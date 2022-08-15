Сколько стоит проект и когда его начнут реализовывать — неизвестно.

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Разработкой эскизного проекта занимается подведомственная корпорация Роскосмоса «Энергия».

На выставке представили макет на втором этапе создания. На нём, помимо базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, показали целевой и производственный модули и платформу обслуживания.

26 июля 2022 года новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и после этого займётся разработкой собственной станции. О потенциальном строительстве своего проекта Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.

4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». Так что он может прийтись как на 2025 год, так и на 2030-й. То же подтвердили и другие страны-участницы проекта.