Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Путешествия
Klara Kirillova
527

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться — выпуск о поездке в один из самых дорогих городов мира

В сентябре успели побывать в Нью-Йорке. А так как мы любим путешествовать бюджетно, нашли способы, где и как сэкономить, при этом получить полное удовольствие от города и поездки, о чём расскажем в видео. Ссылка на YouTube в статье.

18 комментариев
В закладки
Ссылка на выпуск

Мы — парочка из Москвы, стараемся путешествовать при любой возможности. За 2019 год успели побывать в 20 странах. Планировали не останавливаться и в 2020 году, но что-то пошло не так.

С детства, смотря американские фильмы, очень хотели когда-нибудь побывать в Нью-Йорке. И в конце 2019 года успели осуществить большую мечту — путешествие в этот огромный город.

Но планируя поездку и узнавая цены на всё, поняли, что это один из самых дорогих городов мира. И в голове возник вопрос: «Как съездить в Нью-Йорк и не разориться?». Съездили и всё узнали.

Сначала мы написали огромный лонгрид с ответами и подробным описанием трипа, но сидя на карантине было много времени и не было возможности путешествовать, поэтому мы сделали видео-гайд о Нью-Йорке.

В видео вы узнаете в какую сумму нам обошлась двухнедельная поездка: от расходов на получение визы до полёта на вертолете над высотками Манхеттена.

О чём расскажем:

  • где жить и есть,
  • на каком транспорте выгоднее передвигаться,
  • о классных местах для посещения,
  • лайфхаках города,
  • и о другом, что нам было интересно, при планировании путешествия.

Планируем сделать новое видео о январском путешествии, где расскажем об Иордании. Как переходить границу с Израилем пешком, почему отбирают коптер, о главных местах и о тратах на двухнедельное путешествие. И планируем сделать видео-материал о поездке на автодоме в Скандинавию из Москвы — об этом тоже написали статью со всеми расходами. Подписывайтесь на наш канал.

Наши соцсети: Лёша и Клара.

Куда поедете, когда границы откроют?

Klara Kirillova PLUS
+312
22
2
{ "author_name": "Klara Kirillova", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 18, "likes": 2, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "travel", "id": 181367, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Jun 2020 11:16:56 +0300", "is_special": false }
Промо
Одежда за экологию: как бренды меняют промышленность
Производство, осознанное потребление, отказ от меха и экологические инициативы — в инфографике.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

5

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться

Муж айтишник?)

Ответить

Алексей Котиков

Сергей
0

Видео снимаю)

Ответить

Серьёзный Валера

2

Ванильная травля на карантинчике, спасибо! :*

Ответить

Klara Kirillova

Серьёзный
2

сами страдаем, ай, больна

Ответить

Имя Фамилия

2

Лан, сюда все заходят чтобы узнать откуда баблишки на "за 2019 год успели побывать в 20 странах"

Ответить

Klara Kirillova

Имя
0

Ходим на работу)

Ответить

Igor Karklin

Klara
0

Всем бы за "хождение" деньги давали, а то тжшникам работать/сидеть там еще приходится :(

Ответить

красивый комбинатор

0

Я сюда не описания к видосикам читать хожу. Текстовый пост поленились сделать?

Ответить

Klara Kirillova

красивый
1

Ссылка на лонгрид прикреплена в статье) Написано "лонгрид" и выделено синим.

Ответить

красивый комбинатор

Klara
2

Я сюда не по ссылкам ходить хожу

Ответить

Klara Kirillova

красивый
0

ну что ж поделать) сложна)

Ответить

Макс Бескоровайный

1

Лучше б съездили в Икстлан, или в Петушки.

Ответить

Klara Kirillova

Макс
0

Ладно

Ответить

Алексей Котиков

Макс
0

До Пелевина еще не доросли)

Ответить

Mmmax

0

До закрытия границ успели сгонять

@vezemdomoy_covid19

Ответить

Klara Kirillova

Mmmax
1

лол, это было в сентябре

Ответить

Mmmax

Klara
0

Так зачем людей пугать?
Убери камеру с превью и дама пусть ненавязчивее станет.
Или заходит?

Ответить

Алихан Бексеитов

0

сейчас актуальнее как съездить в нью-йорк и не быть ограбленным 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Самозанятым можно будет стать с 16 лет, налог для IT-компаний снизится: главное из выступления Путина
И, конечно, повышение налога для зарабатывающих 5 миллионов рублей в год и больше.
205
Новости
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту на коне из-за «иерархической композиции»
Возле президента США пешком идут индеец и африканец.
172
Новости
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Оно начнётся 23 июня около 15:00 по московскому времени.
190
Популярное за три дня
Новости
С сайта «Ведомостей» трижды удаляли новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию
Это назвали решением нового главреда Андрея Шмарова.
76
Новости
«Вся клетка была в крови, как и морда»: пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже
У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.
124
Новости
В Ленобласти бывший депутат-единоросс открыл стрельбу по семье в лодке — она подплыла близко к его дачному участку
По данным СМИ, стрелявший — экс-депутат МО «Измайловское» Илья Русинов. Он ранил женщину, которую доставили в реанимацию.
81
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ян Царев

Неделя на Бали: опыт одиночного…

Эдуардыч

Эволюция 9 мая в СССР и России…

Ivan Kosenkov

Неделя на Бали: опыт одиночного…

alexferman

ТАСС: на сходке криминальных…

Paster Nak

Запись в подсайте Twitter

Конрад Карлович

Запись в подсайте Twitter

Dragan Velimirovic

«Саша 3%»: главный мем…

theomism

Запись в подсайте Telegram

Stas Kartuzov

Бродить по кладбищам и искать…

Bob Kentuki

В Твери сотрудники ОМОН избили…

Pavel Melikhov

Твит Трампа снова скрыли…