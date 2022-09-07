Четыре модели iPhone 14, Apple Watch Ultra и AirPods Pro 2: что показали на сентябрьской презентации Apple Статьи редакции
Старшие модели смартфона избавились от «чёлки» в пользу выреза в экране, а в линейке часов появилась премиум-модель из титанового сплава.
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Официальный стрим от Apple
Apple Watch Series 8
- Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7.
- Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
- Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
- Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и обнаруживать различные заболевания на ранних стадиях.
- Данные о циклах хранятся на устройстве. При загрузке в iCloud используется оконечное шифрование — даже Apple не может прочитать эти данные.
- Новые гироскоп и акселерометр.
- Благодаря чипам более высокой точности и частоты работы Apple Watch теперь могут автоматически определять признаки автокатастрофы и оповещать службы спасения о случившемся. Компания провела множество краш-тестов, учитывая различные виды авария.
- 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, который позволяет часам работать до 36 часов — экран выключится, однако часы по-прежнему будут отслеживать шаги.
- У базовой модели четыре цвета — синий, серебристый, красный и «Звёздная пыль».
- Поддержка международного роуминга у модели c сотовой связью.
- Циферблаты Nike будут доступны на всех моделях Apple Watch.
- В продаже с 16 сентября. Три месяца подписки Fitness+ в подарок.
Обновление Apple Watch SE
- Три цвета: серебро, чёрный и «Звёздная пыль».
- Дизайн и размеры от Series 4,5 и 6.
- Обновлённая задняя панель.
- Обновлённые гироскоп и акселерометр от Apple Watch Series 8. С детекцией автокатастроф.
- В продаже с 16 сентября.
Apple Watch Ultra
- Корпус из титана и сапфировое стекло.
- Самый большой дисплей в истории Apple Watch — 49 миллиметров.
- Дизайн для использования в перчатках.
- Дополнительная кнопка на левой стороне корпуса, которая, например, помогает быстро переключаться между стадиями марафона.
- Второй динамик для большей громкости.
- До 60 часов работы в режиме энергосбережения и 36 часов при рядовом использовании.
- Новые ремешки с использованием титана для разных типов спорта — в том числе плавания.
- Новый циферблат, разработанный специально для спортсменов — с максимум полезной информации на одном экране. Его яркость можно регулировать с помощью Digital Crown.
- GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах.
- Обновлённое приложение компаса.
- Встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров.
- Приложение для измерения глубины. Поддержка погружения до 100 метров.
- Экран пригоден в том числе для глубоких погружений — он может показывать всю сервисную информацию, включая температуру воды и маршрут.
- Система из трёх микрофонов для передачи голоса даже в сложных условиях.
- В продаже с 23 сентября. Все модели стоят 799 долларов (без учёта налога в США).
AirPods Pro 2
- Чип H2 для подключения для передачи аудио более высокого качества.
- Обновлённый дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего качества частот.
- Персональная настройка бинаурального звука — с учётом формы ушей каждого пользователя.
- В два раза меньше шума в режиме шумоподавления — благодаря новому процессору.
- Новые размеры резиновых заглушек.
- Режим «адаптированной прозрачности», который убирает неприятные шумы вроде строительных работ, но оставляет важные — голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.
- До 6 часов воспроизведения звука на одном заряде и 30 часов с кейсом.
- Кейс можно с точностью обнаружить в пространстве. Он также может издавать громкий звук из нового динамика.
- Зарядка от Lightning, MagSafe и кабеля Apple Watch.
- От 249 долларов. В продаже с 23 сентября.
iPhone 14 и 14 Plus
- Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит и поддержка Dolby Vision.
- У 14 Plus самое большое время работы в истории iPhone.
- Прошлогодний процессор A15 Bionic в версии, которая использовалась в 13 Pro и 13 Pro Max.
- Новая 12-мегапиксельная основная камера на 49% лучше улавливает свет при низком освещении. f/1.5 и стабилизация движением сенсора (в добавление к цифровой).
- Фронтальная камера f/1.9 с автофокусом (впервые для селфи-сенсора).
- Обновлённая версия Deep Fusion для более детальных снимков.
- Photonic Engine — новый алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах, включая фронтальную.
- Action Mode — новый тип стабилизации для видео, снятого в экстремальных условиях. Использует полный размер сенсора для имитации съёмки со штатива или дрог формы стабилизации.
- Расширенная поддержка eSIM — с быстрым переключением между разными операторами.
- В США у iPhone 14 не будет слота для SIM-карты.
- Те же сенсоры движения, что и в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе.
- Спутниковое SOS-оповещение. Без использования Wi-Fi и интернета. Специальный UI, который покажет, как лучше держать устройство для подключения к спутника. Пользователь сможет отправлять заготовленные сообщения и свою локацию для служб спасения. Функция будет бесплатной первые два года использования iPhone 14 в США и Канаде.
- iPhone 14 от 799 долларов и 14 Plus от 899 долларов (без учёта налога в США). В продаже с 16 сентября. Plus-модель выйдет 7 октября.
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
- Apple превратила новый вырез экрана в элемент интерфейса. За счёт использования чёрных пикселей OLED-экрана «динамический остров» постоянно расширяется для показа различной сервисной информации.
- Новый цвет — «тёмно-лиловый».
- Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит (рекорд для смартфона). Более тонкие рамки.
- Постоянно работающий дисплей. Экран становится менее ярким, но работает весь целиком с частотой обновления до 1 Гц.
- Абсолютно новый процессор A16 Bionic. 6-ядерный центральный процессор с на 20% менее низким потреблением энергии у самых мощных ядер. 16-ядерный процессор для нейросетей и 5-ядерный GPU.
- Новый процессор для работы с экраном — для интеллектуальной регулировки яркости и частоты обновлений.
- Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше размера, чем у 13 Pro. f/1.78, линза из 7 элементов, фокусное расстояние 24 мм. 100% пикселей используются для фокусировки.
- Большую часть времени основная камера снимает 12-мегапиксельные снимки, объединяя пиксели сенсора блоками по 4.
- Новый сенсор позволяет делать чёткие снимки с увеличением 2X — в дополнение к 0,5X, 1X и 3X.
- До 50% больше света, чем у iPhone 13 Pro.
- Съёмка ProRAW в 48 мегапикселей — в этом режиме пользователи получают доступ ко всей информации с сенсора (машинное обучение убирает шум).
- Поддержка Photonic Engine — как у iPhone 14. До 2-3 раз более детальные снимки при низком освещении.
- До двух раз более яркая вспышка.
- Новая 12-мегапиксельная ультраширокая камера — f/2.2, фокусное расстояние 13 мм, улучшенное макро.
- Поддержка Action Mode для стабилизации видео.
- 14 Pro от 999 долларов (с налогом в США) и Pro Max от 1099 долларов. В продаже с 16 сентября.
Полноценный релиз iOS 16 состоится 12 сентября.
ЭТО ОХУЕННО
ПОШЁЛ НАХУЙ АНДРОИД
что по бесконтактной оплате в Россиюшке?
Хах, и что тут ахуенного то? Ряд смартфонов на андроиды как и давали в рот айфону так и дают.
што ты сказала?????
Со всем согласен, но вот не скачать Вансед для ютуба и спотифай теперь придется покупать. Пора становится законопослушным)) "Надо брать!"
ИЗВИНИСЬ НА КАМЕРУ
Ну хоть напоследок расскажут что зашкварнее, эппл или андроид. А то я теперь не знаю как мне составлять собственное мнение без комментов на ТЖ
Меня научили только что нужно в таких постах писать: хсяоми - топ за свои деньги. Тогда плюсики ставят
Ну не челка, но и не глазок с таблеткой. Хуйня какая-то. динамический остров блять
это просто пиздец, по губам водят секте
Закрашенный глазок с таблеткой
Higher
even better
huge improve
28% better
38% faster
и тд
и тп
Тех.хар-ки? Не не слышали
А нахуя какими-то циферками грузить на презе? Надо будет — в тырнетике посмотрят
Во во они обожают эти цифры, которые никто не сможет оценить в уме.
О ваши новые часы на 13,24685% быстрее предыдущих, это вообще нихрена не влияет на их основные функции, но быстрее же ! Amazing ! Быстрее позвоните всем своим друзьям и поделитесь с этой информацией !
Я устал считать, сколько раз они произнесли слово Pro за всю презентацию
Впервые смотрю эппловскую конфу... Уже подташнивает от "we're so excited" и прочего словесного пиар мусора. Особенно когда речь идет об 8-й версии версии одного и того же продукта. Они не одни такие, но тут чет совсем over 9000 этого добра.
Ты пропустил времена повсеместного gorgeous.
even better
Вся реклама такая, ну ты и соня, как тебя зовут?
Ещё они не стесняются повторения. Читаешь такой: Камера 0,5 Лоу лайт. Ага! Сейчас наебут, небось остальные без
этой штуки! Потом камера 1… тоже Лоу лайт и так четыре раза. Вместо того чтобы вынести в отдельный блок скромно что все наши камеры одинаковые, только угол разный.
эт не дырка в экране
эт dynamic island!
вы чё!!!!
Какие же ахуенные анимации в ролике про прошку
ДААААА
Хотел взять эпол в том году, но цена 20к грн за хуй пойми что и жаба задушила в итоге, взял а52 в 2 раза дешевле вышло. Еще эта челка ебаная, 8й айфон красивее был в разы.
Тамагочи ещё дешевле и не уступает
Эпол дорого именно по этому ты взял оверпрайс Самсунг а52 который лагает
Вместо условного рилми и прочих китаев. Логика вышла из чата
А по поводу переплаты за логотип огрызка ты бы попользовался вначале, а потом говорил благо если не понравится можно скинуть на вторичку, а шлакодроид ты не скинешь
Всё правильно сделал, нахуй эппл, андроид форева!
тогда вот:
https://www.ixbt.com/mobile/iphone-se-2022-review.html#n3
Dynamic island my ass
Black hole
Эти челы когда-нибудь уберут чёлку?
Куда? Как в самсунгах под экран?
Там же ужасное качество камеры получается и видно все равно эту дыру
Новый вырез ужасен, словно дешманский китаец. Лучше бы чёлку оставили
да уж лучше б оставили чем вот это вот
До момента пока не придёт ФБР и не запросит эти данные)0
нам нужны ваши данные овуляции
Блэд
Чего
Сидим слушаем про овуляцию и всё такое???
Спроси у мамы что это такое.
Динамический остров 🤪
NEW EXPERIENCE
это говно блядь еще продвигают как прорывную фичу, сукаааааааааааааааааааа
бляяя охуено сделали интерфейс!
дааааа
Опять про камеру пиздят 90% времени. Как же заебало каждый год.
Именно, что пиздят. По факту ноль разницы будет в качестве фото
Одно бесит неужели нельзя было расположение камер поменять?
Ну как люди будут знать что это 14, а не 12 или 13? Можно конечно носить экраном наружу чтоб все видели че челки нет, но как тогда пользоваться?
Чехол с надписью 14?
что это? для чего оставили эту дебильную полоску над овалом? зачем там горит десять рядов пикселей? почему нельзя было поднять "овал" вверх экрана и сделать челку ещё меньше? а..., ну да. маркетинг! чтобы отличалось. но это фигня ради фигни. точно так же в 2014 нам говорили что округлый айфон приятен для ладони. точно так же в 2020 нас уверяли что прямые грани идеальное решение дизайна. фигня ради продаж. и работает. и будем покупать. пока ещё х--ло не загнал нас в конченое среднеевковье.
Сказано же, это dynamic island, кто вообще в своем уме откажется от такой feature ?
Потому что в противном случае некрасиво будет выглядеть dynamic island без паддинга
Да на следующий год у всех андроидов так будет👍🏻
ты не понимаешь
Эта полоска убивает андроид
Ваааааа
always on display завесли!!!!
Инновации! Эппл двигает индустрию вперёд своими прорывными идеями!
Кстати на презы других компаний всем обычно похуй
Так эпл-то придумал религию. Каждая презентация — религиозный праздник. Все остальные в этом плане не преуспели.
Парни, я вам новый сенсор принес, там всего лишь апскейл с 12 до 48, жрите суки
Андроидоёбы рвутся с презентаций Эпл
Эпплоёбам похуй на презентации нового Андроида
We're not the same
Вы попали в автокатастрофу.
Запостить твит?
Где, блядь, юсб-си? Нахера свой ебучий лайтнинг до сих пор пихают?
Иди нахер к андроид-вендорам со своим хлипким Type-C.
ЭПОЛ ИЗОБРЕЛА LOW POWER MODE, БОЖЕ МОЙ, ДА КАК У НИХ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ
Инновации, Джонни
Что это было в самом конце с женщиной в метро?
сериал severance (тип рекламируют его)
думал фильм новый начинается
ЗБС, наконец Apple обновит сайт и можно будет туда зайти за новыми идеями.
Идеями для чего
сук)
se 429$
норм
Во, у меня SE 2020 в машине лежит все время для карплея, народный аппарат с норм ценой.
осторожно в комментариях нищеброды
В России хоть один человек купил эпл вотч? Если да, то зачем? Джобс ворочается в гробу от этой бесполезной хуйни
Понятно что это вещь не первой необходимости, но если есть деньги то почему бы и нет. Зачем? Во первых смотреть время, причём можно настроить циферблаты для разных таймзон. Уведомления вещь полезная, трекинг тренировок, оплата прохода в например по часам.
ну вообще полезная штука. только она заставляет меня двигаться больше. только она позволяет мне следить за сном. и вообще конечно таскать айфон не всегда удобно в руке. а с вотчами в беззвучном режиме. и с вотчами я могу больше чем без них. они недооценены.
Да, штука удобная от переключения музыки и просмотра уведомлений до принятия звонков.
Ну и при пробежках вполне неплохо определяет пульс
Самые охуенные all purpose watch. Для триатлонов конечно лучше гармин брать.
Это ебать какая полезная хуйня. Конечно у меня часов нет, но ебать они полезные
Хз как apple, у меня samsung watch, я запускаю на них страву, цепляю к ним уши и бегаю без телефона, с музыкой и gps трекингом
Суть такова. Любишь знакомицца — соответствуй внешне. То есть, тебе нужно какое-нибудь дорогое говно на руку. Но если ты купишь механическое говно, то будешь чувствовать себя ещё бОльшим мудаком. В электронное хоть играть можно.
флексить
even more essential
so much more capability
INDUSTRY LEADING VIDEO QUALITY
у меня всё
вы два дурачка заебали уже тут усираться
короче челку не убрали
убрали
эплоебы тупо текут с моноброви, это такой забей
лол а схуяли ее убирать?!
Ну и кто пиздел
WE CAN GO BEYOOOOOND
Андроид говно
Чем они обоснуют что iphone 14 стал even better? (не pro версия)
О жирок пошел! Я джва года ждал
36ч работы для супер-пупер часов для экстремальных исследователей. Круто че, гармин забился в страхе.
ПИПЛ ЛАВ АЙФОН говорит Тим Кук
КОНЕЧНО ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОХУЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
most powerful
dramatic improvement
biggest leap ever