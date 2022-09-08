Не я придумал язык, на котором говорю, и математику, что помогает в расчётах. Не я вывел законы, которые меня защищают, и не я сочинил музыку, что меня вдохновляет. <...> Не я изобрёл транзистор, микропроцессор и объектно-ориентированное программирование, без которых не представляю работу.





Я люблю и уважаю человеческий род и всецело от него завишу.