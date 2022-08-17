Технологии
vc.ru

Airbnb начал тестировать в США «антитусовочную» технологию для борьбы с теми, кто бронирует жильё для вечеринок Статьи редакции

Это часть кампании сервиса по защите хозяев от пользователей, которые хотят устроить несанкционированные массовые собрания.

  • Технологию тестируют в США и Канаде. Она выявляет бронирования «с потенциально высоким риском».
  • Сервис учитывает положительные отзывы пользователя, история использования платформы, продолжительность запрошенного бронирования, расстояние от дома до арендуемого жилья и время брони — выходные или будни и другие факторы.
  • Подозрительные брони будут маркировать и не отправлять на утверждение сразу хостам. Пользователи, которым система заблокировала бронирование дома, смогут подобрать другой вариант: например, забронировать отдельную комнату или номер.
  • С октября 2021 года Airbnb тестировал технологию в Австралии. Количество несанкционированных вечеринок в районах, где проводили пилотный проект, сократилось на 35%, по данным сервиса.
  • В 2020 году компания запретила пользователям по всему миру проводить мероприятия в арендованном жилье из-за пандемии и ограничила количество гостей в одном доме до 16 человек. В июне 2022-го сервис сделал эти ограничения постоянными, допустив исключения для некоторых хозяев жилья.

#новости #airbnb

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16 комментариев
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Крутой велосипед

Кажется идея для стартапа - сеть тусовочных площадок под аренду. Максимально не убиваемая мебель, хорошая шумоизоляция или отдельное строение, недорогая, плохо бьющаяся посуда. Регулярный ремонт и Уборка заложены в стоимость.

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ЧичаГад

ты придумал клубы? 🧐

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Bulky Blackcrappy против войны

Да, идея топ
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Ааааааааааааа, а я думала сова

Насыпайте минусов

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Оборонный пёс_анон

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ЧичаГад

одна и та же хуйня каждый раз. на улице собирайтесь сколько хотите, не в чужих домах

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Яркий волк

Ты прав, но нет. Красный тред

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Смертельный историк

тебе минусик, мне минусик

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Смертельный историк

хаха изи фарм

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Оборонный пёс_анон

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Яркий волк

Поздно!!!

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Смертельный историк

мы его уничтожили

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Оборонный пёс_анон

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Самец Жука Пожарника

Люблю airbnb но косвенно из за него в моем городе квартиры стали дороже. Это пугает. Скоро придется жить в машине

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Самец Жука Пожарника

Лобисты набежали хех

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Незаконный пистолет

Эх аирбнб

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