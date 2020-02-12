Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Путешествия
Ольга Жигулина
246

«Ничего скандинавского не существует»: SAS сняла ролик о культурных заимствованиях. В соцсетях идею раскритиковали Материал редакции

«В SAS сами выстрелили себе в ногу», — утверждают критики.

8 комментариев
В закладки

Авиакомпания Scandinavian Airlines System (SAS) сняла рекламный ролик о том, что «ничего скандинавского не существует».

Он посвящён заимствованиям, ставшим важной частью скандинавской культуры: в нём рассказывается, что даже знаменитые шведские фрикадельки придумали турки, а абрикосовые булочки-дениши впервые начали печь в Австрии.

Мы берём то, что нам нравится, путешествуя за границу, немного это улучшаем — и вуаля. Это уникальная скандинавская вещь.

из ролика SAS

Однако пользователи соцсетей сочли такой взгляд на культурную идентичность оскорбительным. Многие комментаторы заявили, что SAS поступила нелогично и пренебрежительно по отношению к собственным ценностям и ценностям своей основной аудитории.

Jon Smith 💧🌈 @Charlie15946004
@SAS @Airbus @CPHAirports SAS Airlines seems to be saying Scandinavians can be replaced and no one will really notice ... https://t.co/p1ZwnJwqKD
Кажется, SAS Airlines утверждает, что скандинавов можно заменить, и никто этого не заметит
Erik Andersson, the Blackpilled Swede @BlackpilledSWE
@SAS @Airbus @CPHAirports Jag förstås inte varför ni tog ner videon där ni pissar på skandinaver. Ni måste ju ha begripit hur reaktionen skulle bli, så varför agerar ni så, när responsen blir precis som förväntat? #sas https://t.co/qbKy3VLvCh
Я не понимаю, зачем вы сняли видео, где оскорбили скандинавов. Вы, должно быть, понимали, какова будет реакция, так чему вы удивляетесь, когда реакция оказывается именно такой, как ожидалось?
Lynx @LYNEcks
@SAS @Airbus @CPHAirports What was the point of your new ad? I literally cannot think of a good, practical or rational reason for what I just watched.
Какой смысл у вашей новой рекламы? Я буквально не могу придумать вескую, практическую или рациональную причину того, что я только что посмотрел
E.H. Hail @Hail__To_You
@KallEllaK @SAS @Airbus @CPHAirports https://t.co/SRrHDz4Zn2
Итак, наша новая рекламная кампания / Ты уверен, что это поможет нам продать больше билетов? / Билетов?
Michael Levandi @mikelevandi
@lindbergpolemik @SAS Nu har ni verkligen skjutit er i foten, @SAS .
SAS сами выстрелили себе в ногу
Edvard Hollertz @EdvardHollertz
Scandinavian airlines – @SAS – är Skandinaviens "flag carrier". Ett företag som spelar på det särskilda skandinaviska för att få kunder. Och nu kommer en reklam som säger att det inte finns något skandinaviskt. Genomtänkt. https://www.youtube.com/watch?v=ShfsBPrNcTI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aAqnZq_OL-BRcp-5UlGtKGNnJJcKrr9_7EBY1UdMVINrjyo9D0NwW4Eg
SAS является «флагманским перевозчиком» Скандинавии. Это компания, которая разыгрывает скандинавскую карту, чтобы привлекать клиентов. А теперь появляется реклама, в которой говорится, что нет ничего скандинавского. Мудро

В самой компании попытались объяснить идею ролика.

Когда мы путешествуем, мы влияем на наше окружение и на нас влияют другие. Опыт, который мы приносим из путешествий, вдохновляет нас и как личностей, и как общество.

из пресс-релиза SAS

Также в SAS заявили, что подозревают онлайн-атаку, и поэтому вынужденно удаляют видео со своих каналов. Однако на момент публикации этого материала ролик доступен на YouTube-канале авиакомпании, где он собрал 900 лайков при 25 тысячах дизлайков.

#видео #реклама #авиакомпании

Путешествия
Подписан
Отписаться
Паровозик, который смог: как исторические трамваи стали символом Лиссабона
Такие трамваи есть и в других городах Европы, но только в Португалии они стали достопримечательностью.
0
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430","\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"], "comments": 8, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "travel", "id": 143128, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 Feb 2020 20:34:11 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143128, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143128\/get","add":"\/comments\/143128\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143128"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214359, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виолетта Макаревич

1

Лол, скандинавы просто

Ответить

Сергей Звезда

1

Классный ролик! Вижу только здоровый (в смысле, не «всеобъемлющий», а «не поехавший») патриотизм

Ответить

Нефтяной каякер

0

Не нужно благодарностей, Аэрофлот

Ответить

Служащий Абдужаббор

0

Народ куколдов

Ответить

Служащий Абдужаббор

Служащий
0

Будет обсуждать крах европейской цивилизации и нападение сжв, сидя в барнауле 

Ответить

плюшевый батон

0

Приплетаю скандинашку

Ответить

Кровавый кран

0

SAAAAS???

Ответить

Огромный Валера

0

Сейчас бы на рекламу обращать внимание 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
286
Ретро
Холокост и его сторонники: зачем нацисты преследовали евреев и почему в этом им помогали европейские страны
Как Третий рейх использовал старые предрассудки в захваченных и союзных странах для оправдания геноцида.
143
Новости
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в планировании терактов для захвата власти
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
275
Популярное за три дня
Новости
Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
179
Новости
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в планировании терактов для захвата власти
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
275
Новости
Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
286

Прямой эфир

Павел Петрович

«Хабр» рассказал о требованиях…

Sergey Ponkin

«Упражнение в излишестве…

Витя Яковлюк

The Washington Post: почти 50…

rdkl

Bloomberg: Путин решил изменить…

CommentBot

«Хабр» рассказал о требованиях…

Litnikov Danil

Bloomberg: Путин решил изменить…

Павел Петрович

«Хабр» рассказал о требованиях…

Виталий Лановой

Из карантина по новому…

sf

Гость TJ: Гречка

Litnikov Danil

Bloomberg: Путин решил изменить…

Максим Кохович

«Упражнение в излишестве…

Озорной Лис

В Швейцарии гомофобия теперь…

Тимур Петров

Bloomberg: Путин решил изменить…

Павел Петрович

«Хабр» рассказал о требованиях…

Kir Kirsky

Bloomberg: Путин решил изменить…

Александра…

«Ничего скандинавского не…

Sergey Ponkin

«Упражнение в излишестве…

Иван Семёныч

Bloomberg: Путин решил изменить…

Valery Kirichenko

«Упражнение в излишестве…

Михаил Бочаров

Bloomberg: Путин решил изменить…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]