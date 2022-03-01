«Бюллетень кинопрокатчика»: Netflix остановил работу над российскими оригинальными фильмами и сериалами Статьи редакции
Ранее стриминговый сервис запустил четыре проекта.
Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, нас которыми работал совместно с российскими продюсерами. Об этом
сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.
Сервис анонсировал четыре оригинальных российских проекта:
- «Анне К» — сериал по «Анне Карениной», действие которого разворачивается в современной России. Съёмки адаптации завершили в декабре 2021 года. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Фёдор Бондарчук, Юра Борисов.
- «ЗАТО» — триллер о поиске пропавшего ребёнка. Режиссёром назначили Дарью Жук, известную по «Хрусталю».
- «Петля» — драматический сериал, главную роль в котором должен исполнить Александр Петров. Шоураннером значился Эдуард Оганесян («Чики»).
- «Ничего особенного» — сериал о молодом актёре, который ставит спектакль с людьми с особенностями развития. Главную роль должен сыграть Юра Борисов.
Почему Netflix решил прекратить работу над российскими проектами, не уточняется. До этого из-за войны с Украиной временно прекратили выпускать фильмы в России Disney, Sony Pictures и Warner Bros. В прокате в стране не выйдут «Я краснею» от Pixar, «Бэтмен» и, судя по всему, сиквелы «Доктора Стрэнджа», и «Базза Лайтера».
Дополнено. «Как-то не верится что Netflix взял и зарубил всю эту работу - у меня пока ни одного подтверждения нет», — написала директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» и бывший редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.
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Да, действительно. Хорошо, исправляюсь: за одну рабочую неделю.
Ща ещё Финляндию в НАТО примут, и всё, песда Воронежу
Правда, Воронеж это теперь вся Россия
Работаем, братья!
Меня впечатляет, что бизнес не боится терять деньги. В четыре проекта наверняка вбухано огого, но репутационные риски от работы с гражданами такого вот "партнёра" перевешивают. И правильно.
Когда думаешь, что весь мир от тебя зависит, а затем
- свифт
- спортивные федерации
- кинопрокат
- процессоры и другая техника
- телеэфир
- евровидение
- курс рубля
Ну совместный проект же.
Меня больше всего печалит, что с платформы, вполне вероятно, выпиздят российское кино, типа "Майора Грома".
Даже в ебучем Иране Netflix есть. А у нас, вероятнее всего, теперь не будет.
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