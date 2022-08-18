Электрокар получился слишком тихим для мощности знаменитого Charger.

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Фото Dodge

Американская компания Dodge представила концепт электромобиля Charger Daytona SRT «Banshee», полностью электрический транспорт, выполненный в традициях производителя — то есть в формате мощного маслкара. Ставший феноменом поп-культуры Charger теперь станет безопасным для окружающей среды.

В пресс-релизе компании мало подробностей о технических характеристиках автомобиля. Известно лишь, что новый маслкар оснастили фирменной 800-вольтовой полноприводной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил. Внутри установили изогнутую приборную панель, мультимедийный экран и дополнительный проекционный дисплей.

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Одна из главных особенностей электрокаров — плавный и тихий ход, что мало сочетается с образом маслкаров. Поэтому в Dodge предусмотрели систему трансмиссии, имитирующую резкие толчки при переключении передач как в машинах с бензиновым двигателем.

Кроме того, в корпусе автомобиля располагается полноценная акустическая система, основная задача которой — имитировать звук восьмицилиндрового мотора. По словам представителей компании, Fratzonic (так назвали систему) сможет воспроизводить «выхлоп» громкостью до 126 дБ — этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat и превышает порог, при котором звук может причинить болевые ощущения незащищённым ушам.