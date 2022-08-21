В США мужчина сделал фото гениталий сына, чтобы показать врачу. Google пометил его как преступника Статьи редакции
А ещё заблокировал аккаунт и отправил данные в полицию.
Фото пениса мальчика, которые его отец сделал для врача, загрузились с Android-смартфона в облако, после чего Google пометил снимки как сексуальное насилие над детьми и заблокировал учётную запись. Мужчина потерял доступ к контактам, электронным письмам и фотографиям, хранившимся в аккаунте десять лет, а ещё стал мишенью полицейского расследования.
Историю Марка из Сан-Франциско рассказывает The New York Times.
В 2021 году Марк заметил, что пенис его сына опух и причиняет боль. Мужчина сделал фотографии на Android-смартфон, чтобы задокументировать проблему. Жена позвонила в больницу, чтобы назначить экстренную видеоконсультацию с врачом на следующее утро — приём в поликлинике был невозможен из-за пандемии. Медсестра попросила отправить фотографии воспалённого места, чтобы врач мог просмотреть их заранее.
Жена Марка отправила с его смартфона несколько фотографий гениталий их сына на свой iPhone, чтобы загрузить их в систему обмена сообщениями поставщика медицинских услуг. В одном из них была видна рука Марка, что помогло лучше показать степень отёка. С помощью фотографий врач диагностировал проблему и прописал антибиотики, которые быстро решили её.
Но проблемы в семье на этом не закончились. Через два дня после консультации с врачом на телефон Марка пришло уведомление: его учётную запись заблокировали из-за «вредоносного контента», который был «серьёзным нарушением политики Google и может быть незаконным». Кнопка «узнать больше» привела к списку возможных причин, включая «сексуальное насилие над детьми и их эксплуатацию».
Мужчина предположил, что алгоритмы Google, сканирующие фотографии пользователя для обнаружения нарушающих закон файлов, отнесли фотографии гениталий мальчика к детскому порно. Марк заполнил форму с просьбой пересмотреть решение о блокировке, объяснив фото инфекцией своего сына. Через несколько дней Google ответил, что не восстановит учётную запись, и отказался от каких-либо дальнейших объяснений.
Из-за блокировки мужчина потерял электронные письма, контактную информацию друзей и бывших коллег, а также документацию о первых годах жизни своего сына. Учётная запись Google Fi — экспериментального виртуального оператора сотовой связи — тоже стала недоступна, поэтому Марку пришлось получать новый номер телефона у другого оператора. Без доступа к своему старому номеру и адресу электронной почты он не мог получить коды безопасности, необходимые для входа в другие интернет-аккаунты. Решение Google заблокировало большую часть его цифровой жизни. «Чем больше яиц у вас в одной корзине, тем больше вероятность того, что корзина сломается», — сказал мужчина.
Google передала сведения о «детском порно» в Департамент полиции Сан-Франциско. Следователь Николас Хиллард изучил учётную запись Марка, историю его поиска в интернете, местоположений, сообщения и каждый документ, снимок и видео, которые мужчина хранил в аккаунте. Правоохранитель закрыл дело, решив, что никакого преступления не было.
Марк попросил следователя сказать Google, что он невиновен, чтобы компания вернула ему аккаунт. «Вы должны поговорить с Google. Я ничего не могу сделать», — ответил Хиллард. Марк снова отправил запрос в компанию, предоставив полицейский отчёт, но это ни к чему не привело. Учётную запись мужчины удалили.
На следующий день после того, как проблемы начались у Марка, в такую же ситуацию попал житель Хьюстона по имени Кассио. По просьбе педиатра мужчина сфотографировал воспалённые гениталии своего сына. Google заблокировал аккаунт. Это, например, усложнило подписание цифровых документов в разгар покупки дома. Кассио попросил своего ипотечного брокера сменить адрес электронной почты, что вызывало подозрения, но агент по недвижимости мужчины поручился за него. «Это была головная боль», — отметил он.
Случай Кассио также дошёл до полиции. После того, как мужчина показал детективу свои сообщения с педиатром, дело быстро закрыли. Но Кассио так и не смог вернуть свою десятилетнюю учётную запись Google.
Марк из Сан-Франциско всё ещё надеется вернуть информацию со своего аккаунта. Полиция хранит содержимое его учётной записи Google на флэшку. Марк пытается получить копию. Представитель полиции сказал, что департамент готов ему помочь.
как Гугл научил ИИ распознавать именно детские
Когда про Эпл писали, что ни хотят сканировать фотки на телефоне в поисках таких изображений перед загрузкой в Айклауд, говорили, что есть какая-то база данных с изображениями, к которой Эпл собиралась обратиться для сверки.
нужен такой сервис, чтобы мог удалить всю инфу о тебе в инетнет
Как ты удалишь инфу с чужого сервера?
это проблема сервиса
Просить удалить или взламывать. Что и дорого и незаконно. Мечтать можно о чем угодно, конечно.
Удалять по запросу должны и в Европе и даже в России ЕМНИП
да хуй там плавал
Набрали карликов тестировщиков) Или попросили российскую оппозицию показать на что она способна )))))
сотрудников попросили выложить
Интересно, как бы гугл среагировал на фотку деда, целующего мальчика в живот.
Поэтому я стараюсь заменить сервисы Google на альтернативы
и через что ты пересылаешь гениталии?
спасиб, получил
Выбирай VK, не ошибёшься
Облако майл
А кибергулаг конечно в Китае
да, разница лишь в том, что китайские нейросети триггерятся на фотку танков на тянмэнь
отец просто кулинар
разблокировка аккаунта
почти не бывает
Don't be evil
Любопытно, раз гугл настолько радикально реагирует на фотки писек, почему тогда ЦП до сих пор существует?
Люди, намеренно снимающие ЦП, не загружают его в облако
Резервные аккаунты он скорее всего не делал.
Разъебут эти неповоротливые компании за монополизм.
почему всегда фигурируют 10 летние акки?
10 лет б/у
А че такого? Глянул у себя. Без пары месяцев 10 лет.
В России Дмитриеву дали 13 лет за фото
Только там основная причина преследования не в них
а тут?
А тут дело закрыли, только гуглу пофиг.