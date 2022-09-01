Лукашенко представил «первый белорусский ноутбук» от завода «Горизонт» Статьи редакции
Президент признался, что в компьютере пока только 12% отечественных комплектующих, но разработчики «нашли всё лучшее по всему миру».
1 сентября в рамках открытого урока «Историческая память — дорога в будущее» Александр Лукашенко представил «первый белорусский ноутбук». Фрагмент «презентации» опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
Президент Беларуси отметил, что устройство собрали на заводе «Горизонт», однако пока ноутбук состоит из белорусских комплектующих всего на 12%. Лукашенко объяснил это тем, что ни один мировой производитель не может обойтись без импортных деталей, и пообещал увеличение доли деталей в ноутбуке до 30% к концу года.
Президент также отметил, что у страны есть огромный потенциал в сфере технологий и люди, которые «умеют творить невероятное». По его словам, ноутбук от «Горизонта» станет «самым современным компьютером на уровне мировых стандартов».
Колхозник всё думает, что ноутбуки рождаются по начальственной указке.
А не благодаря привлекательной инвестиционной среде, равенству закона и прочей этой поебени либеральной.
программировай.жпг
Александр Григорьевич Стив Джобс нашего времени.
Первый в мире компьютер с биологическими компонентами
Упаковано в коробку у нас
Чувствую, его уже шупают
12 % отечественных... это наклейки на китайские надписи? ахахахха
у меня был такой, ч/б марио показывал
Вообще-то, это цветной
да, мен, но там есть фишка с пал-секам, это все знают, кто гонял восьмибитку
С сегой такая же хрень была, вроде у всех денди, у тебя сега, но чёрно-белая, а это не круто.
да, сегу тоже погонял под закат эпохи, причем у всех знакомых почти был уже новый современный телек, и никому не давали на них играть, потому что среди родителей ходили байки, как приставки "садят кинескоп" или что оптический пестик дырявит экраны) так они украли у нас цветные 8-битные миры
У кого нет мозгов сделать RGB вход, тот страдает
Зато честно)
Комиссаренко нашел золотую жилу.
авто-контент.
Импортозамещение и точка
Собрание сочинений всей планеты, которая тебя в хуй не ставит, сочинитель ебаный
"но разработчики «нашли всё лучшее по всему миру»."
Наскребли по сусекам
Димон умер от зависти)
шел 2022 год
12% чего там?)
Это айкью того дол6оеба который это купит
Если из видео вырезать усатого и оставить только телочек, смотреть будет намного приятнее
Даже Лугабе называет белорусов невероятными ❤️
Винтики и упаковка?
А 12% по количеству, стоимости или весу?
И это с учётом упаковки или без?
Откуда там столько симпотных тёлок?