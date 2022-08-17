Airbnb начал тестировать в США «антитусовочную» технологию для борьбы с теми, кто бронирует жильё для вечеринок Статьи редакции
Это часть кампании сервиса по защите хозяев от пользователей, которые хотят устроить несанкционированные массовые собрания.
- Технологию тестируют в США и Канаде. Она выявляет бронирования «с потенциально высоким риском».
- Сервис учитывает положительные отзывы пользователя, история использования платформы, продолжительность запрошенного бронирования, расстояние от дома до арендуемого жилья и время брони — выходные или будни и другие факторы.
- Подозрительные брони будут маркировать и не отправлять на утверждение сразу хостам. Пользователи, которым система заблокировала бронирование дома, смогут подобрать другой вариант: например, забронировать отдельную комнату или номер.
- С октября 2021 года Airbnb тестировал технологию в Австралии. Количество несанкционированных вечеринок в районах, где проводили пилотный проект, сократилось на 35%, по данным сервиса.
- В 2020 году компания запретила пользователям по всему миру проводить мероприятия в арендованном жилье из-за пандемии и ограничила количество гостей в одном доме до 16 человек. В июне 2022-го сервис сделал эти ограничения постоянными, допустив исключения для некоторых хозяев жилья.
926 просмотров
Кажется идея для стартапа - сеть тусовочных площадок под аренду. Максимально не убиваемая мебель, хорошая шумоизоляция или отдельное строение, недорогая, плохо бьющаяся посуда. Регулярный ремонт и Уборка заложены в стоимость.
ты придумал клубы? 🧐
Да, идея топ
https://www.loft2rent.ru/loft/
Насыпайте минусов
Комментарий недоступен
одна и та же хуйня каждый раз. на улице собирайтесь сколько хотите, не в чужих домах
Ты прав, но нет. Красный тред
тебе минусик, мне минусик
хаха изи фарм
Комментарий недоступен
Поздно!!!
мы его уничтожили
Комментарий недоступен
Люблю airbnb но косвенно из за него в моем городе квартиры стали дороже. Это пугает. Скоро придется жить в машине
Лобисты набежали хех
Эх аирбнб