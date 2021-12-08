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Путешествия
Артём Мазанов

National Geographic установил инсталляции в 20 «красивейших» местах России, чтобы вдохновить на путешествия Статьи редакции

Виды на Эльбрус, вулканы Камчатки, а также Карелия, «Кижи», «Никола-Ленивец» и другие места, куда стоит поехать.

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Вид на Эльбрус Здесь и далее — фото National Geographic

Инсталляции в виде жёлтых рамок, отсылающих к логотипу National Geographic, установили в честь 20-летия канала в России. Это временный проект, точные сроки окончания которого не называют. Об этом представители телеканала рассказали TJ.

Установкой этих рамок National Geographic решил привлечь внимание «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». В телеканале рассчитывают, что это вдохновит людей «совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает».

Вид на вулкан на Камчатке 

Инсталляции установили в 20 местах. До некоторых трудно добраться, другие находятся на фоне популярных достопримечательностей:

  • в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;
  • на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;
  • на горе Мусса-Ачитара в Домбае;
  • в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
  • в Териберке на Кольском полуострове;
  • на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
  • рядом с Авачинским вулканом;
  • на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
  • в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
  • на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
  • в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
  • в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;
  • на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
  • на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге;
  • около центра семьи «Казан» в Казани;
  • в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
  • около Останкинской телебашни;
  • на территории музея-заповедника «Кижи».
Гора Мусса-Ачитара в Домбае
арт-парке«Никола-Ленивец»
Музей-заповедник «Кижи»
Смотровая площадка с видом на горы Красной Поляны
Центр семьи «Казан» в Казани
«Парк Монрепо» в Выборге

#россия #фото #новости

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Alex Fielding

В басманном суде забыли поставить

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8
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Slow Zeleniy

Приплел 🤡

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0
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Сергей Звезда

В тур по всем местам?

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1
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Сергей Звезда

я пока что был только здесь:

— в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
— на Красной Поляне;
— на набережной канала Грибоедова в Петербурге (самое сложное, конечно, кек);
— в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
— около Останкинской телебашни;
— на территории музея-заповедника «Кижи»

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1
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Артём Мазанов

У меня таков список:
— в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
— на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
— рядом с Авачинским вулканом;
— на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;
— в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
— на территории музея-заповедника «Кижи»
— около центра семьи «Казан» в Казани;
— на набережной канала Грибоедова в Петербурге

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1
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Сергей Звезда

ты невероятно крут, респект!

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0
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Артём Мазанов

ты тоже крут!

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Андрей Малинин
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4
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ред.

а я пока что был только здесь:

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0
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Артём Мазанов

Ну в одном мы были уже редакцией, поехали в Выборг + можно в Питере найти табличку!

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0
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Сергей Звезда

БЕЖИМ

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–1
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Дмитрий Орлов

Зачем путешествовать по стране, где работает ss/гестапо/шутрмовики, которые травят новичком и насилуют швабрами?

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1
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Bibba La Bibba

Почему природа терпит человека? а? а?

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2
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Дмитрий Орлов

В казахстане такая же красивая природа есть и даже лучше

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0
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Сержант Волков

Жирный минус за такой жирный наброс

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Илья Синица

Ждем надписи от долбоёбов вида "ВАЛЕРА <НОМЕР ЧАСТИ> ОРЕНБУРГ 2021"

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