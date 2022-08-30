ИИ принёс в казну Франции 10 миллионов евро: с его помощью обнаружили больше 20 тысяч незарегистрированных бассейнов Статьи редакции
Программа нашла на спутниковых снимках частные бассейны, не облагаемые налогом — теперь технологию будут использовать и для других построек.
Налоговые органы Франции нашли 20 356 незадекларированных бассейнов на частных территориях в нескольких департаментах — для этого использовали снимки со спутников и ПО с искусственным интеллектом. Владельцы построек получили счета на общую сумму более 10 миллионов евро, пишет The Guardian.
Система, разработанная французской консалтинговой компанией Capgemini вместе с Google, идентифицирует бассейны на фотографиях с воздуха и может сверять их с базами данных земельного кадастра. При этом авторы проекта отметили, что погрешность системы составляет примерно 30% — иногда ИИ определял солнечные батареи как бассейны или, наоборот, не мог распознать бассейн в тени или частично закрытый деревьями.
Пока систему запустили в тестовом режиме в девяти департаментах Франции, теперь власти намерены таким же образом проанализировать и оставшиеся территории страны, прогнозируя привлечение ещё около 40 миллионов евро в государственную казну. Кроме того, ИИ планируют научить определять другие незаконные постройки, например, веранды — пока с подобными объектами ПО не справляется.
Во Франции размер налога на имущество зависит от его арендной стоимости — стандартный бассейн 30 м² обойдётся собственнику в дополнительные 200 евро в год. Из-за этой особенности любые изменения на территории участков необходимо регистрировать в течение 90 дней. Популярность личных бассейнов в стране резко выросла после начала пандемии в 2020 году, когда местные жители оказались заперты на карантине, а затем продолжили работу из дома. Однако многие для экономии не декларировали бассейны.
Летом французские активисты призвали запретить частные бассейны после засухи из-за аномальной жары. Представители «Партии зелёных» заявили, что французам нужно изменить отношение к воде и рассмотреть ограничения на использование жизненно важного ресурса в рекреационных целях.
Интересно бы почитать обоснование этого налога, ибо я не представляю себе чем обществу вредит бассейн на моей частной земле аж на 200 евро в год.
размер налога на имущество зависит от его арендной стоимости
И? Что объясняет твой комментарий?
Дом с бассейном сдается дороже чем дом без него.
Ну а если дом принадлежит мне и я никому не сдаю?
Ну а мог бы сдавать. Это по сути определение реальной стоимости жилья. ИМХО, норм метод. Ты и дом с бассейном всяко дороже можешь продать чем без него.
Бассейн в данном случае считается имуществом. Это как налог на машину например или на квартиру.
Налог на машину понятен - ты пользуешься дорогами, на квартиру тоже. Как применить это к бассейну? При том что там сказано, если ты можешь передвигать бассейн не разрушая его то налога нет. То есть если сделать бассейн на платформе с колесами то налога не будет)
Ну видимо логика тут такая: если бассейн является частью участка, то он увеличивает его привлекательность, увеличивает привлекательность - участок больше стоит, а раз больше стоит, то тут и налог побольше заплатить надо.
Вот и декларируй бассейн
Ну охуеть, я значит сам за своим участком ухаживаю, цветы сажаю газон стригу бассейн выкопал чтобы потом за это еще и платить
Вообще странные они, есть куча примеров более серьезных проблем с водой но они их не замечают и доебываются до бассейнов
Но ведь его обслуживать надо что увеличивает и так стоимость того что он у тебя есть
Интересно, увеличится ли налог, если поставить бассейн с говном?
а ты представь, если бы у тебя в твоей стране был бы этот бассейн и имущество, как бы это было. правда подразумеваю, что там не только налог, а всякая пожарная охрана итд
ты оправдал свой ник
В некоторых странах есть налог на телевидение, даже если ты его и не смотришь.
https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/nalog-na-televidenie-v-germanii.html
Ну это понятно, ты типа платишь и за эти деньги существует телевидение, типа общественный договор такой что все скидываются даже те кто не пользуется. Но бассейн-то я сделал на своей земле за свои деньги.
норм, потратят на русский газ
Ахаха
Новость из 2021 года еще но самое смешное это то что Гуглу они заплатили 12 лямов за это :)
https://www.connexionfrance.com/article/French-news/French-tax-office-to-use-Google-aerial-photos-to-spot-undeclared-pools-in-a-12million-deal-with-Google-and-IT-firm-Capgemini
Прочитал тут и охуелThe declaration to the mairie will give rise to a bill for a one-off taxe called taxe d’aménagement; the declaration to the tax office will affect the value assigned to your property.
This value is used as a basis for your local taxes, so these may rise as a result, as the property will be deemed more desirable and valuable due to the installation of the pool.
То есть, после установки бассейна ты будешь платить больше налогов потому что из-за бассейна твоя недвижимость стала более привлекательной и поэтому тебе надо платить больше налога, просто пиздец
Норм же.
Нужно еще ограничить потребление еды и размеры жилья для 1 человека, ведь это тоже "вредит" окружающей среде, но на чиновников это конечно же не будет распространятся. Леваки-социальисты превращают Европу в помойку мира, за этим больно наблюдать.
там среда ни при чем, обычнй побор охуевшего государства.