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Прямой эфир: большая сентябрьская презентация Apple Статьи редакции

На ней ожидаются четыре модели iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro и обновление AirPods Pro.

504 просмотров
Материал будет меняться и дополняться по ходу презентации и даже после её завершения. Если ходите увидеть всё и сразу, возвращайтесь позже — для этого следите за анонсами в соцсетях.

Официальный стрим от Apple

Apple Watch Series 8

  • Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7.
  • Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
  • Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
  • Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и на обнаруживать различные заболевания на ранних стадиях.

#новости #apple #iphone

Статья дополняется
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15 комментариев
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 Юлия Сапсан

ЭТО ОХУЕННО
ПОШЁЛ НАХУЙ АНДРОИД

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зимнее безмолвие

Ну хоть напоследок расскажут что зашкварнее, эппл или андроид. А то я теперь не знаю как мне составлять собственное мнение без комментов на ТЖ

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зимнее безмолвие

Меня научили только что нужно в таких постах писать: хсяоми - топ за свои деньги. Тогда плюсики ставят

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Temir

Блэд
Чего

Сидим слушаем про овуляцию и всё такое???

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doom

Спроси у мамы что это такое.

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Temir

не
ты чё
на презентации эппл мне всё рассказали

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Ученый магнит

Ов ов овуляция, хыыых гы

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Ученый магнит

Амазинг ррряяя, эпол лудше!

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Ученый магнит

Амазинг ррряяя, эпол говно андроид не уступает

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Ученый магнит
Материал будет меняться и дополняться по ходу презентации и даже после её завершения. Если ходите увидеть всё и сразу, возвращайтесь позже — для этого следите за анонсами в соцсетях.

Спустя 15 минут ничего не поменялось

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Temir

woooow
low power mode!

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бавовна

Хотел взять эпол в том году, но цена 20к грн за хуй пойми что и жаба задушила в итоге, взял а52 в 2 раза дешевле вышло. Еще эта челка ебаная, 8й айфон красивее был в разы.

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Ученый магнит

Тамагочи ещё дешевле и не уступает

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towardsahead

Трансляции от ватных пидорасов?

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Temir

wooow
roaming support!!

жгууут!!!

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