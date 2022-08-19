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Подрядчик Facebook уволил 60 модераторов, которых алгоритм выбрал случайным образом Статьи редакции

Компания предупреждала сотрудников о «тяжёлых временах» и впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки.

  • Компания Accenture, которая предоставляет Facebook* модераторов, уволила минимум 60 человек во время видеозвонка, пишет Business Insider со ссылкой на его участников.
  • По словам бывших работников, компания не предупредила их о теме встречи и не назвала конкретную причину увольнения. Когда один из сотрудников спросил, как их выбрали, представители Accenture ответили, что «алгоритм помог выбрать людей случайным образом».
  • Сначала уволенным предложили подать заявки на другие свободные должности в компании. Чтобы получить работу, они должны были пройти собеседования как другие кандидаты. На второй встрече компания сказала, что HR-специалисты подберут должности по компетенциям. Те, кто на них не согласится, останутся без работы с 3 октября.
  • Представитель Meta* отказался от комментариев. Представитель Accenture заявил, что в этом случае нельзя применить термин «увольнения».
  • Accenture заключила контракт с Facebook* на модерацию контента в 2019 году, он стоил 500 миллионов долларов. В октябре 2021 года модераторы выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату. А в январе пригрозили компании, что перестанут работать, если им не выплатят задержанные деньги.
  • В мае 2022 года Meta* приостановила набор сотрудников в несколько подразделений, например, в команду развития сервисов для покупок и видеочатов. В июле компания предупредила сотрудников о «тяжёлых временах» и сокращении найма. Позже компания впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки.

*Facebook принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новости #facebook #ии

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14 комментариев
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Виртуальный Слава

Им удалось переплюнуть иксоллу с их въебывайте или уебывайте

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Макрон потерял телефон

Разве?

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Виртуальный Слава

Конечно, там то хотя креатив был

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И такое бывает

Конечно распилить 10 млрд$ на виртаульной хуете. Теперь пора уволить модераторов :D

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Александр

Пилят гос деньги, а тут проёб

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horus

по сути это не далеко еще не проёб, если в течении следующих 10 лет вр не стрельнет то тогда проёб, если стрельнет то у Меты будет неплохой кусок рынка на сотни миллиардов.

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Ученый паркур

Тяжелые времена. Мы хотели триллиард баксов выручки - не получилось! Вот вам выходное пособие и ваучер на $15 в амазон.

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Артемка

не увольнение, а рандомизированная увольнительная операция

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Miras Mynzhassar

Случайная освободительная операция

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Пыхнувший кот

Биг дата показала...

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Александр Сергеевич

не увольнение, а отрицательный карьерный рост

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мангуст

Не увольнение, а «крутите барабан!»

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Логин пароль

Как в анекдоте про hr - "Нам неудачники не нужны"

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Ш

У Accenture и так репутация дна в среде консультантов, вообще не удивительно.

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