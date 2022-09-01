Житель США создал картину с помощью нейросети Midjourney и занял первое место в конкурсе искусств Статьи редакции
Теперь в сети обсуждают, насколько это корректно — мнения разделились.
О случае, который произошёл в Колорадо, пишет издание Vice со ссылкой на сообщение в одном из Discord-каналов. О победе в конкурсе изобразительных искусств рассказал мужчина по имени Джейсон Аллен, который оказался президентом компании Incarnate Games, занимающейся настольными играми.
Согласно официальному сайту ярмарки штата, Аллен победил в категории цифрового искусства с работой под названием «Пространственный театр оперы». На рисунке изображена большая комната с людьми в классических платьях, а в отдалении располагается большая белая сфера, напоминающая Луну или круглый проход сквозь стену.
Для создания этой картины Аллен воспользовался нейросетью Midjourney, которая позволяет генерировать изображения с помощью текстовых описаний. Автор работы считает, что финальную работу создал именно он, поскольку ему понадобилось несколько недель и больше ста попыток, чтобы найти идеальный запрос для программы и создать три самые удачные картины, которые он впоследствии улучшил при помощи Gigapixel AI и распечатал на холсте.
Автор рисунка отметил, что никого не обманывал и честно выиграл, отметив свою работу как «Джейсон Аллен через Midjourney». По его словам, даже в таком случае работа самого человека очень важна, поскольку помимо генерации изображения их надо редактировать в Photoshop, а затем повышать качество с помощью ИИ-апскейлера.
Некоторые раскритиковали такой подход, отметив, что работы, созданные при помощи нейросети, не должны соревноваться наравне с рисунками от настоящих художников. Однако некоторые написали, что не видят в этом проблемы, так как на создание качественного изображения при помощи Midjourney всё равно уходит очень много времени.
Я считаю, что он прав. Только тогда он должен участвовать в конкурсе нейросетей, ведь эта нейросеть использовала миллиарды чужих работ.
Можно подумать люди-художники появляются в вакууме, и не используют наработки миллионов других художников)
Так человек это тоже нейросеть.
он же не сможет нарисовать такую картинку, если ему сказать ту фразу, которую он вписал
Почему не сможет? Вот у Тодда есть в команде кучка кожанных мешков с нейросетями. Он заходит в офис и говорит фразу: так мудаки хватит рисовать бластеры, накидайте мне концептов кривых мечей. Ну они точно так же заходят на пинтерест и начинают выбирать референсы и калякать там всякое.
но не на 100% искусственная
Тут ты прав, но простые художники кроме придумывания фраз ещё тратили время на рисовку, в отличие от Джейсона.
Я думаю, за этими инструментами будущее, и это не смерть. Просто диджитал художникам придется учиться новому инструменту, чтобы быть актуальными. Уверен, что ИИ-ассист уже разрабатывают для фотошопа и прочего ПО.
Я не спорю, а вообще надо почитать правила конкурса.
Вовсю
https://old.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/wyduk1/show_rstablediffusion_integrating_sd_in_photoshop/
Серёжа на автомобиле "мустанг" обогнал олимпийских бегунов и не считает это жульничеством, потому что на разработку и производство автомобиля так же уходит очень много времени.
В состязаниях по бегу есть четкие условия победы - прийти первым, в таком случае у остальных участников просто нет шансов физически передвигаться быстрее мустанга, в конкурсе искусств же любой художник в аналогичных условиях с нейросетью - бери кучи других работ и на их основе делай свой шедевр, не вижу здесь физической «невозможности» человека сделать лучше, так что считаю победа заслуженная, ну или просто пора признать что нейросеть в этом деле лучше (как в случае с шахматами) и не допускать их до конкурсов
Чёткие условия бегового спорта появились из-за обилия возможностей получить преимущество над другими.
Так что скоро и тут правила адаптируются к новым реалиям.
Когда то бухгалтера были самыми важными людьми - сегодня они лишь операторы 1С, они вбивают данные и получают результат
То же будет и с артистами
Не прав, надо знание законов, пока государства генерируют бюрократию — бухгалтеры нужны. Государство которое первым упростит, формализирует и автоматизирует сбор налогов — получит двузначный рост ВВП и небывалые инвестиции со всего мира.
Помню все эти тейки типо: «ливайте лохи с рабочих профессий. творческие профессии никогда не заменят машины» лол
Переход такой же как от обычного слесаря к оператору станка с ЧПУ
Следующая стадия - замена ЧПУшника на конструктора детали, который прямо из солида будет модель на станок отправлять.
Жопа... вид изнутри
Не понял где тут искусство?
Повезло, что судьи попались не искушенные в миджорновских генерациях, через год этим никого не наебешь уже.
Он прав!
Ну да, раз человек использовал труд не одного робота, а трёх - значит это человек всё сделал.
Кожаные такие ублюдки.
Очевидно что он не честно выйграл, это не соревнование нейросетей + кропотливости инженера
В любом случае для создания игр нейросеть не годится, потому что только люди умеют придерживаться заданной стилистики рисования, для фонов и персонажей.
История на уровне - "Трансы не должны учувствовать в спортивных соревнованиях, это нечестно"