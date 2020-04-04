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Путешествия
Екатерина Кузнецова
887

Посмотри, как прекрасен Рим без коронавируса: поездка за неделю до начала эпидемии в Италии

Много фотографий и чуть-чуть впечатлений.

44 комментария
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​Местные в Траставере Фото TJ

Трастевере, кажется, лучший район для жизни туриста в Риме

Многие советовали остановиться в Трастевере — мы последовали советам и это было лучшим решением. Жили на тихой уютной улице в стороне от туристического района. Можно было пройти в одну сторону и подняться на холм с видом на город, а с другой стороны — к узким улочкам с ресторанами.

Вид с холма 

Весь Рим увешан стикерами — они мне нравятся больше, чем бестолковые теги.

Некоторые дворы напоминают питерские — правда, аккуратнее и приветливее.

Носить с собой бутылку воды в городе необязательно — повсюду установлены фонтанчики с водой.

Поднявшись выше на холм в Траставере, набрели на приятный парк Вилла Дориа-Памфили — в нём тихо, растут огромные деревья и пальмы, в которых живут попугаи.

У парка жилые дома обычных римлян — аккуратные, невысокие с балкончиками и все в тёплых тонах. На некоторых улицах нет тротуаров — только узкая дорога и обочина, на которой стоят мусорные баки и сидят бомжи. Фотографировать их не стала.

В центре города невозможно пройти 10 метров, не встретив достопримечательность

В первый день приезда фотографировать хотелось вообще всё — каждый дом, улицу, брусчатку, каждый фонтан и лавочку. Лавочки в основном потому, что в в Риме они — редкость.

Удивило цельное историческое полотно архитектуры — не встретили ни одного новодела или современного здания в центре. Полное ощущение, что окунулся в другие времена.

Часто на улицах видели военных — не знаю, постоянно они там находятся или нет.

У Колизея к нам прицепился парень, который сначала угадывал, откуда мы, потом показывал своего ребёнка в телефоне, а следом начал навязывать африканские браслеты. Когда понял, что денег мы ему не дадим, начал вести себя агрессивно. Вообще таких в городе много — мы это знали, но один раз купились.

В феврале людей намного меньше, чем в сезон, но у фонтана Треви, кажется, туристов всегда много. Мы проходили мимо него случайно и никогда не задерживались — не люблю толпы. Хотя, сейчас я была бы рада встретить в Риме много людей.

Фонтан Треви​

На большинстве лестниц сидеть нельзя — рядом стоят полицейские, предупреждающие об этом.

Вид с Испанской лестницы​
​На заднем плане Колизей

Поднялись к парку над Испанской лестницей — не впечатлило ничего, кроме вида, открывающегося со смотровой площадки. Асфальт устал от времени, туристов и гоночных болидов.

За пару недель до поездки я уже начала виртуально гулять по Риму через Google карты, чтобы определить интересные места. Когда натыкалась на такие развалины, удивлялась, как они могут быть посреди города.

В этих развалинах много котиков. Каждый день ходили мимо и наблюдали за ними. Поначалу не понимали, откуда их здесь столько, а потом как поняли! На территории развалин находится кошачий приют — котов выпускают погулять по исторической территории.

Автомобильный Рим победил

В городе потоки машин и людей смешиваются так, что под конец поездки я уже перестала бояться, что умру под колёсами. Машины и скутеры везде — даже на самых узких улицах. Я не люблю запаркованные улицы, поэтому меня это раздражало.

По набережной Рима неприятно гулять — под ногами глина, мусор и песок

Слышала много жалоб на мусор и грязь в Риме. Мы приехали не в сезон — может, этим объясняется чистота. Мусорные мешки видели только по вечерам у ресторанов.

С набережной римлянам надо что-то решать — вся брусчатка и велосипедная дорожка в какой-то глине, от стен воняет продуктами жизнедеятельности, а под мостами в палатках живут бомжи. В кустах на берегу реки древнего Рима лежит ещё более древний мусор и ждёт своего разложения.

Еда

Про еду ничего нового не скажу — в Риме вкусно. Все заведения выглядят практически одинаково: простейший интерьер и клетчатая скатерть. По выходным в Траставере во многие кафе и бары выстраиваются огромные очереди — мы запомнили эти места и пришли в них в будни. Очереди были не зря — в кафе было вкусно и недорого.

Так мы нашли кафе Carlo Menta, где ужинали несколько раз подряд. Домашнее вино стоило 2 евро за литр, а еда в 2-3 раза дешевле, чем в центре. Например, огромная лазанья и карбонара всего по 6 евро.

Что точно стоит попробовать в Риме — клубничное тирамису в Pompi. Самый вкусный десерт, который я когда-либо ела в своей жизни. Да, пробовала я не много, но всё же.

Главная моя боль в Риме — там не пьют кофе из больших стаканов. Может, я и не эстет, раз пью пол-литра кофе за раз, но это моя жизненная необходимость. Даже в большинстве Макдональдсов продаются стаканы объёмом максимум 200 миллилитров.

#путешествия #италия #рим

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44 комментария
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Рядовой Паша

3

В Риме очень красивая архитектура, но много мусора как по мне. Показалось, что итальянцы это цыгани, которым повезло немного больше

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Андрей Рядькин

Рядовой
2

согласен, великая цивилизация развивалась, грабила другие страны, а эти долбоебы не могу справится с мусором и тегами на стенах 
Но итальянцы на севере совсем другие. Там гораздо чище 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Рядовой
0

Мы не встречали мусор особо. Итальянцы прекрасны — душевные, улыбчивые и расслабленные)  Ну, мне так показалось

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
0

у тебя на многих фотках он виден. Для них нормально идти курить и бросить окурок на землю

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
0

мне там не жить, так что не обращала внимание особо

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
0

не смог абстрагироваться от этого 

Ответить

Екатерина

Андрей
0

меня больше раздражали машины повсюду! и отсутствие лавочек

Ответить

Андрей Рядькин

Екатери…
1

это да. Меня раздражало , что постоянно вижу минусы в этом городе. 

Ответить

Екатерина

Андрей
0

Я сравнивала постоянно с Испанией не в пользу Италии. Но сейчас всё равно тёплые чувства остались

Ответить

Андрей Рядькин

Екатери…
0

А мы приехали с севера Италии. Как две разные страны

Ответить

Tural M

Андрей
0

у нас поголовно так делают

Ответить

Ded Pihto

Екатерина
–1

А что напрягаться когда родился на всё готовое

Ответить

alexferman

Ded
0

Это да, наследие Римской империи позволяет жить на расслабоне

Ответить

Anatoly Yudov

2

 там не пьют кофе из больших стаканов

О да, единственная нормальная кофейная страна, где в любой дыре подают отличный лунго, а не поллитра какой-то непонятной жидкости.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Anatoly
1

ну сори, я быдло

Ответить

Строительный яд

Екатерина
9

Не сори, а

Ответить

Anatoly Yudov

Екатерина
0

А я не имел в виду, что вы быдло. У всех разные вкусы ;)

Ответить

Екатерина Кузнецова

Anatoly
1

а я имела))

Ответить

alexferman

Екатерина
0

Да пусть нахуй идут эти эстеты, я тоже пью кофе по литру за раз))

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Anatoly
1

так пьешь? 

Ответить

Anatoly Yudov

Арнольд
0

Пью как попало ;)

Ответить

Сергей Гращенко

Anatoly
0

выебон кофем засчитан

Ответить

Anatoly Yudov

Сергей
1

Неправда, я не слишком увлекаюсь всей этой кофейной хернёй. Например всё, что продают в московских пафосных кофейнях мне не очень нравится, потому что они там разбираются в каких-то ягодных кислых оттенках, а это всё какая-то эзотерика, как по мне.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Anatoly
0

Нет, я прекрасно вас понимаю — кофе действительно вкусный)) Для тех, кто любит просто кофе без молока, сиропов и прочего — Рим отлично подходит)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Дома обшарпанные, дороги разбитые и кривые, граффити бессмысленные. Если некоторые фотки выложить без указания откуда то вполне сойдет за любую СНГшную страну

Ответить

alexferman

Дмитрий
2

Точняк, если бы в заголовке не написали, что это Италия, я бы за Череповец принял.

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

там есть какой то шарм в этом всем, чувство стиля. Но бардак как в СНГ

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Андрей
0

Не согласен. За такой шарм и чувство стиля можно и заброшенные советские города или заводы выдать. Я в Риме (как и в целом Италии) не был, но судя по многим фоткам и видео оттуда помойка ещё та (без негатива)

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
1

Вот надо побывать.
Чувство стиля от наследства совка можно увидишь в восточном Берлине, там как раз неплохой пример реновации совестскиз построек.

Ответить

Андрюха Глушков

Андрей
0

Что есть, то есть, там во двориках очень красиво

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дмитрий
0

ну не)

Ответить

Ded Pihto

0

А с коронавирусом ещё лучше

Ответить

Образовательный ихтиандр

Ded
1

Как похорошел Рим про коронавирусе

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ded
0

хуже(( хочу вернуть толпы туристов на римские улицы

Ответить

Ded Pihto

Екатерина
0

 хочу толпы туристов

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ded
0

в той ситуации, в которой мы сейчас оказались — да

Ответить

Солидный Филипп

0

Джелато хоть объелись?
Мы у дома по полкило каждый день покупали.
Были в октябре, только остановились немного за вокзалом. 
Хороший город.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Солидный
0

Вот джелато даже не попробавали! В первые дни было тепло и мы так объедались, что для него места не находилось. Потом стало холодно, но решили всё равно его попробовать. Куда ни заходили — принимали только наличные, а у нас их не было. Не судьба, в общем)

Ответить

Игорь Янович

Екатерина
1

Куда ни заходили — принимали только наличные, а у нас их не было.

Говори-говори что налик он и в африке налик, но никто не слушает.

Ответить

Солидный Филипп

Екатерина
0

Ну под вечер тоже не жарко было и мы брали с собой в контейнере ассорти. 
Из-за того, что оно на 25% плотнее мороженого - объем обманчив) 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

>> Главная моя боль в Риме — там не пьют кофе из больших стаканов.

Да. Это вообще пиздец.

Ответить

Имя Фамилия

0

Как прекрасен мир без людей

Ответить

Stan Majors

0

Туда лечиться от нашей действительности

Ответить

Игорь Янович

0

По некоторым фоткам посмотришь - сташные бомжатники, а ещё культурная страна.
А что касается центра, так в центре и у нас в Гомеле не хуже рима или венеции, а местами так и лучше.

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