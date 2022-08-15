Роскосмос представил макет российской орбитальной станции Статьи редакции
Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.
Разработкой эскизного проекта занимается подведомственная корпорация Роскосмоса «Энергия».
На выставке представили макет на втором этапе создания. На нём, помимо базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, показали целевой и производственный модули и платформу обслуживания.
26 июля 2022 года новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и после этого займётся разработкой собственной станции. О потенциальном строительстве своего проекта Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.
4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Так что он может прийтись как на 2025 год, так и на 2030-й. То же подтвердили и другие страны-участницы проекта.
- Вы станции строите?
- Нет, макеты показываем.
от создателей российского айфона, отечественного электромобиля и танка Армата. Скоро во всех кинотеатрах, которые остались.
Рогозин должен написать про это песню
Удивлён что не такое.
Станция в форме креста - это хорошо, но где на схеме храмовый модуль?
А также в области макетов мы впереди планеты всей
А в реале будут просить китайцев пустить на свою)
Он напечатан на импортном 3D-принтере или все же из папье-маше?
Макет, вы сейчас здесь
так они ж человеков уже провезли
Сообщение удалено
Кстати, а почему пост на подсайте "технологии"?
Не знаю, не знаю. Без церковного и аквадискотечного модулей проект выглядит незавершённым.
Выглядит как макет
Тут главное не спутать
не вижу "науки" в новой модели. Только не говорите, что они собираются науку на мксе оставить... только не это...
Ну, это уже прогресс. Раньше только мультики рисовали.
Грузовой корабль Прогресс летает уже давно)
даже видео нормально не смогли
Так его видимо и запустят... Нанотехнологии, хуле.
хз тут плакать или смеятся)
Напомнило "Столица мира Германия"
Это на Луне?
нет, на земле. Он хотел сделать таким Берлин
Можно кино снимать про «Ностромо»
"Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно."
В принципе, можно дальше не читать.
Неужели никто ещё не сделал то, что должно с этой фоткой?
Здесь не хватает прямых линий
не годится, очень мало фольги
Боюсь представить сколько это обошлось бюджету и сколько их этого заплатили трудовику. Школьники, понятное дело, трудилис за идею.