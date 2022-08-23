Нейросеть для генерации картинок по тексту Stable Diffusion вышла из беты в свободный доступ Статьи редакции
Модель с открытым исходным кодом можно запустить на своих мощностях.
Разработчики из stability.ai объявили о завершении бета-тестирования своего проекта для генерации изображений по текстовому описанию Stable Diffusion — теперь любой желающий может скачать рабочую модель и запустить её на собственных серверах, рассказали авторы проекта в своём блоге. Открытая лицензия позволяет использовать модель в коммерческих и некоммерческих целях, но предполагает «этичный подход» к созданию картинок.
За неделю до официального релиза создатели сообщали о требованиях для стабильной работы модели — не менее десяти гигабайт видеопамяти. Теперь систему оптимизировали — на релизе минимальный показатель составляет 6,9 гигабайт. Сейчас рекомендуется использовать видеокарты от Nvidia, но в ближайшее время модель планируют оптимизировать под чипсеты AMD, Apple M1 и M2 и другие популярные альтернативы.
Пользователи также могут протестировать работу нейросети в упрощённой версии модели прямо в браузере — сервис доступен по ссылке.
Stable Diffusion запустилась в формате закрытого бета-теста для некоторых разработчиков 10 августа. Благодаря реалистичным результатам и тонкой настройке текстовых запросов нейросеть сразу назвали новым конкурентом главных инструментов на рынке — DALL-E 2 и Midjourney. Увидеть примеры работы модели можно, например, по хэштегу в твиттере.
Некоторые пользователи соцсетей, однако, восприняли появление очередной нейросети для генерации изображений с осторожностью. Работы модели вызвали беспокойство в сообществе художников — многие стали переживать из-за возможной конкуренции с искусственным интеллектом. А разработчик OpenAI, работавшей над Dall-E, заявил об опасности политики с полноценным открытым доступом к такой мощной модели.
"To enable that is against all my moral principles." - ойда, вручную в фотошопе можно, а роботом - нельзя. Интересно наблюдать за сопротивлением прогрессу, который пришел откуда не ждали.
ну не охота ему на завод
Странно, что ещё педофилию не упомянули
Хмм, так и должно быть?
я со своей встроенной видюхой на ноуте
Потрясающе. Я так долго этого ждал ❤️
Кто-то может объяснить почему у всех нейросетей такая беда с глазами людей? Казалось бы что там сложного - а нет, все глаза выглядят как хуйпоймичто
и часто со ртами
братик, глаза это одно из самых сложных в рисовании даже для людей, некоторые художники именитые не умеют рисовать глаза и игнорируют их в произведениях.
Я понимаю, но ведь они могут просто собрать глаз из частей - белок зрачок радужка, а тут просто каша постоянно.
Потому что их делают люди. А рисовать глаза очень сложно.
А есть инструкция как развернуть ее на локальной машине?
вот тут ноутбук есть с примером https://colab.research.google.com/github/huggingface/notebooks/blob/main/diffusers/stable_diffusion.ipynb
понадобится только дополнительно еще зарегаться на huggingface и принять лицензию модели
Мне гугл говорит что моей гугловской машины на такое не хватит. а как перенести это на свою локальную я не знаю, у меня лапки*(
Если исходный код выложен, там, наверное, и инструкция рядом есть
Еле-еле моего компьютера хватило.
А что за ПК? И как вообще запустить это?
Еее, технологии!
лежу жду
Один и тот же запрос в
Midjourney
В миджорни сегодня ночью прикрутили стейблдиффужн припиши --beta после запроса
Шапка из шмали, мммм......
И в Stable Diffusion
Не могу выбрать что лучше
SD очевидно же, душевней
Как там ее скачать бесплатно без СМС и регистрации?
Пхах
Хотим этого или нет, неизбежно
Но этично ли вообще? В плане
Технологии упрощали физический труд и теперь можно было спокойно стать художником, музыкантом, заниматься творческой деятельностью
И нет, тот, кто пишет в нейросеть запрос - не автор, не художник. Он заказчик, не более. Говорить, что человек художник, который создает арты нейросетью, тоже самое, что человек-портретист, который на самом деле просто заказывает работы у других художников
Весь анализ, подбор композиции и тп, занимается алгоритм, то есть мыслительный процесс забирает на себя «интеллект», а функция человека сводится «нравится/не нравится», то есть к обычному потребилову
То есть, ту перспективу, созидательная творческая деятельность, способность самому выражать свою идею, которую выстраивал прогресс, убил он же
не увидел этого у ai
Подбор композиции, пропорций, цветовая палитра, гамма и тд и тп
Это часть того самого процесса
Заказ картинки в строке и отбор не совсем он
Щито поделаешь, ждём технической сингулярности чтобы можно было оцифроваться и жить в персональном раю. Ну или сдохнем просто пока будем ее ждать
Персональные раи в цифре тоже не очень воодушевляют
Учитывая, что любая технология делает нас слабее, чем были до нее, совсем скоро люди будут прям мечтать о технологии, которая будет помогать встать с дивана
Учитывая что технически это организовать не так уж и сложно - не вижу проблемы.
Очки для людей с менее чем идеальным зрением тоже считаешь за деградацию?