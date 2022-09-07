Прямой эфир: большая сентябрьская презентация Apple Статьи редакции
На ней ожидаются четыре модели iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro и обновление AirPods Pro.
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Официальный стрим от Apple
Apple Watch Series 8
- Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7.
- Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
- Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
- Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и на обнаруживать различные заболевания на ранних стадиях.
Статья дополняется
ЭТО ОХУЕННО
ПОШЁЛ НАХУЙ АНДРОИД
Ну хоть напоследок расскажут что зашкварнее, эппл или андроид. А то я теперь не знаю как мне составлять собственное мнение без комментов на ТЖ
Меня научили только что нужно в таких постах писать: хсяоми - топ за свои деньги. Тогда плюсики ставят
Блэд
Чего
Сидим слушаем про овуляцию и всё такое???
Спроси у мамы что это такое.
не
ты чё
на презентации эппл мне всё рассказали
Ов ов овуляция, хыыых гы
Амазинг ррряяя, эпол лудше!
Амазинг ррряяя, эпол говно андроид не уступает
Спустя 15 минут ничего не поменялось
woooow
low power mode!
Хотел взять эпол в том году, но цена 20к грн за хуй пойми что и жаба задушила в итоге, взял а52 в 2 раза дешевле вышло. Еще эта челка ебаная, 8й айфон красивее был в разы.
Тамагочи ещё дешевле и не уступает
Трансляции от ватных пидорасов?
wooow
roaming support!!
жгууут!!!