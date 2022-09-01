Теперь в сети обсуждают, насколько это корректно — мнения разделились.

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О случае, который произошёл в Колорадо, пишет издание Vice со ссылкой на сообщение в одном из Discord-каналов. О победе в конкурсе изобразительных искусств рассказал мужчина по имени Джейсон Аллен, который оказался президентом компании Incarnate Games, занимающейся настольными играми.

Согласно официальному сайту ярмарки штата, Аллен победил в категории цифрового искусства с работой под названием «Пространственный театр оперы». На рисунке изображена большая комната с людьми в классических платьях, а в отдалении располагается большая белая сфера, напоминающая Луну или круглый проход сквозь стену.

Для создания этой картины Аллен воспользовался нейросетью Midjourney, которая позволяет генерировать изображения с помощью текстовых описаний. Автор работы считает, что финальную работу создал именно он, поскольку ему понадобилось несколько недель и больше ста попыток, чтобы найти идеальный запрос для программы и создать три самые удачные картины, которые он впоследствии улучшил при помощи Gigapixel AI и распечатал на холсте.

Автор рисунка отметил, что никого не обманывал и честно выиграл, отметив свою работу как «Джейсон Аллен через Midjourney». По его словам, даже в таком случае работа самого человека очень важна, поскольку помимо генерации изображения их надо редактировать в Photoshop, а затем повышать качество с помощью ИИ-апскейлера.

Некоторые раскритиковали такой подход, отметив, что работы, созданные при помощи нейросети, не должны соревноваться наравне с рисунками от настоящих художников. Однако некоторые написали, что не видят в этом проблемы, так как на создание качественного изображения при помощи Midjourney всё равно уходит очень много времени.