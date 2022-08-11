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Технологии
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Xiaomi представила робота-гуманоида CyberOne — он способен распознавать эмоции людей и дарить цветы Статьи редакции

Внешне CyberOne напоминает аналогичного робота Tesla.

441 просмотров

Китайская компания представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne в рамках презентации 11 августа 2022 года.

Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab.Рост робота-гуманоида составляет 177 см, а вес — 52 кг. Средняя скорость передвижения CyberOne — 3,6 км/ч.

Робот оснащён комплексом сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. Так, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.

Во время передвижения робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя проприетарную технологию Xiaomi Mi Sense.

CyberOne может переносить небольшие предметы. В ходе презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лэй Цзюню.

В Xiaomi считают, что CyberOne может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако в компании подчеркнули, что это лишь первая модель и ей очень далеко до действительно «умных» роботов. Тем не менее Xiaomi планирует активно развивать это направление. Когда и по какой цене CyberOne поступит в продажу, неизвестно.

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Внешне CyberOne похож на аналогичного робота Tesla, представленного в августе 2021 года. Компания вновь покажет его в ходе мероприятия AI Day 2 уже 30 сентября.

#новости #роботы #xiaomi

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21 комментарий
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 Big Fella

ебать, пост не про хороших русских

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darkAlert

вот уже приплели выше . Лахта не дремлет

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Блаженный кофе

Это Коматсу, он в ВСУ служит, какая Лахта

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Пространственный кавалер

Он способен распознавать эмоции людей, а его эмоции распознать будет непросто

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Гордон Фриман

упс

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luxury

В этом нет необходимости, робот же в рабстве и можно догадаться что основная эмоция "кожаные ублюдки вы поплатитесь"

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Some1 Else

вождя любит?

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Bulky Blackcrappy против войны

Оперу пишет

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Пространственный кавалер

Важнее другое: входит ли отношение к вождю в 45 человеческих эмоций, которые он способен распознать

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Komatsu D335A

Тем временем в раиси люди проваливаются в уличньіе толчки

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Свободный паркур

Подарите мне цветы.

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Пространственный кавалер

💐

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Свободный паркур

Спасибо!!

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Блаженный кофе

Розочку могу, БРАТ

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Невозможный единорожек88

Двухсотлетний человек.
Год первый

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R. Diamonds

про хороших китайцев

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Times Roman

Чото хочется пиздануть его.

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TOMYMM

Робот - каблук

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Belarus

Всё ещё не сэкс робот.
Поднажмите там, китайчики! Я в вас верю!

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Лмао

Первый взгляд на робота-гуманоида от Яндекс 😯

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СОВа

Когда научится посуду мыть, цветы поливать, в магазин ходить и ребёнка в школу провожать, так и поговорим.

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