Внешне CyberOne напоминает аналогичного робота Tesla.

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Китайская компания представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne в рамках презентации 11 августа 2022 года.

Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab.Рост робота-гуманоида составляет 177 см, а вес — 52 кг. Средняя скорость передвижения CyberOne — 3,6 км/ч.

Робот оснащён комплексом сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. Так, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.

Во время передвижения робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя проприетарную технологию Xiaomi Mi Sense.

CyberOne может переносить небольшие предметы. В ходе презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лэй Цзюню.

В Xiaomi считают, что CyberOne может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако в компании подчеркнули, что это лишь первая модель и ей очень далеко до действительно «умных» роботов. Тем не менее Xiaomi планирует активно развивать это направление. Когда и по какой цене CyberOne поступит в продажу, неизвестно.