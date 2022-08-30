Программа нашла на спутниковых снимках частные бассейны, не облагаемые налогом — теперь технологию будут использовать и для других построек.

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Фото Чаппа Арпада

Налоговые органы Франции нашли 20 356 незадекларированных бассейнов на частных территориях в нескольких департаментах — для этого использовали снимки со спутников и ПО с искусственным интеллектом. Владельцы построек получили счета на общую сумму более 10 миллионов евро, пишет The Guardian.

Система, разработанная французской консалтинговой компанией Capgemini вместе с Google, идентифицирует бассейны на фотографиях с воздуха и может сверять их с базами данных земельного кадастра. При этом авторы проекта отметили, что погрешность системы составляет примерно 30% — иногда ИИ определял солнечные батареи как бассейны или, наоборот, не мог распознать бассейн в тени или частично закрытый деревьями.

Пока систему запустили в тестовом режиме в девяти департаментах Франции, теперь власти намерены таким же образом проанализировать и оставшиеся территории страны, прогнозируя привлечение ещё около 40 миллионов евро в государственную казну. Кроме того, ИИ планируют научить определять другие незаконные постройки, например, веранды — пока с подобными объектами ПО не справляется.

Мы должны быть уверены, что система сможет обнаружить именно пристройки для увеличения площади жилья, а не собачью конуру или детскую площадку. Также на втором этапе исследований мы сможем проверять, не является ли участок заброшенным. Антуан Маньян, представитель Министерства финансов Франции

Во Франции размер налога на имущество зависит от его арендной стоимости — стандартный бассейн 30 м² обойдётся собственнику в дополнительные 200 евро в год. Из-за этой особенности любые изменения на территории участков необходимо регистрировать в течение 90 дней. Популярность личных бассейнов в стране резко выросла после начала пандемии в 2020 году, когда местные жители оказались заперты на карантине, а затем продолжили работу из дома. Однако многие для экономии не декларировали бассейны.