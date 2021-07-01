Резной палисад и аэропорт с застывшим временем: что посмотреть в Вологде, если у вас есть пара дней (и немного деняк) Статьи редакции
Как лучше добраться, что успеть посмотреть и где перекусить.
Вологда — небольшой город на северо-западе России, центр Вологодской области. По легенде, в 12 веке его основал монах Герасим, пришедший на Кайсаров ручей для создания Троицкого монастыря. Это место называется Ленивой площадкой, сейчас там стоит памятник 800-летию города.
Три главных бренда Вологды — масло, кружево и резной палисад, но есть ещё несколько примечательных особенностей. Иван Грозный построил в городе Кремль и Софийский собор, но столичного статуса Вологда никогда не имела. На стыке 19 и 20 веков регион называли «подстоличной Сибирью», потому что ссылали туда политических заключённых — от Сталина до Луначарского.
Как добраться
Из Москвы:
Можно доехать на поезде (от 6 до 8 часов), самолёте (1,5 часа) или автобусе (около 9 часов). Самый удобный и дешёвый вариант — поезд: можно выбрать как дневной рейс, так и ночной.
Стоимость: от 800 рублей (поезд), от 1300 (автобус) и от 4800 (самолёт).
Из Петербурга:
Можно доехать теми же видами транспорта, но всё это займёт больше времени. Удобнее всего добираться на поезде «Белые зори», которые отправляются в 20:40 и едут 12 часов. Самолёт долетит за 1 час и 20 минут, автобус — за 10 часов.
Стоимость: от 1700 (поезд), от 1300 (автобус) и от 3700 (самолёт).
Что посмотреть
Аэропорт
Полёт в Вологду на самолёте — сам по себе аттракцион. «Вологодское авиапредприятие» — одна из двух авиакомпании России, которая регулярно возит пассажиров на 40-местном самолёте ЯК-40.
Сам аэропорт Вологды сравнивают с музеем: он выглядит так, словно время в нём остановилось в 1980-е годы. На стенах здания висит старая реклама «Аэрофлота», а багаж взвешивают на механических весах. Можно увидеть советские телефонные кабинки и «Закусочную».
Где: Аэропорт, 1а
Маяковская, Ленинградская и Засодимского
Вологда славится хорошо сохранившейся и оригинальной городской деревянной архитектурой: там находится не менее 100 домов разных видов — дворянских, купеческих и мещанских. Интересные образцы можно увидеть в треугольнике улиц Маяковского, Засодимского и Ленинградской. Там же стоит церковь Варлаама Хутынского, построенная в 18 веке.
- Маяковского, 9. Жилой многоквартирный дом, построенный на рубеже 19 и 20 веков, с балюстрадами на крыше, угловыми ризалитами и окнами с резными наличниками. Изначально он находился в другом районе, на правый берег реки Вологды его перенесли в 1970-х годах.
- Ленинградская, 6. Дом купца 2-й гильдии Пантелеева, построенный в середине 19 века. Сейчас там находится музей «Мир забытых вещей», где собраны экспонаты дореволюционной эпохи.
- Ленинградская, 4. Здание построенное в стиле классицизм в 19 веке с полуподвалом и мезонином на три окна. Сейчас там располагается Дом актёра имени Семёнова, где ставятся спектакли.
- Засодимского, 14. Деревянный особняк купца Воробьёва в стиле модерн, построенный в начале 20 века. Пять лет там жила семья ссыльного Ивана Саммера, а в конце 20 века снимался фильм «Мелкий бес».
«Резной палисад»
За резным палисадом из песни «Песняров» про Вологду следует идти на улицу Засодимского, где работает центр ремёсел с таким названием. Там есть и памятник с надписью «Резной палисад», и сам резной палисад, а также выставки и вологодские сувениры.
В центре можно выйти на балкон и осмотреть все деревянные дома в округе с высоты или посидеть в уютном дворе — со скамейками, печью и качелями.
Где: Засодимского, 5
Софийский собор и Кремль с колокольней
Софийский собор и внутренний двор Кремля стоит посетить с экскурсией, а после подняться на колокольню, с который видно весь центр Вологды. Здание построили в 17 веке, ранее на её месте находилась деревянная колокольня — она сгорела во время польско-шведской интервенции.
Слободская
Ещё одна улица с деревянным домами, но не в центре Вологды, а на окраине. Это место называется Покровская слобода, там находится церковь Покрова Пресвятой Богородицы, кладбище и дома 20 века.
Ранее улица называлась Кирилловской ямской слободой, её основали в 16 веке по приказу Ивана Грозного. Через Слободскую по ней можно дойти до широкого поля, за которым течёт река Вологда, а на противоположном берегу стоит Спасо-Прилуцкий монастырь.
Где: Слободская улица, 2
Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь
Православный монастырь на берегу реки Вологды, один из самых древних монастырей на Русском Севере. В начале 14 века его основал ученик Сергия Радонежского святой Дмитрий Прилуцкий. На территории монастыря находится кладбище, где похоронен поэт Константин Батюшков.
Где: Монастырская, 2
Музей «Вологодская ссылка»
На рубеже 19 и 20 веков город называли «подстоличной Сибирью» из-за массовых ссылок политических заключённых. За это время в Вологде принудительно побывали около 10 тысяч человек, среди которых — Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Николай Бердяев и Анатолий Луначарский.
В музее выставлены документы о деятельности органов политического сыска, атрибуты вологодских тюрем, в одной из комнат — где жил Иосиф Сталин — представлен быт ссыльных 20 века.
Где: Марии Ульяновой, 33
Необычные памятники: фонарю, Говоруну и букве «О»
В Вологде есть сразу несколько необычных памятников, на которые стоит обратить внимание:
- Памятник фонарю или писающей собаке, установленный в честь 100-летия электрификации Вологды рядом с пешеходным мостом. Этот фонарь — точная копия первого фонаря.
- Памятник «Птица-говорун» в честь птицы из книги Кира Булычёва «Три капитана». Её городу подарил вологодский кузнец Артём Маршак.
- Памятник букве «О», увековечивающий одно из характерных явлений северного говора — оканье. Он выполнен из металла и весит около 300 килограммов.
Музей писателя Варлама Шаламова
Варлам Шаламов, написавший «Колымские рассказы», родился и прожил 17 лет в двухэтажном доме на улице Сергея Орлова. Здание изначально принадлежало церкви, так как отец Шамалова был священником.
В числе экспонатов музея — документы эпохи, публикации Шаламова и его личные вещи. Ежегодно там проходит фестиваль «Четвёртая Вологда».
Вологодский молочный комбинат
В конце путешествия стоит заглянуть на молочный завод, чтобы попробоваться местную продукцию. Их в Вологде два, но в черте города находится только ВМК. В магазине при заводе стоит взять на пробу коктейль «Вологоша», напиток «Бодрость» и, конечно, вологодское масло.
Где поесть
Перекусить, выпить кофе или полноценно пообедать можно:
На карте
Этот гид — эксперимент, который начинает редакция. Мы призываем всех пользователей TJ рассказывать про интересные места в городах, где они живут и бывают.
Вполне реалистичная идея для поездки в ближайшее время.
Вообще отметил для себя регион благодаря постоянным упоминаниям и репортажам от Парфёнова, но теперь особенно хочется туда съездить
Был в Череповце, с экскурсиями по заводам.
Депрессивно шо пипец.
Но если не был никогда в таких городах, то огонь.
Но именно с доступом на заводы.... Иначе такое себе.
Я был на другом заводе, но реально с полным доступом как инсайдер ))
Северсталь смотрел проезжая вокруг нее и с 100 высоты с инженерного сооружения рядом )))
Но, да, кроме нее и хим заводов там делать нехрен.
Как и во всей Вологодчине. Типичная средняя полоса...
Ну правда с добавкой всякого ГУЛАГа
Был в Вологде на прошлой неделе, ездил на день из Москвы. Город в буквальном смысле застрял в нулевых, по улицам гоняют ржавые Газели и Лады 110, а здания выше 10 этажей изредка встречаются на окраинах. Не представляю, как вообще можно жить в Вологде, я бы вздёрнулся от скуки. В позднесоветские годы небось ещё хуже было. Но в целом, Вологда это довольно прикольный вариант для поездки выходного дня. Да и ночной поезд из Москвы удобный