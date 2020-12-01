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Путешествия
Аня Бегиашвили
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Куда россияне могут улететь на Новый год во время пандемии. Список Материал редакции

Открытые туристические направления, которые не требуют карантина и обходных путей.

Фото Александра Кряжева, РИА «Новости»

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в самом разгаре, многие россияне собираются провести Новый год и следующие за ним выходные за рубежом. Из-за закрытых границ большинство популярных туристических направлений недоступны. В некоторые страны прилететь можно, но придётся просидеть от нескольких дней до двух недель в самоизоляции, потратив на это весь отпуск. Другие государства пускают россиян, но не с туристическими целями.

TJ собрал список стран, куда сейчас могут полететь российские туристы без принудительной самоизоляции и нескольких пересадок (максимум — с одной).

Перед поездкой за границу не забудьте ознакомиться с эпидемиологической ситуацией и карантинными мерами в стране назначения, а также провериться на Covid-19. И, пожалуйста, ещё раз всё взвесьте: может, всё же лучше остаться дома.

В Европе

  • Белоруссия. Российские туристы могут свободно летать в Белоруссию, требование об изоляции для приезжающих отменили. В аэропорту нужно показать справку об отрицательном результате теста на Covid-19, сделанную не более чем за 72 часа до пересечения границы.
  • Греция. В страну пускают только 500 российских туристов в неделю. Помимо шенгенской визы, для въезда нужен тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа до вылета, ваучер на отель и заполненная не менее чем за 48 часов форма PLF. Но внутри Греции полный локдаун и свободно передвигаться по стране не получится. Меры уже продлили до 7 декабря, могут продлить и дальше.
  • Хорватия. Авиасообщения с Хорватией сейчас нет, но можно прилететь с пересадкой. Для въезда понадобится отрицательный результат теста на Covid-19 двухдневной давности и ваучер на проживание.
  • Сербия. Россиянам не нужна ни виза, ни результаты ПЦР-теста. Ограничений для туристов нет, летают прямые рейсы.
  • Украина. Всем иностранцам, приезжающим на Украину во время пандемии, нужно иметь страховой полис, покрывающий лечение от коронавируса. Полис должен быть выдан украинской страховой компанией. Туристам из стран «зелёного» списка (Россия сейчас в нём) не нужно соблюдать самоизоляцию или предъявлять тест.
  • Северная Македония. Въехать в страну можно без теста на коронавирус и других специальных условий.
  • Черногория. Россия у Черногории в «зелёном» списке, ограничений на въезд нет, результаты ПЦР-теста не нужны.
  • Босния и Герцеговина. Для въезда необходима справка об отрицательном тесте на Covid-19, проведённом не позже чем за 48 часов до прибытия.
  • Албания. Все ограничения для россиян сняли и даже ввели безвизовый въезд. Прибывающим рекомендуют иметь результаты ПЦР-теста не более чем двухдневной давности.

В Азии

  • Турция. Летящие в Турцию пассажиры должны заполнить анкету Public Health form. Справка не нужна, туристов тестируют на Covid-19 при обнаружении симптомов. В стране действуют строгие антикоронавирусные ограничения, включая комендантский час по выходным. Они не касаются туристов, но многие заведения и музеи закрыты.

  • Казахстан. Нужно заполнить анкету и предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы.

  • Киргизия. Потребуется отрицательный ПЦР-тест, проведённый не более чем за 72 часа до прибытия.
  • ОАЭ. Туристы должны заполнить две анкеты — форму декларации здоровья и карантинную форму, зарегистрироваться в приложении Covid-19 DXB, предъявить тест четырёхдневной давности и международную медицинскую страховку.
  • Мальдивы. В течение суток до вылета нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья, не более чем за 96 часов — пройти ПЦР-тест. Также необходима подтверждённая бронь в отеле.
  • Ирак. Надо предъявить справку с отрицательным результатом теста на Covid-19, выданную не позже чем за 72 часа до вылета.
  • Пакистан. Нужно заранее загрузить приложение Pass App Track и предоставить ему доступ к своим данным, заполнить декларацию о состоянии здоровья и сделать тест на коронавирус за 96 часов до вылета или раньше.
  • Ливан. Пассажиры должны пройти ПЦР-тест не позже чем за 96 часов до прибытия, заполнить декларацию о состоянии здоровья и оформить страховку для покрытия медицинских расходов.
  • Абхазия. Нет никаких дополнительных условий, связанных с коронавирусом.

В Северной Америке

  • США. Граждане России могут попасть в эту страну только с действующей визой — новые туда сейчас не выдают. Авиасообщение между Россией и Штатами открыто, по прилёте не нужно соблюдать карантин или предъявлять справку. Передвигаться по США тоже можно свободно, однако страна по-прежнему занимает первое место по числу заражений Covid-19 в мире.
  • Мексика. Пассажиры должны заполнить электронную анкету миграционной службы о своих перемещениях, предоставлять результаты ПЦР-теста не нужно.
  • Доминиканская республика. Нужна заполненная декларация о состоянии здоровья. Тест на Covid-19 не требуют, а всех туристов, регистрирующихся в отелях, обеспечивают медицинской страховкой. В стране объявлено чрезвычайное положение, действует комендантский час.

В Южной Америке

  • Бразилия. Нужна медицинская страховка на весь период пребывания, справка о Covid-19 не требуется.

В Африке

  • Египет. Туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выданный не более чем за 72 часа до прибытия. Также нужна международная медицинская страховка и заполненная Public Health Card.
  • Танзания. Необходимо заполнить анкету для портовых органов здравоохранения и сделать тест на Covid-19 в течение 72 часов до рейса.
  • Гана. Помимо справки, сделанной не более чем за 72 часа до вылета, пассажиры проходят ещё один ПЦР-тест за свой счёт по прибытии. Также нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья.
  • Джибути. ПЦР-тест нужно сдать за 72 часа до вылета. В аэропорту всех пассажиров ещё раз платно проверяют на Covid-19.
  • ЮАР. Достаточно справки об отрицательном анализе на Covid-19, сделанном не позже чем за три дня до вылета.
  • Судан. Получить справку нужно не позднее чем за 96 часов до вылета.
  • Кот-д’Ивуар. Требуется заполненная декларация о состоянии здоровья и ПЦР-тест с отрицательным результатом, проведённый минимум за три дня до поездки.
  • Мали. Нужна справка с отрицательным тестом на Covid-19, сделанная в тчение 72 часов до прибытия.
  • Сенегал. Справка с отрицательным тестом на Covid-19, сделанная за неделю до прибытия.
  • Демократическая республика Конго. Так же, как в Сенегале — надо сдать тест за неделю до поездки.

#covid19 #карантин #путешествия

Аня Бегиашвили PLUS
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14 комментариев
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Формальный файл

4

А ещё можно поехать куда-нибудь в своей голове. Рейсы регулярные, билеты бесплатные, никакого ковида. 

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KSA

Формальный
0

Поезд едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный людям он везет

Ответить

Maxim Goretski

1

Ещё Кения и Таиланд.

Это из того, что известно мне. С уверенностью можно сказать, что список сделан криво и, с высокой долей вероятности, не соответсвует действительности..

Вот нафига через жопу обязательно делать?

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Neketa Fo

Maxim
0

В чем кривость?

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Марк Рязанцев

1

На 27 ноября Россия была в красных списках практически везде как Россия может быть в Ураинском списке зеленой?

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Марк Рязанцев

Марк
0

все таки у Украины и правда зеленая. я ошибся

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Анатолий Чиквин

0
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Igor Mishchenko

0
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thetrickster

0

@Taktischer Corgi 

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Вова А.

0

Бабушка, я летал во сне..

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Sashka :-)

0

Танзания вроде не так,
заполнить декларацию - да.

А по прилету если температура не зашкаливает, то ничего делать не придется.

Так по крайней мере на банке туров было расписано когда смотрел (месяц назад).

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KSA

0

Н И К У Д А 

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Президентский диод

0

В этом году пожалуй можно полететь только алкотрип. 

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Taktischer Corgi

–2

В Европе

Белоруссия

Где же это вы в Европе такую страну нашли? Это не в Европе, а в фантазиях ватных имперцев.

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