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«В SAS сами выстрелили себе в ногу», — утверждают критики.
Авиакомпания Scandinavian Airlines System (SAS) сняла рекламный ролик о том, что «ничего скандинавского не существует».
Он посвящён заимствованиям, ставшим важной частью скандинавской культуры: в нём рассказывается, что даже знаменитые шведские фрикадельки придумали турки, а абрикосовые булочки-дениши впервые начали печь в Австрии.
Однако пользователи соцсетей сочли такой взгляд на культурную идентичность оскорбительным. Многие комментаторы заявили, что SAS поступила нелогично и пренебрежительно по отношению к собственным ценностям и ценностям своей основной аудитории.
В самой компании попытались объяснить идею ролика.
Также в SAS заявили, что подозревают онлайн-атаку, и поэтому вынужденно удаляют видео со своих каналов. Однако на момент публикации этого материала ролик доступен на YouTube-канале авиакомпании, где он собрал 900 лайков при 25 тысячах дизлайков.
Классный ролик! Вижу только здоровый (в смысле, не «всеобъемлющий», а «не поехавший») патриотизм
Народ куколдов
Будет обсуждать крах европейской цивилизации и нападение сжв, сидя в барнауле