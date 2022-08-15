Инженер создал четвероногий экзоскелет для змеи, чтобы она смогла «ходить» Статьи редакции
Наконец-то.
Инженер Аллен Пан собрал для змеи экзоскелет — и опубликовал ролик на ютубе с процессом создания устройства. Эксперимент начинался как шутка, однако когда змею поместили в «скафандр», она быстро разобралась с новой обстановкой и даже стала ходить на встроенных «лапах».
Экзоскелет представляет собой длинный пластиковый тубус, на нижней части которого закреплены сенсоры. По краям установлены механические манипуляторы, они принимают данные с сенсоров. Змея к устройству не пристёгивается и может выбраться из него, когда захочет.
Первая попытка использовать устройство пошла не по плану, но тогда Пан использовал плюшевую игрушку вместо настоящей рептилии. На второй раз всё прошло удачно: инженер аккуратно поместил рептилию в тубус и та стала ползти. Данные о её движениях считал сенсор — в результате экзоскелет начал двигаться. Пока устройство может «ходить» только вперёд.
Что выводить змею на прогулку, элементарно же.
Скоро змеи научаться держать винтовку и поработать человечество.
Адский эпизод. Впрочем, как и 80% эпизодов.
Что за мульт?
Проснемся на плантациях, как в "Аврил и поддельный мир"
Человечество победят не роботы и не рептилии, а их соединение
Не рептилии и не андроиды, а их соединение
Поработать НА человечество*
Ну такое, змея им даже управлять не может
Вроде бы рыбка в аквариуме на колесах, которая за едой ездила, сама управляла.
Shit just got real 0_o
змея не может сбежать, т.к. её приклеили?
я бы сказал, что новость нужно назвать так "инженер создал трубу, которая может перемещаться на четырёх лапах, а еще в эту трубу можно засунуть змею".
Я немного не понял, о каких сенсорах идет речь, ибо труба начала двигаться, когда он под трубой выключатель переключил в видео.
Кстати, вот кадры кохоней из этого видео, с них кекнул)
(только не баньте за порнографию, она в мозаике)
Апгрейд змеи до ящерицы?
На дтф такие вещи называют щитпостами на тж это галочка
так пиздуй на дтф
Забавно было NileRed'а в ролике увидеть)