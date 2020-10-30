«Худшее место на Airbnb»: компания друзей предложила туристам останавливаться на ночлег в поле Материал редакции
Они задумали шутку и не ожидали, что место начнут бронировать.
Создатели YouTube-канала Passion Squad придумали и организовали локацию на Airbnb, которая представляет собой матрас и прикроватную тумбочку посреди поля в окрестностях Лондона. Всё, что использовалось для создания локации, включая лампу, постельное бельё и стаканы для воды, они собрали бесплатно на Facebook Marketplace.
По словам авторов идеи, они планировали шутку, но не ожидали, что место начнут бронировать на самом деле, как только локация откроется на Airbnb. Друзья не стали подтверждать заявки на проживание в поле, но остались довольны этим опытом.
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