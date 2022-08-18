Dodge показал концепт электрического маслкара — в нём предусмотрена акустическая система для имитации рёва мотора Статьи редакции
Электрокар получился слишком тихим для мощности знаменитого Charger.
Американская компания Dodge представила концепт электромобиля Charger Daytona SRT «Banshee», полностью электрический транспорт, выполненный в традициях производителя — то есть в формате мощного маслкара. Ставший феноменом поп-культуры Charger теперь станет безопасным для окружающей среды.
В пресс-релизе компании мало подробностей о технических характеристиках автомобиля. Известно лишь, что новый маслкар оснастили фирменной 800-вольтовой полноприводной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил. Внутри установили изогнутую приборную панель, мультимедийный экран и дополнительный проекционный дисплей.
Одна из главных особенностей электрокаров — плавный и тихий ход, что мало сочетается с образом маслкаров. Поэтому в Dodge предусмотрели систему трансмиссии, имитирующую резкие толчки при переключении передач как в машинах с бензиновым двигателем.
Кроме того, в корпусе автомобиля располагается полноценная акустическая система, основная задача которой — имитировать звук восьмицилиндрового мотора. По словам представителей компании, Fratzonic (так назвали систему) сможет воспроизводить «выхлоп» громкостью до 126 дБ — этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat и превышает порог, при котором звук может причинить болевые ощущения незащищённым ушам.
В 2021 году Dodge уже заявляла о планах выпустить электрический маслкар, но тогда анонс прошёл без подробностей. Позже компания также заявила, что в 2024 году прекратит производство бензиновых версий Charger и Challenger. Выход первого электрокара бренда также намечен на 2024 год.
можно же просто губами джу джу джу и поехал
Я так губами перегазовал и бочину протер
Недалекое будущее - вместо пердения под окнами на мопеде подростки включают пердеж мопеда через блютуз-колонку
это настоящее
Киберпанк, который мы заслужили
Я один в имитации рёва мотора вижу дикий кринж?
С другой стороны в человеческой культуре полно такой имитации, когда функционал давно утеря, но без формы, которая была обусловлена этим функционалом, какое-то явление уже немыслимо. Примеры: иконка трубки на смартфоне, искусственный звук отсчета денег в банкомате, красно-сине-белые ленты парикмахерских, которые раньше были просто сушившимися кровавыми бинтами, да и в любом языке дофига таких штук.
И имитация трансмиссии толчками
Электрический маслкар...
Обоссы меня господь, он великолепен
Я конечно не господь, но просьбу твою могу выполнить
Нексия пизже, я считаю
Кирилл, ты?
Топ за свои деньги
«– Листья – росли – на – деревьях, – продолжала Нюка, – лишнего – не – изображали. Росли. Потом – люди – сделали – деревянную – ручку. Вырезали – на – ней – листья. Как – будто – ручка – в – листьях. Понимаешь? Враньё.
– Это ж для красоты.
– Нет. Ручка – деревянная. Красота – когда – всё – естественно – и – на – своих – местах. Слушай – дальше. Люди – стали – делать – ручки – из – меди. Чтобы – были – похожи – на – старые – деревянные. Тоже – с – листьями. Это – уже – двойное – враньё. Я – не – слишком – тебя – гружу?
– Что? – спросил Гек.
– Я – могу – телеги – такие – рассказывать – часами. Ты – сразу – говори – когда – надоест. Я – не – обижусь. Потом – люди – сделали – ручку – из – пластмассы. Чтобы – была – похожа – на – медную. Которая – похожа – на – деревянную. Которая – похожа – на – листья. Тройное – враньё. Понимаешь?»
Как ты пишешь таким моно шрифтом?
Я вот всегда хотел понять , зачем люди смотрят характеристики и обзоры тачек которые никогда не смогут себе позволить ?
Это сродни онанизму ? Я не набрасываю просто реально интересно
А зачем мы читаем ленты новостей, 90% из которых не влияют на жизнь потребителя этой новости, и на 99,999% из которых этот потребитель никак не может повлиять.
Да, именно так. Эндорфины один хер выделяются ты как бы владеешь и представляешь что владеешь. Мозг кайфует и потом просит ещё раз посмотреть на другую машину
Хочу такой. врум-врум-вруууммм
Почему не штош-штош-штооошшш?
Штооош штош штооооош
широкая машина для широкого президента
Блин. Опередил. Посмеялся
Просто додж с розеткой
звук полное гавно
лучше чем теперешний не электрический, а вот челенджер как будет выглядеть интересно. У него и сейчас с дизайном порядок
какая-то странная хуйня с неймингом, явно в посте концепт на базе челенджера, но называют почему-то чарджер.
должно быть наоборот.
потому что чарджер – седан, челенджер – купе.
и по дизайну это должен быть челенджер
хуйня какая-то
Сегодня ты имитируешь рёв мотора, завтра имитируешь, что у тебя маленький член.
А у тебя просто НОРМАЛЬНЫЙ размер.
Просто сэкс
электрический мустанг получился внешне не очень внешне не мустанговский силуэт, этот вроде ничего, но надо увидеть в живую
Выглядит круто. Еще бы ребра жесткости четче были по бокам, а то машина выглядит дутой-раздутой, словно проперделся внутри.