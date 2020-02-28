Редактор TJ отправился в город в разгар вспышки и рассказывает о происходящем.

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​Барселона в феврале Здесь и далее — фото TJ

Когда мне предложили поехать на Mobile World Congress в Барселоне, я обратился за советом к более опытному коллеге — Никите Лихачёву. Он записал мне 11-минутную инструкцию голосовым сообщением в Telegram, а перед этим сказал «не был на CES/MWC — считай, ничего про техносферу не знаешь».

После этого я договорился с несколькими компаниями, получил визу и билеты: всё шло хорошо, пока в Европу не пришёл коронавирус Covid-19. Из-за этого от MWC сначала отказался ряд крупных технологических компаний, а потом выставку и вовсе отменили.

Поехал на MWC, а приехал на Huawei

Я уже успел расстроиться, что так и не попаду на MWC, но вскоре выяснилось, что презентации Huawei и Honor в Барселоне всё равно состоятся. Так как они изначально не были частью выставки и проводились в отдельных павильонах, то решение об отмене их не затронуло.

Мероприятие Huawei проходило в итальянском павильоне выставочного центра на площади Испании

Потом узнал, что так поступают не только Huawei и Honor, но и многие другие компании. Они устраивают отдельные презентации в дни MWC, когда Барселона в любом случае будет заполнена журналистами со всего мира.

То ли на фоне отмены выставки, то ли из-за страха перед коронавирусом бренды отменили даже свои отдельные мероприятия. Huawei оказалась одной из немногих компаний, кто всё равно решил провести презентации.

Помимо китайской корпорации, свои мероприятия в Барселоне провёл как минимум Kaspersky. О презентациях других крупных компаний я не слышал.

Huawei изменила подход к презентациям из-за коронавируса

Обычно Huawei и Honor проводят мероприятия для прессы и транслируют их на YouTube в реальном времени. Зачастую на сцене выступает один из топ-менеджеров брендов и рассказывает о новых продуктах.

Однако в этот раз всё было иначе: за несколько дней до презентаций мероприятия перевели в формат онлайн-трансляции. В случае с Huawei гендиректор компании Ричард Ю заранее записал своё выступление, а журналистами просто показывали с экрана готовое видео.

Мероприятие Honor провели в том же формате, но выступавшие сотрудники бренда всё время находились в соседнем помещении. После мероприятия с ними можно было поговорить вживую.

Точная причина такого решения неизвестна, но вероятнее всего, в Huawei просто не захотели рисковать репутацией и пошли на такой шаг из солидарности с технологической отраслью.

Тут раздавали коронавирус​

Во время самих презентаций я не заметил каких-то необычных мер безопасности: никаких людей с тепловизорами и градусниками на входе в павильоны или повсеместной раздачи масок не было. Потом я всё же услышал от кого-то, что сотрудники Huawei азиатской внешности намеренно не пришли на мероприятия, чтобы никого не нервировать, но не знаю, насколько это достоверно.

В таком формате и прошла вся презентация

Пожалуй, единственное, что бросилось в глаза: в демонстрационной зоне после презентации Honor журналистов просили мыть руки санитайзером и протирали устройства салфетками. При этом на мероприятии Huawei, где журналистов и устройств было куда больше, таких мер не принимали.

Солнце, море, паэлья: как прошли четыре дня в Барселоне без MWC

Я никогда не был на Mobile World Congress, поэтому мне не с чем сравнить эту поездку. Судя по рассказам коллег из других изданий, обычно в условиях выставки нет лишней свободной минуты: ты либо пишешь что-то, либо снимаешь что-то, либо ешь или спишь. Мой опыт других пресс-туров это подтверждает — чаще всего прогуляться по городу удаётся только ночью или рано утром.

В этот раз повезло — удалось прогуляться в «золотые часы»​

Мы приезжали в Барселону на четыре неполных дня, но фактически пробыли там лишь два дня целиком. В первый день я успел только заселиться в отель, немного вздремнуть после тяжёлого перелёта с пересадкой в Москве, прогуляться по городу пару часов, поужинать и лечь спать.

Второй день был целиком посвящён мероприятиям, но с утра удалось выбраться на пляж. Конечно, купаться я не стал — море ещё слишком холодное — но помочил ноги.

Погреться на пляже в +20 градусов после холодного дождливого Петербурга всё равно того стоило

Третий день оказался полностью свободным: для пресс-туров это большая редкость, поэтому в каком-то смысле нам даже повезло, что MWC отменили. Большую часть дня я провёл вместе с другими журналистами на семейной винодельне Pares Balta, где распробовали разного местного вина и вместе приготовили паэлью.

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В самой Испании в пик вспышки коронавируса всё очень спокойно: в отличие от России, там в аэропорту никто не сидит с тепловизорами у выхода к гейтам, хотя сотрудники ходят в масках. До 24 февраля в стране даже не зафиксировали ни одного заразившегося.

На улице никто не сторонится иностранцев или азиатов и почти никто не ходит в масках, даже в самых туристических районах. В этом смысле коронавирус куда страшнее выглядит из России, где на жителей Китая чуть ли не объявляют охоту, а пассажиров «Сапсана» могут высадить из поезда, если зафиксируют у него температуру.

О поездке я точно не жалею: несмотря на отмену выставки, на которую очень хотел попасть, мне удалось хоть немного погулять по Барселоне и познакомиться с Испанией. А поездки на MWC придётся ждать до следующего года — надеюсь, хоть тогда все уже успокоятся из-за Covid-19.