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Технологии
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Британец рассказал, что Apple Watch спасли ему жизнь — он выяснил, что его сердце останавливалось 138 раз за 48 часов Статьи редакции

Сперва мужчине показалось, что часы неправильно показывают сердцебиение, однако он всё же решил обследоваться.

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О том, что Apple Watch помогли выявить серьёзное сердечное заболевание, изданию The Independent рассказал 54-летний британец Дэвид Ласт. По его словам, он получил часы Apple от жены в качестве подарка на день рождения.

После первого же использования Ласт заметил, что Apple Watch показывают его частоту сердцебиения в состоянии покоя ниже 30 ударов в минуту, в то время как для взрослого мужчины этот показатель должен быть от 60 до 100 ударов в минуту.

Ласт предположил, что Apple Watch неисправны, однако жена всё же настояла на визите местного терапевта, который позже направил к кардиологу.

После серии обследований врачи сказали Ласту, что его сердце останавливалось 138 раз за 48 часов. Это происходило с 10-секундными интервалами во время сна. Сам мужчина мог этого не замечать, поскольку в этот момент активировалась другая часть сердца, которая и запускала кровоток.

После выявления диагноза Ласт перенёс операцию по установке кардиостимулятора в сердце. Мужчина считает, что жизнь ему спасли жена и Apple Watch, которые правильно показали низкую частоту сердцебиения. Теперь он всегда носит на себе гаджет и снимает их только на время зарядки.

#apple #applewatch #здоровье

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13 комментариев
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 Фархад Азимов

Побольше бы таких новостей

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Teo

Аналогично у одного моего друга умные часы (не Эппл) выявили высокую ЧСС. Пошел к кардиологу, оказалось, что надо срочно делать операцию, иначе можно откинуться.
Наверно мужчинам с определенного возраста врачи должны прописывать ношение таких вот гаджетов. Может лет через 10 такое и появится где-нибудь в Германии или вообще в Европе

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Не обязательно носить покупать и носить гаджет, нужно обследоваться периодически у врачей. Это гораздо надёжнее.

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aliftin

Может раз в год все таки ходить к врачу, а не ждать пока тебе часы подскажут что с каждым годом ты не молодеешь?

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Сексуальный звук

ну вот сходил ты в очередной год, а ещё через 3-4 месяца начались проблемы. Как и написано в статье, самостоятельно ты этого можешь и не заметить. А когда подойдёт время к очередному обследованию, у тебя уже в запущенном состоянии оно будет

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В таком возрасте, как в статье, мужчина должен обследоваться 2 раза в год. За это время не будет никакой запущенной стадии. Скорее можно пропустить болезнь, если надеяться на гаджет и из-за него откладывать визит ко врачу.

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пепси

какой-то брат Ника Кейва на фото, только без бровей

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Гора

А что, если колбаса - живое существо?!?!? О_О Отнесу колбаску на обследование...

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Вадимка

А мне каждое утро часы кричат что мой пульс становился очень низким на 10 минут. Тоже пора куда-то бежать?

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Sergei

Лучше сходить, провериться.
Сутки помониторить чсс.

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Yura Svinaryov

Тоже на 10 минут падает утром до 35-39🥲

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Нормальный размер

у меня часы после тяжелой работы, когда вырубаюсь буквально - показывают низкий пульс 35 иногда, часто в самолете во время сна. Вот уже год как хочу к кардиологу пойти

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Смычорог

На Лихачева похож.

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