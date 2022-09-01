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Технологии

Лукашенко представил «первый белорусский ноутбук» от завода «Горизонт» Статьи редакции

Президент признался, что в компьютере пока только 12% отечественных комплектующих, но разработчики «нашли всё лучшее по всему миру».

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1 сентября в рамках открытого урока «Историческая память — дорога в будущее» Александр Лукашенко представил «первый белорусский ноутбук». Фрагмент «презентации» опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее — то, что мы не можем создавать, какие-то там процессоры, программное обеспечение самое лучшее. И создать этот компьютер.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси отметил, что устройство собрали на заводе «Горизонт», однако пока ноутбук состоит из белорусских комплектующих всего на 12%. Лукашенко объяснил это тем, что ни один мировой производитель не может обойтись без импортных деталей, и пообещал увеличение доли деталей в ноутбуке до 30% к концу года.

Вы можете сказать: «Ну понятно, тут и импортные составляющие». Но я вам могу сказать, что нет полностью комплектующих — от железа до мозгов — полностью одной страны, допустим США. Нет. Одно сделано на Тайване — микроэлектроника, железо сделано в Америке. И наши мозги в этом компьютере тоже есть. Это собрание сочинений всей планеты.

Александр Лукашенко

Президент также отметил, что у страны есть огромный потенциал в сфере технологий и люди, которые «умеют творить невероятное». По его словам, ноутбук от «Горизонта» станет «самым современным компьютером на уровне мировых стандартов».

#беларусь #компьютеры #технологии #устройства #новости

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31 комментарий
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 Антон

Колхозник всё думает, что ноутбуки рождаются по начальственной указке.

А не благодаря привлекательной инвестиционной среде, равенству закона и прочей этой поебени либеральной.

программировай.жпг

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Беларусь
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Serge Shima
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Всемирный огонь
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Тимурчик

Александр Григорьевич Стив Джобс нашего времени.

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Парижский ключ
И наши мозги в этом компьютере тоже есть.

Первый в мире компьютер с биологическими компонентами

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Способный фонарь

Упаковано в коробку у нас

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K P
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Дегельминтизатор

Чувствую, его уже шупают

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Сельский химик
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Гражданин концлагеря Путлера

12 % отечественных... это наклейки на китайские надписи? ахахахха

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Андрей Васильев

у меня был такой, ч/б марио показывал

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Сибирский Денис

Вообще-то, это цветной

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Андрей Васильев

да, мен, но там есть фишка с пал-секам, это все знают, кто гонял восьмибитку

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karamazoffff

С сегой такая же хрень была, вроде у всех денди, у тебя сега, но чёрно-белая, а это не круто.

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Андрей Васильев

да, сегу тоже погонял под закат эпохи, причем у всех знакомых почти был уже новый современный телек, и никому не давали на них играть, потому что среди родителей ходили байки, как приставки "садят кинескоп" или что оптический пестик дырявит экраны) так они украли у нас цветные 8-битные миры

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Сибирский Денис

У кого нет мозгов сделать RGB вход, тот страдает

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Verum

Зато честно)

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Взрослый кран

Комиссаренко нашел золотую жилу.
авто-контент.

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onlydropped

Импортозамещение и точка

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Джан Омлет

Собрание сочинений всей планеты, которая тебя в хуй не ставит, сочинитель ебаный

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Заебавшийся опоссум

"но разработчики «нашли всё лучшее по всему миру»."

Наскребли по сусекам

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Гордон Фриман

Димон умер от зависти)

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Чуждый велосипед

шел 2022 год

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Miras Mynzhassar

12% чего там?)

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Danil Shtern

Это айкью того дол6оеба который это купит

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Евген Коновалец

Если из видео вырезать усатого и оставить только телочек, смотреть будет намного приятнее

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Mihails Cvečkovskis

Даже Лугабе называет белорусов невероятными ❤️

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Danil Shtern
Президент признался, что в компьютере пока только 12% отечественных комплектующих

Винтики и упаковка?

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Перша приватна цвяхарня

А 12% по количеству, стоимости или весу?

И это с учётом упаковки или без?

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medox23

Откуда там столько симпотных тёлок?

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