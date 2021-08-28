Фото: Транспортировка коров вертолётом с высокогорных альпийских лугов в Швейцарии Статьи редакции
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В Швейцарии коров обычно отправляют на лето пастись на высокогорные альпийские луга и возвращают их к осени. Здоровый и приспособленный к нагрузкам скот обычно спускается самостоятельно. А травмированных и больных коров перевозят с помощью вертолётов, так как до некоторых пастбищ невозможно добраться на других видах транспорта.
Один из таких моментов на высокогорном перевале Клаузен (почти 2 тысячи метров над уровнем моря) запечатлел фотограф Reuters Арнд Вигманн. Перевозить пришлось 10 коров из тысячи.
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16 комментариев
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18
Даже у коровы приключений в жизни больше, чем у тебя.
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Поэтому их мясо будет на "перевозка вертолетом" дороже других обычных альпийских коров.
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