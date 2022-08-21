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Технологии

В США мужчина сделал фото гениталий сына, чтобы показать врачу. Google пометил его как преступника Статьи редакции

А ещё заблокировал аккаунт и отправил данные в полицию.

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Фото Аарона Воджека

Фото пениса мальчика, которые его отец сделал для врача, загрузились с Android-смартфона в облако, после чего Google пометил снимки как сексуальное насилие над детьми и заблокировал учётную запись. Мужчина потерял доступ к контактам, электронным письмам и фотографиям, хранившимся в аккаунте десять лет, а ещё стал мишенью полицейского расследования.

Историю Марка из Сан-Франциско рассказывает The New York Times.

В 2021 году Марк заметил, что пенис его сына опух и причиняет боль. Мужчина сделал фотографии на Android-смартфон, чтобы задокументировать проблему. Жена позвонила в больницу, чтобы назначить экстренную видеоконсультацию с врачом на следующее утро — приём в поликлинике был невозможен из-за пандемии. Медсестра попросила отправить фотографии воспалённого места, чтобы врач мог просмотреть их заранее.

Жена Марка отправила с его смартфона несколько фотографий гениталий их сына на свой iPhone, чтобы загрузить их в систему обмена сообщениями поставщика медицинских услуг. В одном из них была видна рука Марка, что помогло лучше показать степень отёка. С помощью фотографий врач диагностировал проблему и прописал антибиотики, которые быстро решили её.

Но проблемы в семье на этом не закончились. Через два дня после консультации с врачом на телефон Марка пришло уведомление: его учётную запись заблокировали из-за «вредоносного контента», который был «серьёзным нарушением политики Google и может быть незаконным». Кнопка «узнать больше» привела к списку возможных причин, включая «сексуальное насилие над детьми и их эксплуатацию».

Мужчина предположил, что алгоритмы Google, сканирующие фотографии пользователя для обнаружения нарушающих закон файлов, отнесли фотографии гениталий мальчика к детскому порно. Марк заполнил форму с просьбой пересмотреть решение о блокировке, объяснив фото инфекцией своего сына. Через несколько дней Google ответил, что не восстановит учётную запись, и отказался от каких-либо дальнейших объяснений.

Из-за блокировки мужчина потерял электронные письма, контактную информацию друзей и бывших коллег, а также документацию о первых годах жизни своего сына. Учётная запись Google Fi — экспериментального виртуального оператора сотовой связи — тоже стала недоступна, поэтому Марку пришлось получать новый номер телефона у другого оператора. Без доступа к своему старому номеру и адресу электронной почты он не мог получить коды безопасности, необходимые для входа в другие интернет-аккаунты. Решение Google заблокировало большую часть его цифровой жизни. «Чем больше яиц у вас в одной корзине, тем больше вероятность того, что корзина сломается», — сказал мужчина.

Google передала сведения о «детском порно» в Департамент полиции Сан-Франциско. Следователь Николас Хиллард изучил учётную запись Марка, историю его поиска в интернете, местоположений, сообщения и каждый документ, снимок и видео, которые мужчина хранил в аккаунте. Правоохранитель закрыл дело, решив, что никакого преступления не было.

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Марк попросил следователя сказать Google, что он невиновен, чтобы компания вернула ему аккаунт. «Вы должны поговорить с Google. Я ничего не могу сделать», — ответил Хиллард. Марк снова отправил запрос в компанию, предоставив полицейский отчёт, но это ни к чему не привело. Учётную запись мужчины удалили.

Фото Аарона Воджека

На следующий день после того, как проблемы начались у Марка, в такую же ситуацию попал житель Хьюстона по имени Кассио. По просьбе педиатра мужчина сфотографировал воспалённые гениталии своего сына. Google заблокировал аккаунт. Это, например, усложнило подписание цифровых документов в разгар покупки дома. Кассио попросил своего ипотечного брокера сменить адрес электронной почты, что вызывало подозрения, но агент по недвижимости мужчины поручился за него. «Это была головная боль», — отметил он.

Случай Кассио также дошёл до полиции. После того, как мужчина показал детективу свои сообщения с педиатром, дело быстро закрыли. Но Кассио так и не смог вернуть свою десятилетнюю учётную запись Google.

Марк из Сан-Франциско всё ещё надеется вернуть информацию со своего аккаунта. Полиция хранит содержимое его учётной записи Google на флэшку. Марк пытается получить копию. Представитель полиции сказал, что департамент готов ему помочь.

#google #блокировки #истории #сша

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34 комментария
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как Гугл научил ИИ распознавать именно детские

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Ученый паркур

Когда про Эпл писали, что ни хотят сканировать фотки на телефоне в поисках таких изображений перед загрузкой в Айклауд, говорили, что есть какая-то база данных с изображениями, к которой Эпл собиралась обратиться для сверки.

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нужен такой сервис, чтобы мог удалить всю инфу о тебе в инетнет

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Ученый паркур

Как ты удалишь инфу с чужого сервера?

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это проблема сервиса

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Ученый паркур

Просить удалить или взламывать. Что и дорого и незаконно. Мечтать можно о чем угодно, конечно.

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Щячло Попячтса

Удалять по запросу должны и в Европе и даже в России ЕМНИП

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да хуй там плавал

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Zloy eNot

Набрали карликов тестировщиков) Или попросили российскую оппозицию показать на что она способна )))))

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Чужой фонарь

сотрудников попросили выложить

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Японский чайник

Интересно, как бы гугл среагировал на фотку деда, целующего мальчика в живот.

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AoHeaven

Поэтому я стараюсь заменить сервисы Google на альтернативы

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и через что ты пересылаешь гениталии?

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Артем Сизко
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спасиб, получил

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Щячло Попячтса

Выбирай VK, не ошибёшься

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Истинный бас

Облако майл

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Александр Прохоренко

А кибергулаг конечно в Китае

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ЧичаГад

да, разница лишь в том, что китайские нейросети триггерятся на фотку танков на тянмэнь

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брызги говна

отец просто кулинар

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пек сруньк
Google
разблокировка аккаунта

почти не бывает

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Щячло Попячтса

Don't be evil

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Японский чайник

Любопытно, раз гугл настолько радикально реагирует на фотки писек, почему тогда ЦП до сих пор существует?

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Бара Бан

Люди, намеренно снимающие ЦП, не загружают его в облако

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Аяз Умбатов

Резервные аккаунты он скорее всего не делал.

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Ученый паркур

Разъебут эти неповоротливые компании за монополизм.

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испанский смех

почему всегда фигурируют 10 летние акки?

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Чужой фонарь

10 лет б/у

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Республики женских гениталий

А че такого? Глянул у себя. Без пары месяцев 10 лет.

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Чужой фонарь

В России Дмитриеву дали 13 лет за фото

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Щячло Попячтса

Только там основная причина преследования не в них

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Чужой фонарь

а тут?

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Щячло Попячтса

А тут дело закрыли, только гуглу пофиг.

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