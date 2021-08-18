Уфимец впервые в истории прошёл Уральские горы — на это он потратил 109 дней Статьи редакции
Олег Чегодаев преодолел 3183 километра.
О своём опыте он хочет написать книгу и снять фильм, пишет Ufa1.ru.
Чегодаев выдвинулся в поход 1 мая. В день он преодолевал по 30-40 километров и двигался с юга на север. Он прошёл от начала Южного до конца Полярного Урала, от реки Урал до горы Константинов камень. Поход завершился 17 августа.
Путешественник пополнял запас продуктов в 18 заранее обозначенных точках. Среди его снаряжения были в том числе облегчённая лодка и электронный «отпугиватель» медведей. В пути Чегодаев активно вёл социальные сети, ежедневно предоставляя отчёт своим читателям. Следить за его передвижением можно было на странице проекта.
В рамках экспедиции также планировалось собрать деньги для подопечных фонда «Мархамат» – детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них, родителей и педагогов организуют летний четырёхдневный лагерь в горах Урала под Белорецком.
Маршрут, который прошёл Чегодаев, пытались преодолеть и раньше, но во всех случаях какой-либо участок пути оставался непокорённым.
что такое "электронный отпугиватель медведей"? не нашел такого в каталогах
можно ли им отпугнуть людей что бы остаться у озера одному?
что бы со стариками там сидеть и их дряблые телеса наблюдать? нет уж...
впрочем прогнав молодежь, стариков уже можно прогнать моргенштерном
109 ? Он случае не марафонист ? Чё-то быстро как-то, если только пешком.
40 км за день много?
Ты рофлишь?
Это нормально и посильно обычному человеку, если он не жиротрест.
Уважаемый клоун, без подготовки вы на двадцатом-то км потребуете вернуть вас к мамке и обратно на диван. Не говоря уж про то, если рюкзак за плечами.
ни разу люди которые со мной ходили в любые горы так себя не вели.
Я не знаю кого уж вы с собой тащили, с кем ходили, что у вас было так.
20 км за день обычные девчули офисные ходят без проблем.
не очень понимаю к чему эти рофлы.
Обычный молодой парень с рюкзаком 25 кг может идти 30 км в день.
Обычный молодой парень имеется ввиду не постоянный посетитель Макдачки с избыточным весом, а нормальный человек.
Скучный
Да для них встать с дивана и дойти до холодильника, это марафон. После которого надо полежать отдохнуть
Заслуженный
Каждый раз смеюсь когда видос вижу. Примерно в горах так и думаешь, нахуй я сюда поперся. А когда вернешься опять хочется.
Отечественный
Второе слово можно заменить на "антиваксер". Это ж главный диссидент тут у нас
40 км в день это овердохуя. Утверждаю как тот, кто 7 раз был на Северном Урале. Дело не в том, что посильно или нет, а в том, что это Уральские горы, а не тропинка в лесу.
А чем невысокие и пологие УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ круче Кавказа, Тибета, Анд?
А то я просто может не в курсах.
40 км трекинга это не очень много.
Тем, что на Кавказе и Тибете ты будешь обходить горы, а не переваливать через них. В Уральских горах тебе зачастую придется пересекать хребет или постоянно топать по нему с набором высоты или спуском. Это тяжело, просто поверь)
Просто поверь, в горах 40 км - это очень много. И даже если пройдешь, то потом будут от нескольких дней до недели болеть ноги при большом наборе высоты за день свыше 2500-3000 метров. А уж 100 дней в таком темпе очень сурово.
Мое фото ниже
Вот по такой ебале идти долго очень сложно. А хребет и траверс Уральских гор в основном из неё и состоит. Курумником называется.
Можно, конечно, обойти по тайге, но там тоже мало приятного - болота, дикие звери, вот это все.
На фоне «невысокие и пологие» горы, кста
100 км на шоссере это чуть меньше трех часов) На соревнованиях 150 проезжают за 4.
Ну вот тебе гонка на 10 000 почти. Есть м ультра пакинг, с палатками на 4000. https://www.redbulltranssiberianextreme.com/
Скучный меч
100 км? что за детский сад, какая это хорошая дистанция
25 км - час
Скучный меч
Он написал, в гору и по бездорожью понятно, что будет другое расстояние
по асфальту 100 км по равнине в день
по асфальту
по равнине
ахаха...
На велике 100? Ты шутишь?
Бреветы 200 км за день это вполне нормально.
Лично я ездил по горной местности 160 км за день.
я не знаю про что ты говоришь, я говорю про многодневное путешествие на велике с грузом (30 км), ясен хуй спортсмены могу спринтовать за раз много.
вот я на его опыте основываюсь https://www.youtube.com/watch?v=PK2ZGc64G-s
Наличие груза на велике не так его замедляет, как принято думать.
Замедляет ухудшение аэродинамики. Если груз распределить правильно (не использовать боковые сумки, а багажник), то вполне реально ехать больше 100-150 км в день после некоторой подготовки. И речь не про подготовку элитных спорстменов, которые по 400км в день ездят
да не только аэродинамика. Вопрос в том где груз.
Если ты везешь только рюкзак за спиной - это одно, если стоит велобагажник - это другое...
Велобагажник превращает велосипед в что-то совсем другое.
А если тебе нужно вверх/вниз ехать и не только по асфальту, то велобагажник превращается в адское проклятие.
Для езды по дорогам аэродинамика - самое главное. По полному бездорожью она тоже важна, как ни странно. Но тогда важно заботиться о габаритах велосипеда и прочем.
Рюкзак за спиной с приличным грузом - кабзда спине. Поэтому практически все велопутешественники свой рюкзак кладут на багажник, чтобы тяжёлые этапы пройти пешком, а ездовые - удобно и быстро ехать.
Посмотри как люди ездят Tour Divide, Swiss 1000. Как в России ездят Tour Unite, например. Никто там не обвешивается 30кг и велоштанами.
особый вид извращений, хотя идея интересная конечно.
Всегда можно подобрать снаряжение и маршрут, чтобы ездить с маленьким рюкзачком за спиной.
Я лично ездил 10 дневные походы с маленьким рюкзачком 55 л, забитым не полностью. У части команды вообще 35л были.
Да спина слегка забивается.
И удовольствия в 100 раз больше чем с велобагажником.
Я лично ездил 10 дневные походы с маленьким рюкзачком 55 л,
на велике с грузом я ездил один раз в жизни на 10 дней
велобагажники-то разные бывают.
Если речь идёт о шоссейном бревете, то рюкзак придаёт тебе форму куба и ты его банально проехать не сможешь вовремя.
Если речь о бревете по пересечёнке, то там всё равно нужен велобагажник, чтобы спина отдыхала. Ну ты просто посмотри как опытные люди ездят. Никто не везёт рюкзак целый день на спине. Максимум - пару часов, сложные этапы. Потом опять на велик вешают
https://www.instagram.com/touruniterace/ вот инстаграмм от создателей Тур Юнайт. Найди там хоть одного с рюкзаком. А едут они по таким местам, где чёрт ногу сломит
на велике с грузом я ездил один раз в жизни на 10 дней. Понял что это особенный странный вид извращений и больше не повторял.
Можно спланировать те же 10 дней на ультралайте без велобагажника, с выездами регулярно в цивилизацию, где-то радиалками и получить кайф от трейлов, а не чувствовать себя осликом толкающим велик в гору.
Нормальные ходуны (не спортсмены) 40 км проходят за 6—7 часов, а ему что весь день делать?
По горам?
В походам с рюкзаком, где нет большого набора высоты. Не знаю какой набор был у этого мужика, но явно не каждый день он высоту набирал и опускал.
Может там в горах козы красивые ..
много - это когда парни бегут по горам 100км за 10 часов.
Это много и круто. И это тоже обычные люди, просто тренированные. У меня есть куча знакомых которые такое бегают.
Так 100 дней подряд он шел по 29 км в день. Это нормальный посильный темп для обычного человека.
Просто мало кто захочет тратить 3.5 месяца...
А так трекинги по 3 недели очень много кто ходит.
ну ты же понимаешь что у него была куча забросок по маршруту? 999%
Пройти 109 дней в автономке можно только, если идти с ружьишком.
Был такой чувак, который марафон каждый день пробегал 90 дней. Выносливость такого рода тоже тренируется, ликийскую тропу опытные люди быстро проходят, например.
Железный Ковбой (Джеймс Лоуренс) в этом году сделал 100 айронменов (триатлонистских марафонов) подряд: https://www.nytimes.com/2021/06/28/sports/ironman-triathlons.html
Что такое марафонист? Марафонцы бегают 42км, а трассы на 200—300 км называются ультра у бегунов и скайраннеров.
Та я не шарю в бегунах, просто он на удивление быстро преодолел горный маршрут.
Должен химик
Я с собакой - а это значит с остановками псу на поссать-посрать, за полтора часа прохожу ~7км. За световой день 30-40км вполне можно проходить.
Лол так можно сказать что я хожу 6км/с *24ч*100д=14400км за сто дней. (Рюкзаком, лютой пересеченкой, эффектом накопленной усталости, депривацией сна и едой на ходу предлагается пренебречь)
почему быстро то?
Это обычный темп, неспешный. Скорее всего там не везде нормальные тропы есть.
Вообще я уже читал пару лет назад о парне, который прошёл Урал. Он хотел создать транс-уральскую тропу (по аналогии с транс-канадской)
Круто, кажется что уже не осталось таких непокоренных мест в наше время, но вот чел нашел
в смысле непокоренных?
он же не новую землю открывал. есть снимки со спутников, есть топографически карты, есть карты троп и тд
ну можешь пешком пройти из Пакистана в Мьянму, может оказаться что по тому маршруту тоже никто раньше не ходил
может быть никто из русскоязычных блогеров?
http://urbibl.ru/Knigi/kak-otkriti-uralskie-gori/42.htm
Почему любой поход сейчас модно называть ПРОЕКТ? Зачем
прикольно! Даже странно что до наших дней никто не додумался преодолеть этот путь
"впервые в истории прошёл"
можно подумать кому-то придет в голову сделать это второй раз