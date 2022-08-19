Подрядчик Facebook уволил 60 модераторов, которых алгоритм выбрал случайным образом Статьи редакции
Компания предупреждала сотрудников о «тяжёлых временах» и впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки.
- Компания Accenture, которая предоставляет Facebook* модераторов, уволила минимум 60 человек во время видеозвонка, пишет Business Insider со ссылкой на его участников.
- По словам бывших работников, компания не предупредила их о теме встречи и не назвала конкретную причину увольнения. Когда один из сотрудников спросил, как их выбрали, представители Accenture ответили, что «алгоритм помог выбрать людей случайным образом».
- Сначала уволенным предложили подать заявки на другие свободные должности в компании. Чтобы получить работу, они должны были пройти собеседования как другие кандидаты. На второй встрече компания сказала, что HR-специалисты подберут должности по компетенциям. Те, кто на них не согласится, останутся без работы с 3 октября.
- Представитель Meta* отказался от комментариев. Представитель Accenture заявил, что в этом случае нельзя применить термин «увольнения».
- Accenture заключила контракт с Facebook* на модерацию контента в 2019 году, он стоил 500 миллионов долларов. В октябре 2021 года модераторы выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату. А в январе пригрозили компании, что перестанут работать, если им не выплатят задержанные деньги.
- В мае 2022 года Meta* приостановила набор сотрудников в несколько подразделений, например, в команду развития сервисов для покупок и видеочатов. В июле компания предупредила сотрудников о «тяжёлых временах» и сокращении найма. Позже компания впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки.
*Facebook принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Им удалось переплюнуть иксоллу с их въебывайте или уебывайте
Разве?
Конечно, там то хотя креатив был
Конечно распилить 10 млрд$ на виртаульной хуете. Теперь пора уволить модераторов :D
Пилят гос деньги, а тут проёб
по сути это не далеко еще не проёб, если в течении следующих 10 лет вр не стрельнет то тогда проёб, если стрельнет то у Меты будет неплохой кусок рынка на сотни миллиардов.
Тяжелые времена. Мы хотели триллиард баксов выручки - не получилось! Вот вам выходное пособие и ваучер на $15 в амазон.
не увольнение, а рандомизированная увольнительная операция
Случайная освободительная операция
Биг дата показала...
не увольнение, а отрицательный карьерный рост
Не увольнение, а «крутите барабан!»
Как в анекдоте про hr - "Нам неудачники не нужны"
У Accenture и так репутация дна в среде консультантов, вообще не удивительно.