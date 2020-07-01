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За 500-метровым столом.
30 июня в Праге прошёл праздничный ужин для горожан в честь прощания с карантином. Ради него на Карловом мосту в историческом центре накрыли 500-метровый стол, а угощение и напитки жители города приносили с собой.
По словам организатора ужина Ондрея Кобза, мероприятие должно стать символом того, что жители Праги больше не боятся выходить на улицы. Он отметил, что во многом оно стало возможным благодаря отсутствию туристов.
В середине марта Чехия стала одной из первых европейских стран, где ввели жёсткие ограничения, связанные с коронавирусом. По состоянию на 30 июня в стране с более чем 10 миллионами человек населения зарегистрировано менее 12 тысяч случаев заражения, намного меньше, чем у большинства стран-соседей Чехии.