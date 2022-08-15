Технологии

Инженер создал четвероногий экзоскелет для змеи, чтобы она смогла «ходить» Статьи редакции

Наконец-то.

Инженер Аллен Пан собрал для змеи экзоскелет — и опубликовал ролик на ютубе с процессом создания устройства. Эксперимент начинался как шутка, однако когда змею поместили в «скафандр», она быстро разобралась с новой обстановкой и даже стала ходить на встроенных «лапах».

Экзоскелет представляет собой длинный пластиковый тубус, на нижней части которого закреплены сенсоры. По краям установлены механические манипуляторы, они принимают данные с сенсоров. Змея к устройству не пристёгивается и может выбраться из него, когда захочет.

Первая попытка использовать устройство пошла не по плану, но тогда Пан использовал плюшевую игрушку вместо настоящей рептилии. На второй раз всё прошло удачно: инженер аккуратно поместил рептилию в тубус и та стала ползти. Данные о её движениях считал сенсор — в результате экзоскелет начал двигаться. Пока устройство может «ходить» только вперёд.

#роботы

846 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
Теплый калькулятор
Ответить
Развернуть ветку
15-летняя психопатка

Что выводить змею на прогулку, элементарно же.

Ответить
Развернуть ветку
Ученый щит

Скоро змеи научаться держать винтовку и поработать человечество.

Ответить
Развернуть ветку
Порядочный браслет
Ответить
Развернуть ветку
Джо

Адский эпизод. Впрочем, как и 80% эпизодов.

Ответить
Развернуть ветку
Храм Набросов

Что за мульт?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров
Ответить
Развернуть ветку
Милицейский рак

Проснемся на плантациях, как в "Аврил и поддельный мир"

Ответить
Развернуть ветку
Поздний франт

Человечество победят не роботы и не рептилии, а их соединение

Ответить
Развернуть ветку
Роковой теркин30см

Не рептилии и не андроиды, а их соединение

Ответить
Развернуть ветку
B1ack Onyx

Поработать НА человечество*

Ответить
Развернуть ветку
Необычный кофе

Ну такое, змея им даже управлять не может

Ответить
Развернуть ветку
Джо

Вроде бы рыбка в аквариуме на колесах, которая за едой ездила, сама управляла.

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

Shit just got real 0_o

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный Пук

змея не может сбежать, т.к. её приклеили?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Ков

я бы сказал, что новость нужно назвать так "инженер создал трубу, которая может перемещаться на четырёх лапах, а еще в эту трубу можно засунуть змею".

Я немного не понял, о каких сенсорах идет речь, ибо труба начала двигаться, когда он под трубой выключатель переключил в видео.

Кстати, вот кадры кохоней из этого видео, с них кекнул)
(только не баньте за порнографию, она в мозаике)

Ответить
Развернуть ветку
Пыхнувший кот

Апгрейд змеи до ящерицы?

Ответить
Развернуть ветку
Спящий агент

На дтф такие вещи называют щитпостами на тж это галочка

Ответить
Развернуть ветку
Человек-человек

так пиздуй на дтф

Ответить
Развернуть ветку
Необычный кофе

Забавно было NileRed'а в ролике увидеть)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null