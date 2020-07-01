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Путешествия
Ольга Жигулина
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Фото: Ужин на Карловом мосту в Праге в честь прощания с карантином Материал редакции

За 500-метровым столом.

8 комментариев
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Фото Reuters

30 июня в Праге прошёл праздничный ужин для горожан в честь прощания с карантином. Ради него на Карловом мосту в историческом центре накрыли 500-метровый стол, а угощение и напитки жители города приносили с собой.

По словам организатора ужина Ондрея Кобза, мероприятие должно стать символом того, что жители Праги больше не боятся выходить на улицы. Он отметил, что во многом оно стало возможным благодаря отсутствию туристов.

В середине марта Чехия стала одной из первых европейских стран, где ввели жёсткие ограничения, связанные с коронавирусом. По состоянию на 30 июня в стране с более чем 10 миллионами человек населения зарегистрировано менее 12 тысяч случаев заражения, намного меньше, чем у большинства стран-соседей Чехии.

Фото Reuters

#covid19 #европа

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8 комментариев
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Важный утюг

3

Очень странная тема. "У нас мало случаев, так давайте примножим их". Мне кажется, в такой ситуации наоборот надо быть как никогда начеку. 

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Активный инструмент

3

Им пиздец

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Дмитрий Алексеевич

0

Потрясающе

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Ildar Aslyamov

Нейротекст
0

Ну я вообще не понимаю, что происходит в этой истории.

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Spectr

0
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Evgeniy Smirnov

0

А вот и трдельщики подъехали 

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Близкий фитиль

0
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Universe

0
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