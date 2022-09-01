В отличие от других подобных технологий, эта не требует хирургического вмешательства для установки датчиков прямо в мозг.

{"id":730485,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":730485,"gtm":null} 331 просмотров

Meta* представила исследование о разработке «мозгового декодера» — ИИ-модели для расшифровки мозговой активности и преобразования её в речь. При помощи такого инструмента в будущем пользователи смогут общаться между собой «на уровне мыслей», произнося слова и фразы у себя в голове.

Подобные исследования проводятся не в первый раз, и учёные уже достигали успехов в «чтении мыслей». Однако технология Meta* выгодно отличается тем, что использует неинвазивные методы записи мозговой активности — для её использования нет необходимости в хирургическом вмешательстве. Компания применяла электроэнцефалографию (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографию (МЭГ), в которых используются только наружные датчики.

Данные от ЭЭГ и МЭГ менее точны, чем информация с датчиков внутри мозга, поэтому для эффективной работы инструмента пришлось обработать гораздо больший объём исходных данных. Искусственный интеллект фиксировал, как мозг участников реагирует на прослушивание аудиокниг и отдельных фраз, затем вычленял из текста нужные слова и составлял «словарь», по которому реализовали обратный процесс — преобразование мыслей в речь.

Исследователям удалось достичь точности в 73% при трёхсекундной мозговой активности, при этом использовали набор из 793 наиболее популярных в быту слов. Авторы проекта планируют продолжить обучать модель: в будущем ИИ сможет точнее определять слова и фразы, используя более широкий исходный словарь. Разработка должна помочь не только миллионам людей, которые не имеют возможности говорить или писать, но и в изучении мозга человека.