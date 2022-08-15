Наконец-то.

Инженер Аллен Пан собрал для змеи экзоскелет — и опубликовал ролик на ютубе с процессом создания устройства. Эксперимент начинался как шутка, однако когда змею поместили в «скафандр», она быстро разобралась с новой обстановкой и даже стала ходить на встроенных «лапах».

Экзоскелет представляет собой длинный пластиковый тубус, на нижней части которого закреплены сенсоры. По краям установлены механические манипуляторы, они принимают данные с сенсоров. Змея к устройству не пристёгивается и может выбраться из него, когда захочет.

Первая попытка использовать устройство пошла не по плану, но тогда Пан использовал плюшевую игрушку вместо настоящей рептилии. На второй раз всё прошло удачно: инженер аккуратно поместил рептилию в тубус и та стала ползти. Данные о её движениях считал сенсор — в результате экзоскелет начал двигаться. Пока устройство может «ходить» только вперёд.