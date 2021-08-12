Впечатления редактора TJ от поездки в самое нестандартное арт-место России.

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Здесь и далее — фото Артёма Мазанова TJ

В парке «Никола-Ленивец» 23-25 июля прошёл архитектурный фестиваль «Архстояние-2021». Тема этого года — «Личное»: пандемия коронавируса изменила поведение людей и повлияла на рутинные процессы, многие люди оказались наедине с собой. На фоне этого организаторы фестиваля задали архитекторам и посетителям вопрос: «Изменилось ли [за это время] наше Личное?».

Мы не знаем, что будет завтра, поэтому вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой и со своим Личным. организаторы «Архстояния»

Редактор TJ съездил в Калужскую область и рассказывает о впечатлениях.

История фестиваля

Никола-Ленивец — небольшая деревня на реке Угре в 220 километрах от Москвы, в которую в 1989 году переехали художник Николай Полисский и архитектор Василий Щетинин, позже — архитекторы Анна Щетинина и Юлия Бычкова, а также дизайнер Василий Копейко. С тех пор началось зарождение деревни как центра современного искусства в России.

Николай Полисский Фото Рамиля Ситдикова, РИА «Новости»

После переезда Полисский сначала писал пейзажи, но затем решил сменить направление творчества и в 2000 году создал первый лэнд-артовский проект — 200 снеговиков, которых для него слепили «местные мужики».

Вот такие всем знакомые одинокие снеговики во дворе каждого дома. Мы придумали, что они вдруг превратились в некий народ. Все как-то откликнулись, и я почувствовал эту народную энергию. Николай Полисский о проекте «Снеговики»

Фото с сайта Николая Полисского

Вместе с другими архитекторами и дизайнерами Полисский в 2006 году придумал «Архстояние». Уже 16 лет приглашённые авторы создают арт-объекты из природных материалов. Как результат — из необустроенной деревушки Никола-Ленивец стал центром притяжения для ценителей искусства.

Благодаря Полисскому и «Архстоянию» территория около деревни стала наполняться арт-объектами и привлекать туристов. В 2011 году основатель компании «Связной» Максим Ноготков приобрёл здесь земли и основал одноимённый арт-парк «Никола-Ленивец» на 650 гектарах: он построил гостевые дома, кафе и кемпинг. Тогда на фестиваль начали продавать билеты.

После прихода Ноготкова идейный вдохновитель фестиваля Полисский дистанцировался от проекта, но вернулся в 2015 году — Ноготков тогда утратил контроль над активами. Художник заявлял, что с уходом инвестора фестиваль стал «чище и прекраснее» и уже не производит впечатления чего-то, организованного «Москвой для москвичей».

Дорога и проживание на фестивале

В Никола-Ленивец из Москвы на автомобиле можно доехать примерно за четыре часа. Есть два варианта: через деревню Богданово или деревню Болобоново — тогда придётся около 40 минут ехать десять километров по лесной дороге. Именно этот маршрут предложил навигатор из-за пробок.

Погода была солнечной, а благодаря отсутствию дождей главной проблемой дороги остались регулярные ямы. Этот маршрут рекомендую в крайнем случае, но если ваш автомобиль предназначен для таких дорог, то почти час можно любоваться прекрасной природой и заехать к полуразрушенной церкви.

Парковка на фестивале

На фестивале можно остановиться в своей или арендованной палатке, а также в одном из нескольких гостевых домов. Я ехал на машине, поэтому взял с собой палатку и сопутствующие принадлежности. На фоне других посетителей моя подготовка казалась слабой: люди приезжали с раскладными кроватями и большими матрасами.

Из-за раннего приезда было непонятно, где именно можно установить палатку, администратор описал разрешённую территорию как «левая часть поля». Выбранное место оказалось не самым удачным — ночью было хорошо слышно возвращающихся с рейвов людей.

Небольшая часть палаточного лагеря

Аудитория фестиваля — совершенно разная. Были и пожилые люди, и много молодых. На фестиваль можно приезжать со своими животными: было много собак, которые радовались такому большому пространству.

На территории есть несколько туалетов и душевых кабинок, утром были очереди, но не критичные. Перекусить можно в кафе/фудтраках/небольших палатках. Многие приехали со своей едой и продуктами и готовили на месте.

Мобильный интернет (МТС, Yota) полностью отсутствовал, но связь для звонков и sms-сообщений иногда появлялись. Также был бесплатный Wi-Fi, но из-за большого количества желающих скорость не позволяла полностью им пользоваться. Некоторые фудтраки принимали оплату только через переводы, поэтому пришлось вспомнить, как это делать через sms.

Стоимость одного билета на фестиваль — шесть тысяч рублей, ещё полторы тысячи стоит место под палатку. На прокат также можно было взять велосипед, но их было так мало, что сделать это так и не удалось.

Музыкальная программа — Mujuice и концерт Синекдохи Монтока «Сто костров»

Музыка в этом году распределилась по пяти сценам. Хедлайнером фестиваля стал Mujuice, давший концерт «В тени версальского леса», который было слышно даже в палаточном лагере.

Самый ламповый концерт — «Сто костров». Название соответствует увиденному.

Также были и музыкальные площадки для рейвов. Они не сравнятся с проходящим здесь же Signal, но было весело.

Главным на фестивале по-прежнему остаются объекты и природа. Возведённые в этом году проекты, по словам организаторов, стали «личными посланиями личному».

«Русское идеальное» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Кузнецов впервые участвует в «Архстоянии» — он построил жилое помещение-трубу диаметром 3,5 метра и длиной 12 метров: «Это символ ироничный, но в то же время мощный. Через неё льются наши природные богатства — нефть, газ, и вот пришёл русский архитектор и на русской земле построил Идеальную Трубу».

Этот объект не похож ни одну постройку в парке. Обычно авторы делают их на земле из подручных материалов. Кузнецов же создал парящую в воздухе трубу, облицованную полировочной сталью, которую нельзя встретить в окрестностях. Он назвал её «синтезом архитектуры и интересных сложных технических достижений». «Я считаю, что в „идеальном“ должен быть некий посыл в будущее», — рассказал Кузнецов.

Проект постройки

Трубу построили с использованием сложных инженерных приёмов, которые обычно применяют в судостроении: каркас сделали из несущих ребер подобно остову корабля, а всю конструкцию держат в равновесии шесть болтов.

Основу металлического каркаса составляют шпангоуты – несущие рёбра, устанавливаемые с шагом 500 мм друг относительно друга и соединяемые при помощи стрингеров – горизонтальных направляющих. Алексей Добашин директор Концерна «КРОСТ»

Внутри трубы оборудован номер с ванной комнатой, спальней, прихожей и вещами не из архитектуры. За шум дождя беспокоиться — специальные материалы заглушают его.

По словам Кузнецова, это одновременно и дом, и не дом. «На каждой фотографии объект будет выглядеть по-разному в зависимости от угла зрения, освещения, времени суток и погоды. Здесь масса факторов, которые делают этот объект предметом синтеза архитектуры и разных интересных сложных технических достижений», — уточнил он,

Проект презентовали мини-оперой режиссёра Юрия Квятковского и композитора Николая Попова.

Кузнецов считает работу «очень личным», потому что он старается делать проекты «максимально идеально» и придать им отпечаток «русскости». Он сравнил проект с венецианской выставкой «Русское бедное» и хотел в том числе показать, «что высококлассные вещи можно делать массово и у нас в стране».

Часто приходится слышать, что хочется сделать что-то сложное, интересное, яркое, но не получается — это же Россия, есть препятствия, заказчики, климат не такой. Но тем не менее в России есть масса классных вещей, вопреки препятствиям.

Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы

Проект Кузнецова пополнил коллекцию авторских гостевых домов Никола-Ленивца. В них может остановиться любой посетитель парка.

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«Пьяный забор» Владимира Наседкина

Художник, которого называют одним из лидеров современного абстрактного искусства в России, представил на фестивале 20-метровый забор, который немного накренился. По словам Наседкина, он напоминает не только о страсти россиян к заборам, но и о том, что страна держит курс то на Запад, то на Восток.

Наседкин считает проект «идеальным ничто», из которого художник может создать своё «я». Он рассказал, что изначально объект проектировался как забор, но случилась пандемия — и «сложные отношения с миром» поменялись, а сам объект уже перестал быть забором.

Может, это стена, разделяющая нас друг с другом, с нашими друзьями на Западе и на Востоке. Владимир Наседкин

Арт-объект тоже презентовали перфомансом Квятковского — одетые в зелёную одежду наподобие хромакея люди прошли похоронной процессией вокруг «Пьяного забора», изобразив шествие по «Русской дороге».

«Непроходимая чаща» Василисы Прокопчук и Евгения Брагин

Это работа победителей открытого конкурса фестиваля. Участники должны были придумать проект, доступный всем посетителям парка, в том числе людям с ограниченными возможностями.

Эскиз проекта

«Непроходимая чаща» — объект с подвижными стенами из свисающих ветвей. Авторы считают, что, помимо всем известных пяти органов чувств, каждый человек владеет внутренним чувством ориентирования в пространстве.

Также на фестивале прошла авторская выставка с участием пяти художников и пяти архитекторов

Каждый из них создал четырёхметровую капеллу с результатом персональных переживаний. Например, Таисия Короткова сделала «космический» шалаш обтянув стены внутри белой технической тканью, которую используют на МКС, а Ян Гинзбург разместил внутри вешалку с вещами из американского секонд-хенда.

Фото пресс-службы фестиваля

Объекты прошлых лет, на которые можно посмотреть вне программы

С 2006 года на «Архстоянии» создали более 100 объектов, но большинство из них так и остались временными постройками. По мнению Полисского, на деньги Ноготкова в парке «протащили массу неталантливых проектов», некоторые из которых он считает вовсе недостойными.

Из-за особенностей материалов часть проектов уже утратила свой изначальный вид, другие вовсе стали опасными — входы в них закрыли на фоне угрозы разрушения конструкции.

Пройти все объекты можно успеть за два-три дня, но не советую с этим спешить — в большинстве строений в том числе можно посидеть или забраться на них. Это не обычные постройки, которые можно оценить беглым взглядом.

Сам фестиваль сложно назвать поводом для приезда исключительно ради всех объектов — насыщенная программа не оставляет окошек для перемещения на большие расстояния. Часто слышал от проходящих людей планы проснуться рано утром и пойти все осмотреть, но сил у них так и не оставалось. Когда гулял по парку в шесть утра, встречал в основном тех, кто только идёт спать после тусовок.

За три дня фестиваля успел посмотреть чуть более 20 объектов прошлых лет

В 2009 году по проекту Александра Бродского построили один из наиболее запоминающихся объектов в Никола-Ленивце — двухэтажное здание с 21-й дверью «Ротонда», которое стало символом арт-парка. На «Архстоянии»-2021 внутрь попасть было нельзя, поскольку там стояло оборудование для перфомансов.

«Бобур» Полисского — ещё один из символов парка, созданный в 2013 году. Автор называет его одновременно отсылкой и к голове в поле из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина, и к парижскому Музею Помпиду, фасад которого украшают открытые вентиляционные трубы.

Мне нравится, что издалека и вблизи она производит разный эффект: вблизи выглядит как плетеная корзина, издалека как совершенно космический объект. Она однозначно ни на что не похожа: то ли на слонов, то ли на космический аппарат. Николай Полиссский о «Бобуре»

«Вселенский разум» — одна из самых больших инстанций Полисского. Это деревянный «мозг» диаметром 14 метров, составленный из изогнутых балок и окружённый колоннадой.

В 2016 году темой «Архстояния» было «Убежище»: кураторы решили реинтерпретировать первоначальную роль Никола-Ленивца как укрытия, где можно найти уединение и спокойствие.

К этому фестивалю Полисский построил своё третье видение Триумфальной арки. Первые два похожих объекта были в Перми и Алтуфьево.

Мое личное убежище — это мой дом и вид из этого дома — то, что я вижу миллионами раз. Это поворот реки, церковь на высоком берегу, классический слезоточивый русский пейзаж, такая открыточная красота. Но есть у меня и более интимное место: от моего дома справа течет маленькая речка Стройка. Мы туда раньше ходили за грибами — люди протаптывали тропу, а сейчас она заросла, и мне очень хочется сделать к ней проход. Николай Полиссский о «Белые воротах»

«Штурм неба» Московского архитектурного бюро — символическое выражение приложенных усилий ради недостижимого,«наглядная моделью человеческого целеполагания, где результат детерминирован степенью ответственности за собственный труд».

«Ленивый зиккурат» проектной группы «Поле-дизайн» — попытка вырастить объём из клетей-«кубиков», следуя только правилам рубки.

«Удалённый офис» Александра Константинова — пространство, позволяющее «перемещаться от одного рабочего места к другому, меняя открытый вид простора поля на камерность лесного шатра».

«Личная вселенная» Дмитрия Жукова на фестивале с темой «Убежище» — по мнению автора, истинное убежище находится в сердце человека, а не в конкретном месте или его поиске.

«Обитаемое вещество» — проект, тоже созданный в 2016 году под темой «Убежище»: внутри «можно сидеть или лежать продолжительное время, осознавая себя живым существом внутри другого существа и вместе с тем испытать состояние зависания, оторванности от земной тверди и социальной суеты».

«Мост» — тоже объект, построенный в 2016 году.

«Теневой павильон» — конструкция из полицейских щитов высотой 5,6 метра.

«Слово «убежище» указывает на присутствие некой опасности, от которой следует искать спасения. Иногда к этому слову само собой приклеивается еще одно — и тогда получается бомбоубежище. С одной стороны, это звучит страшнее, но при этом имеет ностальгически детский оттенок времен холодной войны. Желание укрыться в безопасном месте — это животный инстинкт, нужный каждому зверю. Ирина Корина художник, автор «Теневого павильона»

«Арка» — гибрид, выполняющий несколько функций: портал, триумфальная арка, смотровая площадка, бар, колодец.

«Позолоченный телец» 2009 года — идея проекта «питается с одной стороны библейским сюжетом о спасительном Ноевом ковчеге, а с другой стороны апеллирует к образу агрессивного финансового оптимизма и процветания, воплощённого в Wall Street Bull (Бык с Уолл-стрит)».

Сарай, построенный в 2006 году по присланному сообщению: «метр пятьдесят три боковой фасад конек четыре ноль один основание четыре девяносто пять длина пять шестьдесят пять доска двадцать мм вертикально сверлить под разными углами на квадратный метр шестьсот отверстий десять мм семьсот отверстий семь мм дверь сто шестьдесят с пружиной также просверлить открыть строго на север ориантировать отдельно стоящее дерево вечером включать внутри лампу пятьсот ватт».

В 2006 году создали «Николино ухо», которое благодаря изолированию шумов со стороны деревни позволяет «слушать Тишину».

«Маяк» — 18-метровый первый долговечный объект Никола-Ленивца, созданный Полисским и ставший символом арт-парка. До «Маяка» на этом берегу стояли временные арт-объекты художника — «армия снеговиков» и «сенная башня».

Фестиваль мне очень понравился, давно хотел на него приехать, но раньше не было возможности. В «Никола-Ленивце» точно стоит побывать, даже не на самом фестивале, потому что, например, затраты на поездку на одного человека из Петербурга будут около 15 тысяч рублей. Если приезжать вне фестиваля, то место под палатку на одну ночь будет стоить 600 рублей.

«Никола-Ленивец» это интересное место, где можно хорошо отдохнуть наедине с собой. Атмосфера на «Архстоянии» — уникальная, в основном благодаря участникам, люди создают душевную атмосферу, в которую хочется вернуться.