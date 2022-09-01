Meta разработала ИИ-модель для «чтения мыслей» — преобразования мозговой активности в речь Статьи редакции
В отличие от других подобных технологий, эта не требует хирургического вмешательства для установки датчиков прямо в мозг.
Meta* представила исследование о разработке «мозгового декодера» — ИИ-модели для расшифровки мозговой активности и преобразования её в речь. При помощи такого инструмента в будущем пользователи смогут общаться между собой «на уровне мыслей», произнося слова и фразы у себя в голове.
Подобные исследования проводятся не в первый раз, и учёные уже достигали успехов в «чтении мыслей». Однако технология Meta* выгодно отличается тем, что использует неинвазивные методы записи мозговой активности — для её использования нет необходимости в хирургическом вмешательстве. Компания применяла электроэнцефалографию (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографию (МЭГ), в которых используются только наружные датчики.
Данные от ЭЭГ и МЭГ менее точны, чем информация с датчиков внутри мозга, поэтому для эффективной работы инструмента пришлось обработать гораздо больший объём исходных данных. Искусственный интеллект фиксировал, как мозг участников реагирует на прослушивание аудиокниг и отдельных фраз, затем вычленял из текста нужные слова и составлял «словарь», по которому реализовали обратный процесс — преобразование мыслей в речь.
Исследователям удалось достичь точности в 73% при трёхсекундной мозговой активности, при этом использовали набор из 793 наиболее популярных в быту слов. Авторы проекта планируют продолжить обучать модель: в будущем ИИ сможет точнее определять слова и фразы, используя более широкий исходный словарь. Разработка должна помочь не только миллионам людей, которые не имеют возможности говорить или писать, но и в изучении мозга человека.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.
Специально не думаю, чтобы не прочитали мои мысли.
Остановитесь блять. Если вы не уйдете жить в слободу германа стерлингова прямо сейчас, через 1000 лет вас просто не будет как вида.
Очередное подтверждение того, что для человека нет ничего невозможного
Носить штуку для ЭЭГ постоянно на голове как-то неоч