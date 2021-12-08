Виды на Эльбрус, вулканы Камчатки, а также Карелия, «Кижи», «Никола-Ленивец» и другие места, куда стоит поехать.

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Вид на Эльбрус Здесь и далее — фото National Geographic

Инсталляции в виде жёлтых рамок, отсылающих к логотипу National Geographic, установили в честь 20-летия канала в России. Это временный проект, точные сроки окончания которого не называют. Об этом представители телеканала рассказали TJ.

Установкой этих рамок National Geographic решил привлечь внимание «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». В телеканале рассчитывают, что это вдохновит людей «совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает».

Вид на вулкан на Камчатке

Инсталляции установили в 20 местах. До некоторых трудно добраться, другие находятся на фоне популярных достопримечательностей:

в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;

на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;

на горе Мусса-Ачитара в Домбае;

в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;

в Териберке на Кольском полуострове;

на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;

рядом с Авачинским вулканом;

на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;

в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;

на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;

в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;

в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;

на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;

на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге;

около центра семьи «Казан» в Казани;

в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;

около Останкинской телебашни;

на территории музея-заповедника «Кижи».



Гора Мусса-Ачитара в Домбае

арт-парке«Никола-Ленивец»

Музей-заповедник «Кижи»

Смотровая площадка с видом на горы Красной Поляны

Центр семьи «Казан» в Казани