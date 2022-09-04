Сперва мужчине показалось, что часы неправильно показывают сердцебиение, однако он всё же решил обследоваться.

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О том, что Apple Watch помогли выявить серьёзное сердечное заболевание, изданию The Independent рассказал 54-летний британец Дэвид Ласт. По его словам, он получил часы Apple от жены в качестве подарка на день рождения.

После первого же использования Ласт заметил, что Apple Watch показывают его частоту сердцебиения в состоянии покоя ниже 30 ударов в минуту, в то время как для взрослого мужчины этот показатель должен быть от 60 до 100 ударов в минуту.

Ласт предположил, что Apple Watch неисправны, однако жена всё же настояла на визите местного терапевта, который позже направил к кардиологу.

После серии обследований врачи сказали Ласту, что его сердце останавливалось 138 раз за 48 часов. Это происходило с 10-секундными интервалами во время сна. Сам мужчина мог этого не замечать, поскольку в этот момент активировалась другая часть сердца, которая и запускала кровоток.