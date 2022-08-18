Преступник не знал, как работает устройство, и решил оставить его себе.

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Фото CNN

Полиция Флориды арестовала 19-летнего сотрудника местного аэропорта Джованни Де Луку — тот в течение месяца дважды украл драгоценности и личные вещи двух пассажиров на общую сумму больше 16 тысяч долларов. Обнаружить преступника удалось по датчику Apple AirTag, который одна из потерпевших оставила в чемодане.

В июле неназванная пассажирка путешествовала через аэропорт Флориды, однако по прибытию не обнаружила свой чемодан. В нём находились вещи общей суммой 1600 долларов, а также устройство AirTag, которое позволяет определить местоположение. Девушка увидела, что датчик находится в 17 километрах от аэропорта, и передала данные в полицию.

Сотрудники полиции почему-то не сразу отреагировали на информацию, но вернулись к ней спустя несколько недель — когда о пропаже драгоценностей на сумму около 15 тысяч долларов сообщил ещё один пассажир. В этот раз багаж не исчез, просто оттуда вытащили личные вещи владельца.

Тогда правоохранители вспомнили о данных с AirTag и сопоставили адрес с домашними адресами сотрудников аэропорта. Это привело полицейских к дому Де Луки, где нашли часть похищенных вещей второго пассажира. Вещи девушки обнаружить пока не удалось, но обвиняемый признался, что это он украл чемодан. Как работает датчик Де Лука, судя по всему, не подозревал — устройство он оставил себе. Теперь ему вменяют два случая крупной кражи.

Apple представила маячки AirTag для поиска потерянных вещей и домашних животных в апреле 2021 года, но за год датчики стали активно использовать злоумышленники — с их помощью отслеживали машины для угона и людей, жалующихся на преследования. В начале года компания даже анонсировала обновление, которое будет уведомлять о возможной слежке.