Секс вне закона и запрет на пьянство: как я провела три года в консервативном мусульманском Катаре

О нравах, жизни и зарплате в одном из самых богатых государств мира.

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В мире немного стран, где количество экспатов в разы превышает местное население. Одна из таких — жаркий Катар, признанный самым состоятельным государством планеты в 2019 году. Катару выгодно привлекать экспатов, чтобы поддерживать одну из самых конкурентоспособных экономик мира. Таким экспатом стала и я.

Зарплата в разы превосходит отечественную, работодатель платит за жильё и транспорт, покупает авиабилеты и печётся о всех документах. Доход не облагается налогом — прекрасные новости. Хитрость в том, что сюда сложно попасть, а попав — также непросто привыкнуть. В моей компании большинство людей проработало год-два и уехало. Дело и в культуре, и в нравах, и в рабочем стрессе — но тут как повезёт.

Я почти ничего не знала о Катаре до переезда, поэтому часть происходящего оказалась сюрпризом. С другой стороны, я такой человек, что если знаю все кошмары заранее, то мне будет ещё труднее решиться. А в самом процессе сложности уже и не кажутся таковыми. До получения катарского контракта я несколько месяцев работала в либеральном Дубае и думала, что от Катара стоит ожидать подобного. Всё оказалось иначе.

Кратко о Катаре: климат, устройство, получение гражданства

Катар — крошечное государство Персидского залива, граничащее с Саудовской Аравией. В одной из богатейших стран мира живёт всего 2.8 миллиона человек на площади в четыре раза меньше Московской области (11 571 кв.км). Столица абсолютной монархии — Доха.

Катар находится на этом маленьком полуострове на границе с Саудовской Аравией и всего в часе полёта из Дубая

В отличие от соседнего Дубая, Доха не привлекает больших потоков туристов. Здесь нет мировых достопримечательностей, природных чудес или популярных курортов. Большинство иностранцев открывает для себя страну во время долгих пересадок в стыковочном аэропорту. Мир заговорил об этой маленькой стране после присуждения статуса хозяйки Чемпионата Мира по футболу-2022 и из регионального скандала трёхлетней давности.

В июне 2017-го ряд арабских государств во главе с Саудовской Аравией объявили блокаду Катару по политическим причинам. Спустя месяц в страну приехала я, казахстанка славянской наружности. Забила на прогнозы о возможной войне, упаковала колбасу из конины и отправилась на разведывание богатого нефтяного оазиса.

Портовый городок стал мегаполисом благодаря открытым в 40-х годах газовым и нефтяным месторождениям. За какие-то тридцать лет бедный Катар стал страной с одним из самых высоких уровней доходов населения. Доха превратилась в долину небоскрёбов, а недавние рыбаки и торговцы жемчуга купили себе Феррари. Маленькое местное население, разумеется, не смогло бы перестроить целую страну, а поэтому в Катар прибыли десятки тысяч экспатов, готовые покрыть любые нужды неприлично разбогатевших арабов.

Доха в 1970-80 годах выглядела так:

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Спустя 30-40 лет нефтегазовые деньги изменили многое:

Катар настолько мал, что все города в 8 муниципалитетах вокруг столицы можно считать пригородом. До каждого из них ехать от 20 минут до часу максимум. В рамках развития инфраструктуры часть стадионов для ЧМ построена именно там. Но фактически почти все живут в Дохе.

Гражданство здесь получить почти невозможно. «Почти» означает особое распоряжение эмира страны. А поэтому каждый экспат в один прекрасный день уезжает домой (или депортируется) с набухшим кошельком. Приятные зарплаты немного улучшают ощущения от местных реалий, но это не точно.

Климат в Катаре колеблется между +50 летом и около +20 зимой. Самый приятный сезон длится с октября по март. В остальное время у вас побулькивают белки в глазницах, а зимой после порывистых ветров пустыни песок сыпется даже из младенцев. Большую часть года нельзя проветрить квартиру, кондиционер работает круглые сутки, а по утрам иногда больно открывать глаза — слишком сухой воздух.

Столица: любовь к неоправданной роскоши

По запросу «Доха» Гугл выдаст целый ряд живописных фотографий. Вид отличный, но не обольщайтесь. Это парадная часть, которой иллюстрируют каждую новость о Катаре, продавая путёвки туристам.

Фото выше — иллюстрация максимум 10-15% города, вся остальная часть живет попроще:

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Россыпь стандартных домов-коробок песчаного цвета иногда перебивается небольшим кусочком офисных зданий не менее скучного дизайна, переходя в редкие, но эффектные участки с небоскрёбами, торговыми центрами и прочей красотой. «Доха — это как Дубай двадцать лет назад», — говорят те, кто жил в обоих городах.

Расстояния между важными точками города слишком велики для прогулок. Зато такси в три раза дешевле, чем в Дубае, чем я и пользуюсь. В Дохе очень не хватает подземных и надземных переходов. Например, чтобы просто перейти дорогу, нужно делать приличный крюк в поисках «зебры», а если занесло в район развязки, то до перехода идти километр-два по жаре и пыли. Проще вызвать такси.

Большая часть города абсолютно не приспособлена для пешеходов. Частая картина между районами: идеальный асфальт дороги, параллельно ему просто песок и пыль, ноль тротуаров, ходи как хочешь. Или максимум один метр дорожки между входами в магазины и проезжей частью, и всё заставлено машинами.

Невозможно представить, как по большинству улиц проехать с коляской или даже погулять с детьми. Улицы в спальных районах постоянно находятся на ремонте, причём стройка толком не огорожена. Я всё время натыкалась на перекопанные тротуары, рвы для труб и огороженные пешеходные зоны. Приходилось делать большой крюк прямо по проезжей части.

Транспорт в Дохе становится удобнее. В 2019 году открылось метро с 13 станциями, расширилась сеть автобусов и упростилось их использование. Если три года назад ради проездной карты нужно было ехать в офис транспортной компании, то теперь карта продается во всех торговых центрах и крупных супермаркетах.

Тяга к роскоши и показному богатству — настоящий бич местной культуры. Всё должно быть блестящим, пятизвёздочным и дутым, ну или как минимум поставить какой-то рекорд. В Катаре очень любят слово «самый» — и много в него инвестируют: если аэропорт, то самый лучший, если связь 5G — то опробовать первыми, если государственный флаг — то самый огромный в мире. Список можно продолжать очень долго.

Глядя на гигантские полупустые моллы, просторнейшее метро и множество эффектных стадионов всего на три миллиона жителей, невольно думаешь — а как это всё окупается? Моллы такие большие, что внутри есть бесплатные машины, которые развозят посетителей. В некоторых стоят специальные носильщики, которым можно оставить пакеты — чтобы ничто не отвлекало от шоппинга.

Кроме носильщиков покупками катарских семей занимается минимум одна домработница и минимум одна няня. Не все из них обладают сказочным богатством — зависит от семьи. Но всем им выдаётся ряд льгот, включая оплату медицинских услуг, безусловные гранты в университет, выгодные займы, более высокие зарплаты по сравнению с экспатами. Я не нашла подтверждения в сети, но знакомый катарец говорил, что государство так же выдаёт некоторую сумму при рождении и собственность на земельный участок.

О нравах: запрет на пьянство, секс и шортики

Знаки пешеходного перехода тоже соблюдают арабский дресс-код

Даже не задумываешься о простых свободах, пока их не отберут. Выйти в магазин в топике, наслаждаться квасом в парке или съехаться с партнёром — всё это запрещено. В Катаре действуют лимиты на алкогольный оборот, запрет на ввоз продуктов со свининой, правила поведения и дресс-код. А ещё есть разделение на «мужскую» и «женскую» зоны в государственных учреждениях и всех больницах. Зоны нестрогие — их можно пересекать, вас не бросятся выгонять за сидение не на той лавочке, но всё же большинство следует порядкам.

Правила одежды

Если сравнивать с ближайшими соседями, то Катар намного либеральнее Саудовской Аравии, но строже ОАЭ. Во всех трёх странах ислам определяет законы и образ жизни, но трактуется с разной суровостью. Например, в Саудовской Аравии женщины обязаны носить абайю, а в ОАЭ допустима любая непрозрачная одежда, покрывающая колени и плечи. На деле в том же Дубае одеваются как угодно: хоть шорты, хоть мини.

Катар занял полуконсервативную позицию. Катарские женщины покрывают голову и носят чёрные абайи, а для экспатов и местных мужчин требуется лишь закрывать плечи и носить необлегающую одежду до колена. На общественных пляжах нельзя появляться в бикини или плавках. Позволяются лишь полностью закрытые мусульманские купальники. Но выход есть — на частные пляжи отелей эти правила не действуют.

На входе во все супермаркеты и торговые центры висят плакаты, которые просят одеваться скромно и не проявлять чувства на публике

А затем наступает ночь. Правила поведения и дресс-кода «засыпают». Просыпается мафия: открываются бары и клубы, где мелькают голые плечи и короткие юбки, а тесный контакт осуждается гораздо меньше. И всё равно катарским клубам далеко до разнузданности русских: охранники бдят за порывами страсти, а в хлам тут лучше не напиваться. За откровенно пьяный вид на улице могут посадить на полгода. Кстати, все клубы закрываются в 2 часа ночи.

Я и сама не полностью следовала дресс-коду: то вырез чуть выше колена, то декольте. На такие детали полиция не смотрит. Лишь однажды меня не пустили в боулинг из-за майки с открытыми плечами. Пришлось пойти в магазин и купить другую. Сильно придраться могут только в госучреждениях и корпорациях. Например, в моём офисе было категорически нельзя являться с распущенными волосами или в обтягивающих брюках. Только свободный крой.

Секс вне закона

Законы Катара запрещают отношения со своим полом, а за секс вне брака можно сесть в тюрьму. За этот проступок мусульмане подвергаются публичной порке или смертной казни в случае измены. Жертвы, заявляющие об изнасиловании, сами же наказываются за секс вне закона. Беременность вне брака так же является преступлением.

Катар — одно из худших мест в мире, чтобы стать жертвой секс-преступления. В полицию, пожалуй, идти не стоит. Местные медиа молчат, но рассказы о насилии над рабочей силой, особенно низкоквалифицированной, можно встретить в иностранных СМИ. Аналогичные случаи происходят и в соседних странах Востока, также преследующим за внебрачный секс.

Эти законы дают пространство для манипуляций. В теории, любой экспат не в браке может легко стать мишенью своих врагов. Один звонок — и полиция вламывается в твой номер отеля в поисках голых активностей без кольца на пальце. Опять же, СМИ не публикуют никаких новостей криминала, а ведомства не дают открытой статистики, поэтому примеров у меня нет.

«Они заходят пощупать стринги» или проблемы демографии

Данные в графике справа — приблизительные, потому что год сбора данных не всегда совпадает

Из-за преобладания мужского населения девушки становятся объектами повышенного внимания: строители, которые и составляют то большинство мужской доли населения, откровенно глазеют на женский пол, другие парни, в том числе арабы, иногда следуют у обочин на машинах и суют визитки в супермаркетах.

Подозреваю, что для некоторых людей я стала чуть ли не первой блондинкой, которую они увидели вживую. Чем проще район — тем больше внимания. А живу я в довольно простой части Дохи. Три года назад после приезда меня снимали на фото, видео, пару раз за мной буквально ходили в супермаркете, однажды «провожали» до дома, о чём я сообщала охране здания. Сейчас с повышением количества европейцев в этом районе такие выходки сократились. Хотя липкие взгляды всегда со мной.

Осталась ещё одна проблема. Рядом с моим домом стоит маленький торговый центр, набитый дешёвым китайским и индийским тряпьём, подделками техники, косметикой и разной мелочёвкой. На втором этаже за носочными стеллажами притулился маленький отдел с женским бельём.

Каждый раз в этом отделе пасётся несколько мужчин, которые рассматривают фотографии на пачках с бюстгальтерами, делают селфи и щупают стринги на вешалках. Это доставляет большой дискомфорт, особенно женщинам в платках, и выглядит странно, особенно при факте разделения мужских и женских зон во некоторых общественных местах.

Факт парней в женском отделе в другом месте планеты меня бы не смутил. Но здесь цели очевидны. Зову охрану, консультанта, оставляю запись в книге отзывов, требую повесить табличку «только для женщин». Но иногда хватает и моего неотрывного выжигающего взгляда, чтобы эти незнакомцы быстро смылись.

Не у меня одной претензии. В 2015 году обсуждался запрет допуска одиноких мужчин в моллы по выходным, объяснив это семейными ценностями. Власти заявили, что присутствие большого количества рабочих смущает местное население, но рабочие могут приходить в другие дни недели.

Ходить на шоппинг и не чувствовать, что на тебя уставились взгляды, наслаждаться парком без толпы мужчин, которые могут смотреть на женщин без уважения традиций. Катарские семьи имеют право на эти простые вещи. Наср аль-Моханнади член Муниципального Совета, цитата по Reuters

Спустя три года появился специальный молл Asian Town для трудовых мигрантов

Толпы посетителей Asian Town собираются рядом со зданием каждый день Фото Пита Паттиссона

Несмотря на эти моменты повышенного внимания, о реальных случаях насилия слышно редко: только из сплетен и зарубежных СМИ. В локальных медиа практически нет новостей о криминале. Даже ДТП, пожары и несчастные случаи якобы обошли Катар стороной. Но шокирующие истории происходят, просто в местных новостях о них молчат.

Официально Катар считается самой безопасной страной в мире. Тут нестрашно ходить по ночам и не боишься за свои вещи в кафе или метро. В родном Алматы я проверяю кошелёк в разы чаще.

Личная жизнь

Как налаживать личную жизнь и не вляпаться в брак? Технически, свидания вне закона. Но на деле это никому не мешает. Так же общаешься в Тиндере, соцсетях, знакомишься в барах — полиция нравов не стоит над душой. Публично целоваться и ходить в обнимку не стоит, за руки тут тоже нечасто держатся. Занимайтесь сексом дома или в отеле, надеясь, что никто не сообщит в полицию. Обычно экспаты живут в районах или зданиях, где личная жизнь соседей не триггерит ничью мораль.

За годы в Катаре я почти не слышала о проблемах с властями на этой почве. Другое дело — жизнь рядом с консервативными мусульманскими семьями или даже отношения с катарцами. Сплетни говорят, что радар бдительных катарских жён отлавливает любовниц или любовников катарских мужей, и там уже начинается цирк с полицией. Сажают за адюльтер, конечно, только иностранцев. Катарцев отмазывают — хоть и плохонький, но свой.

Алкоголь «по пропускам»

Алкоголь находится под особым контролем. Его подают в ресторанах и барах, но нет в свободной продаже. Приобрести можно в единственном алкомаркете на всю страну — Qatar Distribution Company. Для покупки спросят лицензию, которая заранее оформляется с согласия вашего работодателя. А сам магазин открыт лишь до семи вечера. Короче, ночью за пивком не сбегаешь.

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Однако пиво — непременный атрибут футбольных матчей. Лишить фанатов алкоголя, значит, срезать кучу важных эмоций от грядущего ЧМ-22 в Дохе. Поэтому Катар расширит количество мест продажи и снизит цены. Сейчас пол-литра пива обойдутся в примерно 1000 рублей. Зимой позапрошлого года ввели дополнительный налог на алкоголь, и цены подскочили ещё выше.

Местные правила меня не напрягали — я почти не пью, а поэтому в первый год даже не знала об ограничениях. Не люблю загорать, поэтому за три года ни разу не ходила на местные пляжи. Изредка ради Тиндера нарушала дресс-код тесными платьями и намекающими вырезами — и пару раз меня арестовывали, но не полиция. Ну вы поняли.

При въезде в страну все сумки и ручная кладь повторно проверяются на предмет алкоголя, свинины и секс-игрушек. Порнография тоже запрещена, но сайты блокируются довольно лениво, при желании все ограничения можно легко обойти. Порно-картинки выдаются гуглом просто на раз-два. А за вещества можно схлопотать смертную казнь.

Вид на район West Bay по ночам просто поражает Фото Flickr Мишель Центурелли

О работе и зарплатах

Страны Персидского залива — самое лёгкое место для переезда по рабочей визе. Опять же, гражданство здесь не дают, но здесь можно прожить несколько десятков лет. Приятный бонус: полное отсутствие налогов для физлиц и никаких пенсионных отчислений. Сколько заработал — столько получил.

Музей исламского искусства Visit Qatar

Катарцы — одна из самых богатейших наций мира. Многомиллиардные доходы и блага распределены между около 300 тысячами местного населения. Остальная часть жителей этой страны, то есть, приезжая рабочая сила, не имеет политических прав, часть гражданских прав и ограниченные экономические возможности. Например, чтобы открыть своё дело, нужно взять катарца в долю и отдать ему 51% бизнеса.

Пятница и суббота — выходные. Банки и часть офисов открываются в 7 утра и закрываются около полудня. Но многие работают и по классической схеме с девяти до шести. Если очень грубо обобщить занятость разных наций, то рабочие места распределены так: индусы и пакистанцы на стройке, в такси и в IT, филиппинцы — в сервисе, европейцы и американцы — белые воротнички. В сервисных вакансиях нередко прямо указывают, какую именно национальность они хотят.

О доходе

Официально в августе 2020 года минимальную зарплату подняли до 274 долларов. Но ещё весной из-за кризиса периода пандемии некоторые экспаты получали всего по 55 долларов в месяц. Впервые за три года я встретила людей, которые просили милостыню на улицах.

Зарплата зависит от компании, опыта работы и даже от национальности. Катарцы на аналогичных должностях получают больше. А если вы из СНГ — вам вполне вероятно предложат меньше, чем экспату с Запада. Но это всё равно может быть в разы больше, чем на родине

В Катаре трудно передвигаться пешком, почти нет бесплатных мероприятий, нет сайтов-купонаторов, позволяющих экономить. Сюда приезжают работать, а не жить.

«Кафала» означает «рабство»

Официальное значение слова — «спонсорство», но по сути это было рабство. До марта 2020 года в стране действовала система «разрешения на выезд». Работники не могли покидать страну без подтверждения со стороны работодателя. Собрался в соседнюю страну на выходные — уведомляй и подавай заранее, а то не выпустят. Со сменой работы до августа 2020 года было точно так же — работодатель давал специальное соглашение, что не против отпустить сотрудника в другую компанию. Просто так не уволишься.

Откуда это всё? Компания предоставляет спонсорство визы, оплачивает все документы, перелёт, часто даёт жильё или выделяет пособие на аренду квартиры. Звучит здорово. Но обратная сторона в том, что компания будет контролировать, когда и куда ты едешь, у дешёвой рабочей силы незаконно отбирают паспорта «на хранение», а также могут и не принять твоё увольнение. Работников, сбежавших без спросу или тех, что в конфликте с начальством, по инициативе работодателя вносят в четырёхлетний бан на въезд в страну.

Если тебя увольняют — придётся возвращаться домой. Потому что рабочая виза выделяется под работодателя-спонсора, без спонсора твоё резидентство аннулируется. Добровольный уход и смену спонсора надо проводить заблаговременно, тогда уезжать не придётся. Если вы не успели это сделать и потеряли работу — пакуйте вещи.

Мой экс-коллега рассказывал, как попал под сокращение в Дубае несколько лет назад. Он провёл на своей должности семь лет, успел обустроить дом и сад. Всё пришлось бросать. После увольнения, в зависимости от причин, могут дать как месяц, так и всего несколько дней на сбор вещей, срочную продажу техники и вылет из страны. А теперь представьте, что у вас дети ходят в местную школу, аренда дома оплачена вперёд, в доме много имущества и две машины.

Большинство думает о последствиях и старается не подставляться. Как результат: мало, кто выражает свое честное мнение и открыто выступает против начальства. Очень много подхалимов, а большие национальные группы работников подтягивают людей из своей страны и менее терпимы к другим национальностям. У меня нет такого опыта, но я слышала много историй от знакомых.

О моей работе

Я работала в крупной транспортно-логистической компании. Не могу разглашать подробности — подписаны всякие соглашения. Вкратце: после стресса, который я прошла здесь, меня вряд ли что-либо удивит в любой другой компании. Уровень бесполезной зацикленности на мелочах и процедурах умножает стресс в разы. А учитывая вдохновляемую компанией культуру доносов, пассивной агрессии под соусом «лишь бы мирно было» и решений на эмоциях от верхушки компании — через год становишься Халком притворства или получаешь чёрный пояс по бесчувственности.

В свой первый месяц в Катаре я проходила тренинг с другими новичками. По началу показалось, что большинство настроено враждебно — они смеялись над любой оплошностью или неловким вопросом. Разница в культурах тоже сказывалась: большинство из учебной группы были из Индии и других стран Азии. Сложно было общаться в этой атмосфере, но потом я осознала, что их смех — скорее способом показать «всё в порядке, это не косяк».

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Все национальности обычно вращаются со своими: так легче найти друзей и не нужно преодолевать культурные барьеры. Сейчас, после трёх лет в Дохе не осталось ни одного человека, кого я бы назвала здесь другом. Раньше таких было двое, но они уволились и улетели.

О философии экспата в Катаре

Чем больше ты делаешь компромиссов на работе — тем больше не способен к компромиссам в остальной жизни. Просто заканчивается сила воли. Когда ежедневно приходится себя подминать и не беситься на службе, приходишь домой и не можешь себя заставить делать буквально ничего — ни спортзала, ни хобби, ни книг. Это обычная история у моих коллег — лишь единицы сумели с собой договориться и делают хоть что-то существенное кроме листания соцсетей и Netflix.

Экспаты приезжают работать на несколько лет, чтобы затем вернуться домой и взять недвижимость или открыть бизнес. А поэтому отношение к людям и вещам такое — отстранённое и непривязывающееся. Восприятие жизни меняется, когда знаешь, что в любой момент тебя могут уволить, и ты уедешь. В один день со всеми друзьями придётся проститься, покинуть обжитое пространство и вряд ли вернуться в привычные места. Всё в жизни не вечно, но здесь это чувство обостряется. Всё воспринимается временным и заранее чужим.

Вид из Музея исламского искусства

За три года жизни в моей квартире я не купила ничего для её украшения. Мои знакомые брали технику, мебель, подолгу обживали пространство картинами, вазами и коврами. Но чем больше вкладываешься — тем больше привязываешься. Я приехала с мыслью уехать. И постоянно думала, как буду паковать чемодан и избавляться от вещей.

Постоянная готовность расстаться — важная часть менталитета всех экспатов в Катаре. Сколько славных коллег я отпустила, сколько отношений было разбито увольнением одного из партнёров, даже моим собственным.

Жильё, продукты, связь

Квартира

Аренда студии с мебелью в Дохе обойдётся от 700 до 2800 долларов в месяц, комнату можно найти от 300 долларов, а койку в общей комнате — от 82. Потолок цен на роскошные апартаменты не ограничен. В моём случае жильё предоставляла компания, она же платит за коммунальные счета кроме интернета. Я делила апартаменты с двумя соседками, у меня большая комната с балконом. Также был выбор получить пособие на жильё и переехать в другое место. Ради сохранения денег я осталась и редко об этом жалею.

Транспорт

Я пользовалась только такси и метро — у меня нет водительских прав. А метро в Дохе новое и всегда полупустое — его строили с расчётом на приезд болельщиков ЧМ. Ну и конечно, куда же без традиционной арабской роскоши: есть категория вагонов Gold с более комфортабельными широкими креслами.

Практически для любого сервиса будет какая-нибудь опция с Gold, VIP и другим претенциозным названием. Даже метро не исключение

Питание

Персиками из местных супермаркетов можно колоть орехи. Клубника похожа на пластик, а другие ягоды стоят дорого. Почти всё из фруктов и овощей, кроме помидор и зелени, привозится из других стран. Я беру только яблоки, бананы, мандарины и виноград. Как жительнице южной части Казахстана, мне непривычно без спелых сладких фруктов и овощей. О ценах судите сами: в моём случае часть из этого — минимум в два раза выше, чем в родном Алматы.

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Катар — часть пустыни, в которой летом под 50 градусов, ничего не растёт и мало своего производства. Раньше примерно 90% продуктов было импортным, из них 40% привозилось из соседних стран. В 2017 году соседи начали блокаду, и Катар в срочном порядке начал налаживать собственное сельское хозяйство в теплицах, а цены на все продукты поднялись.

Деталь колорита: нередко в супермаркетах вижу картину как женщины в абайях закупаются на всю большую арабскую семью: рядом идёт домработница со списком, сопровождая пятёрку доверху нагруженных тележек с товарами. Особенности местных магазинов и необычные товары уже описывала отдельным постом.

Интернет

В Катаре есть два провайдера связи: Ooredoo и Vodafone. Цены на домашний интернет смущают сильнее, чем на всё остальное. Тарифы начинаются от 5000 рублей за 20 Мб/с в месяц. Мобильный интернет расстраивает сильнее. Пакет в 16 Гб обойдётся в 3040 рублей. Безлимитные варианты от более дорогого провайдера Ooredoo — от 4800 рублей.

В моём здании можно было пользоваться только домашним Ooredoo, мы делили связь на троих и получалось дешевле, хотя скорость хромала. Например, загрузка торрентов редко доходила до 1 Мб/с.

Одежда, обувь и косметика

Все популярные бренды на месте: от Bershka и Stradivarius до Gucci и Cartier. Я не сравнивала цены на отдельные вещи, но, кажется, что стоит минимум на 30% дороже. На полноценный шоппинг сезонной одежды можно спустить 500 долларов и уйти с ощущением, что ты ничего не купил. Приходилось закупаться в других странах во время командировок и отпусков.

В Дохе есть и совершенно копеечные магазины и даже небольшие торговые центры с одеждой из Индии, Китая и Тайваня по ценам на футболки и шлепки около 200-300 рублей с просто отвратительным качеством. Косметика и уход за кожей стоят минимум в полтора раза дороже, чем в Европе. Банки для красоты и витамины я заказывала с американского онлайн-магазина iHerb — бесплатная доставка всего за пару недель.

Любопытная деталь: фотографии женщин в белье попадают под категорию запрещённых непристойных изображений, а поэтому упаковки комплектов цензурируются. Например, на фото ниже у моделей закрашены декольте и нижняя часть тела.

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Развлечения

В этом Доха сравнима с Дубаем: единственные развлечения здесь это моллы, рестораны, покатушки в пустыне и пляж. Но в ОАЭ происходит гораздо больше массовых событий. Некоторые экспаты видят в этом преимущество Дохи: меньше соблазнов — легче копить деньги.

Помните светящиеся небоскрёбы на фото Дохи? Именно там находятся бары, клубы и рестораны, где проводят выходные большинство экспатов. Важная и грустная деталь: ночные заведения работают до 2 часов ночи, а все открытые площадки обязаны выключать музыку в полночь. С концертами ещё сложнее: здесь редко бывают выступления больших звёзд, разве что в 2019 году прошёл фестиваль с Maroon 5 и Кэти Перри. Билеты начинались от 164 долларов.

Я так взгрустнула, что однажды отправилась на Red Hot Chili Peppers в Абу-Даби — вышло целое приключение. В Дохе чаще случаются более консервативные культурные мероприятия: я ходила на Cirque du Soleil на маленькой передвижной сцене и на балет китайской труппы.

Скульптура паучихи, несущей яйца, в здании Национального конференц-центра, где часто проходят разные события. Высота скульптуры — 9 метров

Здесь происходит множество спортивных событий: Доха проводила ряд чемпионатов мира и кубков по теннису, лёгкой атлетике, футболу и многим другим. Дайвинг, покатушки в пустыне, парашютный спорт — можно и разгуляться, если хватает денег. А если денег нет — то такие как я, непьющие интроверты, отлично вписываются в местные реалии. Мои траты в Катаре: еда и кино, остальное копила на путешествия и будущую учёбу.

За три года я посетила около 60 стран: гибкие выходные на работе + корпоративные скидки и мили с деловых поездок позволяли часто летать.

О грядущем Чемпионате Мира 2022

Катар — первая арабская страна, получившая право проведения ЧМ. В декабре 2019 года я подробно писала о состоянии стадионов и подготовке страны к главному событию в мире футбола. Если вкратце, то без скандалов не обошлось: сначала обвинения в подкупе права на проведение, затем волна возмущения из-за нарушения прав и гибели строителей. Иностранные медиа не раз сообщали о случаях эксплуатации рабочих — и недавно Катар повысил минимальную заплату и отменил несколько трудовых ограничений.

Всего в Катаре проживает около двух миллионов рабочих Фото Сорин Фуркоя для Аль-Джазиры

Здоровье

О рисках

В Катаре у меня зачастили конъюктивит, носовые кровотечения, кожа стала ещё суше, а когда я забываю оставить увлажнитель на ночь, просыпаюсь с болью в глазах от пересыхания. Всё дело в пыли, которая приносит больше проблем, чем кажется. В 2016 году Катар занял второе место в мире по загрязнению воздуха частицами PM2.5. Из-за своего малого размера PM 2.5 считается очень опасным типом частиц — как минимум вызывает раздражение слизистых, как максимум — тяжёлые болезни лёгких.

Чем ближе к экватору — тем больше ультрафиолетового излучения. Летом 2020 года в Москве УФ-индекс поднимается до значений 6-8, в Катаре в это же время индекс составляет 12 — экстремальное значение по меркам ВОЗ. Загар проявляется в два раза быстрее, но такое активное солнце значительно повышает риски повреждения сетчатки глаз, ожогов, рака кожи и других проблем.

О медицинских услугах

Часть из ряда 14 скульптур Дэмьена Хёрста напротив медицинского центра Sidra. В конце ряда — фигура новорождённого младенца высотой в 14 метров Фото Доминика Дудля

Все экспаты получают медицинские услуги по страховке, которую заранее оформляет работодатель. В зависимости от страховой компании, покрывается вся или большая часть счёта в клиниках, с которыми есть договор. Моя первая страховка покрывала всю стоимость, включая лекарства. Вторая — 80-90%. Поэтому если стоимость визита от 200 до 500 риал, то я плачу 20-100 риал (400-2030 рублей).

Профилактические анализы по страховке не обслуживаются, поэтому если, скажем, вы хотите проверить свой уровень витаминов в крови — придётся изобретать симптомы и просить направление у доктора. Без страховки проверка одного витамина обойдется в более 100 долларов.

Как и на Западе, любые антибиотики, гормональные вещества, снотворное и сильные обезболивающие — только по рецепту врача. Но некоторых лекарств в Катаре просто нет: как раз тех, которые мне всегда помогали дома. Они производятся в соседней Саудовской Аравии, но их-за блокады их больше не привозят. Поэтому всегда везу с собой лекарства на всякий пожарный.

Кратко о качестве медицины: лечись заранее. За три года я нечасто посещала врачей с разным успехом, но многие знакомые постоянно жалуются на качество услуг и обсуждают, чей врач помог хуже. Среди экспатов уровень доверия к местным докторам довольно низок. Все назначения лучше перепроверять онлайн через врачей на родине. У коллеги врач не разглядел гнойную ангину, мне выписывали антибиотики в двойной дозе на вдвойне длительный срок ещё до получения анализов.

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Есть печально известный дерматолог, который абсолютно каждому выписывает «Роаккутан». Это препарат с рядом сильных побочных эффектов для лечения тяжёлых форм акне. Чтобы прописать его, надо сделать анализ крови, а потом регулярно проверять состояние печени. Я пришла к тому доктору с одним единственным прыщом, который не рискнула убирать сама, и даже этот одинокий пузырик, по его мнению, заслуживал полугодового курса на столь мощных таблетках. Принимать я, конечно, не стала.

Причина такого злоупотребления — распространённое в Катаре наживание госпиталей на страховке. Врачи в разных клиниках постоянно выписывают лишнего, чтобы повысить счёт к страховой компании. Приходишь с кашлем — тебе вручат три бутыли с сиропом и две большие пачки парацетамола. Когда у меня воспалился глаз, врач дал рецепт на 12 упаковок профилактических капель. Выписывать «Роаккутан» тоже выгодно — пациенты должны возвращаться раз в месяц за контрольным анализом крови и новым рецептом лекарств.

В период пандемии в Катаре зафиксировали самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом на душу населения, при этом уровень смертности оставался одним из самых низких. За всё время заразилось около 214 тысяч, а умерло 532 человекa. Как и во всём мире, здесь закрылись почти все общественные места, введён масочный режим, а вход в магазины допускался только по коду в специальном приложении. Сейчас разрешение на въезд в страну сложно добиться даже резидентам.

Национальный музей Катара

Личные выводы

Я мало знала о Катаре изначально и со всеми сложностями разбиралась на месте. Такой подход мне несвойственен — я часами изучаю обзоры даже на кремы для лица. А тут целый переезд — и я просто беру и еду. Для человека, который привык сомневаться и заранее нервничать, это было к лучшему — я разбиралась со всеми проблемами на месте. Не было времени опускать руки — они были по локоть в рабочих передрягах, освоении нового города и обживании с соседками.

Если живёшь в режиме постоянной экономии, в уродливом районе, без друзей и всё время работаешь — труднее быть довольным жизнью. В Катаре как и везде — чем больше денег, тем ты счастливее. Но страну судят по тому, насколько благополучно можно существовать на средней зарплате. Несмотря на вечную экономию, мне всего хватало. Не хватало лишь друзей. Но это личная проблема.

Причина моего отъезда — начало учёбы на дата-аналитика. Я с первого дня откладывала деньги, чтобы помочь семье, а потом построить и свою жизнь в лучшей стране. Но это тема для другого лонгрида.

Я встречала достаточно людей, кто был всем доволен: светских, далёких от арабской культуры, но принявших все особенности катарского общества. Они не хотят уезжать и нашли свой счастливый образ жизни. Это нетрудно, если много получать и не стесняться тратить. Несмотря на все недостатки, возможно, Катару стоит дать шанс.

Если легко сходитесь с людьми и компромиссно относитесь к ограничениям — приезжайте. На компенсацию неудобств Доха не пожадничает.