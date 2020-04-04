Посмотри, как прекрасен Рим без коронавируса: поездка за неделю до начала эпидемии в Италии

Прямой эфир
Много фотографий и чуть-чуть впечатлений.
Многие советовали остановиться в Трастевере — мы последовали советам и это было лучшим решением. Жили на тихой уютной улице в стороне от туристического района. Можно было пройти в одну сторону и подняться на холм с видом на город, а с другой стороны — к узким улочкам с ресторанами.
Весь Рим увешан стикерами — они мне нравятся больше, чем бестолковые теги.
Некоторые дворы напоминают питерские — правда, аккуратнее и приветливее.
Носить с собой бутылку воды в городе необязательно — повсюду установлены фонтанчики с водой.
Поднявшись выше на холм в Траставере, набрели на приятный парк Вилла Дориа-Памфили — в нём тихо, растут огромные деревья и пальмы, в которых живут попугаи.
У парка жилые дома обычных римлян — аккуратные, невысокие с балкончиками и все в тёплых тонах. На некоторых улицах нет тротуаров — только узкая дорога и обочина, на которой стоят мусорные баки и сидят бомжи. Фотографировать их не стала.
В первый день приезда фотографировать хотелось вообще всё — каждый дом, улицу, брусчатку, каждый фонтан и лавочку. Лавочки в основном потому, что в в Риме они — редкость.
Удивило цельное историческое полотно архитектуры — не встретили ни одного новодела или современного здания в центре. Полное ощущение, что окунулся в другие времена.
Часто на улицах видели военных — не знаю, постоянно они там находятся или нет.
У Колизея к нам прицепился парень, который сначала угадывал, откуда мы, потом показывал своего ребёнка в телефоне, а следом начал навязывать африканские браслеты. Когда понял, что денег мы ему не дадим, начал вести себя агрессивно. Вообще таких в городе много — мы это знали, но один раз купились.
В феврале людей намного меньше, чем в сезон, но у фонтана Треви, кажется, туристов всегда много. Мы проходили мимо него случайно и никогда не задерживались — не люблю толпы. Хотя, сейчас я была бы рада встретить в Риме много людей.
На большинстве лестниц сидеть нельзя — рядом стоят полицейские, предупреждающие об этом.
Поднялись к парку над Испанской лестницей — не впечатлило ничего, кроме вида, открывающегося со смотровой площадки. Асфальт устал от времени, туристов и гоночных болидов.
За пару недель до поездки я уже начала виртуально гулять по Риму через Google карты, чтобы определить интересные места. Когда натыкалась на такие развалины, удивлялась, как они могут быть посреди города.
В этих развалинах много котиков. Каждый день ходили мимо и наблюдали за ними. Поначалу не понимали, откуда их здесь столько, а потом как поняли! На территории развалин находится кошачий приют — котов выпускают погулять по исторической территории.
В городе потоки машин и людей смешиваются так, что под конец поездки я уже перестала бояться, что умру под колёсами. Машины и скутеры везде — даже на самых узких улицах. Я не люблю запаркованные улицы, поэтому меня это раздражало.
Слышала много жалоб на мусор и грязь в Риме. Мы приехали не в сезон — может, этим объясняется чистота. Мусорные мешки видели только по вечерам у ресторанов.
С набережной римлянам надо что-то решать — вся брусчатка и велосипедная дорожка в какой-то глине, от стен воняет продуктами жизнедеятельности, а под мостами в палатках живут бомжи. В кустах на берегу реки древнего Рима лежит ещё более древний мусор и ждёт своего разложения.
Про еду ничего нового не скажу — в Риме вкусно. Все заведения выглядят практически одинаково: простейший интерьер и клетчатая скатерть. По выходным в Траставере во многие кафе и бары выстраиваются огромные очереди — мы запомнили эти места и пришли в них в будни. Очереди были не зря — в кафе было вкусно и недорого.
Так мы нашли кафе Carlo Menta, где ужинали несколько раз подряд. Домашнее вино стоило 2 евро за литр, а еда в 2-3 раза дешевле, чем в центре. Например, огромная лазанья и карбонара всего по 6 евро.
Что точно стоит попробовать в Риме — клубничное тирамису в Pompi. Самый вкусный десерт, который я когда-либо ела в своей жизни. Да, пробовала я не много, но всё же.
Главная моя боль в Риме — там не пьют кофе из больших стаканов. Может, я и не эстет, раз пью пол-литра кофе за раз, но это моя жизненная необходимость. Даже в большинстве Макдональдсов продаются стаканы объёмом максимум 200 миллилитров.
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согласен, великая цивилизация развивалась, грабила другие страны, а эти долбоебы не могу справится с мусором и тегами на стенах
Но итальянцы на севере совсем другие. Там гораздо чище
у тебя на многих фотках он виден. Для них нормально идти курить и бросить окурок на землю
не смог абстрагироваться от этого
это да. Меня раздражало , что постоянно вижу минусы в этом городе.
там не пьют кофе из больших стаканов
О да, единственная нормальная кофейная страна, где в любой дыре подают отличный лунго, а не поллитра какой-то непонятной жидкости.
так пьешь?
выебон кофем засчитан
Неправда, я не слишком увлекаюсь всей этой кофейной хернёй. Например всё, что продают в московских пафосных кофейнях мне не очень нравится, потому что они там разбираются в каких-то ягодных кислых оттенках, а это всё какая-то эзотерика, как по мне.
Дома обшарпанные, дороги разбитые и кривые, граффити бессмысленные. Если некоторые фотки выложить без указания откуда то вполне сойдет за любую СНГшную страну
Точняк, если бы в заголовке не написали, что это Италия, я бы за Череповец принял.
там есть какой то шарм в этом всем, чувство стиля. Но бардак как в СНГ
Не согласен. За такой шарм и чувство стиля можно и заброшенные советские города или заводы выдать. Я в Риме (как и в целом Италии) не был, но судя по многим фоткам и видео оттуда помойка ещё та (без негатива)
Вот надо побывать.
Чувство стиля от наследства совка можно увидишь в восточном Берлине, там как раз неплохой пример реновации совестскиз построек.
А с коронавирусом ещё лучше
Куда ни заходили — принимали только наличные, а у нас их не было.
Говори-говори что налик он и в африке налик, но никто не слушает.
Солидный Филипп
Ну под вечер тоже не жарко было и мы брали с собой в контейнере ассорти.
Из-за того, что оно на 25% плотнее мороженого - объем обманчив)
>> Главная моя боль в Риме — там не пьют кофе из больших стаканов.
Да. Это вообще пиздец.
По некоторым фоткам посмотришь - сташные бомжатники, а ещё культурная страна.
А что касается центра, так в центре и у нас в Гомеле не хуже рима или венеции, а местами так и лучше.