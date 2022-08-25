Правда, то, что орущий кот действительно зайдёт, никто не гарантирует.

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На устройство, сделанное с помощью мини-компьютера Raspberry Pi, одним из первых обратил внимание портал Hardware Info.

«Звонок» — это обычный USB-микрофон с переходником на RJ45, заключённый в пластиковый корпус с отверстиями. Разработчик по имени Теннис Смит закрепил его недалеко от пола рядом с дверью, чтобы тот улавливал кошачье мяуканье.

Поступающие звуки компьютер, где установлено ПО Amazon Web Services, распознаёт с помощью приложения машинного обучения TensorFlow Lite с базой данных с аудиофайлами мяуканья. Когда система слышит кота, то на телефон его владельца поступает SMS-сообщение с уведомлением, что питомец вернулся с прогулки и ждёт у двери.

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