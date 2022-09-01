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Технологии
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Житель США создал картину с помощью нейросети Midjourney и занял первое место в конкурсе искусств Статьи редакции

Теперь в сети обсуждают, насколько это корректно — мнения разделились.

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О случае, который произошёл в Колорадо, пишет издание Vice со ссылкой на сообщение в одном из Discord-каналов. О победе в конкурсе изобразительных искусств рассказал мужчина по имени Джейсон Аллен, который оказался президентом компании Incarnate Games, занимающейся настольными играми.

Согласно официальному сайту ярмарки штата, Аллен победил в категории цифрового искусства с работой под названием «Пространственный театр оперы». На рисунке изображена большая комната с людьми в классических платьях, а в отдалении располагается большая белая сфера, напоминающая Луну или круглый проход сквозь стену.

Для создания этой картины Аллен воспользовался нейросетью Midjourney, которая позволяет генерировать изображения с помощью текстовых описаний. Автор работы считает, что финальную работу создал именно он, поскольку ему понадобилось несколько недель и больше ста попыток, чтобы найти идеальный запрос для программы и создать три самые удачные картины, которые он впоследствии улучшил при помощи Gigapixel AI и распечатал на холсте.

Автор рисунка отметил, что никого не обманывал и честно выиграл, отметив свою работу как «Джейсон Аллен через Midjourney». По его словам, даже в таком случае работа самого человека очень важна, поскольку помимо генерации изображения их надо редактировать в Photoshop, а затем повышать качество с помощью ИИ-апскейлера.

Некоторые раскритиковали такой подход, отметив, что работы, созданные при помощи нейросети, не должны соревноваться наравне с рисунками от настоящих художников. Однако некоторые написали, что не видят в этом проблемы, так как на создание качественного изображения при помощи Midjourney всё равно уходит очень много времени.

Интернет
Базз Лайтер в СССР, Шлёпа в джунглях, айтишники в душе: как работает нейросеть для генерации картинок Midjourney Статьи редакции

Очередной (неплохой) конкурент DALL-E стал доступен всем — TJ попробовал его в деле.

«Большой Шлёпа в стиле Анри Руссо»

#новости #нейросети #сша #искусство

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27 комментариев
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Названый Макс

Я считаю, что он прав. Только тогда он должен участвовать в конкурсе нейросетей, ведь эта нейросеть использовала миллиарды чужих работ.

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Добро и позитив

Можно подумать люди-художники появляются в вакууме, и не используют наработки миллионов других художников)

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Михаил Светов

Так человек это тоже нейросеть.

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Названый Макс

он же не сможет нарисовать такую картинку, если ему сказать ту фразу, которую он вписал

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Михаил Светов

Почему не сможет? Вот у Тодда есть в команде кучка кожанных мешков с нейросетями. Он заходит в офис и говорит фразу: так мудаки хватит рисовать бластеры, накидайте мне концептов кривых мечей. Ну они точно так же заходят на пинтерест и начинают выбирать референсы и калякать там всякое.

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Названый Макс

но не на 100% искусственная

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Названый Макс

Тут ты прав, но простые художники кроме придумывания фраз ещё тратили время на рисовку, в отличие от Джейсона.

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Добро и позитив

Я думаю, за этими инструментами будущее, и это не смерть. Просто диджитал художникам придется учиться новому инструменту, чтобы быть актуальными. Уверен, что ИИ-ассист уже разрабатывают для фотошопа и прочего ПО.

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Названый Макс

Я не спорю, а вообще надо почитать правила конкурса.

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Nick Rosenberg
Уверен, что ИИ-ассист уже разрабатывают

Вовсю

https://old.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/wyduk1/show_rstablediffusion_integrating_sd_in_photoshop/

Show r/StableDiffusion: Integrating SD in…
1,622 votes and 203 comments so far on Reddit
old.reddit.com
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Moran Shetland
так как на создание качественного изображения при помощи Midjourney всё равно уходит очень много времени.

Серёжа на автомобиле "мустанг" обогнал олимпийских бегунов и не считает это жульничеством, потому что на разработку и производство автомобиля так же уходит очень много времени.

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Anteysh Fost

В состязаниях по бегу есть четкие условия победы - прийти первым, в таком случае у остальных участников просто нет шансов физически передвигаться быстрее мустанга, в конкурсе искусств же любой художник в аналогичных условиях с нейросетью - бери кучи других работ и на их основе делай свой шедевр, не вижу здесь физической «невозможности» человека сделать лучше, так что считаю победа заслуженная, ну или просто пора признать что нейросеть в этом деле лучше (как в случае с шахматами) и не допускать их до конкурсов

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Moran Shetland

Чёткие условия бегового спорта появились из-за обилия возможностей получить преимущество над другими.
Так что скоро и тут правила адаптируются к новым реалиям.

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Честный кран
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Грузовой Паша

Когда то бухгалтера были самыми важными людьми - сегодня они лишь операторы 1С, они вбивают данные и получают результат

То же будет и с артистами

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Evil Pechenka

Не прав, надо знание законов, пока государства генерируют бюрократию — бухгалтеры нужны. Государство которое первым упростит, формализирует и автоматизирует сбор налогов — получит двузначный рост ВВП и небывалые инвестиции со всего мира.

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HL3 confirmed

Помню все эти тейки типо: «ливайте лохи с рабочих профессий. творческие профессии никогда не заменят машины» лол

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Nick Rosenberg

Переход такой же как от обычного слесаря к оператору станка с ЧПУ

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Moran Shetland

Следующая стадия - замена ЧПУшника на конструктора детали, который прямо из солида будет модель на станок отправлять.

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Yelena Clever

Жопа... вид изнутри

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Я @ ты @

Не понял где тут искусство?

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Nick Rosenberg

Повезло, что судьи попались не искушенные в миджорновских генерациях, через год этим никого не наебешь уже.

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Evil Pechenka

Он прав!

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Грубый Макс
По его словам, даже в таком случае работа самого человека очень важна, поскольку помимо генерации изображения их надо редактировать в Photoshop, а затем повышать качество с помощью ИИ-апскейлера.

Ну да, раз человек использовал труд не одного робота, а трёх - значит это человек всё сделал.
Кожаные такие ублюдки.

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Убежденный цветок

Очевидно что он не честно выйграл, это не соревнование нейросетей + кропотливости инженера

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Марта Сапожонкова

В любом случае для создания игр нейросеть не годится, потому что только люди умеют придерживаться заданной стилистики рисования, для фонов и персонажей.

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Азиз Чыналиев

История на уровне - "Трансы не должны учувствовать в спортивных соревнованиях, это нечестно"

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