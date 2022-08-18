В ходе неочевидных экспериментов выяснилось, что «Rhythm Nation» ломала даже ноутбуки неподалёку — звуки трека резонировали с жёстким диском.

Сотрудник Microsoft по имени Реймонд Чен рассказал в своём блоге, что в эпоху Windows XP ряд ноутбуков и мобильных компьютеров могли выйти из строя из-за не самой обычной причины — устройства ломались, если рядом кто-то включал песню «Rhythm Nation» исполнительницы Джанет Джексон.

По словам Чена, в то время один из крупных производителей компьютеров внезапно обнаружил, что часть его устройств зависает или вообще перестаёт работать, если запустить на них определённых клип. Непонятно, как именно это обнаружили, но дальнейшие эксперименты показали, что клип «ломал» даже те устройства, которые находились рядом с источником звука, хотя на самом компьютере ролик не запускали.

Выяснилось, что проблема именно в песне: некоторые звуки «Rhythm Nation» играли на определённых частотах — они резонировали с жёсткими дисками компьютеров, работающими на скорости 5400 об/мин, и в некоторых случаях ломали их. В итоге разработчикам пришлось добавить специальный фильтр для аудиодрайвера, который удалял нежелательные частоты.

Уверен, они пометили кодек каким-нибудь цифровым стикером «Не удалять». Но боюсь, что с тех пор все уже забыли о его предназначении. Надеюсь, ноутбуки той компании уже не имеют этого ныне бесполезного фильтра. Реймонд Чен