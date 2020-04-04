Посмотри, как прекрасен Рим без коронавируса: поездка за неделю до начала эпидемии в Италии

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​Местные в Траставере Фото TJ

Трастевере, кажется, лучший район для жизни туриста в Риме

Многие советовали остановиться в Трастевере — мы последовали советам и это было лучшим решением. Жили на тихой уютной улице в стороне от туристического района. Можно было пройти в одну сторону и подняться на холм с видом на город, а с другой стороны — к узким улочкам с ресторанами.

Вид с холма

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Весь Рим увешан стикерами — они мне нравятся больше, чем бестолковые теги.

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Некоторые дворы напоминают питерские — правда, аккуратнее и приветливее.

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Носить с собой бутылку воды в городе необязательно — повсюду установлены фонтанчики с водой.

Поднявшись выше на холм в Траставере, набрели на приятный парк Вилла Дориа-Памфили — в нём тихо, растут огромные деревья и пальмы, в которых живут попугаи.

У парка жилые дома обычных римлян — аккуратные, невысокие с балкончиками и все в тёплых тонах. На некоторых улицах нет тротуаров — только узкая дорога и обочина, на которой стоят мусорные баки и сидят бомжи. Фотографировать их не стала.

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В центре города невозможно пройти 10 метров, не встретив достопримечательность

В первый день приезда фотографировать хотелось вообще всё — каждый дом, улицу, брусчатку, каждый фонтан и лавочку. Лавочки в основном потому, что в в Риме они — редкость.

Удивило цельное историческое полотно архитектуры — не встретили ни одного новодела или современного здания в центре. Полное ощущение, что окунулся в другие времена.

Часто на улицах видели военных — не знаю, постоянно они там находятся или нет.

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У Колизея к нам прицепился парень, который сначала угадывал, откуда мы, потом показывал своего ребёнка в телефоне, а следом начал навязывать африканские браслеты. Когда понял, что денег мы ему не дадим, начал вести себя агрессивно. Вообще таких в городе много — мы это знали, но один раз купились.

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В феврале людей намного меньше, чем в сезон, но у фонтана Треви, кажется, туристов всегда много. Мы проходили мимо него случайно и никогда не задерживались — не люблю толпы. Хотя, сейчас я была бы рада встретить в Риме много людей.

Фонтан Треви​

На большинстве лестниц сидеть нельзя — рядом стоят полицейские, предупреждающие об этом.

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Вид с Испанской лестницы​

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​На заднем плане Колизей

Поднялись к парку над Испанской лестницей — не впечатлило ничего, кроме вида, открывающегося со смотровой площадки. Асфальт устал от времени, туристов и гоночных болидов.

За пару недель до поездки я уже начала виртуально гулять по Риму через Google карты, чтобы определить интересные места. Когда натыкалась на такие развалины, удивлялась, как они могут быть посреди города.

В этих развалинах много котиков. Каждый день ходили мимо и наблюдали за ними. Поначалу не понимали, откуда их здесь столько, а потом как поняли! На территории развалин находится кошачий приют — котов выпускают погулять по исторической территории.

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Автомобильный Рим победил

В городе потоки машин и людей смешиваются так, что под конец поездки я уже перестала бояться, что умру под колёсами. Машины и скутеры везде — даже на самых узких улицах. Я не люблю запаркованные улицы, поэтому меня это раздражало.

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По набережной Рима неприятно гулять — под ногами глина, мусор и песок

Слышала много жалоб на мусор и грязь в Риме. Мы приехали не в сезон — может, этим объясняется чистота. Мусорные мешки видели только по вечерам у ресторанов.

С набережной римлянам надо что-то решать — вся брусчатка и велосипедная дорожка в какой-то глине, от стен воняет продуктами жизнедеятельности, а под мостами в палатках живут бомжи. В кустах на берегу реки древнего Рима лежит ещё более древний мусор и ждёт своего разложения.

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Еда

Про еду ничего нового не скажу — в Риме вкусно. Все заведения выглядят практически одинаково: простейший интерьер и клетчатая скатерть. По выходным в Траставере во многие кафе и бары выстраиваются огромные очереди — мы запомнили эти места и пришли в них в будни. Очереди были не зря — в кафе было вкусно и недорого.

Так мы нашли кафе Carlo Menta, где ужинали несколько раз подряд. Домашнее вино стоило 2 евро за литр, а еда в 2-3 раза дешевле, чем в центре. Например, огромная лазанья и карбонара всего по 6 евро.

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Что точно стоит попробовать в Риме — клубничное тирамису в Pompi. Самый вкусный десерт, который я когда-либо ела в своей жизни. Да, пробовала я не много, но всё же.

Главная моя боль в Риме — там не пьют кофе из больших стаканов. Может, я и не эстет, раз пью пол-литра кофе за раз, но это моя жизненная необходимость. Даже в большинстве Макдональдсов продаются стаканы объёмом максимум 200 миллилитров.