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Технологии

Dodge показал концепт электрического маслкара — в нём предусмотрена акустическая система для имитации рёва мотора Статьи редакции

Электрокар получился слишком тихим для мощности знаменитого Charger.

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Фото Dodge

Американская компания Dodge представила концепт электромобиля Charger Daytona SRT «Banshee», полностью электрический транспорт, выполненный в традициях производителя — то есть в формате мощного маслкара. Ставший феноменом поп-культуры Charger теперь станет безопасным для окружающей среды.

В пресс-релизе компании мало подробностей о технических характеристиках автомобиля. Известно лишь, что новый маслкар оснастили фирменной 800-вольтовой полноприводной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил. Внутри установили изогнутую приборную панель, мультимедийный экран и дополнительный проекционный дисплей.

Одна из главных особенностей электрокаров — плавный и тихий ход, что мало сочетается с образом маслкаров. Поэтому в Dodge предусмотрели систему трансмиссии, имитирующую резкие толчки при переключении передач как в машинах с бензиновым двигателем.

Кроме того, в корпусе автомобиля располагается полноценная акустическая система, основная задача которой — имитировать звук восьмицилиндрового мотора. По словам представителей компании, Fratzonic (так назвали систему) сможет воспроизводить «выхлоп» громкостью до 126 дБ — этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat и превышает порог, при котором звук может причинить болевые ощущения незащищённым ушам.

В 2021 году Dodge уже заявляла о планах выпустить электрический маслкар, но тогда анонс прошёл без подробностей. Позже компания также заявила, что в 2024 году прекратит производство бензиновых версий Charger и Challenger. Выход первого электрокара бренда также намечен на 2024 год.

#новости #концепты #автомобили #dodge #электромобили

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63 комментария
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 Виталий Лановой

можно же просто губами джу джу джу и поехал

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Фантастический Илья

Я так губами перегазовал и бочину протер

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5 комментариев
Фантастический Илья

Недалекое будущее - вместо пердения под окнами на мопеде подростки включают пердеж мопеда через блютуз-колонку

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ЧичаГад

это настоящее

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2 комментария
Холодный Магнит

Киберпанк, который мы заслужили

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Винный Пук

Я один в имитации рёва мотора вижу дикий кринж?

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Джо

С другой стороны в человеческой культуре полно такой имитации, когда функционал давно утеря, но без формы, которая была обусловлена этим функционалом, какое-то явление уже немыслимо. Примеры: иконка трубки на смартфоне, искусственный звук отсчета денег в банкомате, красно-сине-белые ленты парикмахерских, которые раньше были просто сушившимися кровавыми бинтами, да и в любом языке дофига таких штук.

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3 комментария
Keglin

И имитация трансмиссии толчками

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Выстрел в член

Электрический маслкар...

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Арсений Зябликов

Обоссы меня господь, он великолепен

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Выстрел в член

Я конечно не господь, но просьбу твою могу выполнить

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4 комментария
Чувак против войны

Нексия пизже, я считаю

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Фантастический Илья

Кирилл, ты?

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6 комментариев
Конь Федерации

Топ за свои деньги

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2 комментария
Больной клуб

«– Листья – росли – на – деревьях, – продолжала Нюка, – лишнего – не – изображали. Росли. Потом – люди – сделали – деревянную – ручку. Вырезали – на – ней – листья. Как – будто – ручка – в – листьях. Понимаешь? Враньё.
– Это ж для красоты.
– Нет. Ручка – деревянная. Красота – когда – всё – естественно – и – на – своих – местах. Слушай – дальше. Люди – стали – делать – ручки – из – меди. Чтобы – были – похожи – на – старые – деревянные. Тоже – с – листьями. Это – уже – двойное – враньё. Я – не – слишком – тебя – гружу?
– Что? – спросил Гек.
– Я – могу – телеги – такие – рассказывать – часами. Ты – сразу – говори – когда – надоест. Я – не – обижусь. Потом – люди – сделали – ручку – из – пластмассы. Чтобы – была – похожа – на – медную. Которая – похожа – на – деревянную. Которая – похожа – на – листья. Тройное – враньё. Понимаешь?»

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Конь Федерации

Как ты пишешь таким моно шрифтом?

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Hammer Christoph

Я вот всегда хотел понять , зачем люди смотрят характеристики и обзоры тачек которые никогда не смогут себе позволить ?
Это сродни онанизму ? Я не набрасываю просто реально интересно

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Джо

А зачем мы читаем ленты новостей, 90% из которых не влияют на жизнь потребителя этой новости, и на 99,999% из которых этот потребитель никак не может повлиять.

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Чувак против войны

Да, именно так. Эндорфины один хер выделяются ты как бы владеешь и представляешь что владеешь. Мозг кайфует и потом просит ещё раз посмотреть на другую машину

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Бетонный украинец

Хочу такой. врум-врум-вруууммм

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Холодный Магнит

Почему не штош-штош-штооошшш?

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Чувак против войны

Штооош штош штооооош

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4 комментария
Marow from Neverland

широкая машина для широкого президента

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Наивный вентилятор

Блин. Опередил. Посмеялся

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Сергей Новиков

Просто додж с розеткой

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Кажи паляниця

звук полное гавно

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Шо такое

лучше чем теперешний не электрический, а вот челенджер как будет выглядеть интересно. У него и сейчас с дизайном порядок

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Мешко Олесь

какая-то странная хуйня с неймингом, явно в посте концепт на базе челенджера, но называют почему-то чарджер.
должно быть наоборот.

потому что чарджер – седан, челенджер – купе.

и по дизайну это должен быть челенджер

хуйня какая-то

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3 комментария
Исполнительный алмаз

Сегодня ты имитируешь рёв мотора, завтра имитируешь, что у тебя маленький член.

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Холодный Магнит

А у тебя просто НОРМАЛЬНЫЙ размер.

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1 комментарий
Заебавшийся опоссум

Просто сэкс

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врч

электрический мустанг получился внешне не очень внешне не мустанговский силуэт, этот вроде ничего, но надо увидеть в живую

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Конь Федерации

Выглядит круто. Еще бы ребра жесткости четче были по бокам, а то машина выглядит дутой-раздутой, словно проперделся внутри.

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