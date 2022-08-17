«Теперь попробуем сбить ребёнка!», — с такой фразы начинается ролик.

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Фрагмент из эксперимента Омара Кази

Инженеры из США продолжают спор об эффективности автопилота в Tesla. 9 августа критик компании показал, что система автомобиля не определяет ребёнка на пешеходном переходе — машина сбила манекен три раза подряд. Обвинение решил опровергнуть Омар Кази, блогер и давний фанат Илона Маска. После выхода «дискредитирующего видео» он вызвался повторить тест самостоятельно — и начал поиск добровольцев с детьми.

Whole Mars Catalog @WholeMarsBlog Is there anyone in the Bay Area with a child who can run in front of my car on Full Self-Driving Beta to make a point? I promise I won't run them over... (will disengage if needed)



(this is a serious request) Есть ли кто-то в районе Сан-Франциско с ребёнком, который мог бы пробежать перед моей машиной на полном автопилоте, чтобы подтвердить мою точку зрения? Обещаю, я не перееду ребёнка... (при необходимости двигатель отключится) (это серьёзный вопрос)

Поиски не заняли много времени: в тот же день автор рассказал, что нашёл добровольцев («осталось лишь уговорить жену»), и расписал план грядущего теста. А уже меньше, чем через неделю, Кази выпустил видео эксперимента. Как и его оппонент, мужчина сначала проверил технологию на манекенах, но затем перешёл на людей — сперва на дорогу вышел взрослый мужчина, а за ним «помехами» стали его же дети.

Во всех случаях автомобиль плавно тормозил до полной остановки и не ехал, пока человек не уйдёт с дороги. Когда автопилот проверяли на детях, за рулём сидел их отец. «Я доверяю системе, потому что протестировал её сам и уверен, что она сможет обнаружить детей. Кроме того, я всё ещё контролирую машину и в крайнем случае могу затормозить или свернуть», — поделился эмоциями доброволец.

В ещё одном, последнем тесте Кази повторил условия из оригинального видео, где Tesla двигалась со скоростью около 40 км/ч — правда, на этот раз детей не стали подвергать риску, и снова использовали манекен. В этом эксперименте автомобиль не остановился, но немного сбросил скорость и объехал помеху, а не сбил манекен как в другом ролике.

По мнению Кази, автор оригинального видео Дэн О'Дауд обманул зрителей — он якобы мог нажимать на рычаг газа при приближении к манекену, таким образом отключая режим автопилота. Кроме того, Кази обвинил оппонента в выборе трассы: конусы вдоль дороги не позволяли машине сменить полосу движения и объехать препятствие. Всё это О'Дауд якобы организовал, чтобы дискредитировать конкурента — он является сооснователем компании Green Hills Software, производящей программное обеспечение для транспорта.

В ответ на опровержение Кази О'Дауд выложил ещё один ролик: в нём тест проводится не на трассе, а в похожих городских условиях, а в кадре видно, что водитель не нажимает на рычаг газа. Несмотря на это, машина не тормозит перед манекеном и переезжает его, а помеха даже не фиксируется на экране автопилота.

Dan O'Dowd @RealDanODowd



Everything is real except the child, bc you know what would happen to a real child! New video of Master Scammer Musk's Full Self-Driving @Tesla ruthlessly mowing down a child mannequin wearing a safety vest in a real school crosswalk. No cones. Room to swerve. Video of pedals.Everything is real except the child, bc you know what would happen to a real child! Новое видео о том, как автопилот Tesla, созданный профессиональным мошенником Илоном Маском, жётско сносит детский манекен в жилете безопасности на настоящем переходе у школы. Никаких конусов, место для объезда, видно педаль газа. Всё реально, кроме ребёнка — потому что вы знаете, что случилось бы с настоящим ребёнком!