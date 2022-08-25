Стартап Sanas разрабатывает софт для колл-центров, с которым голос иностранных сотрудников звучит «более белым» Статьи редакции
Это должно повысить удовлетворённость клиентов и эффективность продаж, но главная цель — комфорт самих работников, утверждают авторы проекта.
Компания Sanas из Калифорнии разрабатывает программное обеспечение для преобразования голоса с помощью искусственного интеллекта — это позволит в реальном времени убирать иностранный акцент и звучать «как белый американец». Авторы идеи считают, что это повысит эффективность работы колл-центров, где работают сотрудники из Индии, Африки и других регионов.
Услышать пример работы технологии можно на сайте проекта — записанный заранее голос мужчины с индийским акцентом при переключении ползунка превращается в немного роботизированную речь, действительно похожую на голос с американским акцентом. По словам некоторых технологических СМИ, на живых демонстрациях эффект не отличается.
Как утверждают представители Sanas, «совпадение акцентов» между двумя собеседниками повысит взаимопонимание до 31%, а удовлетворённость клиентов до 21%. В финальной версии обещают несколько разных акцентов, хотя пока что в демо-версиях используется только американский.
В отличие от фильма «Простите за беспокойство», где использование «белого голоса» темнокожим работником колл-центра привело к проблемам, реальная технология пойдёт на пользу сотрудникам, считают в Sanas: «Мы хотим, чтобы все были услышаны, хотим дать людям выбор и объединить их». Основатели стартапа сами являются иностранцами и когда-то работали на телефоне, а их компания на 80% состоит из иммигрантов.
Представители Sanas рассказали, что сотрудники колл-центров из других стран нередко сталкиваются с недопониманием и даже расистскими оскорблениями со стороны собеседников, что влияет на их психическое здоровье. С использованием ИИ эта проблема исчезнет, повысится качество обслуживание, а значит вырастут и показатели каждого сотрудника и его работодателя, считают в компании.
Отдельно в Sanas отмечают, что их принцип — свобода выбора сотрудников. Каждый может сам активировать функцию по своему усмотрению, к тому же пользователям предоставляется выбор из нескольких акцентов. В издании Motherboard опасаются, что в самих колл-центрах этот принцип может стать неактуальным: если технология действительно повысит эффективность, её использование станет фактически принудительным.
В будущем технологию планируют применять и в других сценариях, ставку на колл-центры сделали из-за речевых особенностей сотрудников: они говорят без эмоциональной окраски, и такую речь проще преобразовать. В конце июня проект привлёк инвестиции в размере 32 миллионов долларов, общая сумма финансирования достигла уже 132 миллионов, говорят основатели.
Уже была отмена за расизм?
Для чего белым эта информация?
ооооооооо, какое раздолье для скама теперь будет. прэсс виндус ки он йер вэб сарвар плиииииииз, чистым и искренним голосом белого неиндуса.