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Технологии

В Московском зоопарке на несколько дней поселится собака-робот Статьи редакции

Необычный питомец будет гулять по территории и общаться с посетителями и животными.

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Фото Варужа Газаряна

С 18 по 21 августа в Московском зоопарке поселится собака-робот Unitree Robotics А1, сообщили в пресс-службе учреждения агентству «Москва». В течение четырёх дней, с 12 до 16 часов робопёс будет гулять по территории сада, общаться с посетителями и некоторыми обитателями зоопарка.

Представители зоопарка рассказали, что в рамках эксперимента робопса хотят на некоторое время поселить в одном из вольеров и «посмотреть на реакцию посетителей». Кроме того, механического соседа представят местным обитателям — жирафу Самсону, волкам, журавлям и обезьянам.

Для [животных] это будет своеобразным обогащением среды обитания. Наши специалисты всегда очень творчески подходят к этому вопросу, обогащение для каждого животного — разное и индивидуальное, но робота не было еще ни разу.

представители Московского зоопарка

Специалисты заодно понаблюдают за реакцией разных животных на новый предмет, который они до этого не встречали. В заведении также отметили, что «обогащение среды» пройдёт на безопасном расстоянии для всех участников процесса — и животных, и сотрудников, и самого робопса.

#новости #животные #зоопарки #москва #роботы

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13 комментариев
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 Jefftukang Jeff

тот самый китайский ниндзя робот.

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Пятая колонка

Выгнали из Армии

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Jefftukang Jeff

сразу сел за решетку в "зоопарк"

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Пятая колонка

У бывших военных так.. Устраиваются на какой-нибудь не пыльную работу

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Английский Филипп

Судя по количеству новостей с робопсами в России - на али началась распродажа.

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И такое бывает

Кстати если в собаку вмандячить увеличение мощности зарядки при поглаживании. Начнет ли ИИ выдумывать хитрожопые варианты что бы получить их ?

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Elendiar

можно просто коротить по кд, после поглаживания кд больше

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И такое бывает

Я понял почему нас уничтожат

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Hz hz

У кого флиппер зеро есть? Есть работёнка для вас

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Юрий Иванков

А прикиньте это шарика в зоопарке поймали и обклеили фольгой?

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Панорама

Импортозамещённый Boston Dynamics

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Панорама

Будет искать оппозиционеров

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Районный звук

Не подсовывание, а обогащение среды обитания

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