Поехать в Нью-Йорк ради фоток. Но это не точно

Лонгрид о том, как прожить в Нью-Йорке 12 дней и не разориться: где жить и есть, о транспорте, лайфхаках города, местах для посещения и о другом. В конце маршруты на неделю, отмеченные в Google-картах.

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Руфтоп на Манхеттене

Будет мало исторических данных, просто расскажу о том, как мы в режиме «турист» первый раз в жизни сгоняли на другой континент.

Сразу отвечу на очевидный вопрос — это не реклама адидаса. Просто в детстве мы упали в чан с брендом (если вы смотрели Астерикса и Абеликса, поймёте шутку) и теперь не можем носить другую одежду — аллергия.

Минутное видео от alexkotikov, состоящее из лучших моментов поездки

И это лишь наш опыт поездки, ваш может быть другим, делитесь.

Что будет

Об идее

Для меня Нью-Йорк всегда был недосягаемым — мечта из кино. Не думала, что когда-то там побываю. А потом мой молодой человек купил билеты и сказал, что мы едем, хотя виза была только у него, а у меня — недавний отказ. И я слабо верила, что мне одобрят визу при второй попытке, и вообще поеду в Америку. Но отступать тоже не стала — жалко потраченные 20 тысяч на билеты, да и перед Новым годом в 2018, загадала желание — побывать в Америке. Верила, что должно сбыться.

Зачем туда ехать? Нами двигало любопытство. Интересно было узнать, что происходит на другом континенте, чем там лучше, как говорят, зачем многие хотят туда переехать, как там живут наши знакомые, выигравшие гринку, и просто хотелось закрыть галочку — побывала в Америке.

Как добраться

Мы брали билеты в марте 2019 года за 23 000 Р. в обе стороны, нашли на vandroukiru.

Vandroki — боженькин сервис с дешёвыми билетами, подборками готовых маршрутов по Европе и не только, и всякими ништяками для всех, кто любит путешествовать, даже по стране, но не знает с чего начать. У них есть и телеграм-канал.

Там всегда мониторим классные предложения и покупаем. Недавно взяли билеты в Венгрию за 1000р, до этого билеты в Италию за 2000р. В общем, если быстро реагировать, можно дёшево путешествовать, а не ныть, что это дорого и невозможно.

В Нью-Йорк мы летели с Finair из Санкт-Петербурга с пересадкой в Хельсинки. Общее время полёта было 9 часов. Я из Хабаровска, раньше часто летала в Москву и мне был привычен такой долгий перелёт.

Лайфхак: возьмите с собой в самолёт мелатонин, выпейте и через пол часа уснёте. Перелёт будет менее мучительным, и легче переживёте первый день джетлага.

Во время онлайн-регистрации авиакомпания будет предупреждать, что нужно купить еду. Не делайте этого, как мы — мы не знали, и купили салат за 1 500 Р. Удивились, когда к салату принесли порцию горячего. Подумали, что это всё вместе. Оказалось, что я ела купленный салат, а Лёша обычный самолётный обед. В тот момент возникла мысль, что не могут не кормить в боинге, да и еда у людей вокруг, кроме нас была одинаковая.

Обед за 1500Р.

Бесплатно кормили всех, ещё и наливали бесконечное количество красного и белого вина.

Виза

Для меня получить визу было непростой задачей — первое собеседование в Киеве я завалила, второе в Варшаве прошла. С Лёшей на визу подавались в разное время, возможно, если бы мы сделали это вместе, всё получилось бы с первого раза.

Исходя из личного опыта написала отдельную статью о получении визы, необходимых документах, подаче, вопросах на собеседовании и о том, как всё происходит.

Интернет и связь

Мобайл

Мы прилетели в аэропорт Джона Кеннеди. Подруга, которая давно живет в Нью-Йорке, сказала, что в этом аэропорту нет ни вайфая, ни связи. Мы испугались, что не сможем списаться с другом, который нас встречал и ещё в России купили роуминг в «Тинькофф Мобайле» на один день — за 100 МБ 299 Р. В итоге подключиться не получилось, нужен был вай-фай, чтобы установить настройки, да и в аэропорту был вайфай.

На следующий день купили симкарту T-Mobile. В итернетах пишут, что ее нужно брать в Walmart — мы не парились, зашли в первый попавшийся магазин этого оператора.

Перед покупкой читали отзывы. Подробнее об операторах смотрите здесь. Выбрали T-Mobile потому что у них есть специальный тариф для туристов США. Он называется Tourist Plan. Его преимущества:

Безлимитный интернет (LTE до 2 Гб).

Стоимость $30.

Можно пользоваться режимом модема.

12 дней мы вдвоём пользовались одной симкой и заплатили за неё всего $30.

Но есть ограничение: LTE работает только до 2 Гигабайт, потом скорость падает. Но можно пользоваться мессенджерами, загружать сторис в инстаграм, отправлять фото, открывать сайты, пользоваться мобильными банками. Но подрузить видео с YouTube не получится.

Хотели купить Drimsim – туристическая симкарта, которая работает в США и в 196 других странах мира, но не успели. Купили её для другой поездки, нам не понравилось, расскажу об этом в другой статье.

Вайфай

Перед поездкой читала, что в Нью-Йорке отвратительный интернет и есть не везде. С этой проблемой не столкнулись. К вайфаю можно подцепиться в парках, на станциях метро, в старбаксе, в кафе и кофейнях — везде.

Транспорт

Как выбираться из аэропорта

Есть несколько способов доехать до нужного вам места из Джонна Кеннеди:

Построить маршрут в Google Maps. Пункт назначения можете менять на нужный вам. Ссылка для примера пути до Манхеттена здесь. Там будет несколько вариантов: поезд, автобус. Проезд на автобус будет стоить $2,75, на метро стоит $2,75, из аэропорта ходит экспресс, похожий на московский аэроэкспресс — стоит 5$, это быстро и удобно.

Lift — это такси, типа Uber. Рядом будут ехать незнакомые люди. Мы ехали на «Лифте» в аэропорт в день выезда. Выезжали из Бруклина, район недалеко от Кони Айленда, ехали минут 40, отдали $60.

— это такси, типа Uber. Рядом будут ехать незнакомые люди. Мы ехали на «Лифте» в аэропорт в день выезда. Выезжали из Бруклина, район недалеко от Кони Айленда, ехали минут 40, отдали $60. Uber — такси. Придётся скачать американский Uber, потому что Uber Russia в Америке не работает.

В Нью-Йорке у такси Lift и Uber есть преимущество: можно делить стоимость оплаты с попутчиками, которых вы их не выбираете, и рядом будут ехать незнакомые люди.

Из аэропорта нас забрал друг, поэтому никаким из этих способов не пользовались.

Метро

Сам метрополитен Нью-Йорка состоит из 29 линий и 468 станций. Первый поезд был пущен в середине XIX века. Нашла хорошую статью про сабвэй в Нью-Йорке, ссылка здесь.

Подземный транспорт отличается от московского: вагоны старые и грязные, вайфая нет, поезда ходят медленно, можно долго ждать на станциях — до двадцати минут, но есть и плюс — метро работает круглосуточно. Мы уезжали с Манхеттена в два часа ночи, правда вагон ждали минут пятнадцать.

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В вагонах можно наткнуться на кого угодно, даже на человека, который там живёт. Вы это поймете, если в вагоне никого не будет, кроме одного человека с сумками и жуткого запаха. Также в метро встречаются сумасшедшие, как и на улицах города, попрошайки, которые просто молча и ненавязчиво идут со стаканом. Из приятного: много певцов, парней, которые делают трюки на поручнях — все эти люди после выступления будут просить деньги.

Будьте готовы, что летом на станциях очень жарко и душно, особенно в центре, при этом температура в вагоне чертовски низкая.

На станции Fulton St

Проезд и покупка метрокарты

Чтобы передвигаться можно скачать приложение NYC Subway, но мы им не пользовались, передвигались по google-картам — привычно и на русском.

В метро Нью-Йорка можно ездить либо по одноразовому билету, либо по проездному. Если вы совершите более 7-ми поездок, то вам выгодней приобрести самый короткий проездной. Одна поездка стоит 2,5$ (162 Р.) при оплате MetroCard – это самый дешевый вариант. Одноразовый билет без карты стоит 2,75$, который действителен в течение 2 часов с момента покупки. В Нью-Йорке пусть и небольшие прогоны между станциями — около 4-ех минут, но в пути вы можете потратить и 1,5 и 2 часа, поэтому рекомендую купить карту MetroCard за $1 и сразу закинуть на неё $10.

Так как мы были в Нью-Йорке 12 дней, по рекомендации мнестных мы купили карту на неделю. Она стоит $33 (2 145 Р.) — это выгодней, чем постоянно покупать одноразовую.

Лайфхак: вы можете не покупать карту, а найти её около автоматов продажи карт — там их много лежит. Мы 5 дней бесплатно проходили по найденной карте, кто-то выкинул неиспользованную карту с проездами на неделю. Ещё находили с $10 долларами на балансе — тоже пользовались.

Также местные нам посоветовали способ, как сэкономить — проходить по турникету вдвоём по одной карте в местах, где нет полицейских. Вообще, там всё очень спокойно, никто не смотрит, поэтому не бойтесь и идите. Но на всякий случай, штраф — $100.

Но нас это не напугало — мы уже платили штраф в Польше в размере $100, когда нас остановил контроллёр, и мы не показали ему билеты.

В Бруклине, мы как-то включили «туристов», и афроамериканка нас провела через экстренный выход. Этими выходами вы тоже можете пользоваться, чтобы сэкономить — один проходит, открывает выход и заходит второй.

Ещё вы можете сделать вид, что с вашей картой что-то не так, подойти к человеку в окошке продажи билетов, объяснить ситуацию и вас пропустят через экстренный выход.

Потратили на проезд на двоих около $50 - $70 (3 250 Р. — 4 410 Р.), вместо $100 - $150 (6 500 Р. - 9 450 Р.).

Проход через турникет

Для того чтобы пройти через турникет, необходимо провести карту через считывающее устройство логотипом к себе и магнитной полосой вниз. Карты задуманы так, чтобы люди могли проходить быстро, не прерывая движение.

Будьте внимательны — карты страшно тупят, может случиться так, что деньги спишутся, а карта не сработает — сразу идите к человеку в окошке и просите вас пропустить.

Про метро всё, на автобусах мы не ездили, а вот пароме мимо Статуи свободы ходили.

Паром мимо статуи Свободы

Паром Статен-Айленд Ферри (Staten Island Ferry) идёт отсюда. Проплывает рядом со статуей, время в пути 20-25 минут. Паромы ходят через каждые пол часа, если попадете в большую очередь, можете дождаться следующего.

Чтобы увидеть статую, когда отъезжаешь от Манхэттена, стойте справа по борту, поедете в обратную сторону — она будет с левой стороны.

Паром идет до Staten Island, там делать нечего, есть аутлеты с джинсами, ну и видок на город с другого берега. Можно доехать, полчаса погулять и обратно.

Мы ехали в сторону статуи в предзакатное время, обратно возвращались уже в ночной Манхеттен, поэтому можете тоже выбрать это время. Попадёте на два времени суток.

​Таймлапс движения в сторону Статуи Свободы

Ночной Манхеттен

Жилье и районы

Районы

Нью-Йорк состоит из районов. Есть мнение, что районы Нью-Йорка скорее напоминают отдельные города. Вероятно, это связано с тем, что в своё время каждый возник из небольшого поселения. В дальнейшем все они присоединились к острову Манхэттен.

В настоящее время Нью-Йорк состоит из 5 районов, или округов, которые называются боро (borough). Это Манхэттен, Бруклин, Квинс, Бронкс и Статен-Айленд.

Когда выбирали отель смотрели на Манхеттене и в Бруклине — локации нам порекомендовали друзья. Но сказали, что и в Бруклине надо быть аккуратным при выборе.

Избегайте таких мест, как кварталы Восточного Гарлема (East Harlem), Алфавитный город (Alphabet City), южные окрестности Бронкса.

Обзор районов Бруклина

Всё время мы жили в Бруклине, и все наши знакомые тоже там живут, поэтому расскажу про этот район.

Когда мы приехали, поселились где-то в районе Караси, в 20 минутах от аэропорта Кеннеди.

По приезду в дом друга, я радостно сказала ему, что пора в магазин, и хочу пойти пешком. Он с опаской на меня посмотрел, сказал, что поедем на машине. Потом я поняла его реакцию — на районе из белых были только мы. И магазин находится далеко от дома, в Америке это нормальная практика, у американцев свой транспорт и большие торговые центры с продуктовыми находятся далеко от дома, а не на каждом углу, как у нас.

Район считается неблагополучным, застроен проджектами — кирпичными многоэтажками для социального найма, которые считаются домами для неблагополучных семей. Друг живёт в двухэтажном доме — такие дома считаются хорошим жильём, арендует цокольный этаж, есть своё место для парковки. Аренда в месяц стоит $1 200 (78 000 Р.) — это считается дешёвой арендой. Далеко от Манхэттена, ехать час на метро. У него мы оставались на ночь.

Потом мы снимали комнату на AirBnb, ссылка здесь. По словам моего друга, который живет в Нью-Йорке — это страшный ужасный район Crown Heights, где лучше не ходить одному, тем более ночью. От его рассказов было не по себе, но по факту угрозы мы не ощутили.

Нам даже понравилось — очень оживленный смешанный район: встречали евреев, афроамериканцев и европейцев. Даже шли домой ночью, никто нас не тронул. Единственным дискомфортом была вечерняя громкая музыка из машины под окнами.

Когда заблудились, встретили афроамериканку, которая помогла нам найти дорогу в метро. Кроме того, она так сильно хотела нам помочь, что когда узнала, что у нас нет метрокарты, начала искать свободную у себя в кошельке, не нашла и просто так провела нас через экстренный выход. Потом болтала с нами, спрашивала не холодно ли жить в России.

Огромное преимущество района — самый большой магазин крафтового пива в Нью-Йорке. Называется Beer Soda, адрес здесь. Там есть любое пиво и крафт на выбор из любой страны, кроме пива много сидра.

Это только один прилавок из миллиона, которые есть в этом магазине​

Пойдем дальше. Самый активный район — это даунтаун Бруклина, там высотки, театры, концертные площадки, большие станции и вокзал, но мы там не были.

Модные районы Бруклина: это Williamsburg, Bushwick и Ridgewood — раньше это были неблагополучные районы, но пришли «хипстеры», и всё стало немыслимо дорого, красиво, появились граффити, крутые кафе, локации, парки.

Стена в ​ Williamsburg

Bay Ridge — это район на краю Бруклина, там вылизанные газоны, огромный мост и вообще много чего приятного. Он кажется «золотой серединой» для приезжих — красиво и безопасно, и не супер дорого.

Есть районы, которые считаются перспективными: это Астория и Гринпоинт.

Какое-то время мы жили у друзей в Sheepshead Bay. Это Брайтон-Бич «здорового человека», где приезжий может позволить себе достойный старт без необходимости проваливаться в бездну пенсионерского пережиточного образа жизни «малой Одессы» времён фильма Брат-2.

Это на 50% русскоязычное место со знакомой едой и отсутствием необходимости знать английский в совершенстве — в супермаркетах аудио-реклама переведена на русский язык, звучит, как в «пятёрочке», продавцы тоже говорят по-русски. Кроме того, там почти везде русские вывески.

Но в отличие от Брайтона здесь есть дух американского Бруклина и здесь живут и работают много американцев, наряду с китайцами и арабами. Есть заведения типа Brennan & Carr, Randazzo’s Clam Bar и Roll’n’Roaster, где олдскульный американский дух, как в кино.

Здесь наши друзья снимают большую двушку за $1 600 (104 000 Р.), стоимость без коммуналки, но с учётом оплаты обслуживания за услуги билдинга: видеонаблюдение, входной магнитный замок, прачечная комната. В Нью-Йорке популярны прачечные, люди не ставят себе машинки, кто-то считает, что причина в том, если они кого-то затопят, то ремонт будет очень дорогим, и есть мнение, что нет культуры домашней стирки, и дешевле просто ходить стирать в Лондри, например.

На Брайтон Бич мы заехали просто посмотреть. Удивило то, что почти все, кого мы встретили были русские бабушки и дедушки. На улицах стояли киоски с чебуреками и другой выпечкой, котрая стоила от $3 (195 Р.). Выпечку продавали русские тётеньки в рукавах, как в начале двухтысячных.

Побывали на Кони Айленде. Аттракционы не работали и не было атмосферы, как в фильме Большой, зато погуляли по пляжу с белым песком и посмотрели на море.

Карта Бруклина

Наш друг давно живёт в Нью-Йорке. Попросили его нарисовать карту Брклина с обозначение районов.

​Карта восприятия районов нашим другом

Обозначения:

Красные кресты — это совершенно неблагополучные криминальные районы.

Красные знаки вопроса — это районы в которых тоже считается, что опасно до сих пор, но вроде уже попроще.

Зелёные галочки — это зажиточные районы.



Синие галочки — это более-менее обычные районы со средними ценами на аренду. Здесь живёт много иммигрантов с разных стран, в основном евреи, русские, идусы, пакистанцы.



Flatbush Avenue и всё что справа от неё почти гарантированное гетто.

Те, что сверху — безопасно, американские районы, здесь дорогая аренда недвижимости.

Те, что снизу карты — по большей части русскоязычные районы, типа бруклинской «рублёвки».



Аренда жилья

Жильё бесплатно

Если хотите жить бесплатно, есть классные сервис couchsurfing — это сервис для путешественников, где в любой точке мира, можно бесплатно остановиться на несколько дней у местного жителя, как бы побывать в «гостях» и в быту того города, где ты находишься. Взамен ты просто рассказываешь о себе, гуляешь по любимым местам хоста, вместе обедаешь или иначе круто проводишь время. Взамен можно подарить шоколадку «Алёнка», я обычно беру с собой в такие поездки русские сладости.

Это мило, и вы хорошо попрощаетесь при этом. Иногда такие хосты становятся друзьями, как это у нас случилось с Себастьяном из Гамбурга, у которого ночевала летом 2018, зимой 2019 года у него уже остановился Лёша по моей просьбе, а весной мы в поездке на автодоме всей толпой заехали к нему на пиццу на часок в Гамбург, он накормил нас нагетсами и пиццей.

Чувак в очках и есть Себастьян, сзади наш автодом​

AirBnb

Почти всегда жильё в поездках мы арендуем на AirBnb. Если вы ещё не зарегистрированы, здесь наша реферальная ссылка. Если вы зарегайтесь по ней и потом что-то арендуете, вам дадут скидку 2 100 Р. на первую аренду от 4 500 Р, а нам капнет бонус 800 Р., который мы потратим на следующую аренду.

В этот раз, зная истории о высоких ценах на жильё в Нью-Йорке, мы арендовали комнату в квартире за месяц до поездки. Сняли на Манхеттене, но через неделю бронь отменилась и нам вернули деньги.

Сначала переживала, что не вернут — старничка с той волшеной комнатой, которую я выбрала превратилась в ужасную коморку — однозначный фейк. Я сразу же написала в поддержку, и всё обошлось.

Нашла несколько статей о личном опыте и о том, как не стать жертвой мошенников на airbnb, нас это никогда не касалось, все было безопасно: • Материал от airbnb. • Cтатья 1. • Cтатья с личным опытом. • Cтатья про обман в Париже.

Времени оставалось мало, на Манхеттене уже, разумеется, всё стало очень дорогим. Рассматривали Бруклин и Нью-Джерси.

Нью-Джерси удобен тем, что находится в пяти минутах от Манхеттена на поезде. Билет стоит $5, сел и доехал до вокзала в центре Нью-Йорке, от туда рукой подать до любой достопримечательности города. Кроме того, в Нью-Джерси прекрасный вид на Нью-Йорк — это другой город, на другой стороне Гудзона. И еще один плюс — там значительно дешевле арендовать, даже есть хорошие варианты дешевле, чем в Бруклине.

В итоге остановились на аренде в Бруклине, нашли там уютную комнату, в квартире без кухни. Район: Bay Ridge — тихий, спокойный. Цены в супермаркетах и кафе приятные, до Манхеттена ехать недолго, около 40 минут без пересадки по ветке Q.

Кроме кровати в комнате был телевизор и шкаф​

Аренда жилья на четыре ночи обощлась нам в 20 000 Р. Приятный бонус квартиры — была открыта крыша.

Отели

Последнюю ночь заночевали в отеле на Times Square. Отели со скидкой можно смотреть на Hoteltonight.com. Классный сервис, где арендуя номер в день заезда, отель предоставляет скидку на номера до 70%. Мы сняли номер за 10 000 Р. вместо 23 000Р.

Вид был не супер, нам дали 10 этаж, мы хотели сороковой. Из приятного — открытый руфтоп с крутым видом и бесплатный завтрак. И кофе весь день тоже можно пить бесплатно. Также можно оставить багаж на весь день, пойти гулять и не париться.

Руфтоп отеля

Отели можно смотреть на Booking.com, в этой поездке мы ничего не арендовали через этот сервис.

Еда

Продукты

Сразу готовьтесь к тому, что здесь дороже раза в 3-4, чем в Москве. Молоко, например, стоит до $3,6 (227 Р.), вода от $1. от Также в ценниках не указан налог в размере 8,9%, поэтому сверху вы будете доплачивать на кассе.

Лайфхак: в Нью-Йорке можно пить воду из под крана, она чистая и вкусная. Об этом написано на любом форуме про Нью-Йорк. Также по всему городу стоят питьевые фонтанчики, как для людей, так и специальные снизу для собак.

Где есть

Еда здесь на все вкусы и кошельки. Мы ели в разных местах: в супермаркетах, в закусочных на колёсах, в пиццерии за доллар, в нормальных пиццериях, в китайских забегаловках, в обычных кафе, в кафе национальной еды, и в кафе, рейтинг которых $$$ по google maps.

Пицца за $1 не понравилась

Быстрая еда

В городе популярен формат закусочных на колёсах. За 5—13 $ (325 — 831 Р) можно пообедать большой порцией риса с овощами и фалафелем или мясом. Оплата по карте не возможна.

Фалафель за $5

Также практически на каждом углу можно попробовать известную долларовую пиццу — сыр не тянется, как в «Черепашках Ниндзя».

Популярны «Дейли» — магазинчики, которые работают и ночью. Здесь можно позавтракать сендвичем, купить что-то из продуктов первой необходимости, например, яйца и молоко. Попробуйте там маленькие пончики за $1. От $5 оплата возможна по карте.

В супермаркетах за $3 (390 Р) можно купить салат или что-то съедобное и быстро перекусить.

Салаты из супермаркета​

Еще есть овощные лавки — там можно купить большой и спелый авокадо за $1, манго за $2, три папайи за $5. Удивило, что фрукты и овощи в Нью-Йорке очень дешевые, спелые и вкусные. Несколько дней мы только ими и завтракали.

Маркеты

С качественными и недорогими продуктами в супермаркетах Нью-Йорка напряжёнка, всё стоит раза в четыре дороже, чем в России, поэтому русские местные жители предпочитают ездить на продуктовые рынки. И мы тоже так делали.

Нашим любимым местом стал New York Mart. Это китайский рынок продуктов — там есть всё: от кокосов — $3 за два, до китайской водки и других азиатских ништяков. Капля ностальгии: я из Дальнего Востока, когда жила там, часто ездила в Китай, и у меня было ощущение, что я попала на настоящий китайский рынок.

Рынки, которые рекомендуют посетить местные:

Union Square Greenmarket — работает по понедельникам, средам, пятницам и субботам в первой половине дня до 16:00. Основной ассортимент — фермерские продукты: фрукты, овощи, мясо, выпечка, натуральный мед, кленовый сироп и пр.

Eataly — находится на Пятой авеню, похож на крупный супермаркет, но жители Нью-Йорка по привычке называют его рынком. Его открыл известный итальянский шеф Марио Батали, и здесь можно найти настоящее итальянское мороженое, итальянский кофе, много разных сыров и колбас, а также работают бары, кафе и кулинарная школа. Цены немного завышены, но оно того стоит, именно здесь можно попробовать лучший в городе эспрессо.

Рынок Smorgasburg в Бруклине — это настоящий гастрономический интернационал. Сюда ездят не столько за продуктами (хотя они тут тоже в изобилии), сколько пообедать в ресторанах разных национальных кухонь. Открыт с апреля по ноябрь.



Кафе

Нью Йорк — многонациональный город, где много разных кухонь. Можно попробовать кубинскую, китайскую, карибскую, израильскую, индийскую, мексиканскую, американскую — перечисляю, что попробовали мы, наверное, можно и любую другую.

Будьте готовы, что вы оставите больше на 30%, чем стоит то, что закажете: чаевые от 18% — это обязательное правило в Америке (в чеке не указано, но при оплате вы должны выбрать сколько оставляете), плюс 8,9% налог.

Обязательно носите с собой наличные.

Мы нашли китайское кафе China North Dumpling в Чайна-Тауне по рекомендаиции блогера. Там мы заказали лапшу и пельмени, кимчи и две кокосовые воды и отдали за все $12 — это очень дёшево для таких вкусных и огромных порций.

​Лапша, пельмени, кимчи и кокосовая вода стоили $12

В кафе Black Tap мы оставили за бургер, салат и два пива $67 (4 355 Р).

Обязательно попробуйте пиццу из артишоков в Artichoke Basille's Pizza. Пиццерия в списке пяти лучших пиццерий Нью-Йорка, где огромную пиццу можно попробовать за $40 (2 520Р), хотя нет, в чек входило 2 пива и чай. Но это была самая вкусная пицца в моей жизни.

Лайфхак: имейте в виду, что порции огромные и если вы всё не съели попросите бокс и возьмите еду с собой — это обычное дело для местных.

Кстати, лучшее приложение или сайт, где можно посмотреть отзывы о заведениях вокруг, да и просто о рекомендуемых местах — yelp.

Пить в заведениях Нью-Йорка дорого. В баре бокал пива стоит 7—12 $ (455—780 Р). В магазине за 7—18 $ (455—1170 Р) можно купить бутылку калифорнийского вина. Упаковка из шести банок пива в магазине стоит 8—14 $ (520—910 Р).

Калифорнийское сухое вино из магазина за 7 $

Лучшее приложение, где можно посмотреть отзывы о винах — vivino, есть на IOS и Android. Очень помогает, когда не понимаешь какое вино выбрать, работает только при подключении к интернету.

Не могу жить без кофе — американо в Нью-Йорке строит от $4.

Лайфхак: если хотите попить воды, ищите любой Starbucks, заходите и говорите на кассе: «Tap Water, please!». Вам пробьют чек на $0, нальют бесплатную воду со льдом в стаканчик с собой, еще и дадут трубочку. Если не любите со льдом, уточняйте на кассе.

Шоппинг

Нью-Йорк — место, где очень высокий уровень потребления. Это одна из четырех столиц моды, и не удивительно, что там люди сдвинуты на шмотках — тренды быстро меняются и то, что было модным сегодня, завтра уже может считаться устаревшим.

Есть мнение, что дело в том, что там проще и быстрее купить новое, чем отремонтировать старое — поэтому многие не заморачиваются и просто выкидывают. Некоторые, например, носят белые футболки, носки по одному дню, потом покупают новые.

Что удивило: везде привлекательные акции — три по цене двух, шесть по цене четырех и типа того. А если говорить о вещах, то бренды, на которые кто-то молится в Москве, там стоят дёшево. Можно купить сумку майкл корс за 60$ (3 900Р.), а в России она будет стоить от 14 000Р.

При всей моей скрупулезности, я не смогла устоять и не купить кучу вещей. Плюс в магазинах с одеждой такая динамика, что хочется урвать, пока кто-то не сделал это раньше тебя (хотя не точно, что кто-то пытался, но так кажется). Также хочется бесконечно тратить деньги, если они есть и что-то покупать.

Где покупать

Когда готовилась к шоппингу, вычитала, что первым делом стоит идти в следующие дисконт-центры:

Если посмотреть на карту, они есть по всему городу. На Манхеттене мало, больше в Бруклине. Расскажу вам про те, в которых была.

В центре есть огромный Century21 около The Oculus. Адрес здесь.

Там можно найти всё — начиная от носков FILA , футболок «Маскино» и кед Calvin Clain до дорожных сумок «Луи Виттон» со скидкой от 20 до 75%. Но этот ритейлер отличается от, например, Marshall’s, тем, что там чище, меньше раскиданных вещей, бренды удобно распределены, больше люксовых вещей, следовательно — он дороже.

Например, в Century21 я купила рюкзак Tommi Hilfiger за $59 (3 835Р.), а в магазине Marshall’s другой рюкзак но большего размера за $29 (1 885Р.).

Если хотите закупиться дешевле, но пожертвовать уютом, то добро пожаловать в Marshall’s — мой любимый ритейлер.

Куртка, 12 пар носков, рюказак Tommi Hilfiger, толстовка и еще кучу всего набрали на 130$ (8 450 Р.). Да, поехали в Нью-Йорк за носками

Там есть всё — косметика, домашние и детские вещи, одежда, обувь, обычные аксессуары и для телефона, в общем всё, что угодно. Даже детские костюмы на Хэллоун.

При этом там меньше людей и стоит всё еще дешевле, чем в Century21. Там я нашла джинсы Levis за $14 (910 Р.), 12 носков FILA купила за $4 (260Р.).

Джинсы Levi's за 14 $

Важный момент: к стоимости товаров всегда плюсуйте налог — примерно 8,9%. Его нет в ценнике, но есть при оплате.

Про бренды

Бренды, которые в Нью-Йорке можно купить дешевле, чем в России:

GAP — там это бюджетная марка, в Нью-Йорке есть целый трехэтажный магазин этой одежды, где можно найти модели, которые никогда не доедут до России.

Levi's — можно купить джинсы за 30-40 USD, а если поискать в дисконте, то можно найти и за $14.

Victoria's Secret — самый большой на пятой авеню, но и в сохо отличный. Обращайте внимание на акции. Можно урвать 2 комплекта по цене одного. Или шесть трусов по цене четырех. Я не знала об этой опции, пока мне не сказали местные русские. И еще одна рекомендация для девочек: если вы идете с молодым человеком, оставьте его в другом месте часа на два — слишком большой выбор, что хочется примерить.

Timberland — классические желтые тимберленды можно купить за 120-130 USD без учета распродаж. В России они стоят от 12 k.

Та же история с Dr. Martens. В Нью Йорке я купила ботинки модели Pascal за $160 (10 400 Р), В Москве они стоят 15 000 Р.

Tommy Hilfiger — это местный американский бренд, премиальным он считается у нас, но не в штатах, поэтому и дешевле стоит.

Та же история с Lauren Ralph, Michael Kors, Calvin Klein, Levi's.

Очень выгодно покупать американскую косметику типа NEX, MAC, Sephora, Tom Ford и другую. Например, базовые средства Клиник я видела за $15.

Не стоит покупать одежду в Adidas, мы смотрели стоимость жёлтых дождевиков MYSHELTER, в России их покупать выгодней.

Аптеки

Вы удивитесь, когда зайдете нью-йоркскую Pharmacy. Сразу на входе будут стоять чипсы, конфеты, другие сладости, напитки. Также, кроме лекарств здесь можно купить косметику, товары личной гигиены, бытовую химию, даже зарядку для телефона. А вот что-то лечебное вы наврятле купите — не продадут без рецепта даже линзы. А вот если вам нужны бады — это рай, там их много и разных видов. Также есть акции — три по цене двух, две по цене одной. Выгодно и полезно.

Про возврат товаров

Политика возврата товаров в Америке отличается от нашей — вернуть можно практически всё: не только вещи, но и косметику, даже уже начатую. Причина может быть любой: не подошло, аллергия, не нравится запах, текстура.

Поэтому, если вы наберете кучу вещей, вы можете вернуть всё в течение того времени, пока вы в городе.

Развлечения

Манхэттен, как развлечение

Этот район — настоящее сердце нью-йорка: колоритный, быстрый, красивый. Он всегда был одним из самых богатых не только в Нью-Йорке, но и в США. Самые смелые архитектурные проекты всегда воплощались здесь. Знаменитая статуя Свободы принадлежит этому району. Самый крупный местный католический собор – это собор Святого Патрика, который относят к неоготике. Его можно увидеть в голливудских фильмах «Охотники за приведениями» и «Один дома 2» и во многих других.

​Собор Святого Патрика

Интересные факты про Манхэттен

Район распланирован в соответствии голландским улицам, так как его и основали мореплаватели и колонизаторы из этой страны. Кстати, я не знала, что Нью-Йорк — Nieuw Amsterdam. В 1664 году город был захвачен англичанами, не встретившими сопротивление со стороны губернатора Стёйвесанта, после чего город был переименован в Нью-Йорк (англ. Новый Йорк), в честь инициатора захвата — герцога Йоркского.

Гуляя по району, можно не пользоваться транспортом, достопримечательности здесь на каждом углу. Будьте готовы, что гулять там можно весь день, поэтому обязательно надевайте удобную обувь. В первый день, мы прошли совсем немного, но шагомер показал 20 км.



Постамент статуи Свободы планировался как оборонительный форт. Поэтому имеет форму звезды с 11 лучами.



Остров был выкуплен голландцами у индейцев всего за 25 долларов золотом — забавный факт.



И Бродвей — «тропа индейцев» действительно не прямая улица, а извилистая.

Что посмотреть на Манхеттене

Начну рассказывать про места с Центрального парка. Строить маршрут не принципиально от туда, можете начать с любой локации.

Перед заходом в просторы парка, пройдите мимо Columbus Cir. Можете зайти в торговый центр Тайм-Уорнер-центр, там на цокольном этаже супер-маркет, где можно купить еду с собой — огромный выбор из разных кухон, очень вкусно и не сильно дорого, дешевле, чем есть в централ парке. Алкоголь тоже можете взять там, но если будете пить, аккуратнее. Про штрафы ничего не знаю.

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Центральный Парк . Закладывайте на прогулку пол дня точно, он огромный. Там можно послушать уличных музыкантов, причём их выступление — это прям концерт, у них есть даже свои диски с записями треков. Можно поплавать на лодках, покататься на велосипедах, полежать на камнях, сходить на пробежку, посмотреть на огромных черепах в пруду — черепахи были во всех парках Нью-Йорка, в которых мы были.

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Выше видео с белками, которыми известен Централ Парк и вид на жилые дома. Ниже, видео с черепахами.

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Выходя из Центрального Парка обязательно дойдите до стеклянного куба от Apple Store на пятой авеню. Внутри стора тоже стильно. И дальше просто прогуляйтесь по пятой авеню, можете дойти до Челси, пройдя мимо Эмпайр-стейт-билдинг.

Apple Store на пятой авеню

Челси – стильный район с разнообразной застройкой. В этом районе расположен надземный парк «Хай-Лайн», которые находится на высоте 10 метров от земли, разбитый на месте надземной железной дороги. Длина парка 2,33 км. Архитектор Чарльз Ренфро и студия Diller Scofidio + Renfro этого парка создали и московский Зарядье.

Парк «Хай-Лайн» и жилые дома вокруг

Также в этом районе более 200 художественных галерей, занявших здания бывших фабрик. Там находится квартира Керри из «Секса в большом городе», и квартира из сериала «Друзья».

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Зайдите в «Челси Маркет», в котором находится продуктовый рынок, рестораны и магазины. Рядом с маркетом расположен музей Whitney Museum of American Art — музей современного американского искусства, там кроме выставок есть смотровые на Гудзон и город. Бесплатный проход по пятницам с 19:00 — 21:30.

Еще на Манхэттене можно посмотреть на Крайслер. Если хотите сделать классный кадр, остановитесь на пересечении 44 улицы и 5 Авеню.

И зайдите в Центральный вокзал.

Загляните в торговый центр-станцию метро The Oculus.

И еще из обязательного — Таймс-Сквер.

Место, где можно можно увидеть, что такое агрессивная конкуренция в диджитале.

С близлежащим районом Бруклин, Манхэттен связан огромным Бруклинским мостом (первая фотография), который также является одной из основных достопримечательностей района и города. Также параллельно бруклинскому мосту идет Манхеттенский мост ( вторая фотография), тоже красивый, но менее туристический.

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В районе бруклинского/ манхеттенского моста со стороны Бруклина наодится район DUMBO. Там красивая набережная с видом на Манхэттен, можно посидеть на берегу на бревнах, зайти в TimeOut — это площадка одноименного журнала, там стильно, можно поесть в маркет-плейсе (стоимость еды там аналогична с местами вокруг), почиллить на крыше с видом на воду и мосты. Также на подходе к воду есть вью-поинт, где можно сделать классную фотку.

Фото с набережной​

Лайфхак: чтобы получилась фотография без миллиона туристов, выезжайте на бруклинский мост к шести утра. Это безумие, но в обед там очень много людей, даже чтобы просто идти. Этот лайфхак касается любого туристического места.

Фото почти без туристов

Как отдельное место для посещения — Уильямсбург. Я уже писала об этом районе. Там раньше было неблагополучно, недвижимость была дешёвая, много дистриктов, много афроамериканцев, потом пришли «хипстеры», район начал застраиваться, появились красивые места, рестораны, стильные здания, граффити. Теперь это достаточно дорогой белый спокойный район. Можете начать изучать этот район с Вильямсбургского моста, сторона Бруклина.

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Крыши, как вид развлечения

Мы были на двух. Одна крыша на 52 этаже, там жила наша знакомая, поэтому прошли без проблем, а вторая — это видовая бара.

Крыша на 52 этаже жилого дома

Вторая крыша — руфтоп бара. Чтобы туда попасть нужно постоять в очереди и пройти контроль. Главное — возьмите паспорт , а то не пустят. Адрес здесь. Мы в очереди не стояли, решили сломать систему. Зашли в холл под видом живущих в этом отеле, сразу пошли к лифтам, дождались пока кто-нибудь поедет вверх. Поехали, но доехали до четвертого этажа, дальше было нельзя — не было карточки активирующей лифт.

Нас это не остановило, пошли пешком до 19 этажа, но в бар не попали. Дождались пока ещё кто-то поедет вверх, доехали до бара, там нас встретил строгий охранник, сказал, что без браслета нельзя — их дают в очереди. Мы сделали вид, что не знали, что мы русские и ничего не понимаем по английски, он сжалился и пропустил только, чтобы пофотографировать.

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Еще одна крыша на которой мы не были находится здесь. По словам туда пройти сложно, это обычная крыша дома. Но попробовать стоит. Лицо тяпкой и двигаетесь к лифтам — от входа чуть правее по диагонали, 39 этаж. Заходите в здание с местными, чтобы активировался лифт. Выходишь из лифтов, там коридорчик — направо. Дальше в дверь по лестнице А. Попробуйте, вид классный, говорят.

Музеи

Говорят, что Нью-Йорк – дорогой город, соглашусь. Но также это город возможностей, например, приобщиться к прекрасному.

«Искусство должно быть доступным!» — решили власти Нью-Йорка. Этим можно воспользоваться и с легкостью посетить если не все, то основные музеи точно, а здесь их насчитывается как минимум сотня, и они настолько большие, что месяца не хватит, чтобы их исследовать.

В большинство музеев Нью-Йорка можно попасть бесплатно в определенный день недели. Мы это знали, но вспомнили в последний момент и бесплатно успели посетить только магазин в Музее Соломона Гуггенхайма, потому что пришли не в тот день, а на следующий мы уже улетали.

Также в таких крупных в музеях, как, например, Метрополитен-музей или Музей Естественной истории в котором снимали Ночь в Музее работает система Pay what you wish. Это значит, что, когда вы заходите в фойе — вы видите фиксированную цену ($25), на деле можете заплатить столько, сколько захотите — даже 1 доллар. Поэтому обязательно спросите на кассе, входит ли музей в систему Pay what you wish.

С полным списком таких музеев с разбивкой по дням недели можно ознакомиться здесь (английский язык) и на русском здесь.

Музей-мемориал 9/11

Музей памяти о трагедии, случившейся 11 сентября. Вход в музей платный, билеты купить здесь, но по системе бесплатных входов музеи, его можно посетить бесплатно по вторникам с 17:00 до 20:00 .

В самом музее мы не были, но сходили посмотреть на мемориал. Сейчас на месте башен построены огромные бассейны, периметром, как башни. Энергетика места очень тяжелая, мне хотелось плакать, когда я представила, как люди с такой высоты, как башни-близнецы, прыгали из окон небоскребов от безысходности. Перед посещением этого места мы посмотрели три документах видео о трагедии. Тоже советую.

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Нью-Йоркская публичная библиотека

Кроме музеев обязательно сходите в Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Там есть огромный красивый зал из фильмов на который обязательно стоит посмотреть. Чтобы не блуждать, сразу идите на третий этаж, там вам покажут куда дальше.

Color Factory

Кроме музеев искусства и истории мы запланировали посетить Color Factory, было инверсно, какой там инетактивный, да и аналогов в Москве не видела. Вход на одного человека без налога стоит $38 ( 2 394 Р).

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Это музей цвета, пространство для развлечения, ну или создания фото-контента, кому что. Единственный минус — источники света, которые подсвечивают сверху, что плохо для фоток портрета — получаются чёрные синяки под глазами, странно, что они это не продумали.

Когда заходишь туда, тебя встречают с мороженым, выбираешь любой вкус и проходишь дальше. При регистрации дают карточку, которая помогает тебе делать автоматические фото на определенных локациях, встал, прикладываешь, через три секунды делается фотка и приходит тебе на почту. Почти на каждой локации кормят мармеладом, сиропом, макаронами, короче цветными сладостями.

Из крутых локаций — огромная ванная с шарами. Там можно валяться неограниченное время.

Сейчас в Нью Йорке открыли музей мороженного, но там мы не были.

The Vessel

The Vessel — это интерактивное произведение искусства, дизайна и архитектуры было представлено Томасом Хезервиком и Heatherwick Studio как центр, где люди могут наслаждаться новыми видами города с разных высот, углов и точек зрения. Состоит из 154 соединенных лестничных пролетов — почти 2500 отдельных ступеней и 80 посадок с которых открывается вид на город и реку.

Чтобы туда попасть, нужно просто заранее забукировать время здесь, билет бесплатный.

Фото взяла с сайта, ниже видео изнутри

Полёт на вертолёте

Всегда мечтала полетать на вертолёте, к тому же у нас была годовщина и это было крутым вариантом подарка.

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Долго выбирала с какой компанией летать, были разные варианты, с закрытыми дверями или без дверей, выбрала второе. Летали с компанией Flynyon, полёт на двоих обошёлся в $340 (21 500 Р.).

Под ногами Манхеттен​

При бронировании даты и времени учитывайте погодные условия. Например, я смотрела, чтобы было не сильно пасмурно и без дождя, также выбирайте околозакатное время. Кроме этого не совершайте мою ошибку — у них неделя начинается в воскресенье , не в понедельник. Выбрала среду глядя на календарь бронирования — в этот день было солнечно, но оказалось, что я облажалась и выбрала вторник так как неделя начиналась с воскресенья, а в этот день было пасмурно. Перенести стоило еще плюс $50 (3 150 Р), менять уже не стала.

Чтобы добраться до офиса Flynyon, нужно ехать в Нью-Джерси на поезде за $5 с человека, и дальше на такси или автобусе.

Перед полётом вам проведут большой инструктаж, на вас наденут специальное оборудование с застежками и карабинами, заберут технику, чтобы надеть на нее специальные палки с карабином, фотоаппараты пристегнут к карабинам, которые будут пристёгнуты к шее. С собой в кабину можно брать только одну камеру и один телефон на человека. Перед тем как лететь проверьте сами на все ли застёжки вас пристегнули к сиденью, ветер будет дуть сильный при полёте.

​Фото с вертолётом

Очень милым показалось то, что когда можно было высовывать ноги для фото, пилот кричал и по-русски «ноги на выход».

Если полетите, забейте на фотки и наслаждайтесь, полёт длится всего 20 минут, пропустите момент, отвлекаясь на фотографирование ног, как мы. Но это был очень достойный досуг.

Что было открытием в Нью-Йорке

Поделюсь тем, что удивило.

В городе нет пыли. Мы гуляли всю неделю в светлой обуви и кроссовки остались чистыми. Приехали в Москву, эти же кроссовки стали черными за один день.

В городе чистый воздух. Не смотря на трафик, идешь и очень свежо.

Можно пить воду из под крана, она чистая и вкусная. Об этом написано на любом форуме про Нью-Йорк. Также по всему городу стоят питьевые фонтанчики, как для людей, так и для собак.

Шумно в городе и ночью, и рано утром, и в любое время, даже в Бруклине.

Цены в магазинах указаны без налога 8,9%.

Нужно оставлять чаевые. Вы не можете просто поесть и не оставить чай. Вам принесут чек, где будет указана сумма заказа, а снизу три варианта процентов для официанта. Вам нужно выбрать что-то из трех, самый минимум — 18% и оставить денег с этой суммой. Если захотите попить кофе в кафе, имейте ввиду, что вам придётся оставить сверху проценты, поэтому берите с собой. А выпить этот кофе можно, присев в любом месте на улице, вдохновляюще киношно.

Большой трафик бегунов в парках.

В Нью-Йорке везде пахнет травкой, как в Амстердаме, особенно сильно в Бруклине. Это было неожиданно.

Очень доброжелательные и отзывчивые люди. У кого что не спроси, быстро реагируют, отвечают и чуть ли не ведут за руку. Это очень приятно, особенно учитывая темп этого города.

Если кого-то или что-то хотите сфотографировать, спрашивайте. Мы были на одном гаражном маркете и фоторгафировали там аксессуары. Хозяин лавки очень строго сказал: «Сначала спрашивай, а потом фотай».

Культура попрошаек на улице и в метро. Многие просто молча идут со стаканами и просят донат. Но есть те, кто заходит в вагон метро, особенно афроамериканцы и начинают петь, либо делать трюки на поручнях — выглядит эффектно. А есть попрашайки на улицах — они больше выглядят, как психи, могут быть одеты в яркую одежду и что-то петь. Аккуратнее с ними, если снимаете на телефон, то будьте готовы, что он попросит с вас за это денег, причем такие попрошайки очень агрессивны. Мы не дали денег, но сняли сторис, он вцепился в одежду и что-то орал.

В аптеке нельзя купить лекарстава и даже линзы. Если вам что-то нужно, обязательно нужен рецепт от доктора, прием к которому стоит от 100 $. Зато можно купить сладости и бады.

Лайфхаки

Если вы пришли поесть, можно попросить воды — дают бесплатно, но почти везде со льдом. Бесплатную воду на вынос можно просить в Srurbuks, просто скажите девушке на кассе: «Tap Water, please», и вам нальют в стакан с собой — я уже писала об этом, но расскажу еще раз. Внимание: вода идет со льдом, поэтому, если хотите без — скажите.

Всю еду в кафе можно забирать с собой, для американцев — это обычная практика, так как порции большие. Если осмотритесь, то можете заметить боксы для еды возле кипера, напрмимер.

Если на вас напал попрошайка и требудет от вас денег попрошайка, начинайте говорить по русски, что вы ничего не понимаете. Вероятность, что он быстро от сатнет при таком раскладе гораздо выше, чем если вы скажете ему «sorry, I don’t understend u”. Вообще в любой непонятной ситуации говорите по русски, либо говорите, что вы турист из России. Почему-то к нам на этой почве какие-то внутренние льготы от людей.



Если заблудилесь не стесняйтесь спрашивать куда идти у прохожих. Люди очень открытые.



Не обязательно ждать пока на светофоре загориться зеленый — в Нью-Йорке, как и в Москве люди идут, когда им хочется.



Если хотите узнать, где человек — американец, купил вещь, которая на нем, не стесняйтесь спрашивать, они очень отркыты к комплементам и ко мне сами подходили и спрашивали, где я купила свитер или дождевик.



Маршруты в Google maps

Бонус, который обещала — маршруты прогулок на неделю по Нью-Йорку сохраненные в google-maps. Расписала на пять дней, но уверена, вам не хватит недели, чтобы это всё обойти.

Чтобы посмотреть маршрут просто пройдите по гиперссылке, под названием дня, например «День 1».

День 1: Основные достопримечательности Манхеттена

Здесь будет 5th Ave, Rockefeller Center, Times Square, St. Patrick’s Cathedral — очень красивый собор в неоготическом стиле, который странно выглядит в окружении зданий Манхеттена.

Bryant Park, где находится New York Public Library — вход бесплатный.



День 2: The High Line, Chelsea Market, «Маленькая Италия», Chinatown

The High Line – парк расположен на путях надземной железной дороги, на высоте около 10 метров.

Chelsea Market – самый известный рынок города. West Village – симпатичные палисадники, бутики, галереи и магазинчики хенд-мейда.



Carrie Bradshaw’s Apartment – дом, где жила Кэрри из сериала «Секс в большом городе». Friends Building – дом, где «жили» герои сериал «Друзья» в Нью-Йорке.



SoHo – модный район Нью-Йорка. Little Italy – «Маленькая Италия». Chinatown – китайский квартал Нью-Йорка. Brooklyn Bridge – гуляем по бруклинскому мосту.



День 3: Центральный парк и музеи

Solomon R. Guggenheim Museum – в залах музея собрано рекордно большое собрание полотен (порядком 6000 шедевров), в числе которых работы Кандинского, Шагала, Поллака, Серра, Уорхола, Ван Гога, Гогена и Пикассо.

Metropolitan Museum of Art – известный музей искусства в Нью-Йорке.

Central Park.



День 4: Статуя свободы

Woolworth Building – здание в готическом стиле, первое высокое здание в Нью-Йорке.

World Trade Center (Башня Свободы или Всемирно торговый центр) – была возведена на месте бывших башен-близнецов. Сейчас самое высокое здание в Нью-Йорке, его высота вместе со шпилем — 541 м. 9/11 Memorial – мемориал трагедии 11 сентября.



The Battery Park – самое старое место Нью-Йорка.



Wall Street – является историческим центром Финансового квартала города. Главная достопримечательность улицы — Нью-Йоркская фондовая биржа.



Trinity Church – церковь в неоготическом стиле.



Charging Bull – атакующий бык является одним из самых популярных символов Нью-Йорка и Уолл-Стрит.



Статуя Свободы — поездка на пароме Staten Island Ferry. Расписание здесь.



День 5: Бруклин и Брайтон Бич

Coney Island – парк аттракционов на набережной, может быть закрыт, потому что работает летом и по праздничным сезонам.

Brighton Beach – русского-говорящий район Нью-Йорка.



Brighton Beach Boardwalk – классная набережная.

Несколько мест с пирсами, где вы можете посидеть на закате у воды с вином.

Brooklyn Heights Promenade – променад с видом на Манхэттен.

Brooklyn Bridge Park – парк у набережной.



Также внизу есть пирсы, если захотите, можно дойти и до них.

Теперь у вас есть готовый маршрут, осталось сделать визу и купить билеты, ну и сесть в самолёт.

Сколько потратили

Не расписывали затраты во время поездки, но примерную сумму посчитали потом. Затраты на путешествие, включая визу и билеты на самолёт получились около 350k на двоих.

Итоги

Нью-Йорк — реально город Мира. Динамика, многонациальность, контрасты города и его районов — то, на что действительно стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. Маршрут получился насыщенным, 12 дней бесконечной гонки по Нью-Йорку с утра до вечера оказалось много, в следующий раз будем брать паузы между днями, чтобы отдыхать, но это того стоило — планируем поехать снова.

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