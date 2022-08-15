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Технологии
vc.ru

Роскосмос представил макет российской орбитальной станции Статьи редакции

Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.

931 просмотров

Разработкой эскизного проекта занимается подведомственная корпорация Роскосмоса «Энергия».

На выставке представили макет на втором этапе создания. На нём, помимо базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, показали целевой и производственный модули и платформу обслуживания.

26 июля 2022 года новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и после этого займётся разработкой собственной станции. О потенциальном строительстве своего проекта Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.

4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Так что он может прийтись как на 2025 год, так и на 2030-й. То же подтвердили и другие страны-участницы проекта.

Облик орбитальной станции. В нижней части Земля и возможности станции по наблюдению за объектами на поверхности планеты. В верхней части — этапы сборки станции на орбите и её возможности по обслуживанию космических аппаратов

#новости #роскосмос #мкс

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29 комментариев
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 Клаус Шульце

- Вы станции строите?
- Нет, макеты показываем.

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Винный Пук

от создателей российского айфона, отечественного электромобиля и танка Армата. Скоро во всех кинотеатрах, которые остались.

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Владимир

Рогозин должен написать про это песню

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aliftin

Удивлён что не такое.

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Роковой теркин30см

Станция в форме креста - это хорошо, но где на схеме храмовый модуль?

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Роковой теркин30см

А также в области макетов мы впереди планеты всей

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Тимурчик

А в реале будут просить китайцев пустить на свою)

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Роковой теркин30см

Он напечатан на импортном 3D-принтере или все же из папье-маше?

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Stan Majors

Макет, вы сейчас здесь

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Ударный химик

так они ж человеков уже провезли

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Московский

Сообщение удалено

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SergeB

Кстати, а почему пост на подсайте "технологии"?

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агульная млявасць

Не знаю, не знаю. Без церковного и аквадискотечного модулей проект выглядит незавершённым.

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Владлен Макаревич

Выглядит как макет

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PABL0

Тут главное не спутать

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Alexander

не вижу "науки" в новой модели. Только не говорите, что они собираются науку на мксе оставить... только не это...

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SergeB

Ну, это уже прогресс. Раньше только мультики рисовали.

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Stan Majors

Грузовой корабль Прогресс летает уже давно)

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Доктор Пречистенка

даже видео нормально не смогли

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Винный Пук

Так его видимо и запустят... Нанотехнологии, хуле.

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Misha Stakhyr

хз тут плакать или смеятся)

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Adil

Напомнило "Столица мира Германия"

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Неверный глобус

Это на Луне?

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Adil

нет, на земле. Он хотел сделать таким Берлин

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Баллон Помоев

Можно кино снимать про «Ностромо»

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asdsdf

"Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно."
В принципе, можно дальше не читать.

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Следующий будильник

Неужели никто ещё не сделал то, что должно с этой фоткой?

Здесь не хватает прямых линий

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Гражданин концлагеря Путлера

не годится, очень мало фольги

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PABL0

Боюсь представить сколько это обошлось бюджету и сколько их этого заплатили трудовику. Школьники, понятное дело, трудилис за идею.

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