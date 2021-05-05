В Китае пожилых туристов вместо экскурсии отвезли на кладбище Статьи редакции
Они отдали по 18 юаней (200 рублей) за обзорную экскурсию в «живописное» место с комплексным обедом.
Туристы рассказали, что вместо обещанной экскурсии их доставили к могилам и сделали «коммерческое предложение». Неизвестно, компенсировали ли им стоимость поездки. Об этом пишет «Би-би-си».
Комитет по культуре и развитию туризма Чунцина выяснил, что у организатора поездки Longyao нет лицензии на осуществление туристической деятельности. В ведомстве пообещали в будущем пресекать подобные случаи.
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14 комментариев
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Обед-то был?
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Экспертный звук
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Ну да, там конфетки и печеньки с могил собрать предложили.
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