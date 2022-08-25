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Технологии
DTF

Инженер создал кошачий дверной «звонок», чтобы открывать мяукающему у входа в дом питомцу Статьи редакции

Правда, то, что орущий кот действительно зайдёт, никто не гарантирует.

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На устройство, сделанное с помощью мини-компьютера Raspberry Pi, одним из первых обратил внимание портал Hardware Info.

«Звонок» — это обычный USB-микрофон с переходником на RJ45, заключённый в пластиковый корпус с отверстиями. Разработчик по имени Теннис Смит закрепил его недалеко от пола рядом с дверью, чтобы тот улавливал кошачье мяуканье.

Поступающие звуки компьютер, где установлено ПО Amazon Web Services, распознаёт с помощью приложения машинного обучения TensorFlow Lite с базой данных с аудиофайлами мяуканья. Когда система слышит кота, то на телефон его владельца поступает SMS-сообщение с уведомлением, что питомец вернулся с прогулки и ждёт у двери.

Необходимый для настройки «кошачьего звонка» код разработчик опубликовал на GitHub. По его словам, устройство с лёгкостью можно перенастроить так, чтобы оно откликалось на собачий лай.

#новости #животные

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12 комментариев
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 xqdc
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мЕдь
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Mikhail
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Кляр Клецков

"Поступающие звуки компьютер, где установлено ПО Amazon Web Services"

Нихуя себе компьютер, у Безоса спиздил поди, целый AWS установлен

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MMM123

Какое фжопу смс, если можно прикрутить кошачью дверцу с моторчиком. Кот лает, дверь открывает. Или научить кота кнопку нажимать.
Давным-давно другой чел сделал такую штуку: камера распознает кота и открывает дверцу, но только если он не тащит в дом добычу.

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K.A.

Миллениалы переиозбрели котодверцу с котодетекцией, добавив к ней Python, TensorFlow и Node.JS (because why not?).

Поколение Z переизобрело котодетекцию, только теперь с автоматизацией SMS и ногами. %)

Поколение альфа придумает нанять чувака на Толоке или в Индии, который будет слушать микрофон 24/7 и с телефона слать SMS.

Поколение бета будет требовать дверца-as-a-Service и изобретет чувака, который за налоги будет постоянно ходить мимо домов и, увидев кота, звонить в обычный звонок.

Поколение гамма изобретет микрофон, который слушает звонок, и чувака, который будет идти открывать дверь для кота, когда дворецкий-as-a-Service позвонит в звонок.

</шутки за 60>

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Кошка Жена

А что будет, если левый кошак будет сидеть под дверью и мяукать дудосить звонок?

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MMM123
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K.A.

Может, там Voice Recognition.

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Кошка Жена

Это ж ai улучшенный прикручивать надо, тренировать хз сколько на кошаке, сильно муторно для звонили/пускалки

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Стугна-Хрю

я читал на тж такую же новость лет 6 назад

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Кто спас TJ
Поступающие звуки компьютер, где установлено ПО Amazon Web Services

Класс, универсальное ПО смотрю. Можно коту дверь открыть, до хоста сети кибертрона

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