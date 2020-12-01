Несмотря на то, что пандемия коронавируса в самом разгаре, многие россияне собираются провести Новый год и следующие за ним выходные за рубежом. Из-за закрытых границ большинство популярных туристических направлений недоступны. В некоторые страны прилететь можно, но придётся просидеть от нескольких дней до двух недель в самоизоляции, потратив на это весь отпуск. Другие государства пускают россиян, но не с туристическими целями.