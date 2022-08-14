Ректор «Сколтеха» заявил о невозможности развития связи 6G в обход 5G Статьи редакции
В России развитие связи пятого поколения сдерживается из-за отсутствия отечественного оборудования.
- «Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — сказал Александр Кулешов РБК.
- В конце июля «Ъ» со ссылкой на источник писал, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИ радио) готовят проект по разработке оборудования 6G и запросили на это более 30 млрд рублей. Источник издания говорил, что оборудование может быть создано к 2025 году.
- Сам Кулешов утверждает, что непосредственно «Сколтех» не запрашивал 30 млрд рублей. По его словам, сейчас перед институтом стоят «исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G». Запрашивали ли сумму другие структуры, он не уточнил, пишет РБК.
- В июле аналитики в области мобильных телекоммуникаций рассказали изданию «Деловой Петербург», что о появлении в России связи пятого поколения в ближайшие несколько лет можно забыть. Это связано не только с уходом ведущих поставщиков оборудования: самый подходящий для 5G диапазон занят силовиками, и они не намерены делиться им с гражданскими. Помимо этого, использовать выделенные частоты операторы не могут, так как они должны строить сети на оборудовании российского производства, которого пока не существует.
- Стандарт 6G, как ожидается, будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Но, объяснил «ДП» собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
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Это что за либераха выползла , Владимир Владимирович сказал будет, значит будет!!!!1! Надо будет и 7G, и 10G и 150GGG сделаем !
Будет только точка G
типо, не все найти смогут?
разбудите когда будет 36G
Из рубрики «мы щас как в сссссссср сделаем доллар по десять копеек вот они там запоют»
Сенсация: оказывается, сразу после деревянной телеги звездолёт не сделаешь!
Это мы еще посмотрим
Рогозин смастерил?
А вообще, вы забыли наш тег поставить
Кектор Лолтеха.
ебать он гений
Я тоже гений
Если кто-то считает возможным перейти с 6G на XG, то хуй вы угадали, просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта.
Жду платёж 30 лярдов, спасибо что пригласили
Бля, чел 30ки нет, но есть хуй. Хуй будешь?
Г-н Ройзман, мы вас узнали
Раз 5G не могут реализовать (т.к. отечественного оборудования нет), то на 6G перепрыгнуть не удастся.
Частоты, которые они предлагают - полный бред. Чем выше частота - тем хуже проходит сигнал через препятствия (стены, деревья и т.д.). В таком случае вышки придётся чуть ли не через каждые 5 метров ставить.
Вышки 6G уже имплантированы большинству россиян вместе с вакциной спутник
Мне интересно сколько должно пройти времени под санкциями что бы наши чинуши перестали изображать вот эту вот победу и только выиграли? Или такое в принципе не возможно?
Так то изначально было ясно что нихуя не выйдет. Ну разве что говно. Оно всегда вовремя
Это как 17D кинотеатры в парках развлечения?
а что случилось?
Рубаха в жопу засучилась
щас у него найдут труп в багажнике - за пиздеж не по повестке
хз чё там невозможного, G200 во всю клепают уже полгода
В РФ правило простое — всё что планируется дальше чем на 1 год, то пиздёж и распил. В статье план создания оборудования 6G к 2025 году. Это больше 1 года от текущей даты. Значит пиздёж. Занесите это в учебники по истории.
Или осел, или падишах, как говорится.
"развитие связи пятого поколения сдерживается из-за отсутствия отечественного оборудования."
Пиздабол, всем известно что военка частоты не дает, а 5G оборудование нам китай прям сейчас готов насыпать целую гору.
Получается военка отстала, помню читал что на западе эту частоту только только освободили для гражданки
Ну это не мешало вводить LTE минуя HSPA+ в России. А щас вдруг проблема.
Так, пройдемте за дискредитацию
Расстрелять вредителя.