Технологии
vc.ru

«Просто купите iPhone»: Тим Кук дал совет журналисту, пожаловавшемуся на несовместимость сообщений между iOS и Android Статьи редакции

И заявил, что пользователи и не просят ничего с этим делать.

  • На конференции Vox Media’s Code 7 сентября Тима Кука спросили про стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS), пишет The Verge. RCS разработал Google, он используется большинством устройств — но Apple его не поддерживает.
  • В частности, журналист, задавший вопрос, пожаловался, что у его мамы телефон на Android — и он не может переслать ей видео по SMS. Но это можно сделать через RCS. В ответ Кук предложил журналисту «просто купить маме iPhone».

Не заметил, чтобы наши пользователи просили нас тратить энергию на это. Вместо этого я бы перевёл вас на iPhone.

Тим Кук, глава Apple
  • В августе 2022 года Google запустила сайт, где предложила Apple принять RCS и стандартизировать систему сообщений между iOS и Android, чтобы сделать общение пользователей удобнее.
  • Кук не в первый раз выступает с такими предложениями: например, в ноябре 2021 года он заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует переходить на Android.
Технологии
Google запустила сайт с предложением стандартизировать систему текстовых сообщений между iOS и Android Статьи редакции

В компании давно призывают конкурента отказаться от «зелёных пузырей» и проприетарного протокола, который «мешает общению людей».

#новости #apple #android

3880 просмотров
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149 комментариев
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 GGVVPTJ

Кук би лайк:

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пепси

ну логично

какой долбоёб вообще будет задавать такие вопросы в эпоху мессенджеров?

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Evil Pechenka

Ты видел какая доля сообщений у американцев в СМС?

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3 комментария
Куратор от Госдепа

я в Польшу приехал и спрашиваю, где там люди общаются. смсками блять
ну да, у нас есть ватсап и мессенджер, но это уже с людьми поближе. до этого момента все общение смсками, а если надо скинуть медиа, то вот моя почта. сука, я не могу этого понять

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3 комментария
Eugene

В Штатах эта эпоха не сказать, чтобы прям повсеместно наступила.

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max payne

Если вы безработный, то просто купите дом на Арбате в центре Москвы я не понимаю что в этом сложного. Открыл циан, выбрал, нажал купить

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Sanya

И даже покупка дома на Арбате, не перестанет делать вас безработным….

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1 комментарий
redwhite

Оказывается, он не просто гей, а еще и пидор

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Церковный самолет

тебе что задело? Все друзья на ios, а ты с сяоми кидаешь им дикпики, которые не проходят?

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4 комментария
Анатолий Смолов

Скорее закрывайте TJ. Смотреть больно, что этого мудака ещё и плюсуют.

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Квазикоманда

И в чем он не прав?
Айфон САМЫЙ ОХУЕННЫЙ СМАРТФОН

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Дмитрий Рылеев

*айфон
Айфон самый охуенный айфон

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Населенный томагавк_два
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БЕ3HOГNM
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Добро и позитив

В штатах почему-то мало используют сторонние мессенджеры типа вацап или телеги

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пепси

тупые просто: привыкли к одному принципу реализации и не могут выйти за рамки парадигмы

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56 комментариев
Действующий кавалер

Не знаю наверняка, как в Штатах, но в Канаде смски бесплатные, а трафик дорогой, поэтому народ до сих пор активно переписывается смсками.

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17 комментариев
Петров-Васечкин.

и правильно делают
нахуй кому всрался это зоопарк мессенджеров который люди вынуждены держать на телефоне, потому что вася в телеге, коля в вотсапе, мама в вайбере, оля в сигнале

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Ignatii Baguwk

Слышал что у них смс бесплатные

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YDenis

потому что используют фейсбук и снэпчат

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Dan Master

Просто установите Телеграм.

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Вольный украинец

Тим Кок знает, что нужно

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Анатолий Смолов

Ха-ха. 😂😂😂 Вот это ты пошутил! Тим Кок, типа фамилию заковеркал и член получился.🍆 Хахахаха. 😂😀Ничего остроумнее в жизни не видел.
И людям нравится. Ну ты жжёшь! 👍😁

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Буй с горы

Говорят, у этого коммента рекорд по количеству наград на реддите

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Вечерний клуб

производители поделок на андроиде скинулись?) А реддит и рад, денежки то капают

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испанский смех

Кук гений

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YDenis

Гей куний

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governmenthooker

Не помню, когда в последний раз отравлял SMS

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пепси

я недавно

маме писал

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4 комментария
Друг, мне похуй

По факту. Нехуй андроидных бомжей в элитную экосистему пускать

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Кто спас TJ
просто я ебу мужика - ответил Тим Кук журналисту
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queueue

А если гугл просто приложение для ios сделает?

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Вольдемаръ Дурбовскiй

RCS это конечно здорово, но представьте сколько спама вы будете получать, если он взлетит

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muiren

Да, спам в RCS это жестоко судя по Индии https://www.androidpolice.com/google-pauses-rcs-advertisements-in-india/

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Dan Master

А это еще со своим не разобрались:

https://dtf.ru/1336585

Пилот самолёта пригрозил высадить пассажиров…
Злоупотребление высокими технологиями чуть не погубило отпуск десятков людей.
dtf.ru
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Аркадий Гайдаржи

Последние дни как раз получаю спам в iMessage

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Павел Ефимов

В чем проблема отправить видео через сторонние мессенджеры или файлообменник?

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Михаил Желтухин
мессенджеры или файлообменник
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Мax Key

Просто дайте лишний 1к

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Друг, мне похуй

Просто заработай

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Complex Comment

Что? Айфон нынче в районе ста долларов стоит.

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2 комментария
Непредставимый Пхы

по фактам

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Печеньки Госдепа

Просто купите андроид смартфон

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Citizen

Дык пусть гугл аппу с RCS на айфон запилит, если им так нужно.

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Average Joe

Так эта аппка все равно не станет iMessage-ом

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muiren
RCS разработал Google, он используется большинством устройств — но Apple его не поддерживает.

Ну так если "большинством", то какие проблемы? Значит устройства Apple выбирают те, кому этот дырявый RCS нафиг не сдался.

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governmenthooker

Половине американского рынка, кстати. Мне кажется, такая цифра у них впервые.

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Qwerty

Скорее всего логика у них такая - если мы внедрим стандарт Гугл, то станем одним из сотен "андроид" смартфонов

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За сотню в аэропорт поехали

Из моего сяоми почему-то потом жир. Не знаете, разработчикам Diablo Immortal ещё нужен или уже схавали?

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Владислав Косинов

Когда у тебя такой кусок рынка электронных гаджетов как у Кука, сложно ожидать другого ответа. Ессен ему и эппл насрать на общие стандарты и порядки. Как-то влиять на них теперь могут только законодательная власть основных рынков сбыта. Никто другой заставить их запихнуть юсб тайп си вместо лайтнинга не сможет.

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Average Joe

Ну вот пусть и живут с Лайтингом. Я не против ))

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1 комментарий
badResistor

Ответ в духе MS когда те были монополистами в браузере и клепали всякую дичь, а люди их спрашивали почему все это работает только в IE6.
Итог с ie6 всем известен

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Yuriy A

Т.е. ему чувак прямо говорит: "вот я пользователь айфона, у меня есть такая-то проблема", а Кук ему отвечает "но ведь пользователям айфона не нужна такая функция"

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Danil Shtern

Когда долго чем-то управляешь маразм неизбежен

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Аркадий Гайдаржи

Кому интересен контекст общественной дискуссии на эту тему, вот статья https://www.wsj.com/articles/why-apples-imessage-is-winning-teens-dread-the-green-text-bubble-11641618009

Why Apple’s iMessage Is Winning: Teens Dread the…
The iPhone maker cultivated iMessage as a must-have blue-bubble texting tool for teens. Android…
www.wsj.com
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Виктор Ганелес

шутка в тему (кажется, тут на ТЖ и нашёл):
На телефон украинскому воину приходит сообщение:
- Переходите на сторону России и война быстро закончится
Ответ - бомба
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым... А потом уже перейдём на сторону России.)))

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Enoxix

КАКАЯ ЖЕ БАЗА

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Имя любимое мое

овощебаза

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