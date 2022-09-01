Вы можете сказать: «Ну понятно, тут и импортные составляющие». Но я вам могу сказать, что нет полностью комплектующих — от железа до мозгов — полностью одной страны, допустим США. Нет. Одно сделано на Тайване — микроэлектроника, железо сделано в Америке. И наши мозги в этом компьютере тоже есть. Это собрание сочинений всей планеты.