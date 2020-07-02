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Путешествия
Алексей Боржонов
687

На Тайване запустили фейковые полёты: пассажиры проходят паспортный контроль и садятся в самолёт, который не взлетает Материал редакции

Когда очень скучаешь по путешествиям, а границы закрыты.

15 комментариев
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Фото EPA

Из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение по всему миру приостановилось, и тогда аэропорт «Суншань» в Тайбэе (Тайвань) запустил акцию с «фейковыми полётами» для пассажиров.

«Суншань» в середине июня разместил в своём фейсбуке анонс мероприятия и предложил желающим подать заявку на участие — всего их было около 7 тысяч. Затем сотрудники аэропорта выбрали 90 случайных участников, которые могли пригласить ещё по одному человеку в «поездку». Для них организовали три рейса, первый из которых «стартовал» 2 июля.

Участники акции прошли паспортный контроль, получили билеты, прошли через службы контроля и досмотра, после чего сели на борт. Затем они высадились и снова прошли паспортный контроль.

Посадка пассажиров Видео аэропорта «Суншань», Фейсбук

Пассажиры рассказали, что соскучились по поездкам за рубеж и надеятся на скорое открытие границ. Untied News передаёт, что некоторые из них взяли в аэропорт чемоданы, чтобы полнее погрузиться в «путешествие».

Акция организована совместно с двумя авиакомпаниями: China Airlines и EVA Air. Как отмечает Reuters, для аэропорта и авиакомпаний такая акция — возможность наглядно продемонстрировать и рассказать, какие меры они применяют, чтобы бороться с коронавирусом.

В Тайване за всё время распространения Covid-19 зафиксирован 171 случай Covid-19, шесть человек умерли от инфекции. Границы остаются закрытыми для иностранцев с середины марта, но власти страны уже обсуждают возможное смягчение ограничений.

#новости #путешествия #covid19

Алексей Боржонов PLUS
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15 комментариев
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Поперечный ГОСТ

26

В России запустили фейковые выборы: граждане проходят паспортный контроль и заполняют бюллетень, которая ничего не решает

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Nikita Zubkov

Поперечный
0

Запустили задолго до ковида

Ответить

Rear Rawr

4

Странное удовольствие, очень не люблю самолетную суету 

Ответить

Brown Zweig

Rear
3

А я люблю, наверное, потому что азиат

Ответить

Freon

Rear
0

Мне нравится улетать и прилетать в 4 часа утра

Ответить

плюшевый батон

1

Сколько же у людей свободного времени. И это азиаты, которые пропадают на работе целыми сутками.

Ответить

Сомнительный ключ

плюшевый
2

азиаты:

Ответить

Mezzo Deesa

плюшевый
0

Это же самая весёлая часть полёта))))

Ответить

Nikita Zubkov

Mezzo
0

Самая веселая часть между остановкой и выходом из самолета

Ответить

Universe

плюшевый
0

Я вам больше скажу. Они летают со стыковкой через США - мол, смотрите, мы из США прилетели, я/мы американцы. И зовут джонами и сарами.

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Alex Maz

1

В Тайване за всё время распространения Covid-19 зафиксирован 171 случай Covid-19

Они конечно сверхлюди какие-то в этом вопросе. Завидно.

Ответить

Кеша Шушпанов

Alex
0

Была же тут статья на эту тему. Если в кратце, опыт первого SARS помог им резко и качественно отреагировать на ковид.

Ответить

Christian Romanoff

Alex
0

данные старые. 448 заболевших всего. остаются больными 3 человека. погибших 7. сегодня свежий прилетел с короной из Мексики

Ответить

Christian Romanoff

1

"В Тайване за всё время распространения Covid-19 зафиксирован 171 случай Covid-19, шесть человек умерли от инфекции. " — некорректные данные

448 случаев всего. 7 погибших.
из них 357 привезли из-за рубежа и отловили на карантине или в аэропорту.
55 местных — местной передачи вируса не зафиксировано более 80 дней.
36 — привезли на военном корабле в апреле.
438 уже выписали, итого получаем 3 человека в больнице.

Хочется отметить, что условия к выписке на Тайване намного строже, чем в странах, где контроль над эпидемией потерян. На Тайване для выписки обязательны 3 подряд отрицательных теста. Слышал, что в РФ граждан в больницах держат только серьезно больных и критических, а положительных, но "легких" отправляют домой. На Тайване не так. 18 июня выписали пациента, который проболел 75 дней, ждали пока все тесты 3 раза будут отрицательными

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Marhal_New _Arleana

0

Это как выбор в России?

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