В США разработали мессенджер для дайверов — он работает при помощи акустических сигналов Статьи редакции
Теперь перед погружением не обязательно заучивать десятки жестов, а сообщение можно передать даже в мутной воде.
Американские учёные из Университета Вашингтона представили приложение для обмена сообщениями под водой. В отличите от других мессенджеров, оно не использует ни интернет-соединение, ни беспроводную связь вроде Wi-Fi и Bluetooth — они хуже работают в толще воды. Вместо привычных интерфейсов сервис полагается на динамики и микрофон устройства.
Приложение передаёт информацию при помощи акустических сигналов: перед отправкой сообщения устройство сначала отправляет короткую преамбулу. На втором устройстве AquaApp запускает алгоритм для определения наилучших условий для приема сигнала и уведомляет отправителя, какие условия сейчас оптимальны для передачи сообщения.
Эксперимент показал, что идеальная дальность работы такой системы — до 30 метров, но сигнал SOS может передаваться на расстояние около 100 метров. Всего в приложении доступно 240 предварительно записанных сообщений, 20 наиболее важных вынесены на главный экран. По задумке авторов, сервис должен заменить язык жестов, используемый дайверами сейчас — во-первых, его сложно заучивать, а во-вторых, он эффективен только в чистой воде и на небольших расстояниях.
Приложение тестировали в шести местах с разными подводными условиями: от стоячей воды в озере местного парка до бухты с сильными волнами или оживлённым движением водного транспорта, телефоны погружали на глубину до 12 метров. Samsung Galaxy S9 с максимальной громкостью работал четыре часа, что соответствует максимальному рекомендуемому времени под водой для дайверов-любителей.
Нормальная подводная ультразвуковая связь с цифровой обработкой сигнала существует уже лет 16-17.
Aquacomm Buddy Phone для чайников за 300 долларов или серия SSB для профессионалов с дальностью в пару километров
Проданы десятки тысяч устройств
Но конечно надо изобретать больше всякой хуйни
Чехол стоит явно дешевле 300, так что спрос у начинающих будет. Ждём на алиэкспресс.
Неплохо для начала.
В детстве читал "Подъем затонувших кораблей" - случаи и байки водолазной работы. Посоветуйте по теме, плз
Ну я водолазный специалист и разработчик подводной техники, 20 лет работал
Спрашивай,что интересно :)
Подобную книгу, только более современную
А нету ничего такого объема и качества именно в формате книг
Тут проще по отдельным операциям читать в инете, благо информации тонны
Жаль. Отдельно искать - надо знать, что искать.
Там мне особенно доставила история, как чел набухивался в воздушном кармане. Воистину, водолазы - люди без нервов 😁
Ну наиболее интересная операция как по мне - это т.н. Операция Дженнифер. Как американцы пытались спиздить у СССР подлодку и у них почти получилось.
С точки зрения развития технологий момент, который определил современную подводную робототехнику - операция по подъему водородных бомб у острова Паломарес. Там стало понятно, что время водолазов прошло.
Если посовременнее, то все интересное в нефтегазе. Например ликвидация катастрофы Deepwater Horizon или строительство сверхглубоких месторождений типа Norvegian Aasta
А в кино все аквалангисты спокойно переговариваются. Клятый голливуд.