В Московском зоопарке на несколько дней поселится собака-робот Статьи редакции
Необычный питомец будет гулять по территории и общаться с посетителями и животными.
С 18 по 21 августа в Московском зоопарке поселится собака-робот Unitree Robotics А1, сообщили в пресс-службе учреждения агентству «Москва». В течение четырёх дней, с 12 до 16 часов робопёс будет гулять по территории сада, общаться с посетителями и некоторыми обитателями зоопарка.
Представители зоопарка рассказали, что в рамках эксперимента робопса хотят на некоторое время поселить в одном из вольеров и «посмотреть на реакцию посетителей». Кроме того, механического соседа представят местным обитателям — жирафу Самсону, волкам, журавлям и обезьянам.
Специалисты заодно понаблюдают за реакцией разных животных на новый предмет, который они до этого не встречали. В заведении также отметили, что «обогащение среды» пройдёт на безопасном расстоянии для всех участников процесса — и животных, и сотрудников, и самого робопса.
тот самый китайский ниндзя робот.
Выгнали из Армии
сразу сел за решетку в "зоопарк"
У бывших военных так.. Устраиваются на какой-нибудь не пыльную работу
Судя по количеству новостей с робопсами в России - на али началась распродажа.
Кстати если в собаку вмандячить увеличение мощности зарядки при поглаживании. Начнет ли ИИ выдумывать хитрожопые варианты что бы получить их ?
можно просто коротить по кд, после поглаживания кд больше
Я понял почему нас уничтожат
У кого флиппер зеро есть? Есть работёнка для вас
А прикиньте это шарика в зоопарке поймали и обклеили фольгой?
Импортозамещённый Boston Dynamics
Будет искать оппозиционеров
Не подсовывание, а обогащение среды обитания