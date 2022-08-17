Фанат Илона Маска опроверг видео о сбитых автопилотом Tesla манекенах — он использовал для теста настоящих детей Статьи редакции
«Теперь попробуем сбить ребёнка!», — с такой фразы начинается ролик.
Инженеры из США продолжают спор об эффективности автопилота в Tesla. 9 августа критик компании показал, что система автомобиля не определяет ребёнка на пешеходном переходе — машина сбила манекен три раза подряд. Обвинение решил опровергнуть Омар Кази, блогер и давний фанат Илона Маска. После выхода «дискредитирующего видео» он вызвался повторить тест самостоятельно — и начал поиск добровольцев с детьми.
Поиски не заняли много времени: в тот же день автор рассказал, что нашёл добровольцев («осталось лишь уговорить жену»), и расписал план грядущего теста. А уже меньше, чем через неделю, Кази выпустил видео эксперимента. Как и его оппонент, мужчина сначала проверил технологию на манекенах, но затем перешёл на людей — сперва на дорогу вышел взрослый мужчина, а за ним «помехами» стали его же дети.
Во всех случаях автомобиль плавно тормозил до полной остановки и не ехал, пока человек не уйдёт с дороги. Когда автопилот проверяли на детях, за рулём сидел их отец. «Я доверяю системе, потому что протестировал её сам и уверен, что она сможет обнаружить детей. Кроме того, я всё ещё контролирую машину и в крайнем случае могу затормозить или свернуть», — поделился эмоциями доброволец.
В ещё одном, последнем тесте Кази повторил условия из оригинального видео, где Tesla двигалась со скоростью около 40 км/ч — правда, на этот раз детей не стали подвергать риску, и снова использовали манекен. В этом эксперименте автомобиль не остановился, но немного сбросил скорость и объехал помеху, а не сбил манекен как в другом ролике.
По мнению Кази, автор оригинального видео Дэн О'Дауд обманул зрителей — он якобы мог нажимать на рычаг газа при приближении к манекену, таким образом отключая режим автопилота. Кроме того, Кази обвинил оппонента в выборе трассы: конусы вдоль дороги не позволяли машине сменить полосу движения и объехать препятствие. Всё это О'Дауд якобы организовал, чтобы дискредитировать конкурента — он является сооснователем компании Green Hills Software, производящей программное обеспечение для транспорта.
В ответ на опровержение Кази О'Дауд выложил ещё один ролик: в нём тест проводится не на трассе, а в похожих городских условиях, а в кадре видно, что водитель не нажимает на рычаг газа. Несмотря на это, машина не тормозит перед манекеном и переезжает его, а помеха даже не фиксируется на экране автопилота.
Как отмечают журналисты издания Motherboard, условия экспериментов всё равно немного отличаются, и сделать конкретный вывод об эффективности автопилота Tesla по видео невозможно. В самой компании тесты пока никак не комментировали.
просто разные версии прошивок
¯\_(ツ)_/¯
один из них не заплатил за плагин "Дети"
Как умный человек, я надеюсь он не использовал своих детей?
Я тоже предпочитаю не читать текст статьи, а сразу уточнить все детали в комментариях. Матом как-то даже лучше воспринимаю
Хотелось бы теста от парочки обычных пользователей Теслы
Но склоняюсь к тому что все же чел у которого машина сбивает манекен фейкует, это настолько базовая вещь в автопилоте, что я просто не верю что они могли так проебаться
Есть подозрение, что он, как профильный специалист, обнаружил неочевидное условие, ломающее логику автопилота. И грамотно его подаёт как общую дисфункциональность в заурядном кейсе.
А прямо сейчас команда инженеров пытается понять, как он это сделал. Продолжение следует.
Чудное у тесел зрение, и это в оптимальных условиях
да
https://youtu.be/tpOg87AQvbo
а есть в тесле плагин для зомби-апокалипсиса? Я так, чисто теоретически интересуюсь
Этот Дэн О'Дауд имеет компанию, которая пишет свой софт для автономных машин и параллельно баллотируется куда то там в калифорнии. Просто для контекста. С первым видео его уже обосрали, что у него там не включен FSD вообще. Не удивлюсь, если тут он просто одну из камер заклеил
Имхо, если автопилот начинает тупить при изменении условий (особенно незначительных) (не будем говорить о том, что в ручную отключает автопилот), то это уже повод проверять.
Дискредитация вс рф