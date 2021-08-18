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Путешествия
Ольга Щербинина

Уфимец впервые в истории прошёл Уральские горы — на это он потратил 109 дней Статьи редакции

Олег Чегодаев преодолел 3183 километра.

84 84 комментария
4915 просмотров
Олег Чегодаев Фото со страницы «ВКонтакте»

О своём опыте он хочет написать книгу и снять фильм, пишет Ufa1.ru.

Первые 100 дней я чувствовал, что это будет феерический восторг, когда пройду маршрут, а последние девять дней уже ничего не чувствовал. Просто шёл и принимал как должное. Очень большой наработан материал, теперь это нужно всё обработать, нельзя сказать, что проект закончен.

Олег Чегодаев

Чегодаев выдвинулся в поход 1 мая. В день он преодолевал по 30-40 километров и двигался с юга на север. Он прошёл от начала Южного до конца Полярного Урала, от реки Урал до горы Константинов камень. Поход завершился 17 августа.

Путешественник пополнял запас продуктов в 18 заранее обозначенных точках. Среди его снаряжения были в том числе облегчённая лодка и электронный «отпугиватель» медведей. В пути Чегодаев активно вёл социальные сети, ежедневно предоставляя отчёт своим читателям. Следить за его передвижением можно было на странице проекта.

В рамках экспедиции также планировалось собрать деньги для подопечных фонда «Мархамат» – детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них, родителей и педагогов организуют летний четырёхдневный лагерь в горах Урала под Белорецком.

Маршрут, который прошёл Чегодаев, пытались преодолеть и раньше, но во всех случаях какой-либо участок пути оставался непокорённым.

#новости #туризм

84 84 комментария
50
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84 комментария
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5ый член Комитета

11

что такое "электронный отпугиватель медведей"? не нашел такого в каталогах
можно ли им отпугнуть людей что бы остаться у озера одному?

Ответить

Photuum

5ый
0

Сделай пищалку 15000 Гц против молодежи 

Ответить

5ый член Комитета

Photuum
2

что бы со стариками там сидеть и их дряблые телеса наблюдать? нет уж...
впрочем прогнав молодежь, стариков уже можно прогнать моргенштерном

Ответить

Yan Vilmovsky

Photuum
0

Дабстеп уже изобретен

Ответить

Alex Nevi

5ый
0

Отпугиватель для людей называется пистолет

Ответить

Candy Boy

5ый
0

Для людей пугалки обычно на порохе работают

Ответить

Llaren Hlaalo

1

109 ? Он случае не марафонист ? Чё-то быстро как-то, если только пешком.

Ответить

Gong

Llaren
6

ага, тоже удивился. пешком-то и по равнине 40 км в день это нереально много, а тут по горам со снарягой.

Ответить

Madegghead

Gong
–9

40 км за день много?
Ты рофлишь?
Это нормально и посильно обычному человеку, если он не жиротрест.

Ответить

Кот в сапогах

Madeggh…
31

Уважаемый клоун, без подготовки вы на двадцатом-то км потребуете вернуть вас к мамке и обратно на диван. Не говоря уж про то, если рюкзак за плечами.

Ответить

Madegghead

Кот
2

ни разу люди которые со мной ходили в любые горы так себя не вели.
Я не знаю кого уж вы с собой тащили, с кем ходили, что у вас было так.
20 км за день обычные девчули офисные ходят без проблем.

Ответить

Ranae Est

Madeggh…
20

как-то мало. обычный пятиклассник с 80-литровым школьным ранцем 100км делает каждый день. а деды еще больше, только через зимнюю тайгу и отбиваясь от волков медведями.

Ответить

Madegghead

Ranae
0

не очень понимаю к чему эти рофлы.
Обычный молодой парень с рюкзаком 25 кг может идти 30 км в день.
Обычный молодой парень имеется ввиду не постоянный посетитель Макдачки с избыточным весом, а нормальный человек.

Ответить

Максим

Madeggh…
3

Для этих комментаторов пройти 10 км уже непосильный труд, не говоря и о 30)

Ответить

Скучный

Максим
3

Да для них встать с дивана и дойти до холодильника, это марафон. После которого надо полежать отдохнуть

Ответить

Ranae Est

Скучный
2

да тут комментарий наберешь и уже в душ надо.

Ответить

Alex Nevi

Максим
1

Без подготовки - да, ибо у офисного планктона мало движухи. Нужно начать хотя бы с 5 в день

Ответить

dead

Кот
1

примерно так

Ответить

Заслуженный

dead
1

Каждый раз смеюсь когда видос вижу. Примерно в горах так и думаешь, нахуй я сюда поперся. А когда вернешься опять хочется.

Ответить

Отечественный

Кот
–1

Второе слово можно заменить на "антиваксер". Это ж главный диссидент тут у нас 

Ответить

Ranae Est

Madeggh…
4

это раз в месяц можно много находить. а для многодневного перехода с грузом вполне себе. у меня так натоптана пара тысяч км.

Ответить

Danil Oputin

Madeggh…
2

40 км в день это овердохуя. Утверждаю как тот, кто 7 раз был на Северном Урале. Дело не в том, что посильно или нет, а в том, что это Уральские горы, а не тропинка в лесу.

Ответить

Madegghead

Danil
0

А чем невысокие и пологие УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ круче Кавказа, Тибета, Анд?
А то я просто может не в курсах.
40 км трекинга это не очень много.

Ответить

Danil Oputin

Madeggh…
0

Тем, что на Кавказе и Тибете ты будешь обходить горы, а не переваливать через них. В Уральских горах тебе зачастую придется пересекать хребет или постоянно топать по нему с набором высоты или спуском. Это тяжело, просто поверь)

Ответить

Александр Багно

Madeggh…
0

Просто поверь, в горах 40 км - это очень много. И даже если пройдешь, то потом будут от нескольких дней до недели болеть ноги при большом наборе высоты за день свыше 2500-3000 метров. А уж 100 дней в таком темпе очень сурово.
Мое фото ниже

Ответить

Danil Oputin

Madeggh…
0

Вот по такой ебале идти долго очень сложно. А хребет и траверс Уральских гор в основном из неё и состоит. Курумником называется.
Можно, конечно, обойти по тайге, но там тоже мало приятного - болота, дикие звери, вот это все.
На фоне «невысокие и пологие» горы, кста

Ответить

Gong

Madeggh…
1

ну я исходил из того, что на велике по асфальту 100 км по равнине в день обычно проезжают, и это очень хорошая дистанция.

Ответить

Иванов Олег

Gong
3

100 км на шоссере это чуть меньше трех часов) На соревнованиях 150 проезжают за 4.

Ответить

Stanislav

Иванов
0

Соревнования по спортивной многодневной езде с велорюкзаками?

Ответить

Иванов Олег

Stanisl…
0

Ну вот тебе гонка на 10 000 почти. Есть м ультра пакинг, с палатками на 4000. https://www.redbulltranssiberianextreme.com/

Red Bull Trans-Siberian Extreme 2022
The longest and toughest bicycle stage race in the world leads through Russia, the largest country…
www.redbulltranssiberianextreme.com
Ответить

T:ema

Gong
1

100км "хорошая" дистанция только если ты встал с дивана. Любой регулярный бегун (да-да, бегун) или велосипедист-любитель проезжает 100км без особых усилий.
Вопрос исключительно скорости и общего набора высоты.

Ответить

Скучный меч

Gong
0

100 км? что за детский сад, какая это хорошая дистанция
25 км - час

Ответить

T:ema

Скучный
1

Ну если по горам и бездорожью то можно с оговорками посчитать за хорошую дистанцию.
По Чечне / Дагестану некоторые велопутешественники по 20км в день с трудом делают.

Ответить

Скучный меч

T:ema
0

Он написал, в гору и по бездорожью понятно, что будет другое расстояние 
по асфальту 100 км по равнине в день

по асфальту

по равнине

Ответить

Madegghead

Gong
0

ахаха...
На велике 100? Ты шутишь?
Бреветы 200 км за день это вполне нормально.
Лично я ездил по горной местности 160 км за день.

Ответить

Gong

Madeggh…
0

я не знаю про что ты говоришь, я говорю про многодневное путешествие на велике с грузом (30 км), ясен хуй спортсмены могу спринтовать за раз много.
вот я на его опыте основываюсь https://www.youtube.com/watch?v=PK2ZGc64G-s

Ответить

T:ema

Gong
0

Наличие груза на велике не так его замедляет, как принято думать.
Замедляет ухудшение аэродинамики. Если груз распределить правильно (не использовать боковые сумки, а багажник), то вполне реально ехать больше 100-150 км в день после некоторой подготовки. И речь не про подготовку элитных спорстменов, которые по 400км в день ездят

Ответить

Madegghead

T:ema
0

да не только аэродинамика. Вопрос в том где груз.
Если ты везешь только рюкзак за спиной - это одно, если стоит велобагажник - это другое...
Велобагажник превращает велосипед в что-то совсем другое.
А если тебе нужно вверх/вниз ехать и не только по асфальту, то велобагажник превращается в адское проклятие.

Ответить

T:ema

Madeggh…
1

Для езды по дорогам аэродинамика - самое главное. По полному бездорожью она тоже важна, как ни странно. Но тогда важно заботиться о габаритах велосипеда и прочем.

Рюкзак за спиной с приличным грузом - кабзда спине. Поэтому практически все велопутешественники свой рюкзак кладут на багажник, чтобы тяжёлые этапы пройти пешком, а ездовые - удобно и быстро ехать.

Посмотри как люди ездят Tour Divide, Swiss 1000. Как в России ездят Tour Unite, например. Никто там не обвешивается 30кг и велоштанами.

Ответить

Madegghead

T:ema
0

особый вид извращений, хотя идея интересная конечно.
Всегда можно подобрать снаряжение и маршрут, чтобы ездить с маленьким рюкзачком за спиной.
Я лично ездил 10 дневные походы с маленьким рюкзачком 55 л, забитым не полностью. У части команды вообще 35л были.
Да спина слегка забивается.
И удовольствия в 100 раз больше чем с велобагажником.

Ответить

T:ema

Madeggh…
0

Я лично ездил 10 дневные походы с маленьким рюкзачком 55 л,

на велике с грузом я ездил один раз в жизни на 10 дней

велобагажники-то разные бывают.
Если речь идёт о шоссейном бревете, то рюкзак придаёт тебе форму куба и ты его банально проехать не сможешь вовремя.
Если речь о бревете по пересечёнке, то там всё равно нужен велобагажник, чтобы спина отдыхала. Ну ты просто посмотри как опытные люди ездят. Никто не везёт рюкзак целый день на спине. Максимум - пару часов, сложные этапы. Потом опять на велик вешают

Ответить

T:ema

Madeggh…
0

https://www.instagram.com/touruniterace/ вот инстаграмм от создателей Тур Юнайт. Найди там хоть одного с рюкзаком. А едут они по таким местам, где чёрт ногу сломит

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Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family &amp; interests have…
www.instagram.com
Ответить

Madegghead

Gong
0

на велике с грузом я ездил один раз в жизни на 10 дней. Понял что это особенный странный вид извращений и больше не повторял.
Можно спланировать те же 10 дней на ультралайте без велобагажника, с выездами регулярно в цивилизацию, где-то радиалками и получить кайф от трейлов, а не чувствовать себя осликом толкающим велик в гору.

Ответить

Ivan Boldyrev

Madeggh…
0

Один раз или со всем стадом? (с) 

Ответить

Alex Nevi

Madeggh…
0

Всё зависит от физ. данных, подготовки, вела и местности. Я по 60 иногда катаю, с горками, но вот даже по равнине 200 вряд-ли проеду

Ответить

Иванов Олег

Gong
3

Нормальные ходуны (не спортсмены) 40 км проходят за 6—7 часов, а ему что весь день делать? 

Ответить

AttentiveMilk

Иванов
3

По горам?

Ответить

Иванов Олег

Attenti…
1

В походам с рюкзаком, где нет большого набора высоты. Не знаю какой набор был у этого мужика, но явно не каждый день он высоту набирал и опускал.

Ответить

k. wintermute

Иванов
2

Может там в горах козы красивые ..

Ответить

Bad Mother

k.
1

наверняка

Ответить

Madegghead

Gong
–4

много - это когда парни бегут по горам 100км за 10 часов.
Это много и круто. И это тоже обычные люди, просто тренированные. У меня есть куча знакомых которые такое бегают.

Ответить

Neketa Fo

Madeggh…
3

сто дней подряд? Крытые у тебя знакомые 

Ответить

Madegghead

Neketa
–1

Так 100 дней подряд он шел по 29 км в день. Это нормальный посильный темп для обычного человека.
Просто мало кто захочет тратить 3.5 месяца...
А так трекинги по 3 недели очень много кто ходит.

Ответить

T:ema

Madeggh…
1

Это посильный темп первую неделю-две. После чего это превращается в ультрамарафон, с которого сойдёт 99.9% людей.
Тебе надо не только идти эти 30 км, но ещё и нести еду, успевать отдохнуть и поесть (восстановить калории, которых тратится дохера).

Ответить

Madegghead

T:ema
0

ну ты же понимаешь что у него была куча забросок по маршруту? 999%
Пройти 109 дней в автономке можно только, если идти с ружьишком.

Ответить

T:ema

Madeggh…
1

И что, за него на этих забросках отдыхали и новые ноги со спиной ему подкладывали?

Ответить

Иванов Олег

Neketa
0

Был такой чувак, который марафон каждый день пробегал 90 дней. Выносливость такого рода тоже тренируется, ликийскую тропу опытные люди быстро проходят, например.

Ответить

T:ema

Иванов
0

Железный Ковбой (Джеймс Лоуренс) в этом году сделал 100 айронменов (триатлонистских марафонов) подряд: https://www.nytimes.com/2021/06/28/sports/ironman-triathlons.html

He Felt Like Running: 100 Days, 100…
James Lawrence completed 100 Ironman-distance races in 100 days. He brought a whole community…
www.nytimes.com
Ответить

Иванов Олег

Llaren
2

Что такое марафонист? Марафонцы бегают 42км, а трассы на 200—300 км называются ультра у бегунов и скайраннеров.

Ответить

Llaren Hlaalo

Иванов
0

Та я не шарю в бегунах, просто он на удивление быстро преодолел горный маршрут.

Ответить

Должен химик

Llaren
0

Я с собакой - а это значит с остановками псу на поссать-посрать, за полтора часа прохожу ~7км. За световой день 30-40км вполне можно проходить.

Ответить

Stanislav Prokhorov

Должен
2

Лол так можно сказать что я хожу 6км/с *24ч*100д=14400км за сто дней. (Рюкзаком, лютой пересеченкой, эффектом накопленной усталости, депривацией сна и едой на ходу предлагается пренебречь)

Ответить

Madegghead

Llaren
0

почему быстро то?
Это обычный темп, неспешный. Скорее всего там не везде нормальные тропы есть.

Ответить

Вечный кран

Llaren
0

Не, обычный безработный 

Ответить

k-trif

Llaren
–1

29,2 км в день.

Ответить

Aram Mirzoyants

4

мне кажется другой видосик нужно было прилепить

Ответить

Roman Trifonov

3
Ответить

Ilya Filin

Roman
0

И фильм, и книга замечательные

Ответить

Petr

1

Ну у него лодка была. Мож где и плыл

Ответить

Robutt

1

Если уральская гора не идёт к уфимцу... 

Ответить

Photuum

1

Вообще я уже читал пару лет назад о парне, который прошёл  Урал. Он хотел создать транс-уральскую тропу (по аналогии с транс-канадской)

Ответить

sf

0

Круто, кажется что уже не осталось таких непокоренных мест в наше время, но вот чел нашел

Ответить

Aram Mirzoyants

sf
0

в смысле непокоренных?
он же не новую землю открывал. есть снимки со спутников, есть топографически карты, есть карты троп и тд

Ответить

sf

Aram
3

в том смысле, что до него так еще никто не делал

Ответить

Лим Кирсанов

sf
1

ну можешь пешком пройти из Пакистана в Мьянму, может оказаться что по тому маршруту тоже никто раньше не ходил

Ответить

Ilya Filin

Лим
0

Вы вообще пост читаете?

Ответить

Aram Mirzoyants

sf
0

может быть никто из русскоязычных блогеров?
http://urbibl.ru/Knigi/kak-otkriti-uralskie-gori/42.htm

Ответить

Вадим Кондратьев

0

Почему любой поход сейчас модно называть ПРОЕКТ? Зачем

Ответить

Dangerus

Вадим
1

Почему некоторые пишут комментарий, не читая пост? Зачем
Там написано, что проект это не только поход, а будут книги, фильм и т.д.

Ответить

Вадим Кондратьев

Dangerus
0

Это не проект

Ответить

Dangerus

Вадим
1

Это проект

Ответить

Neketa Fo

0

прикольно! Даже странно что до наших дней никто не додумался преодолеть этот путь 

Ответить

некипишуй

0

"впервые в истории прошёл"

можно подумать кому-то придет в голову сделать это второй раз

Ответить

Телевизионный утюг

0

Надо больше фоток и мужика и маршрута. Очень круто в горах мой любимый вид отдыха. Лучший реально

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