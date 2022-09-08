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Семья и друзья Стива Джобса запустили «архив» в его честь — сайт с письмами предпринимателя, видео и цитатами Статьи редакции

В будущем в рамках проекта запустят также программы и стипендии для поддержки более молодых поколений.

Страница «Архива». «Я верю, что один из способов выразить благодарность всему человечеству — создать что-то прекрасное и явить это что-то миру», — Джобс на корпоративном собрании в Apple
  • Проект представила вдова Джобса Лорен Пауэлл — на конференции Vox Media’s Code 7 сентября 2022 года. По словам The Verge, его запустили «близкие и родные» предпринимателя. Среди них, как указывает издание 9to5Mac, сама Пауэлл, гендиректор Apple Тим Кук и бывший глава по дизайну компании Джони Айв.
  • Пока архив работает прежде всего как библиотека материалов, связанных с Джобсом, — в том числе тех, которые до этого не публиковались. Это видеофрагменты его публичных выступлений и интервью, аудиозаписи с интервью, а также письма. Репозиторий обещают постепенно пополнять.

Не я придумал язык, на котором говорю, и математику, что помогает в расчётах. Не я вывел законы, которые меня защищают, и не я сочинил музыку, что меня вдохновляет. <...> Не я изобрёл транзистор, микропроцессор и объектно-ориентированное программирование, без которых не представляю работу.

Я люблю и уважаю человеческий род и всецело от него завишу.

из письма Джобса самому себе, 2010 год
  • Пауэлл надеется, что мысли, взгляды и труды Джобса вдохновят молодёжь на собственные свершения. А последние, в свою очередь, станут вкладом в общее будущее человечества.
  • В будущем в рамках проекта также запустят «программы, инициативы, партнёрства и стипендии» — для поддержки молодых поколений. Все они будут «отражать ценности Джобса и его представления о возможном». Рассказать о первых запусках создатели обещают «в ближайшие месяцы».
Стив Джобс. Фото FT

#новости #apple #джобс #сайты

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9 комментариев
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 Trident Force

Сообщение от 03.10.11: «Что-то чешется в мудях, не помру ли я на днях?»

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Максим Друковский

архив TJ от 8 сентября

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vladysun

на следующий день после презентации Эпл, как неожиданно

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испанский смех

в тот же

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Владислав Косинов

Библия эппло-изма. Теперь любой уважающий себя человек помимо ежегодной покупки новых эмейзинг девайсов эппл, обязан наизусть знать цитаты великого пророка и учителя.

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Блюющая конечность

Жду игру по архиву как в "Первому игроку приготовиться"

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испанский смех

охуенно

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Ориентированный космос

Кто запустит архив тж?

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UFO Driver

Лучше бы бота Нейроджобс запустили

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