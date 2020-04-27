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Путешествия
Филипп Концаренко
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Мокрое место: Ниагарский водопад

Прогулка по окрестностям знаменитого водопада и поездка на кораблике.

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У меня не было завышенных ожиданий от Ниагарского водопада. После Национальных парков на западе США скорее казалось, что впечатлить уже будет сложно. Да еще и у кого-то давно прочитал, что ничего особенного в этом месте нет.

Но в итоге сыграло два фактора. Во-первых, мы с женой давно хотели посетить Бостон и университеты на восточном побережье США, а Ниагара была рядом и она напрашивалась на то, чтобы к ней заехать. Во-вторых, Оля Жигулина, которая уже побывала у водопадов на вопрос «Стоит ли ехать» без каких-либо сомнений сказала «Конечно!» (Оля, спасибо).

Поехали

До водопада мы с женой решили добираться на машине из Нью-Йорка, поэтому заранее забронировали недорогой «компактный» автомобиль на Манхэттене. В США понятие «компактности» довольно сильно отличается от европейского, поэтому в день отправления нам выдали «маленький» Nissan Rogue (в России называется X-Trail).

Рано утром (ладно, не рано)(ладно, не утром) мы отправились из центра Манхэттена к тоннелю в сторону Нью-Джерси. Выезд из города бесплатный (а въезд платный).

Почти весь путь проходил через штат Пенсильвания.

Здесь могли бы жить вампиры.

Или Граф Дракула.

Но это не Трансильвания.

Приехали

В окрестности водопада в город Льюистон приехали в районе 12 ночи. Проснулись утром, а за окном Канада.

На том берегу — Канада

Если идти вдоль реки прямо — придешь к Ниагарским водопадам.

Слева — США, справа — Канада​

Окрестности всем видом давали понять, что лучше не сразу ехать к водопаду, а исследовать территорию, примыкающую к нему.

Например, вот так выглядит город Льюистон, в котором мы ночевали.

Много зелени.

Канада прекрасна наверное​

Многоквартирный скворечник.

Двигаемся вдоль реки в сторону водопадов.

И вот первый «водопад» — электростанция. Она работает на воде, которая по подземным трубам идет к станции мимо водопада. В 19 веке электростанции стояли прямо у водопадов, но ничего хорошего из этого не вышло.

Красота.

Американский водопад

Приезжаем непосредственно к тому самому месту, которое называется Ниагарский водопад (американская сторона).

Встречает нас вот такая штука:

Ниагарский водопад — это не один водопад, а три. И тот, что на фотографии выше, не самый большой. Он называется Американский водопад. А самый большой тот, что виден вдалеке.

У Американского водопада вода падает с высоты «всего» 21 метр. Так получилось из-за груды камней, которые когда-то обвалились с вершины и таким образом сократили высоту водопада. Ширина 323 метра.

При приближении к водопаду чувствуется поднимающийся откуда-то снизу шум воды и, что было удивительно, сильнейший ветер. Представьте, что вниз падает пять тысяч кубических метров воды в секунду и вся эта масса падая вытесняет воздух.

На лодке

Не люблю туристически забавы с катанием на экскурсионных автобусах и кораблях, но это единственный способ увидеть водопад вблизи и с уровня воды. Поэтому мы не пошли сразу гулять по вершине водопадов, а решили подплыть на корабле.

Система такая: после покупки билета проходишь к внушительной конструкции в виде половинки моста, заканчивающейся лифтом.

Зеленая вертикальная конструкция — лифт к кораблям​

Ветер на мосту такой, что невозможно стоять ровно на одном месте. Но ничего. Выстояли печенегов, выстояли и это. Спускаешься вниз рядом с подножием Американского водопада, берешь дождевик и ждешь свою очередь на лодку.

Вид на Американский водопад снизу​

Сразу замечаю, что с прибывшего корабля все выходят не просто мокрые, а промокшие до нитки — как будто все эти люди не на экскурсионном корабле катались, а на банане прыгали в Черном море.

Ну, поехали. Проплываем Американский водопад — тут хорошо видна груда камней внизу.

Раньше водопад смещался со скоростью пара метров в год. Так что несколько веков назад водопад находился в другом месте выше по течению. В 1969 году после очередного сильного обвала камней водопад закрыли на ремонт: отвели поток воды в другом направлении, чтобы рабочие могли укрепить вершину водопада и убрать камни внизу. Говорят, что сейчас смещение составляет где-то 30 см в год.

Ремонт Американского водопада Фото из всемирной паутины

На канадской стороне видны остатки старой электростанции.

Подплываем к Подкове. Это самый большой водопад. 792 метра в ширину, 53 метра в высоту.

При приближении к водопаду понимаешь, что вода сконцентирована в воздухе. Это как ливень, который идет со всех сторон: сверху, сбоку, снизу. Промокаешь мгновенно.

Если бы это был видеоблог, то на этом фото я бы кричал: «Это нереально круто, ваще».

А на этом «Подписывайтесь на мой блог, ставьте лайки».

Представьте, что вы включили душ мощностью в несколько тысяч кубических метров в секунду и встали в десятке метрах от него. Опять же, если бы это был видеоблог, здесь хорошо бы встала нативная интеграция сантехники.

Подкова классная.

У подножия

После прибытия корабля можно подняться по лестнице к Американскому водопаду. Туда, почему-то никто не ходит.

А мы пошли. Оказалось, что никто сюда не ходит из-за потоков воды, падающих сверху. Во-первых, ничего не видно. Во-вторых, периодически тебя сдувает ветром. Но ничего. Половцев выстояли и это выстоим.

Тут местами встречаются остатки дождевиков. Самих людей не видно.

Встретил двойную радугу.

Теперь сухого места точно не осталось.

Наверху

С водными процедурами закончили, можно переодеться (если есть во что) и прогуляться по вершине водопадов. Водопады разделены небольшим островом, поэтому можно подойти ближе к каждому из них. Смотрим на Амерканский водопад.

Смотрим на Подкову.

Хорошо виден размер довольно крупного корабля по сравнению с водопадом.

Просто вода падает с неба.

Раньше окрестности водопада были частной собственностью и каждый брал деньги за доступ к водопаду. Ну или через дырочку в заборе. В конце 19 века здесь сделали национальный парк.

Хорошее место.

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#ниагара #путешествия #сша

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12 комментариев
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Мадик Мухамеджанов

6

тот момент, когда фото и видео очень круто передают атмосферу! Ну ооооочень захотелось туда :) Спасибо!

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Чудовищный фонарь

1

Как всегда офигенные фотки. Люблю посты Филиппа.
А на ночную подсветку не остался смотреть?

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Филипп Концаренко

Чудовищный
0

Нет, к сожалению. Двинулись в сторону Бостона.

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Ольга Жигулина

1

❤️

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плюшевый батон

1

Как приятно ты пишешь, плюс эти анимации.

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Evgeniy Smirnov

1

Очень круто, спасибо!

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Насущные Проблемы

1

Очень круто!

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Pavel Zamyatin

1

Не претензия к фотографу, но все эти многоэтажки выглядят как говно и делают место невероятно унылым.

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Енот Волшебный

0

Нормэс.

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Насущные Проблемы

0

Про "ремонт водопада" — немножко офигел. Познавательно.

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Jenny Smith

0

видео и фото, как обычно, круче самого водопада, спасибо. )) с канадской стороны как-то не впечатлил в своё время - ну вода, ну много, ну мокро, ну шумно. 

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Миржан Бекетов

0

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