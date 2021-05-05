Путешествия
Артём Мазанов

В Китае пожилых туристов вместо экскурсии отвезли на кладбище Статьи редакции

Они отдали по 18 юаней (200 рублей) за обзорную экскурсию в «живописное» место с комплексным обедом.

Туристы рассказали, что вместо обещанной экскурсии их доставили к могилам и сделали «коммерческое предложение». Неизвестно, компенсировали ли им стоимость поездки. Об этом пишет «Би-би-си».

Комитет по культуре и развитию туризма Чунцина выяснил, что у организатора поездки Longyao нет лицензии на осуществление туристической деятельности. В ведомстве пообещали в будущем пресекать подобные случаи.

#новости #китай

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Абстрактный томагавк_два

8

Туристы рассказали, что вместо обещанной экскурсии их доставили к могилам и сделали «коммерческое предложение»

От которого они не смогли отказаться

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С H А P Р i Е

Абстрактный
0

Гуп ритуал, похоже, их методы

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Игорь Рачук

Абстрактный
0

 От которого они не смогли отказаться

Копай! 

Ответить

Абстрактный томагавк_два

Абстрактный
0

Даешкинкот… Ну это же про

Ответить

С H А P Р i Е

4

Доктор сказал в морг, значит, в морг

Ответить

Экспериментальный украинец

2

Азиатские развлечения за две сотки

Ответить

Smaug The Terrible

2

Как хорошо, что они живут в Китае, а не в Питере

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Обед-то был?

Ответить

Экспертный звук

Вольдемаръ
3

Ну да, там конфетки и печеньки с могил собрать предложили.

Ответить

Игорь Рачук

Экспертный
0

Жареные летучие мыши из склепа! 

Ответить

Арбитражный украинец

0

где фото

Ответить

Арбитражный украинец

Арбитражный
0

всё, пока

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Andrew Muralov

0

... Но зато есть лицензия на ритуальные услуги. 

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Удивленный цветок

0

Хули они хотели за 200 рублей? Такси до кладбища стоит 400 рублей

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