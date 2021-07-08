«Рио-де-Кавказ», лечебная вода и историческое кладбище на горе: чем заняться на «курортах для знати» — Кавминводах Статьи редакции
Как охватить за недельную поездку четыре курортных города и две горные республики, и что там обязательно нужно посмотреть.
Этот гид — эксперимент, который начинает редакция. Мы призываем всех пользователей TJ рассказывать про интересные места в городах, где они живут и бывают. Общий тег — #гидпогороду
Двести лет назад города Кавказских минеральных вод заменили российской интеллигенции отдых за границей. Писатели, художники, архитекторы и военные приезжали в Пятигорск и Кисловодск «на воды», для лечения и просто созерцания горных пейзажей. Всё это можно делать и сейчас.
Города расположены так близко, что на их изучение можно потратить всего неделю. Рассказываем, как туда добраться, что посмотреть в первую очередь и где бесплатно пить минеральную воду, которую в остальной России можно только купить в магазине.
Как добраться
Кавказские минеральные воды (КМВ) — это группа городов-курортов на Северном Кавказе. Туда входят Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды (или просто Минводы), Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, Георгиевск и районы в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках. Города находятся довольно близко друг к другу, поэтому за одну поездку легко можно охватить их все. В горы ехать дальше и проблематичнее, но они точно заслуживают внимания.
Из Москвы и Петербурга на Кавминводы добираться одинаково удобно. Сделать это можно несколькими путями (не считая автомобиль): самолёт, поезд и автобус. Последний — самый неудобный, да и стоит немногим дешевле (а иногда дороже) другого транспорта. Чаще всего автобусы едут до Пятигорска около 20 часов из Москвы и полтора дня из Петербурга.
Поездка на поезде тоже долгая — от 22 часов и, по ощущениям, до бесконечности. Составы проезжают несколько городов КМВ, но некоторые не останавливаются в Пятигорске или Кисловодске. В зависимости от маршрута поезда, вы сможете доехать до Минвод, Пятигорска и Кисловодска. Билеты стоят примерно так же, как самолёт, так что нет смысла страдать в поезде.
Аэропорт на КМВ один (хотя в «Кабарду» удобнее добраться из аэропорта Нальчика) — в городе Минеральные Воды. Лететь недолго — 2-3 часа. Из Петербурга есть рейсы с пересадкой в Москве. На втором этаже аэропорта есть интересная штука — макет Кавминвод с главными достопримечательностями.
Уехать из аэропорта в Пятигорск можно на автобусе или маршрутке. Поездка займёт от получаса до часа и будет стоить 50-100 рублей. Но такой транспорт не очень удобный, к тому же местное такси довольно дешёвое.
В городе работают агрегаторы такси, но прямо у входа встречает стройный ряд местных таксистов, обещающих отвезти в любую точку региона «дешевле Яндекса». Но лучше всё же заказывать автомобиль в приложении. Если заказать «комфорт-класс», может приехать KIA Rio c заклеенными скотчем и газетами ковриками и порожками — не удивляйтесь.
Стоимость из Москвы: автобус от 3000 рублей, поезд от 2500 рублей, самолёт от 3000 рублей. Цена авиаперелёта сильно зависит от сезона: резко растёт на новогодние праздники из-за близости гор, а также подрастает летом.
Стоимость из Петербурга: автобус от 5000 рублей, поезд от 3500 рублей, самолёт от 3000 рублей.
С чего начинались Кавминводы
Ценность курортной зоны начали изучать ещё в 1717 году по указу Петра 1. Спустя пару десятков лет исследователи со слов местных сообщали о наличии в Пятигорске (тогда Пятигорье) тёплых вод, а, предположительно, в 1744 году о найденных минеральных источниках заявили уже официально, но продолжали изучать их свойства.
К концу 18 века солдаты Кавказской линии и приезжая военная знать регулярно пили из источников и купались в минеральных ваннах, специально для этого вырубленных у истоков в горах. В 1801-1803 годах Кавказские минеральные воды признали местом, благотворно влияющим на здоровье, и стали обустраивать, прозвав Горячими Водами. Руководили всеми процессами тогда военные.
В 1820 году в Горячих Водах впервые побывал Александр Пушкин, который позже приезжал ещё дважды. В разные годы на в то время модном новом курорте отдыхали также Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Илья Репин, врач Николай Пирогов и другие представители тогдашней знати. Пушкин написал о Кавказе несколько стихотворений и развернул там действия поэмы «Кавказский пленник», а Лермонтов уделил Пятигорску целую главу «Княжна Мэри» в романе «Герой нашего времени».
Пятигорск
Начать путешествие лучше с Пятигорска. В 19 и 20 веке город застраивали типичной для Кавказа архитектурой — зачастую эклектичными зданиями из светлого кирпича и «машукского» камня травертина. Для создания облика города (да и всех Кавминвод) привлекали известных зарубежных и российских архитекторов.
Проспект Кирова
Начало проспекта Кирова — тихая улица в центре, застроенная кирпичными зданиями 19 века. На ней находятся Пушкинские и Ермоловские ванны, но первые сейчас в запустении и не работают (как и многие исторические здания в Пятигорске). Рядом — парк «Цветник» с Лермонтовской галереей из цветного стекла и металла. В парке также находится грот Дианы с мини-пещерой с колоннами. Именно на аллее «Цветника» герой фильма «12 стульев» Киса Воробьянинов просил милостыню.
Красивая каменная лестница (особенно во время заката) над гротом ведёт на гору: сначала к одному из главных символов города — бронзовому орлу, на месте которого в Пятигорске впервые обнаружили горячий минеральный источник, затем к Китайской беседке с видом на Машук и другие горы. Здесь отлично встречать закат: в ясную погоду на горизонте виден кавказский хребет, Эльбрус и Бештау.
Историческое кладбище «Некрополь»
Одно из лучших обзорных мест в городе заняло старейшее пятигорское кладбище — «Некрополь». Первые места погребения появились ещё в начале 19 века, а прекратили там хоронить в середине 20 века. Многие могилы принадлежат Кавминводской знати, здесь же изначально захоронили и Лермонтова. Тело писателя быстро перевезли в другое место, но на кладбище до сих пор стоит обелиск с надписью «Место первоначального погребения М.Ю. Лермонтова».
Кладбище разделялось на места для разных конфессий: на территории есть протестантские, католические, греческие, христианские и армяно-григорианские надгробия. Редкие могилы хорошо сохранились — большинство их них частично разрушены, но это и задаёт атмосферу месту.
Маршрут от площади Ленина к Провалу
От площади Ленина можно подняться к Машуку, при этом встретив историческую кирпичную архитектуру и сразу несколько советских модернистских санаториев. На улице Лермонтова находится целый квартал писателя: домик, в котором он прожил свои последние дни, музей, а также дом генерала Петра Верзилина, в котором и назначили смертельную дуэль.
Можно погулять по прилегающим узким улицам, а затем попить минеральную воду из источника на пересечении с улицей Карла Маркса. Выглядит источник не очень исторически, но вода бесплатная. Выше по улице Лермонтова, перетекающей в проспект Гагарина, много типичной кавказской застройки (нередко заброшенной), в том числе санаториев. Здесь же стоит обратить внимание на Пироговские ванны, Эолову арфу и небольшой каменный фонтанчик со львом в арке. В конце дорога упрётся в смотровую площадку и известный по фильму «12 стульев» Провал.
Теплосерная улица
Тоже историческая улица Пятигорска, по которой проходит трамвай. Много небольших зданий с каменными лестницами и двориков с пристройками и верандами. На улице отчётливо видно, как сейчас выглядит город в целом: старинные дома в эклектичном и модернистском стиле завешивают рекламой, металлическими листами и меняют облик зданий, заменяя деревянные окна и двери на пластиковые. У дома номер 31 с улицы можно завернуть на дорогу, ведущую к сероводородному источнику и «диким» сероводородным ваннам.
Что ещё
По канатной дороге или, если уверены в силах, пешком можно добраться до вершины горы Машук. Там есть несколько смотровых площадок и «инстаграмное» место с указателями к городам России и мира. Ниже находится место дуэли Лермонтова, Ленинские скалы с граффити-портретом Ленина и «Ворота любви» — местная достопримечательность.
Кисловодск
Национальный парк
Кисловодск находится от Пятигорска дальше других городов — поездка на машине займёт около часа. В город стоит ехать ради крупнейшего в Европе городского парка — он расположен сразу на нескольких горах. Самому выдумывать маршруты не нужно, в парке есть шесть маршрутов (терренкуров) разной длины, сложности и продолжительности: от получаса прогулки по ровным тропинкам до двух часов со взбиранием на гору. Пути (зачастую с велодорожками) проложены так, чтобы посмотреть большинство достопримечательностей.
В парке много зон: в одних ощущаешь себя в дикой безлюдной природе, а в других специально создали аллеи со сформированными кронами деревьев и цветочные клумбы. Из нижнего парка мимо небольшой реки можно дойти до «цветочного календаря», затем к «красным камням», а уже оттуда к «Долине роз», где действительно растёт много сортов роз. Посмотреть на панораму Кисловодска можно с верхней станции канатной дороги, а ещё интересный вид открывается с «синих камней» (да, они не синие).
Недалеко от смотровой площадки есть вырезанный в небольшой пещере скалы «Горный король». Образ человека нашли ещё в одной скале, находящейся неподалёку. Чуть дальше опять можно встретить красные камни, но уже в виде грибов.
Нарзанная галерея
Пробовать лечебный нарзан в Кисловодске нужно в галерее у парка. В одном из самых красивых зданий города можно выпить общую, доломитную и сульфатную воду разной температуры. Начинать лучше с холодной, а вот о виде нужно проконсультироваться с врачами прямо в галерее. Набирать нарзан в бутылку нельзя — только в стаканчики.
Главные нарзанные ванны
Недалеко от галереи находятся Главные нарзанные ванны, бывшие в начале 20 века центром притяжения российской аристократии. В комплексе в восточном стиле располагались минеральные ванны, раздевалки и кабинеты врачей. Сейчас в здании работает санаторий, в котором можно подлечиться или просто сходить на процедуры.
Музей-дача Шаляпина
Музей-дача артиста Фёдора Шаляпина по сути его дачей и не была — он её арендовал всего на три месяца в 1917 году. Здание интересно архитектурой: архитектор Эммануил Хождаев создал проект из белого камня и дерева в стиле модерн. Стоит дойти до музея, чтобы рассмотреть витражные окна, деревянные башенки и резной балкон, что сделало его похожим на терем.
Железноводск
Железноводск — приятный небольшой курортный город. Его так назвали из-за горы Железной, на которой он находится. Железноводск, как и другие курортные города Кавминвод, ориентирован на лечение водами, так что точно стоит посетить несколько источников.
Минеральные источники
Минеральная вода на Кавминводах разная по вкусу, так что попробовать стоит все. В источнике Славяновском добывается Славяновская вода, которую можно купить в магазинах и аптеках даже в далёких от Кавказа годов. Ещё в городе есть Смирновский и Лермонтовский источник — все они оформлены в красивые бюветы. Воду рекомендуют пить на месте, а не набирать с собой, чтобы лечебные свойства не выветрились вместе с газами.
Пушкинская галерея
В Железноводске есть здание, очень похожее на Лермонтовскую галерею в Пятигорске — Пушкинская галерея. Его в начале 20 века также соорудили из металла и витражного стекла, которое привезли для строительства из Варшавы.
Дворец эмира Бухарского
В архитектуре Кавминвод часто заметны восточные мотивы. Недалеко от источников находится дворец эмира Бухарского, построенный в 1912 году в псевдомавританском стиле. Сперва здание было резиденцией эмира Бухары, а позже стало санаторием. В 2017 году дворец передали в долгосрочную аренду частной компании, которая намеревалась открыть в нём гостиницу, но пока здание реставрируют.
Ессентуки
Минеральные источники
Из Пятигорска до Ессентуков можно добраться за полчаса. В курортный город стоит съездить, чтобы попробовать минеральную воду, которую продают в супермаркетах разных регионов. Для каждого источника есть своя галерея.
Две такие галереи для воды №4 и №17 находятся в курортном парке. Здание источника №17 сделано из белого камня в восточном стиле, а зал украшен колоннами, скульптурами и потолками с лепниной и витражами. Галерея источника №4 выглядит проще, но именно эту воду можно пить без контроля врачей — она менее минерализована.
Бальнеогрязелечебница
Там же можно посмотреть на главную достопримечательность — Бальнеогрязелечебницу имени Семашко. Здание возвели в начале 20 века в стиле античного неоклассицизма с колоннами, скульптурами и барельефами с «лечебными» сюжетами. Сейчас лечебница принадлежит санаторию имени Орджоникидзе.
«Рио-де-Кавказ»
Странное место со странным неофициальным названием, но именно поэтому в него можно заглянуть — ну где вы ещё такое встретите? Храмовый комплекс с самой большой в России скульптурой Иисуса Христа на возвышении построили на частные средства. В «Рио-де-Кавказ» находятся храмы, часовни, воскресная школа и другие религиозные объекты. Помимо 22-метрового Христа, на территории установили скульптуры ангелов с флейтами, разных животных и античных философов (что? да!), создали мини-зоопарк и выставку советских автомобилей.
Горы Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии
На Кавказ часто приезжают, чтобы отправиться в горы Карачаево-Черкесской (в Домбай) и Кабардино-Балкарской (к Эльбрусу). Кстати, многие на Кавказе произносят «Эльбрус», делая ударение на «Э», так что не удивляйтесь. Забавно, что поправляют местных жители центральных регионов (а вы не поправляйте).
Ехать в горы довольно долго, но не обязательно доезжать именно до Эльбруса или в Домбай. За два часа от Пятигорска можно добраться до Верхней Балкарии — там красивые горы, вкусные хычины в местных кафе, много пушистых коров на дорогах, а по пути можно заехать на голубое озеро с лебедями. В горы Карачаево-Черкессии ехать около трёх часов. Можно не ехать дальше Теберды (или всё же добраться до Домбая) и погулять в Тебердинском заповеднике, взобраться к Сентинскому храму и доехать до Бадукских озёр.
Если у вас есть другие любимые места в регионе или вам есть, что добавить, например, лайфхаки или замечания, не стесняйтесь писать об этом в комментариях.
многие на Кавказе произносят «Эльбрус», делая ударение на «Э»
а разве не так правильно? 🗿