National Geographic установил инсталляции в 20 «красивейших» местах России, чтобы вдохновить на путешествия Статьи редакции
Виды на Эльбрус, вулканы Камчатки, а также Карелия, «Кижи», «Никола-Ленивец» и другие места, куда стоит поехать.
Инсталляции в виде жёлтых рамок, отсылающих к логотипу National Geographic, установили в честь 20-летия канала в России. Это временный проект, точные сроки окончания которого не называют. Об этом представители телеканала рассказали TJ.
Установкой этих рамок National Geographic решил привлечь внимание «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». В телеканале рассчитывают, что это вдохновит людей «совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает».
Инсталляции установили в 20 местах. До некоторых трудно добраться, другие находятся на фоне популярных достопримечательностей:
- в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;
- на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;
- на горе Мусса-Ачитара в Домбае;
- в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
- в Териберке на Кольском полуострове;
- на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
- рядом с Авачинским вулканом;
- на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
- в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
- на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
- в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
- в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;
- на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
- на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге;
- около центра семьи «Казан» в Казани;
- в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
- около Останкинской телебашни;
- на территории музея-заповедника «Кижи».
В басманном суде забыли поставить
Приплел 🤡
В тур по всем местам?
я пока что был только здесь:
— в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
— на Красной Поляне;
— на набережной канала Грибоедова в Петербурге (самое сложное, конечно, кек);
— в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
— около Останкинской телебашни;
— на территории музея-заповедника «Кижи»
У меня таков список:
— в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
— на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
— рядом с Авачинским вулканом;
— на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
— в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
— на территории музея-заповедника «Кижи»
— около центра семьи «Казан» в Казани;
— на набережной канала Грибоедова в Петербурге
ты невероятно крут, респект!
ты тоже крут!
а я пока что был только здесь:
Ну в одном мы были уже редакцией, поехали в Выборг + можно в Питере найти табличку!
БЕЖИМ
Зачем путешествовать по стране, где работает ss/гестапо/шутрмовики, которые травят новичком и насилуют швабрами?
Почему природа терпит человека? а? а?
В казахстане такая же красивая природа есть и даже лучше
Жирный минус за такой жирный наброс
Ждем надписи от долбоёбов вида "ВАЛЕРА <НОМЕР ЧАСТИ> ОРЕНБУРГ 2021"