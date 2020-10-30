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Путешествия
Ольга Жигулина
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«Худшее место на Airbnb»: компания друзей предложила туристам останавливаться на ночлег в поле Материал редакции

Они задумали шутку и не ожидали, что место начнут бронировать.

Создатели YouTube-канала Passion Squad придумали и организовали локацию на Airbnb, которая представляет собой матрас и прикроватную тумбочку посреди поля в окрестностях Лондона. Всё, что использовалось для создания локации, включая лампу, постельное бельё и стаканы для воды, они собрали бесплатно на Facebook Marketplace.

По словам авторов идеи, они планировали шутку, но не ожидали, что место начнут бронировать на самом деле, как только локация откроется на Airbnb. Друзья не стали подтверждать заявки на проживание в поле, но остались довольны этим опытом.

Создать худшее место на Airbnb, а затем получить безумное количество запросов на проживание — это то, что мы никогда не забудем. Никогда не знаешь, возможно, нам придется открыть это дело как постоянный бизнес!

Рис Симмонс
сооснователь канала Passion Squad

#интернет #airbnb #великобритания

Ольга Жигулина PLUS
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5 комментариев
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Виталий Лановой

5

Если там нет комаров, то не так и плохо.

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Заключенный кофе

2

Видел, как сдают на айрбнб палатку во дворе дома.

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Анатолий Чиквин

1

А не рвануть ли нам в Лондон?!

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Ольга Жигулина

Анатолий
0

Я с тобой 

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Индийский парфюмер

0

Бомж стайл

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