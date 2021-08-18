Камчатка, «Здесь начинается Россия». Месяц на берегу Тихого океана

Много фотографий с майского путешествия почти на край России.

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Здесь и далее — фото Артема Мазанова

В этом году часть отпуска провёл на Камчатке — впервые настолько далеко от Петербурга. Полёт вместе с пересадкой в Новосибирске занял 14 часов, добирался на S7. Из минусов — рейс был объединённый с другими авиакомпаниями, рядом со мной сидели неприятно пахнувшие пассажиры из соседней республики. В остальном, никаких негативных ощущений от перелёта не испытал.

Покормили два раза и очень неплохо, был выбор из трёх блюд: курица, свинина и рыба. Порты для зарядки появились только после пересадки: со старого «Боинга» переместился в новый «Эирбас».

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Природа за иллюминатором кардинально начала меняться через несколько часов после вылета из Новосибирска. Такие виды для меня были новыми, почти весь полёт провел у окна. Перед покупкой билета совсем забыл посмотреть, с какой стороны будет солнце, поэтому грустил – у меня всё выглядело мрачнее, чем у соседей.

Петропавловск-Камчатский

Аэропорт на Камчатке находится рядом с городом Елизово. При посадке в глаза сразу бросаются военные самолёты и вертолёты: там базируется ВМФ и ФСБ. Здание аэровокзала здесь есть, но при выходе из самолёта пассажиры попадают в небольшой ангар с лентой выдачи багажа.

По дороге из Елизово в Петропавловск-Камчатский — главный памятник региона. Она стоит на фоне трёх популярных вулканов: Авачинского (2741 метр), Корякского (3456 метров) и Козельского (2189 метров). На самом деле, Россия не начинается на Камчатке: крайняя восточная точка страны — мыс Дежнева.

По прилёту на Камчатку на день остался в городе, чтобы акклиматизироваться. Но организм изменений не заметил: как и в Петербурге, проснулся рано утром в нормальном состоянии.

После первой прогулки по Петропавловску сложилось впечатление, что я попал в город, который отстал от современных реалий лет на 15. Потом, когда уже общался с местными, они это подтвердили. Город выглядит разрушенным.

Цены на бензин

Вид с города на Авачинскую бухту

Авачинская бухта

Проблем с оплатой картой в автобусах не возникло, их принимают везде

Вид со смотровой площадки Собора Троицы Живоначальной

Недостроенный театр кукол. Один из самых известных долгостроев в регионе, здание начали строить в 2014 году

ЗАГС

На Камчатке нормально можно передвигаться только на внедорожниках. Чтобы выезжать за пределы города даже их проходимости может не хватить, поэтому жители часто улучшают автомобили.

Многие дома пытаются защитить от ветра

Одна из главных улиц города, на которой нашел единственное сетевое место — «Додо»

Игровые клубы на Камчатке всё ещё популярны.

В центральной части России уже редко встретишь развешенное на улице бельё, но здесь это обычный вид.

Побережье Тихого океана

Приехал на Камчатку как раз ради океана, который мечтал увидеть ещё с детства. От моря отличается сильно. Со слов девушки, которая приезжает на Камчатку не первый год, «океан как будто с тобой разговаривает: сбивающие с ног волны, шум».

Не рекомендую приезжать на Камчатку в мае. Из-за того, что в это время там есть снег, многие активности остаются недоступными. Например, я так и не смог попасть на вершину вулкана. Также только летом можно посмотреть на касаток, которые идут сюда за лососем, и на медведей.

В один из дней вышли на яхте в океан. До этого лишь катался на метеорах и прочих судах. Ощущения тоже непередаваемые и не сравнятся с походом к дельфинам на Черном море. Из-за того, что был май, рыбалка провалилась, в океане никого не встретили, покупаться тоже не рискнули.

Передвигаться с таким наклоном было трудно, но за борт никто не выпал.

Калан — единственный, кто нами заинтересовался.

Недалеко от лагеря был мыс, до которого хотел добраться с приезда. Но получилось только под конец: пришлось перейти «реку», но на самом деле это было не так страшно, холодная вода доставала только до колен.

Сходил и на сёрфинг — четыре тысячи рублей за три часа. В гидрокостюме температура воды вообще не ощущалась, но вот печатки пропускали — через полтора часа стало уже прохладно.

Посидел в серо-водородных источниках. Дизайн помещения очень грустный, но альтернатив нет, только природные.

И поднялся на мыс. В мой чемодан не влезли еще и вещи для восхождений, поэтому пришлось по максимуму утеплиться и идти в осенней одежде. Нисколько не пожалел, хоть и под конец похода ноги не различали поверхность.

Вниз спускались с развлечениями. До сих пор удивлен, как мой фотоаппарат это выдержал, при беге вниз я несколько раз перевернулся через голову и падал на рюкзак.

Во время восхождения встретили свежие следы медведя. К встрече с ним были готовы, взяли с собой специальные средства отпугивания.

Был замечен один заяц.

Цены на продукты — наверное главный минус региона для меня. Они не стали удивлением, но сильно ударили по бюджету поездки. Местные рассказали, что привыкли обходиться без молочки и других привычных продуктов для жителей центральных регионов.

Благодаря Камчатке наелся краба на годы вперед. Не думал, что скажу это, но под конец поездки сосиски были желаннее. Стоит ли краб своих денег — точно да, но в подходящей обстановке. И только свежий.

Обратно летел на «России», но с вылетом не повезло. Именно в этот день Камчатка осталась без связи, аэропорт не работал, вылет задержался на семь часов. За это время нам успели вынести только воду.

Из-за задержки рейса я опоздал на самолет из Москвы до Петербурга, тоже «Россия». Авиакомпания отказалась бесплатно менять билет и предложила аналогичный рейс с доплатой 3500 рублей. Я отказался, вернул 900 рублей с прошлого билета и купил новый за 1200 на рейс «Аэрофлота».

Камчатка — один из красивейших регионов России. Хочу снова сюда вернуться, но уже летом: в том числе побывать на вулканах, увидеть касаток и посерфить в тёплой воде.

На мой взгляд, власти могут сделать этот регион хорошим туристическим местом, сохранив природу. Губернатор уже пообещал проложить на океан асфальт, чтобы можно было доехать на любых машинах.

Цены сильно отпугивают — путешествие в сезон на неделю на двоих обойдётся тысяч в 200 без излишеств. Пользователи TJ рассказывали о девятидневной поездке на одного за 180 тысяч, но это включая тур.