Модель с открытым исходным кодом можно запустить на своих мощностях.

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Разработчики из stability.ai объявили о завершении бета-тестирования своего проекта для генерации изображений по текстовому описанию Stable Diffusion — теперь любой желающий может скачать рабочую модель и запустить её на собственных серверах, рассказали авторы проекта в своём блоге. Открытая лицензия позволяет использовать модель в коммерческих и некоммерческих целях, но предполагает «этичный подход» к созданию картинок.

Эта технология обладает невероятным потенциалом изменить то, как мы общаемся, и мы стремимся создать более коммуникативное и креативное будущее вместе с вами. из блога stability.ai

За неделю до официального релиза создатели сообщали о требованиях для стабильной работы модели — не менее десяти гигабайт видеопамяти. Теперь систему оптимизировали — на релизе минимальный показатель составляет 6,9 гигабайт. Сейчас рекомендуется использовать видеокарты от Nvidia, но в ближайшее время модель планируют оптимизировать под чипсеты AMD, Apple M1 и M2 и другие популярные альтернативы.

Пользователи также могут протестировать работу нейросети в упрощённой версии модели прямо в браузере — сервис доступен по ссылке.

Stable Diffusion запустилась в формате закрытого бета-теста для некоторых разработчиков 10 августа. Благодаря реалистичным результатам и тонкой настройке текстовых запросов нейросеть сразу назвали новым конкурентом главных инструментов на рынке — DALL-E 2 и Midjourney. Увидеть примеры работы модели можно, например, по хэштегу в твиттере.

asara near @nearcyan hard to believe that the AI model that can produce these images along with billions of others, using only a few seconds on consumer hardware, is about to be released out into the world forever things will really, really never be the same after this #StableDiffusion [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2dcf056d-ef2a-590f-ae4d-cd127f703874\/","width":896,"height":512}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90f95d30-3e70-51a7-86df-4c8bfb540f4d\/","width":2048,"height":1170}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76c249b0-6cec-5e2c-a058-0e896582ee67\/","width":704,"height":512}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c1f0b76b-d399-503e-ad2d-7cd3d099aee6\/","width":512,"height":512}}}] Трудно поверить, что ИИ-модели, которая может создавать подобные и миллиарды других изображений, требуется всего несколько секунд времени на железе потребительского уровня — и она вот-вот станет доступна всем. После этого мир уже действительно не будет прежним

ATOM @ATOM_VISUAL Henry Cavill en James Bomb par une IA #stablediffusion [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5b738a8a-d537-5527-bab3-80320dd9dcf8\/","width":512,"height":704}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/69a4e70b-2f07-5841-8f04-c07c2baad6a2\/","width":512,"height":704}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c21b2230-5073-5033-96d0-ca27ecbc6a1b\/","width":512,"height":704}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/51810d3b-f17f-551d-b59f-2d8b82e8756c\/","width":512,"height":704}}}] Генри Кавилл в роли Джеймса Бонда по версии ИИ

Интернет 16 авг нейросетью Статьи редакции «Путешествие сквозь время»: ютубер показал историю Вселенной при помощи изображений, сгенерированных Искусственный интеллект показал, каким видит наше будущее, и намекнул на путешествия во времени.

Некоторые пользователи соцсетей, однако, восприняли появление очередной нейросети для генерации изображений с осторожностью. Работы модели вызвали беспокойство в сообществе художников — многие стали переживать из-за возможной конкуренции с искусственным интеллектом. А разработчик OpenAI, работавшей над Dall-E, заявил об опасности политики с полноценным открытым доступом к такой мощной модели.

RJ Palmer @arvalis A new AI image generator appears to be capable of making art that looks 100% human made. As an artist I am extremely concerned. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ade2c712-148d-5074-8f44-191ae387aa40\/","width":2048,"height":1707}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e050295-32f0-55f9-8f3b-738875d22b9f\/","width":512,"height":512}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c3e615bf-7914-5802-a7e4-80664d087dd5\/","width":1536,"height":1025}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/30fd6ad6-c1e8-5a5e-be00-3de1dcb8a53d\/","width":512,"height":512}}}] Новый ИИ для генерации картинок, кажется, способен создавать картины, не отличимые от работы человека. Как художник, я невероятно обеспокоен

Mohammad Bavarian @mobav0 @images_ai open-source isn't always good. Should we also democratize, and open-source nuclear weapon machinery? Открытый код — не всегда хорошо. Стоит ли нам сделать свободный доступ и для ядерного оружия?