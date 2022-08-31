Теперь перед погружением не обязательно заучивать десятки жестов, а сообщение можно передать даже в мутной воде.

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Американские учёные из Университета Вашингтона представили приложение для обмена сообщениями под водой. В отличите от других мессенджеров, оно не использует ни интернет-соединение, ни беспроводную связь вроде Wi-Fi и Bluetooth — они хуже работают в толще воды. Вместо привычных интерфейсов сервис полагается на динамики и микрофон устройства.

С помощью AquaApp мы демонстрируем обмен сообщениями под водой с помощью динамика и микрофона, которые уже есть в смартфонах и часах. Помимо загрузки приложения на телефон нужен только водонепроницаемый чехол для телефона. Туочао Чен, один из создателей сервиса

Приложение передаёт информацию при помощи акустических сигналов: перед отправкой сообщения устройство сначала отправляет короткую преамбулу. На втором устройстве AquaApp запускает алгоритм для определения наилучших условий для приема сигнала и уведомляет отправителя, какие условия сейчас оптимальны для передачи сообщения.

Эксперимент показал, что идеальная дальность работы такой системы — до 30 метров, но сигнал SOS может передаваться на расстояние около 100 метров. Всего в приложении доступно 240 предварительно записанных сообщений, 20 наиболее важных вынесены на главный экран. По задумке авторов, сервис должен заменить язык жестов, используемый дайверами сейчас — во-первых, его сложно заучивать, а во-вторых, он эффективен только в чистой воде и на небольших расстояниях.