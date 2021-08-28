Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":794,"title":"\u0413\u0434\u0435 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u043a \u041d\u0438\u0444\u0430\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 The Killers \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0435\u043c\u0443 \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=794&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/426487-poslushat-novoe-albom-roman-the-killers-o-mormonskom-zaholuste&hash=dad75e1119998a8a008902cfbdc04eb0d28344e5cd232b58ddcbea90ea2ba2e3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Путешествия
Женя Кузьмин

Фото: Транспортировка коров вертолётом с высокогорных альпийских лугов в Швейцарии Статьи редакции

16 16 комментариев
1563 просмотров

В Швейцарии коров обычно отправляют на лето пастись на высокогорные альпийские луга и возвращают их к осени. Здоровый и приспособленный к нагрузкам скот обычно спускается самостоятельно. А травмированных и больных коров перевозят с помощью вертолётов, так как до некоторых пастбищ невозможно добраться на других видах транспорта.

Один из таких моментов на высокогорном перевале Клаузен (почти 2 тысячи метров над уровнем моря) запечатлел фотограф Reuters Арнд Вигманн. Перевозить пришлось 10 коров из тысячи.

#фото #животные

16 16 комментариев
21
{ "author_name": "Женя Кузьмин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0442\u043e","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 16, "likes": 21, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "travel", "id": 430599, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 28 Aug 2021 18:54:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

No Good

18

Даже у коровы приключений в жизни больше, чем у тебя.

Ответить
No

Рыжий

3
Ответить
Рыжий

No Good

4

спасибо брат, а то у меня и так самооценка страдает

Ответить
No

AttentiveMilk

0

Ну дак она и живёт в Швейцарии

Ответить

vvtwittep

7

Эвакуация свиней

Ответить
vvtwittep

Асем

0

И все угарают, включая свина)

Ответить

Anton Gostev

6

Боится высоты

Ответить

Comrad Cwood

1

Поэтому их мясо будет на "перевозка вертолетом" дороже других обычных альпийских коров.

Ответить
Comrad

Неправильный Влад

1

Это не мясные коровы, но в целом тебя понял 

Ответить

Валерий Колосов

1

Милка

Ответить

Tauraloke Esteru

1
Ответить

Служебный крюк

0

Вот людям делать незуй

Ответить
Служебный

Служебный крюк

0

Далее глаза не закрыли варвары ебаные

Ответить

Асем

0

Было в «Мимино».

Ответить

Mark Black

0

Кузьмиич

Ответить

Кот в сапогах

–1

Способ Тома Круза.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Около аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Погибли не менее 60 человек
Из них больше 10 — американские солдаты.
139
Новости
«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном или на ПК
Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».
304
Разборы
«20 идей развития России» — что известно о политическом проекте, заполонившем рунет через соцсети и провластных блогеров
Об авторе, пиар проекта которого усилился перед осенними выборами, почти ничего неизвестно. Как и о причинах его желания кардинально «улучшить» жизнь в стране.
194
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
В Екатеринбурге появилась новая работа в рамках фестиваля «Карт-бланш»
18
Новости
«Медуза»: Совет безопасности РФ при участии ФСБ решает, кого признать «иноагентом» и «нежелательным организациями»
Опрошенные изданием эксперты назвали ФСБ «основным оператором кампании против независимых СМИ».
83
Новости
«Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ»
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
299
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null