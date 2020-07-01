Из Краснодара в Тулу и обратно

Комментарии
Или как я сгоняла в мини-отпуск, когда ещё не сняли все ограничения.
Моя поездка в Тулу должна была состояться ещё в мае — на фестиваль «ЛитераТула», но потом случился «режим ограничений», и пришлось остаться дома. Фестиваль перенесли на сентябрь, а желание оказаться в этом городе никуда не пропало, поэтому, как только там сняли двухнедельный карантин для приезжих, я сразу же купила билеты.
В Туле нет аэропорта, добираться туда из Краснодара на самолёте можно через Москву или Калугу. От мысли даже о мимолётном визите в столицу было неуютно, поэтому решила лететь через Калугу — оттуда до места назначения два часа на автобусе. Билет на самолёт в одну сторону обошёлся в 1180 рублей, на автобус — 400.
В первые два дня повезло с погодой — было около 30 градусов (для меня вполне терпимо). Из-за продолжающихся ограничений в Туле до сих пор не работают музеи, поэтому ни в один из них (оружейный, пряничный и так далее) попасть не удалось. Зато можно было гулять по прекрасной Казанской набережной. О ней в недавнем видео подробно говорил Варламов.
В центре активно занимаются реставрацией и благоустройством, есть несколько классных пространств: «Ликёрка лофт» (с магазинами), «Искра» (с кафе и барами), «Октава» (с музеем станка, который, увы, тоже был закрыт).
В один из дней поехали в Ясную Поляну — дом-музей Толстого тоже не работал, но побродить по усадьбе очень приятно. Добираться туда минут 15-20 на автобусе.
Ещё одна достопримечательность Тульской области — первый в СССР Вечный огонь в городе Щёкино (вдруг кто любит военные памятники). И вообще о том, что Тула — город-герой, вам забыть не дадут: надписи об этом повсюду, от трамваев до центральной площади.
Пряников я так и не поела (видела только памятник), зато узнала, что Белёвская пастила — тоже бренд родом из области. Там она продаётся во всём разнообразии, в Краснодаре столько нет.
Ещё виды Тулы.
Небольшие заметки про город:
— тут с долгие светофоры и вежливые водители — на всех переходах пропускали всегда;
— на главной улице почти нет деревьев;
— показалось, что даже в субботу вечером гуляет мало людей, но местные говорят, что это много;
— у большинства заведений нет летних веранд, что сыграло с ними злую шутку — в Тульской области пока что можно работать только тем кафе, которые могут посадить людей на улице. В «Искре», кстати, всем посетителям замеряют температуру;
— от места, где я ночевала (Пролетарский район), до центра минут 40 пешком, опять же местные сказали, что это долго;
— в последний день моей поездки температура резко упала до +17-19 градусов, мне было дико холодно, но, вернувшись в Краснодар, я начала ценить такую погоду...
Тула классная, хотелось бы приехать ещё раз, особенно когда будут нормально функционировать все туристическо-развлекательные места. Поэтому, если вы не готовы терпеть какие-то ограничения, рекомендую пока отложить поездки. Или же тщательно продумывать, чем заняться.
Долгий парфюмер
Да вот же, я же говорю, то то то). Тула недалеко от моего города родного, много раз там был), прямо захотелось погулять там снова.