости, робот же в рабстве и можно догадаться что основная эмоция "кожаные ублюдки вы поплатитесь"
вождя любит?
Оперу пишет
Важнее другое: входит ли отношение к вождю в 45 человеческих эмоций, которые он способен распознать
Тем временем в раиси люди проваливаются в уличньіе толчки
Подарите мне цветы.
💐
Спасибо!!
Розочку могу, БРАТ
Двухсотлетний человек.
Год первый
про хороших китайцев
Чото хочется пиздануть его.
Робот - каблук
Всё ещё не сэкс робот.
Поднажмите там, китайчики! Я в вас верю!
Первый взгляд на робота-гуманоида от Яндекс 😯
Когда научится посуду мыть, цветы поливать, в магазин ходить и ребёнка в школу провожать, так и поговорим.