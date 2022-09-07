{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
DTF

Четыре модели iPhone 14, Apple Watch Ultra и AirPods Pro 2: что показали на сентябрьской презентации Apple Статьи редакции

Старшие модели смартфона избавились от «чёлки» в пользу выреза в экране, а в линейке часов появилась премиум-модель из титанового сплава.

11 279 просмотров

Официальный стрим от Apple

Apple Watch Series 8

  • Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7.
  • Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
  • Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
  • Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и обнаруживать различные заболевания на ранних стадиях.
  • Данные о циклах хранятся на устройстве. При загрузке в iCloud используется оконечное шифрование — даже Apple не может прочитать эти данные.
  • Новые гироскоп и акселерометр.
  • Благодаря чипам более высокой точности и частоты работы Apple Watch теперь могут автоматически определять признаки автокатастрофы и оповещать службы спасения о случившемся. Компания провела множество краш-тестов, учитывая различные виды авария.
  • 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, который позволяет часам работать до 36 часов — экран выключится, однако часы по-прежнему будут отслеживать шаги.
  • У базовой модели четыре цвета — синий, серебристый, красный и «Звёздная пыль».
  • Поддержка международного роуминга у модели c сотовой связью.
  • Циферблаты Nike будут доступны на всех моделях Apple Watch.
  • В продаже с 16 сентября. Три месяца подписки Fitness+ в подарок.

Обновление Apple Watch SE

  • Три цвета: серебро, чёрный и «Звёздная пыль».
  • Дизайн и размеры от Series 4,5 и 6.
  • Обновлённая задняя панель.
  • Обновлённые гироскоп и акселерометр от Apple Watch Series 8. С детекцией автокатастроф.
  • В продаже с 16 сентября.

Apple Watch Ultra

  • Корпус из титана и сапфировое стекло.
  • Самый большой дисплей в истории Apple Watch — 49 миллиметров.
  • Дизайн для использования в перчатках.
  • Дополнительная кнопка на левой стороне корпуса, которая, например, помогает быстро переключаться между стадиями марафона.
  • Второй динамик для большей громкости.
  • До 60 часов работы в режиме энергосбережения и 36 часов при рядовом использовании.
  • Новые ремешки с использованием титана для разных типов спорта — в том числе плавания.
  • Новый циферблат, разработанный специально для спортсменов — с максимум полезной информации на одном экране. Его яркость можно регулировать с помощью Digital Crown.
  • GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах.
  • Обновлённое приложение компаса.
  • Встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров.
  • Приложение для измерения глубины. Поддержка погружения до 100 метров.
  • Экран пригоден в том числе для глубоких погружений — он может показывать всю сервисную информацию, включая температуру воды и маршрут.
  • Система из трёх микрофонов для передачи голоса даже в сложных условиях.
  • В продаже с 23 сентября. Все модели стоят 799 долларов (без учёта налога в США).

AirPods Pro 2

  • Чип H2 для подключения для передачи аудио более высокого качества.
  • Обновлённый дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего качества частот.
  • Персональная настройка бинаурального звука — с учётом формы ушей каждого пользователя.
  • В два раза меньше шума в режиме шумоподавления — благодаря новому процессору.
  • Новые размеры резиновых заглушек.
  • Режим «адаптированной прозрачности», который убирает неприятные шумы вроде строительных работ, но оставляет важные — голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.
  • До 6 часов воспроизведения звука на одном заряде и 30 часов с кейсом.
  • Кейс можно с точностью обнаружить в пространстве. Он также может издавать громкий звук из нового динамика.
  • Зарядка от Lightning, MagSafe и кабеля Apple Watch.
  • От 249 долларов. В продаже с 23 сентября.

iPhone 14 и 14 Plus

  • Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит и поддержка Dolby Vision.
  • У 14 Plus самое большое время работы в истории iPhone.
  • Прошлогодний процессор A15 Bionic в версии, которая использовалась в 13 Pro и 13 Pro Max.
  • Новая 12-мегапиксельная основная камера на 49% лучше улавливает свет при низком освещении. f/1.5 и стабилизация движением сенсора (в добавление к цифровой).
  • Фронтальная камера f/1.9 с автофокусом (впервые для селфи-сенсора).
  • Обновлённая версия Deep Fusion для более детальных снимков.
  • Photonic Engine — новый алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах, включая фронтальную.
  • Action Mode — новый тип стабилизации для видео, снятого в экстремальных условиях. Использует полный размер сенсора для имитации съёмки со штатива или дрог формы стабилизации.
  • Расширенная поддержка eSIM — с быстрым переключением между разными операторами.
  • В США у iPhone 14 не будет слота для SIM-карты.
  • Те же сенсоры движения, что и в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе.
  • Спутниковое SOS-оповещение. Без использования Wi-Fi и интернета. Специальный UI, который покажет, как лучше держать устройство для подключения к спутника. Пользователь сможет отправлять заготовленные сообщения и свою локацию для служб спасения. Функция будет бесплатной первые два года использования iPhone 14 в США и Канаде.
  • iPhone 14 от 799 долларов и 14 Plus от 899 долларов (без учёта налога в США). В продаже с 16 сентября. Plus-модель выйдет 7 октября.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

  • Apple превратила новый вырез экрана в элемент интерфейса. За счёт использования чёрных пикселей OLED-экрана «динамический остров» постоянно расширяется для показа различной сервисной информации.
  • Новый цвет — «тёмно-лиловый».
  • Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит (рекорд для смартфона). Более тонкие рамки.
  • Постоянно работающий дисплей. Экран становится менее ярким, но работает весь целиком с частотой обновления до 1 Гц.
  • Абсолютно новый процессор A16 Bionic. 6-ядерный центральный процессор с на 20% менее низким потреблением энергии у самых мощных ядер. 16-ядерный процессор для нейросетей и 5-ядерный GPU.
  • Новый процессор для работы с экраном — для интеллектуальной регулировки яркости и частоты обновлений.
  • Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше размера, чем у 13 Pro. f/1.78, линза из 7 элементов, фокусное расстояние 24 мм. 100% пикселей используются для фокусировки.
  • Большую часть времени основная камера снимает 12-мегапиксельные снимки, объединяя пиксели сенсора блоками по 4.
  • Новый сенсор позволяет делать чёткие снимки с увеличением 2X — в дополнение к 0,5X, 1X и 3X.
  • До 50% больше света, чем у iPhone 13 Pro.
Купить рекламу Отключить
  • Съёмка ProRAW в 48 мегапикселей — в этом режиме пользователи получают доступ ко всей информации с сенсора (машинное обучение убирает шум).
  • Поддержка Photonic Engine — как у iPhone 14. До 2-3 раз более детальные снимки при низком освещении.
  • До двух раз более яркая вспышка.
  • Новая 12-мегапиксельная ультраширокая камера — f/2.2, фокусное расстояние 13 мм, улучшенное макро.
  • Поддержка Action Mode для стабилизации видео.
  • 14 Pro от 999 долларов (с налогом в США) и Pro Max от 1099 долларов. В продаже с 16 сентября.

Полноценный релиз iOS 16 состоится 12 сентября.

#новости #apple #iphone

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
384 комментария
Написать комментарий...
 Юлия Сапсан

ЭТО ОХУЕННО
ПОШЁЛ НАХУЙ АНДРОИД

Ответить
Развернуть ветку
Петр Алексеевич

что по бесконтактной оплате в Россиюшке?

Ответить
Развернуть ветку
41 комментарий
Александр Чекета

Хах, и что тут ахуенного то? Ряд смартфонов на андроиды как и давали в рот айфону так и дают.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Личной Денис

што ты сказала?????

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Банка огурцов

Со всем согласен, но вот не скачать Вансед для ютуба и спотифай теперь придется покупать. Пора становится законопослушным)) "Надо брать!"

Ответить
Развернуть ветку
Необычный кран

ИЗВИНИСЬ НА КАМЕРУ

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
зимнее безмолвие

Ну хоть напоследок расскажут что зашкварнее, эппл или андроид. А то я теперь не знаю как мне составлять собственное мнение без комментов на ТЖ

Ответить
Развернуть ветку
зимнее безмолвие

Меня научили только что нужно в таких постах писать: хсяоми - топ за свои деньги. Тогда плюсики ставят

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дима Анонимный

Ну не челка, но и не глазок с таблеткой. Хуйня какая-то. динамический остров блять

Ответить
Развернуть ветку
Петр Алексеевич

это просто пиздец, по губам водят секте

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вольдемаръ Дурбовскiй

Закрашенный глазок с таблеткой

Ответить
Развернуть ветку
Temir

Higher
even better
huge improve
28% better
38% faster
и тд
и тп

Тех.хар-ки? Не не слышали

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

А нахуя какими-то циферками грузить на презе? Надо будет — в тырнетике посмотрят

Ответить
Развернуть ветку
44 комментария
Владислав Косинов

Во во они обожают эти цифры, которые никто не сможет оценить в уме.
О ваши новые часы на 13,24685% быстрее предыдущих, это вообще нихрена не влияет на их основные функции, но быстрее же ! Amazing ! Быстрее позвоните всем своим друзьям и поделитесь с этой информацией !

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
wdst
Тех.хар-ки? Не не слышали
Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Я устал считать, сколько раз они произнесли слово Pro за всю презентацию

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Впервые смотрю эппловскую конфу... Уже подташнивает от "we're so excited" и прочего словесного пиар мусора. Особенно когда речь идет об 8-й версии версии одного и того же продукта. Они не одни такие, но тут чет совсем over 9000 этого добра.

Ответить
Развернуть ветку
StefanFlyer

Ты пропустил времена повсеместного gorgeous.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Temir

even better

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
JilaNis
Уже подташнивает от "we're so excited" и прочего словесного пиар мусора.

Вся реклама такая, ну ты и соня, как тебя зовут?

Ответить
Развернуть ветку
Плюшевый Батон

Ещё они не стесняются повторения. Читаешь такой: Камера 0,5 Лоу лайт. Ага! Сейчас наебут, небось остальные без
этой штуки! Потом камера 1… тоже Лоу лайт и так четыре раза. Вместо того чтобы вынести в отдельный блок скромно что все наши камеры одинаковые, только угол разный.

Ответить
Развернуть ветку
Temir

эт не дырка в экране
эт dynamic island!
вы чё!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

Какие же ахуенные анимации в ролике про прошку

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

ДААААА

Ответить
Развернуть ветку
бавовна

Хотел взять эпол в том году, но цена 20к грн за хуй пойми что и жаба задушила в итоге, взял а52 в 2 раза дешевле вышло. Еще эта челка ебаная, 8й айфон красивее был в разы.

Ответить
Развернуть ветку
Ученый магнит

Тамагочи ещё дешевле и не уступает

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Местный вентилятор

Эпол дорого именно по этому ты взял оверпрайс Самсунг а52 который лагает
Вместо условного рилми и прочих китаев. Логика вышла из чата

А по поводу переплаты за логотип огрызка ты бы попользовался вначале, а потом говорил благо если не понравится можно скинуть на вторичку, а шлакодроид ты не скинешь

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Марк Захаров

Всё правильно сделал, нахуй эппл, андроид форева!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Милый бокал

тогда вот:
https://www.ixbt.com/mobile/iphone-se-2022-review.html#n3

Обзор смартфона iPhone SE третьего поколения…
Это прекрасная «рабочая лошадка», которая имеет очень солидный запас по производительности…
www.ixbt.com
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
benny

Dynamic island my ass

Ответить
Развернуть ветку
Ицтерские Данелянды

Black hole

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Друг, мне похуй

Эти челы когда-нибудь уберут чёлку?

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

Куда? Как в самсунгах под экран?
Там же ужасное качество камеры получается и видно все равно эту дыру

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Туалетный

Новый вырез ужасен, словно дешманский китаец. Лучше бы чёлку оставили

Ответить
Развернуть ветку
Красивый супер_стар

да уж лучше б оставили чем вот это вот

Ответить
Развернуть ветку
Ученый магнит
Данные о циклах хранятся на устройстве. При загрузке в iCloud используется оконечное шифрование — даже Apple не может прочитать эти данные.

До момента пока не придёт ФБР и не запросит эти данные)0

Ответить
Развернуть ветку
Temir

нам нужны ваши данные овуляции

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Temir

Блэд
Чего

Сидим слушаем про овуляцию и всё такое???

Ответить
Развернуть ветку
doom

Спроси у мамы что это такое.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Вячеслав

Динамический остров 🤪

Ответить
Развернуть ветку
Петр Алексеевич

NEW EXPERIENCE
это говно блядь еще продвигают как прорывную фичу, сукаааааааааааааааааааа

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
испанский смех

бляяя охуено сделали интерфейс!

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

дааааа

Ответить
Развернуть ветку
lovemyonahole

Опять про камеру пиздят 90% времени. Как же заебало каждый год.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Ставрогин

Именно, что пиздят. По факту ноль разницы будет в качестве фото

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Danil Shtern

Одно бесит неужели нельзя было расположение камер поменять?
Ну как люди будут знать что это 14, а не 12 или 13? Можно конечно носить экраном наружу чтоб все видели че челки нет, но как тогда пользоваться?

Ответить
Развернуть ветку
Дефицитный Сервелат

Чехол с надписью 14?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Красивый супер_стар

что это? для чего оставили эту дебильную полоску над овалом? зачем там горит десять рядов пикселей? почему нельзя было поднять "овал" вверх экрана и сделать челку ещё меньше? а..., ну да. маркетинг! чтобы отличалось. но это фигня ради фигни. точно так же в 2014 нам говорили что округлый айфон приятен для ладони. точно так же в 2020 нас уверяли что прямые грани идеальное решение дизайна. фигня ради продаж. и работает. и будем покупать. пока ещё х--ло не загнал нас в конченое среднеевковье.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Сказано же, это dynamic island, кто вообще в своем уме откажется от такой feature ?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
TJ всё

Потому что в противном случае некрасиво будет выглядеть dynamic island без паддинга

Ответить
Развернуть ветку
Корбен Даллас

Да на следующий год у всех андроидов так будет👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
испанский смех

ты не понимаешь

Ответить
Развернуть ветку
Заинтересованный паркур

Эта полоска убивает андроид

Ответить
Развернуть ветку
Temir

Ваааааа
always on display завесли!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Дефицитный Сервелат

Инновации! Эппл двигает индустрию вперёд своими прорывными идеями!

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Юлия Сапсан

Кстати на презы других компаний всем обычно похуй

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Так эпл-то придумал религию. Каждая презентация — религиозный праздник. Все остальные в этом плане не преуспели.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Петр Алексеевич

Парни, я вам новый сенсор принес, там всего лишь апскейл с 12 до 48, жрите суки

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

Андроидоёбы рвутся с презентаций Эпл

Эпплоёбам похуй на презентации нового Андроида

We're not the same

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ученый магнит
Те же сенсоры движения, что и в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе.

Вы попали в автокатастрофу.
Запостить твит?

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Где, блядь, юсб-си? Нахера свой ебучий лайтнинг до сих пор пихают?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Иди нахер к андроид-вендорам со своим хлипким Type-C.

Ответить
Развернуть ветку
Петр Алексеевич

ЭПОЛ ИЗОБРЕЛА LOW POWER MODE, БОЖЕ МОЙ, ДА КАК У НИХ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ

Ответить
Развернуть ветку
Wlodzimierz

Инновации, Джонни

Ответить
Развернуть ветку
Нехороший каякер

Что это было в самом конце с женщиной в метро?

Ответить
Развернуть ветку
Петр Алексеевич

сериал severance (тип рекламируют его)

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
испанский смех

думал фильм новый начинается

Ответить
Развернуть ветку
Musca

ЗБС, наконец Apple обновит сайт и можно будет туда зайти за новыми идеями.

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

Идеями для чего

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
испанский смех

сук)

Ответить
Развернуть ветку
Temir

se 429$
норм

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Во, у меня SE 2020 в машине лежит все время для карплея, народный аппарат с норм ценой.

Ответить
Развернуть ветку
ruth

осторожно в комментариях нищеброды

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

В России хоть один человек купил эпл вотч? Если да, то зачем? Джобс ворочается в гробу от этой бесполезной хуйни

Ответить
Развернуть ветку
Айтишник грант пропил

Понятно что это вещь не первой необходимости, но если есть деньги то почему бы и нет. Зачем? Во первых смотреть время, причём можно настроить циферблаты для разных таймзон. Уведомления вещь полезная, трекинг тренировок, оплата прохода в например по часам.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Красивый супер_стар

ну вообще полезная штука. только она заставляет меня двигаться больше. только она позволяет мне следить за сном. и вообще конечно таскать айфон не всегда удобно в руке. а с вотчами в беззвучном режиме. и с вотчами я могу больше чем без них. они недооценены.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Ученый магнит

Да, штука удобная от переключения музыки и просмотра уведомлений до принятия звонков.
Ну и при пробежках вполне неплохо определяет пульс

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
max1337

Самые охуенные all purpose watch. Для триатлонов конечно лучше гармин брать.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Юлия Сапсан

Это ебать какая полезная хуйня. Конечно у меня часов нет, но ебать они полезные

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Михаил Желтухин

Хз как apple, у меня samsung watch, я запускаю на них страву, цепляю к ним уши и бегаю без телефона, с музыкой и gps трекингом

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Musca

Суть такова. Любишь знакомицца — соответствуй внешне. То есть, тебе нужно какое-нибудь дорогое говно на руку. Но если ты купишь механическое говно, то будешь чувствовать себя ещё бОльшим мудаком. В электронное хоть играть можно.

Ответить
Развернуть ветку
Студенческий шмель

флексить

Ответить
Развернуть ветку
Temir

even more essential

Ответить
Развернуть ветку
Temir

so much more capability

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Петр Алексеевич

INDUSTRY LEADING VIDEO QUALITY

у меня всё

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

вы два дурачка заебали уже тут усираться

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
iollk

короче челку не убрали

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
iollk

убрали

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Петр Алексеевич

эплоебы тупо текут с моноброви, это такой забей

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

лол а схуяли ее убирать?!

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Юлия Сапсан

Ну и кто пиздел

Ответить
Развернуть ветку
Петр Алексеевич

WE CAN GO BEYOOOOOND

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Хлоп

Андроид говно

Ответить
Развернуть ветку
Temir

Чем они обоснуют что iphone 14 стал even better? (не pro версия)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
max1337

О жирок пошел! Я джва года ждал

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

36ч работы для супер-пупер часов для экстремальных исследователей. Круто че, гармин забился в страхе.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юлия Сапсан

ПИПЛ ЛАВ АЙФОН говорит Тим Кук

КОНЕЧНО ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОХУЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

Ответить
Развернуть ветку
Местный вентилятор
Ответить
Развернуть ветку
Temir

most powerful
dramatic improvement

Ответить
Развернуть ветку
Temir

biggest leap ever

Ответить
Развернуть ветку
Ещё 68 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 384 комментария
null