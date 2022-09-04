Британец рассказал, что Apple Watch спасли ему жизнь — он выяснил, что его сердце останавливалось 138 раз за 48 часов Статьи редакции
Сперва мужчине показалось, что часы неправильно показывают сердцебиение, однако он всё же решил обследоваться.
О том, что Apple Watch помогли выявить серьёзное сердечное заболевание, изданию The Independent рассказал 54-летний британец Дэвид Ласт. По его словам, он получил часы Apple от жены в качестве подарка на день рождения.
После первого же использования Ласт заметил, что Apple Watch показывают его частоту сердцебиения в состоянии покоя ниже 30 ударов в минуту, в то время как для взрослого мужчины этот показатель должен быть от 60 до 100 ударов в минуту.
Ласт предположил, что Apple Watch неисправны, однако жена всё же настояла на визите местного терапевта, который позже направил к кардиологу.
После серии обследований врачи сказали Ласту, что его сердце останавливалось 138 раз за 48 часов. Это происходило с 10-секундными интервалами во время сна. Сам мужчина мог этого не замечать, поскольку в этот момент активировалась другая часть сердца, которая и запускала кровоток.
После выявления диагноза Ласт перенёс операцию по установке кардиостимулятора в сердце. Мужчина считает, что жизнь ему спасли жена и Apple Watch, которые правильно показали низкую частоту сердцебиения. Теперь он всегда носит на себе гаджет и снимает их только на время зарядки.
Побольше бы таких новостей
Аналогично у одного моего друга умные часы (не Эппл) выявили высокую ЧСС. Пошел к кардиологу, оказалось, что надо срочно делать операцию, иначе можно откинуться.
Наверно мужчинам с определенного возраста врачи должны прописывать ношение таких вот гаджетов. Может лет через 10 такое и появится где-нибудь в Германии или вообще в Европе
Не обязательно носить покупать и носить гаджет, нужно обследоваться периодически у врачей. Это гораздо надёжнее.
Может раз в год все таки ходить к врачу, а не ждать пока тебе часы подскажут что с каждым годом ты не молодеешь?
ну вот сходил ты в очередной год, а ещё через 3-4 месяца начались проблемы. Как и написано в статье, самостоятельно ты этого можешь и не заметить. А когда подойдёт время к очередному обследованию, у тебя уже в запущенном состоянии оно будет
В таком возрасте, как в статье, мужчина должен обследоваться 2 раза в год. За это время не будет никакой запущенной стадии. Скорее можно пропустить болезнь, если надеяться на гаджет и из-за него откладывать визит ко врачу.
какой-то брат Ника Кейва на фото, только без бровей
А что, если колбаса - живое существо?!?!? О_О Отнесу колбаску на обследование...
А мне каждое утро часы кричат что мой пульс становился очень низким на 10 минут. Тоже пора куда-то бежать?
Лучше сходить, провериться.
Сутки помониторить чсс.
Тоже на 10 минут падает утром до 35-39🥲
у меня часы после тяжелой работы, когда вырубаюсь буквально - показывают низкий пульс 35 иногда, часто в самолете во время сна. Вот уже год как хочу к кардиологу пойти
На Лихачева похож.