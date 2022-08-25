«Би-би-си»: в Москве используют сразу четыре алгоритма распознавания лиц для задержания людей. Они различают эмоции Статьи редакции
Их разрабатывают три российских и одна белорусская компании.
В московской системе распознавания лиц используют сразу четыре технологии, включая ту, что работала в Беларуси во время подавления протестов 2020 года, выяснила «Би-би-си».
- В середине лета АО «Электронная Москва», подведомственное московской мэрии, опубликовало четыре контракта на услуги по «индексации данных» в «городском сегменте единой системы видеоаналитики» на общую сумму около 800 миллионов рублей — по 200 миллионов на каждый. Речь идёт о техподдержке и обслуживании системы видеоаналитики.
Благодаря этим контрактам можно с точностью сказать, какие именно технологии использует московская мэрия: каждый договор заключается на определенный алгоритм распознавания лиц, его название указано на сайте госзакупок. Один из них, как и было известно ранее, был разработан NtechLab. Остальные оказались тоже российскими: Tevian FaceSDK, VisionLabs Luna Platform и Kipod.
Изначально при запуске системы распознавания лиц в Москве было три алгоритма, а потом добавился еще и четвертый — Kipod. Источники издания заявили, что технически использование сразу нескольких алгоритмов вполне возможно.
- Kipod — разработка российско-белорусской компании «Синезис». Kipod стал основной технологией распознавания лиц, которая была внедрена белорусскими властями в стране и помогала местными силовикам находить тех, кто участвовал в акциях протеста против Александра Лукашенко в Минске в 2020 году. В итоге «Синезис» и один из основателей компании Александр Шатров попали под санкции ЕС и США.
- «Синезис» подтверждает, что именно Kipod работает на станциях московского метрополитена. Помимо поиска по фотографии, она, по утверждению разработчиков, может найти человека по приметам — нужно указать его примерный возраст, пол, расу, носит ли он очки, бороду или усы.
- «Там про процентному соотношению можно искать совпадения. 100% вообще редко когда выдает что-то, обычно от 50% до 80% работаем, а когда ниже снижаешь, их очень много, и нужно в ручном режиме отсматривать [...]. Когда в Kipod выдает „совпад“, оно показывает этот кусочек видео. Его нажимаешь, открываешь — и можно посмотреть фрагмент записи метро перехода конкретного человека, на кого „совпад“ дает, как он выглядит», — рассказали белорусские силовики, чья запись телефонного разговора была обнародована.
Еще один алгоритм — VisionLabs Luna Platform. Он используется нескольким десятком российских банков, в частности, «Альфа-банком»: благодаря ей потенциального клиента проверяют в «чёрных списках» бюро кредитных историй еще до того, как он что-либо спросил и представил свои документы. Среди других пользователей алгоритма — Сбербанк, «Почта банк» и «Тинькофф».
Luna, как и Kipod, определяет такие параметры лица, как возраст, пол, расовая принадлежность и даже «эмоции», следует из инструкции для пользователей. Это официальный партнёр московской мэрии в проекте Face Pay. В рамках него пассажиры московской подземки могут закачать свое селфи в специальное мобильное приложение, привязать к своему профилю банковскую карту и проходить в метро по одному взгляду в камеру.
Четвертый алгоритм — FaceSDK от московской компании Tevian. Все четыре компании — резиденты «Сколково». В собственном описании к возможностям алгоритма компания отдельно оговаривает, что FaceSDK способен определять эмоции на лице людей — «злость, страх, грусть, радость, удивление».
«Какого-либо распределения видеопотоков между алгоритмами — нет. Видеопотоки с камер одновременно обрабатываются всеми четырьмя алгоритмами. Далее по специальной формуле высчитывается результат работы всех алгоритмов в совокупности», — заявили в департаменте информационных технологий Москвы.
У московской мэрии есть почти 190 разнообразных информационных систем, с помощью которых она собирает и анализирует информацию о гражданах, домах, автомобилях, торговых палатках, детских площадках и о всем прочем, из чего состоит жизнь города.
Она анализирует поведение пользователей в сети городского Wi-Fi и на многочисленных сайтах мэрии. Уже несколько лет ведется работа над единой системой, которая умеет извлекать данные из всех ресурсов и платформ московского правительства. Причем работает она по принципу машинного обучения, то есть сама учится решать поставленную задачу.
Систему, которая аккумулировала бы данные из разных источников, власти пытались создать и на федеральном уровне, указано в отчёте проекта «Сетевые свободы» о технологиях слежки за гражданами.
Речь идёт о системе «ИБД-Ф 2.0», разработкой которой занималось МВД. Она должна была заменить устаревшую «ИБД-Ф», объединяющую полицейские базы всех регионов России.
Новую систему планировалось подключить к базам других государственных ведомств — вплоть до информации о поездках на общественном транспорте и биометрических данных.
Госконтракт заключили в 2020 году, но расторгли в связи с «неисполнением условий».
- У МВД остались другие системы: например, у ГУ МВД по Москве есть «Учетно-заградительная система — М», которая позволяет проводить сквозной поиск по массивам других баз и формировать контрольные списки граждан, представляющих оперативный интерес. А помогает найти их городская система видеонаблюдения, подключенная к системе распознавания лиц.
Джодж Оруэлл
«1984»
На каждой площадке со стены глядело всё то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ — гласила подпись.
штрафовать веселых
Всех штрафовать
на всякий случай ,
а то мало ли вдруг инагент
Вдруг скрывает радость
Несколько мыслей
1. Всех, кто в этих компаниях работает обоссать и обосрать.
2. Пиздец цифровой гулаг
все когда-то начиналось безобидно) "включи геолокацию в приложении и получи купон на скидку в 150 руб", "авторизируйся через госуслуги и участвуй в розыгрыше")
видимо это у меня параноя (я не в России) ,фаерволов ставить на все что умнее утюга
да
А чего названия буржуйские такие? Почему бы не просто «ебало на ноль» или типа того?
"ребята, айтишники! ну чего вы? у нас тут работы валом!" (с)Мишустин
Такой софт пишут в основном тюремные айтишники
ну, веселые лица NtechLab совсем не тянут на "тюремные"
Ребята
Просто
Хотят
Кодить
классика)
Они в элитной тюрьме
Им просто интересно программировать, а этой вашей политикой они не интересуются.
Профессионал без ценностей - все равно что пистолет без предохранителя.
А некоторые айтишники и не против =/
Их руководители есть в санкционном списке ФБК?
Продвинутая система отслеживания несогласных с режимом.
Меня это уже почему-то не удивляет
Как похорошела система распознавания при Сергее Семеновиче.
пасут ли они пердеж в инфракрасном диапвзоне
Да, знаем, недавно ФБК исключил разработчиков NTechLab из санкционного списка.
https://svtv.org/online/fbk-iskliuchil-iz-spiska-razzhighatieliei-voiny-soosnovatieliei-ntechlab/
Есть белые IT, а есть коричневые. Никакого уважения к ним.
У кипода сооснователь под санкциями, но например директор чилит а Литве. Хотя беларуская оппозиция луки давно просила и его в том числе в списки внести
Всегда вспоминаю пост на ебаном про систему слежения за рабочим столом. И всегда один и тот же посыл "айтишники которые помогают в слежке, вы следующие"
И еще нужно иногда по радио передавать вставки из программ Соловьева или включать что-то духоподъемное: "Слава Путину", "Всех национал-предателей к ногтю", "Все сдохнут, а мы в рай". Если у кого-то на лице возникает отвращение - то сразу брать на карандаш
и Синезис, и работающих там знатно обосцали
https://devby.io/news?tag=Synesis
Может кто-то натыкался на статью (или новость о статье), где один из разработчиков описывал, как он создал буквально камуфляж для лица, в результате чего системы распознавания лиц ERROR.
Её ещё потом то ли потёрли, то ли автор сам решил удалить.
Да много таких статей было, это целая ниша уже искать уязвимости нейросетей. Простым людям оно не сильно поможет, им поможет медицинскую маску носить везде на улице, так чтоб до глаз все закрывало.