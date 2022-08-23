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Технологии

Нейросеть для генерации картинок по тексту Stable Diffusion вышла из беты в свободный доступ Статьи редакции

Модель с открытым исходным кодом можно запустить на своих мощностях.

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Разработчики из stability.ai объявили о завершении бета-тестирования своего проекта для генерации изображений по текстовому описанию Stable Diffusion — теперь любой желающий может скачать рабочую модель и запустить её на собственных серверах, рассказали авторы проекта в своём блоге. Открытая лицензия позволяет использовать модель в коммерческих и некоммерческих целях, но предполагает «этичный подход» к созданию картинок.

Эта технология обладает невероятным потенциалом изменить то, как мы общаемся, и мы стремимся создать более коммуникативное и креативное будущее вместе с вами.

из блога stability.ai

За неделю до официального релиза создатели сообщали о требованиях для стабильной работы модели — не менее десяти гигабайт видеопамяти. Теперь систему оптимизировали — на релизе минимальный показатель составляет 6,9 гигабайт. Сейчас рекомендуется использовать видеокарты от Nvidia, но в ближайшее время модель планируют оптимизировать под чипсеты AMD, Apple M1 и M2 и другие популярные альтернативы.

Пользователи также могут протестировать работу нейросети в упрощённой версии модели прямо в браузере — сервис доступен по ссылке.

Stable Diffusion запустилась в формате закрытого бета-теста для некоторых разработчиков 10 августа. Благодаря реалистичным результатам и тонкой настройке текстовых запросов нейросеть сразу назвали новым конкурентом главных инструментов на рынке — DALL-E 2 и Midjourney. Увидеть примеры работы модели можно, например, по хэштегу в твиттере.

asara near @nearcyan

hard to believe that the AI model that can produce these images along with billions of others, using only a few seconds on consumer hardware, is about to be released out into the world forever

things will really, really never be the same after this #StableDiffusion

Трудно поверить, что ИИ-модели, которая может создавать подобные и миллиарды других изображений, требуется всего несколько секунд времени на железе потребительского уровня — и она вот-вот станет доступна всем. После этого мир уже действительно не будет прежним
nvnot @nvnot_

mortal vessel #stablediffusion

Судно смерти
ATOM @ATOM_VISUAL

Henry Cavill en James Bomb par une IA #stablediffusion

Генри Кавилл в роли Джеймса Бонда по версии ИИ
Интернет
«Путешествие сквозь время»: ютубер показал историю Вселенной при помощи изображений, сгенерированных нейросетью Статьи редакции

Искусственный интеллект показал, каким видит наше будущее, и намекнул на путешествия во времени.

Реддитор с помощью нейросети Stable Diffusion…
Некоторые безобидные прежде персонажи обрели ужасающий вид.
dtf.ru

Некоторые пользователи соцсетей, однако, восприняли появление очередной нейросети для генерации изображений с осторожностью. Работы модели вызвали беспокойство в сообществе художников — многие стали переживать из-за возможной конкуренции с искусственным интеллектом. А разработчик OpenAI, работавшей над Dall-E, заявил об опасности политики с полноценным открытым доступом к такой мощной модели.

RJ Palmer @arvalis

A new AI image generator appears to be capable of making art that looks 100% human made. As an artist I am extremely concerned.

Новый ИИ для генерации картинок, кажется, способен создавать картины, не отличимые от работы человека. Как художник, я невероятно обеспокоен
Mohammad Bavarian @mobav0

@images_ai open-source isn't always good. Should we also democratize, and open-source nuclear weapon machinery?

Открытый код — не всегда хорошо. Стоит ли нам сделать свободный доступ и для ядерного оружия?
Mohammad Bavarian @mobav0

@BlancheMinerva @images_ai Are u sure, creating photorealistic images of friends/romantic partners (past or present)/celebs can get very nasty.

A lot of possibilities for emotional harm. To enable that is against all my moral principles.

Создание фотореалистичных изображений друзей, романтических партнёров (бывших или настоящих), звёзд может быть чреватым. Много возможностей нанести эмоциональный ущерб. Раздавать доступ к такому инструменту — против всех моих моральных принципов

#нейросети #технологии #соцсети #новости

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34 комментария
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 Janezh

"To enable that is against all my moral principles." - ойда, вручную в фотошопе можно, а роботом - нельзя. Интересно наблюдать за сопротивлением прогрессу, который пришел откуда не ждали.

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Anti-gravity cake

ну не охота ему на завод

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Грэм Грэмский
Создание фотореалистичных изображений друзей, романтических партнёров (бывших или настоящих), звёзд может быть чреватым

Странно, что ещё педофилию не упомянули

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Грэм Грэмский

Хмм, так и должно быть?

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Духовный кавалер
За неделю до официального релиза создатели сообщали о требованиях для стабильной работы модели — не менее десяти гигабайт видеопамяти. Теперь систему оптимизировали — на релизе минимальный показатель составляет 6,9 гигабайт

я со своей встроенной видюхой на ноуте

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Renegade

Потрясающе. Я так долго этого ждал ❤️

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ЖОПОКРАБ-17

Кто-то может объяснить почему у всех нейросетей такая беда с глазами людей? Казалось бы что там сложного - а нет, все глаза выглядят как хуйпоймичто

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ЧичаГад

и часто со ртами

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Зоибана Вафля

братик, глаза это одно из самых сложных в рисовании даже для людей, некоторые художники именитые не умеют рисовать глаза и игнорируют их в произведениях.

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ЖОПОКРАБ-17

Я понимаю, но ведь они могут просто собрать глаз из частей - белок зрачок радужка, а тут просто каша постоянно.

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Григорий Охтин против ху...

Потому что их делают люди. А рисовать глаза очень сложно.

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Объективный дым

А есть инструкция как развернуть ее на локальной машине?

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Volodya Dobrovolsky

вот тут ноутбук есть с примером https://colab.research.google.com/github/huggingface/notebooks/blob/main/diffusers/stable_diffusion.ipynb

понадобится только дополнительно еще зарегаться на huggingface и принять лицензию модели

Google Colaboratory
Google Colaboratory
colab.research.google.com
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Объективный дым

Мне гугл говорит что моей гугловской машины на такое не хватит. а как перенести это на свою локальную я не знаю, у меня лапки*(

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Роман Величкин

Если исходный код выложен, там, наверное, и инструкция рядом есть

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Григорий Охтин против ху...

Еле-еле моего компьютера хватило.

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Недовольный меч

А что за ПК? И как вообще запустить это?

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Семен Петров

Еее, технологии!

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Неверный Валера
планируют оптимизировать под чипсеты Apple M1 и M2

лежу жду

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Кошак

Один и тот же запрос в

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Кошак

Midjourney

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Maxim Samsonov

В миджорни сегодня ночью прикрутили стейблдиффужн припиши --beta после запроса

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Yggdrasil

Шапка из шмали, мммм......

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Кошак

И в Stable Diffusion

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Кошак

Не могу выбрать что лучше

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Anatolii Nesterov

SD очевидно же, душевней

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FrozenYogurt

Как там ее скачать бесплатно без СМС и регистрации?

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Anatolii Nesterov

Пхах

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Роман Мельник

Хотим этого или нет, неизбежно
Но этично ли вообще? В плане
Технологии упрощали физический труд и теперь можно было спокойно стать художником, музыкантом, заниматься творческой деятельностью
И нет, тот, кто пишет в нейросеть запрос - не автор, не художник. Он заказчик, не более. Говорить, что человек художник, который создает арты нейросетью, тоже самое, что человек-портретист, который на самом деле просто заказывает работы у других художников
Весь анализ, подбор композиции и тп, занимается алгоритм, то есть мыслительный процесс забирает на себя «интеллект», а функция человека сводится «нравится/не нравится», то есть к обычному потребилову
То есть, ту перспективу, созидательная творческая деятельность, способность самому выражать свою идею, которую выстраивал прогресс, убил он же

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Доктор Пречистенка
созидательная творческая деятельность

не увидел этого у ai

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Роман Мельник

Подбор композиции, пропорций, цветовая палитра, гамма и тд и тп
Это часть того самого процесса
Заказ картинки в строке и отбор не совсем он

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seth clammy

Щито поделаешь, ждём технической сингулярности чтобы можно было оцифроваться и жить в персональном раю. Ну или сдохнем просто пока будем ее ждать

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Роман Мельник

Персональные раи в цифре тоже не очень воодушевляют
Учитывая, что любая технология делает нас слабее, чем были до нее, совсем скоро люди будут прям мечтать о технологии, которая будет помогать встать с дивана

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seth clammy

Учитывая что технически это организовать не так уж и сложно - не вижу проблемы.
Очки для людей с менее чем идеальным зрением тоже считаешь за деградацию?

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