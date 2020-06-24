Как съездить в Нью-Йорк и не разориться — выпуск о поездке в один из самых дорогих городов мира

Комментарии
В сентябре успели побывать в Нью-Йорке. А так как мы любим путешествовать бюджетно, нашли способы, где и как сэкономить, при этом получить полное удовольствие от города и поездки, о чём расскажем в видео. Ссылка на YouTube в статье.
Мы — парочка из Москвы, стараемся путешествовать при любой возможности. За 2019 год успели побывать в 20 странах. Планировали не останавливаться и в 2020 году, но что-то пошло не так.
С детства, смотря американские фильмы, очень хотели когда-нибудь побывать в Нью-Йорке. И в конце 2019 года успели осуществить большую мечту — путешествие в этот огромный город.
Но планируя поездку и узнавая цены на всё, поняли, что это один из самых дорогих городов мира. И в голове возник вопрос: «Как съездить в Нью-Йорк и не разориться?». Съездили и всё узнали.
Сначала мы написали огромный лонгрид с ответами и подробным описанием трипа, но сидя на карантине было много времени и не было возможности путешествовать, поэтому мы сделали видео-гайд о Нью-Йорке.
В видео вы узнаете в какую сумму нам обошлась двухнедельная поездка: от расходов на получение визы до полёта на вертолете над высотками Манхеттена.
О чём расскажем:
Планируем сделать новое видео о январском путешествии, где расскажем об Иордании. Как переходить границу с Израилем пешком, почему отбирают коптер, о главных местах и о тратах на двухнедельное путешествие. И планируем сделать видео-материал о поездке на автодоме в Скандинавию из Москвы — об этом тоже написали статью со всеми расходами. Подписывайтесь на наш канал.
Куда поедете, когда границы откроют?
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться
Муж айтишник?)
Лан, сюда все заходят чтобы узнать откуда баблишки на "за 2019 год успели побывать в 20 странах"
Всем бы за "хождение" деньги давали, а то тжшникам работать/сидеть там еще приходится :(
Я сюда не описания к видосикам читать хожу. Текстовый пост поленились сделать?
Лучше б съездили в Икстлан, или в Петушки.
До закрытия границ успели сгонять
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