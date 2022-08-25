Это должно повысить удовлетворённость клиентов и эффективность продаж, но главная цель — комфорт самих работников, утверждают авторы проекта.

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Демо-запись технологии Sanas

Компания Sanas из Калифорнии разрабатывает программное обеспечение для преобразования голоса с помощью искусственного интеллекта — это позволит в реальном времени убирать иностранный акцент и звучать «как белый американец». Авторы идеи считают, что это повысит эффективность работы колл-центров, где работают сотрудники из Индии, Африки и других регионов.

Услышать пример работы технологии можно на сайте проекта — записанный заранее голос мужчины с индийским акцентом при переключении ползунка превращается в немного роботизированную речь, действительно похожую на голос с американским акцентом. По словам некоторых технологических СМИ, на живых демонстрациях эффект не отличается.

«Будь собой. Наша миссия — сделать жизнь лучше, расширяя горизонты возможностей твоего голоса»

Как утверждают представители Sanas, «совпадение акцентов» между двумя собеседниками повысит взаимопонимание до 31%, а удовлетворённость клиентов до 21%. В финальной версии обещают несколько разных акцентов, хотя пока что в демо-версиях используется только американский.

В отличие от фильма «Простите за беспокойство», где использование «белого голоса» темнокожим работником колл-центра привело к проблемам, реальная технология пойдёт на пользу сотрудникам, считают в Sanas: «Мы хотим, чтобы все были услышаны, хотим дать людям выбор и объединить их». Основатели стартапа сами являются иностранцами и когда-то работали на телефоне, а их компания на 80% состоит из иммигрантов.

Представители Sanas рассказали, что сотрудники колл-центров из других стран нередко сталкиваются с недопониманием и даже расистскими оскорблениями со стороны собеседников, что влияет на их психическое здоровье. С использованием ИИ эта проблема исчезнет, повысится качество обслуживание, а значит вырастут и показатели каждого сотрудника и его работодателя, считают в компании.

Я уверен, что как только сотрудники будут счастливы, все их показатели вырастут. Это побочный эффект того, к чему мы стремимся. Основная задача для меня — улучшить жизнь всех рабочих-иностранцев. Шарат Кейшева Нараяна, операционный директор Sanas

Отдельно в Sanas отмечают, что их принцип — свобода выбора сотрудников. Каждый может сам активировать функцию по своему усмотрению, к тому же пользователям предоставляется выбор из нескольких акцентов. В издании Motherboard опасаются, что в самих колл-центрах этот принцип может стать неактуальным: если технология действительно повысит эффективность, её использование станет фактически принудительным.