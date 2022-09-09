«Просто купите iPhone»: Тим Кук дал совет журналисту, пожаловавшемуся на несовместимость сообщений между iOS и Android Статьи редакции
И заявил, что пользователи и не просят ничего с этим делать.
- На конференции Vox Media’s Code 7 сентября Тима Кука спросили про стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS), пишет The Verge. RCS разработал Google, он используется большинством устройств — но Apple его не поддерживает.
- В частности, журналист, задавший вопрос, пожаловался, что у его мамы телефон на Android — и он не может переслать ей видео по SMS. Но это можно сделать через RCS. В ответ Кук предложил журналисту «просто купить маме iPhone».
- В августе 2022 года Google запустила сайт, где предложила Apple принять RCS и стандартизировать систему сообщений между iOS и Android, чтобы сделать общение пользователей удобнее.
- Кук не в первый раз выступает с такими предложениями: например, в ноябре 2021 года он заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует переходить на Android.
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Кук би лайк:
ну логично
какой долбоёб вообще будет задавать такие вопросы в эпоху мессенджеров?
Ты видел какая доля сообщений у американцев в СМС?
я в Польшу приехал и спрашиваю, где там люди общаются. смсками блять
ну да, у нас есть ватсап и мессенджер, но это уже с людьми поближе. до этого момента все общение смсками, а если надо скинуть медиа, то вот моя почта. сука, я не могу этого понять
В Штатах эта эпоха не сказать, чтобы прям повсеместно наступила.
Если вы безработный, то просто купите дом на Арбате в центре Москвы я не понимаю что в этом сложного. Открыл циан, выбрал, нажал купить
И даже покупка дома на Арбате, не перестанет делать вас безработным….
Оказывается, он не просто гей, а еще и пидор
тебе что задело? Все друзья на ios, а ты с сяоми кидаешь им дикпики, которые не проходят?
Скорее закрывайте TJ. Смотреть больно, что этого мудака ещё и плюсуют.
И в чем он не прав?
Айфон САМЫЙ ОХУЕННЫЙ СМАРТФОН
*айфон
Айфон самый охуенный айфон
В штатах почему-то мало используют сторонние мессенджеры типа вацап или телеги
тупые просто: привыкли к одному принципу реализации и не могут выйти за рамки парадигмы
Не знаю наверняка, как в Штатах, но в Канаде смски бесплатные, а трафик дорогой, поэтому народ до сих пор активно переписывается смсками.
и правильно делают
нахуй кому всрался это зоопарк мессенджеров который люди вынуждены держать на телефоне, потому что вася в телеге, коля в вотсапе, мама в вайбере, оля в сигнале
Слышал что у них смс бесплатные
потому что используют фейсбук и снэпчат
Просто установите Телеграм.
Тим Кок знает, что нужно
Ха-ха. 😂😂😂 Вот это ты пошутил! Тим Кок, типа фамилию заковеркал и член получился.🍆 Хахахаха. 😂😀Ничего остроумнее в жизни не видел.
И людям нравится. Ну ты жжёшь! 👍😁
Говорят, у этого коммента рекорд по количеству наград на реддите
производители поделок на андроиде скинулись?) А реддит и рад, денежки то капают
Кук гений
Гей куний
Не помню, когда в последний раз отравлял SMS
я недавно
маме писал
По факту. Нехуй андроидных бомжей в элитную экосистему пускать
А если гугл просто приложение для ios сделает?
RCS это конечно здорово, но представьте сколько спама вы будете получать, если он взлетит
Да, спам в RCS это жестоко судя по Индии https://www.androidpolice.com/google-pauses-rcs-advertisements-in-india/
А это еще со своим не разобрались:
https://dtf.ru/1336585
Последние дни как раз получаю спам в iMessage
В чем проблема отправить видео через сторонние мессенджеры или файлообменник?
Просто дайте лишний 1к
Просто заработай
Что? Айфон нынче в районе ста долларов стоит.
по фактам
Просто купите андроид смартфон
Дык пусть гугл аппу с RCS на айфон запилит, если им так нужно.
Так эта аппка все равно не станет iMessage-ом
Ну так если "большинством", то какие проблемы? Значит устройства Apple выбирают те, кому этот дырявый RCS нафиг не сдался.
Половине американского рынка, кстати. Мне кажется, такая цифра у них впервые.
Скорее всего логика у них такая - если мы внедрим стандарт Гугл, то станем одним из сотен "андроид" смартфонов
Из моего сяоми почему-то потом жир. Не знаете, разработчикам Diablo Immortal ещё нужен или уже схавали?
Когда у тебя такой кусок рынка электронных гаджетов как у Кука, сложно ожидать другого ответа. Ессен ему и эппл насрать на общие стандарты и порядки. Как-то влиять на них теперь могут только законодательная власть основных рынков сбыта. Никто другой заставить их запихнуть юсб тайп си вместо лайтнинга не сможет.
Ну вот пусть и живут с Лайтингом. Я не против ))
Ответ в духе MS когда те были монополистами в браузере и клепали всякую дичь, а люди их спрашивали почему все это работает только в IE6.
Итог с ie6 всем известен
Т.е. ему чувак прямо говорит: "вот я пользователь айфона, у меня есть такая-то проблема", а Кук ему отвечает "но ведь пользователям айфона не нужна такая функция"
Когда долго чем-то управляешь маразм неизбежен
Кому интересен контекст общественной дискуссии на эту тему, вот статья https://www.wsj.com/articles/why-apples-imessage-is-winning-teens-dread-the-green-text-bubble-11641618009
шутка в тему (кажется, тут на ТЖ и нашёл):
На телефон украинскому воину приходит сообщение:
- Переходите на сторону России и война быстро закончится
Ответ - бомба
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым... А потом уже перейдём на сторону России.)))
КАКАЯ ЖЕ БАЗА
овощебаза