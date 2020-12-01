Куда россияне могут улететь на Новый год во время пандемии. Список Материал редакции
Открытые туристические направления, которые не требуют карантина и обходных путей.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса в самом разгаре, многие россияне собираются провести Новый год и следующие за ним выходные за рубежом. Из-за закрытых границ большинство популярных туристических направлений недоступны. В некоторые страны прилететь можно, но придётся просидеть от нескольких дней до двух недель в самоизоляции, потратив на это весь отпуск. Другие государства пускают россиян, но не с туристическими целями.
TJ собрал список стран, куда сейчас могут полететь российские туристы без принудительной самоизоляции и нескольких пересадок (максимум — с одной).
В Европе
- Белоруссия. Российские туристы могут свободно летать в Белоруссию, требование об изоляции для приезжающих отменили. В аэропорту нужно показать справку об отрицательном результате теста на Covid-19, сделанную не более чем за 72 часа до пересечения границы.
- Греция. В страну пускают только 500 российских туристов в неделю. Помимо шенгенской визы, для въезда нужен тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа до вылета, ваучер на отель и заполненная не менее чем за 48 часов форма PLF. Но внутри Греции полный локдаун и свободно передвигаться по стране не получится. Меры уже продлили до 7 декабря, могут продлить и дальше.
- Хорватия. Авиасообщения с Хорватией сейчас нет, но можно прилететь с пересадкой. Для въезда понадобится отрицательный результат теста на Covid-19 двухдневной давности и ваучер на проживание.
- Сербия. Россиянам не нужна ни виза, ни результаты ПЦР-теста. Ограничений для туристов нет, летают прямые рейсы.
- Украина. Всем иностранцам, приезжающим на Украину во время пандемии, нужно иметь страховой полис, покрывающий лечение от коронавируса. Полис должен быть выдан украинской страховой компанией. Туристам из стран «зелёного» списка (Россия сейчас в нём) не нужно соблюдать самоизоляцию или предъявлять тест.
- Северная Македония. Въехать в страну можно без теста на коронавирус и других специальных условий.
- Черногория. Россия у Черногории в «зелёном» списке, ограничений на въезд нет, результаты ПЦР-теста не нужны.
- Босния и Герцеговина. Для въезда необходима справка об отрицательном тесте на Covid-19, проведённом не позже чем за 48 часов до прибытия.
- Албания. Все ограничения для россиян сняли и даже ввели безвизовый въезд. Прибывающим рекомендуют иметь результаты ПЦР-теста не более чем двухдневной давности.
В Азии
- Турция. Летящие в Турцию пассажиры должны заполнить анкету Public Health form. Справка не нужна, туристов тестируют на Covid-19 при обнаружении симптомов. В стране действуют строгие антикоронавирусные ограничения, включая комендантский час по выходным. Они не касаются туристов, но многие заведения и музеи закрыты.
Казахстан. Нужно заполнить анкету и предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы.
- Киргизия. Потребуется отрицательный ПЦР-тест, проведённый не более чем за 72 часа до прибытия.
- ОАЭ. Туристы должны заполнить две анкеты — форму декларации здоровья и карантинную форму, зарегистрироваться в приложении Covid-19 DXB, предъявить тест четырёхдневной давности и международную медицинскую страховку.
- Мальдивы. В течение суток до вылета нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья, не более чем за 96 часов — пройти ПЦР-тест. Также необходима подтверждённая бронь в отеле.
- Ирак. Надо предъявить справку с отрицательным результатом теста на Covid-19, выданную не позже чем за 72 часа до вылета.
- Пакистан. Нужно заранее загрузить приложение Pass App Track и предоставить ему доступ к своим данным, заполнить декларацию о состоянии здоровья и сделать тест на коронавирус за 96 часов до вылета или раньше.
- Ливан. Пассажиры должны пройти ПЦР-тест не позже чем за 96 часов до прибытия, заполнить декларацию о состоянии здоровья и оформить страховку для покрытия медицинских расходов.
- Абхазия. Нет никаких дополнительных условий, связанных с коронавирусом.
В Северной Америке
- США. Граждане России могут попасть в эту страну только с действующей визой — новые туда сейчас не выдают. Авиасообщение между Россией и Штатами открыто, по прилёте не нужно соблюдать карантин или предъявлять справку. Передвигаться по США тоже можно свободно, однако страна по-прежнему занимает первое место по числу заражений Covid-19 в мире.
- Мексика. Пассажиры должны заполнить электронную анкету миграционной службы о своих перемещениях, предоставлять результаты ПЦР-теста не нужно.
- Доминиканская республика. Нужна заполненная декларация о состоянии здоровья. Тест на Covid-19 не требуют, а всех туристов, регистрирующихся в отелях, обеспечивают медицинской страховкой. В стране объявлено чрезвычайное положение, действует комендантский час.
В Южной Америке
- Бразилия. Нужна медицинская страховка на весь период пребывания, справка о Covid-19 не требуется.
В Африке
- Египет. Туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выданный не более чем за 72 часа до прибытия. Также нужна международная медицинская страховка и заполненная Public Health Card.
- Танзания. Необходимо заполнить анкету для портовых органов здравоохранения и сделать тест на Covid-19 в течение 72 часов до рейса.
- Гана. Помимо справки, сделанной не более чем за 72 часа до вылета, пассажиры проходят ещё один ПЦР-тест за свой счёт по прибытии. Также нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья.
- Джибути. ПЦР-тест нужно сдать за 72 часа до вылета. В аэропорту всех пассажиров ещё раз платно проверяют на Covid-19.
- ЮАР. Достаточно справки об отрицательном анализе на Covid-19, сделанном не позже чем за три дня до вылета.
- Судан. Получить справку нужно не позднее чем за 96 часов до вылета.
- Кот-д’Ивуар. Требуется заполненная декларация о состоянии здоровья и ПЦР-тест с отрицательным результатом, проведённый минимум за три дня до поездки.
- Мали. Нужна справка с отрицательным тестом на Covid-19, сделанная в тчение 72 часов до прибытия.
- Сенегал. Справка с отрицательным тестом на Covid-19, сделанная за неделю до прибытия.
- Демократическая республика Конго. Так же, как в Сенегале — надо сдать тест за неделю до поездки.
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А ещё можно поехать куда-нибудь в своей голове. Рейсы регулярные, билеты бесплатные, никакого ковида.
KSAФормальный
Поезд едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный людям он везет
Maxim Goretski
Ещё Кения и Таиланд.
Это из того, что известно мне. С уверенностью можно сказать, что список сделан криво и, с высокой долей вероятности, не соответсвует действительности..
Вот нафига через жопу обязательно делать?
Neketa FoMaxim
В чем кривость?
Марк Рязанцев
На 27 ноября Россия была в красных списках практически везде как Россия может быть в Ураинском списке зеленой?
Марк РязанцевМарк
все таки у Украины и правда зеленая. я ошибся
Анатолий Чиквин
Igor Mishchenko
thetrickster
@Taktischer Corgi
Вова А.
Бабушка, я летал во сне..
Sashka :-)
Танзания вроде не так,
заполнить декларацию - да.
А по прилету если температура не зашкаливает, то ничего делать не придется.
Так по крайней мере на банке туров было расписано когда смотрел (месяц назад).
KSA
Н И К У Д А
Президентский диод
В этом году пожалуй можно полететь только алкотрип.
Taktischer Corgi
В Европе
Белоруссия
Где же это вы в Европе такую страну нашли? Это не в Европе, а в фантазиях ватных имперцев.