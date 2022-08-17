Необычный питомец будет гулять по территории и общаться с посетителями и животными.

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Фото Варужа Газаряна

С 18 по 21 августа в Московском зоопарке поселится собака-робот Unitree Robotics А1, сообщили в пресс-службе учреждения агентству «Москва». В течение четырёх дней, с 12 до 16 часов робопёс будет гулять по территории сада, общаться с посетителями и некоторыми обитателями зоопарка.

Представители зоопарка рассказали, что в рамках эксперимента робопса хотят на некоторое время поселить в одном из вольеров и «посмотреть на реакцию посетителей». Кроме того, механического соседа представят местным обитателям — жирафу Самсону, волкам, журавлям и обезьянам.

Для [животных] это будет своеобразным обогащением среды обитания. Наши специалисты всегда очень творчески подходят к этому вопросу, обогащение для каждого животного — разное и индивидуальное, но робота не было еще ни разу. представители Московского зоопарка