Кино и сериалы
Яна Ломакина

«Бюллетень кинопрокатчика»: Netflix остановил работу над российскими оригинальными фильмами и сериалами Статьи редакции

Ранее стриминговый сервис запустил четыре проекта.

Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, нас которыми работал совместно с российскими продюсерами. Об этом

сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Сервис анонсировал четыре оригинальных российских проекта:

  • «Анне К» — сериал по «Анне Карениной», действие которого разворачивается в современной России. Съёмки адаптации завершили в декабре 2021 года. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Фёдор Бондарчук, Юра Борисов.
  • «ЗАТО» — триллер о поиске пропавшего ребёнка. Режиссёром назначили Дарью Жук, известную по «Хрусталю».
  • «Петля» — драматический сериал, главную роль в котором должен исполнить Александр Петров. Шоураннером значился Эдуард Оганесян («Чики»).
  • «Ничего особенного» — сериал о молодом актёре, который ставит спектакль с людьми с особенностями развития. Главную роль должен сыграть Юра Борисов.

Почему Netflix решил прекратить работу над российскими проектами, не уточняется. До этого из-за войны с Украиной временно прекратили выпускать фильмы в России Disney, Sony Pictures и Warner Bros. В прокате в стране не выйдут «Я краснею» от Pixar, «Бэтмен» и, судя по всему, сиквелы «Доктора Стрэнджа», и «Базза Лайтера».

Дополнено. «Как-то не верится что Netflix взял и зарубил всю эту работу - у меня пока ни одного подтверждения нет», — написала директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» и бывший редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.

#новости #netflix #войнасукраиной

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Спасибо за наводку Oldfag TV
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Снежный меч

Жаль, но ожидаемо.
Россия ныне изгой.

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Oldfag TV

Мастер-класс по превращению в токсичное государство за ОДНУ НЕДЕЛЮ.

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Снежный меч

В смысле неделю? всего 5 дней прошло.

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Oldfag TV

Да, действительно. Хорошо, исправляюсь: за одну рабочую неделю.

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Снежный меч

Самая быстрая многоходовочка плешивого.

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Oldfag TV

Ща ещё Финляндию в НАТО примут, и всё, песда Воронежу

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Oldfag TV

Правда, Воронеж это теперь вся Россия

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Жаль

Работаем, братья!

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Oldfag TV

Меня впечатляет, что бизнес не боится терять деньги. В четыре проекта наверняка вбухано огого, но репутационные риски от работы с гражданами такого вот "партнёра" перевешивают. И правильно.

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Снежный меч

Ну так потому что репутационные потери по факту будут больше. Бизнес оценивает риски.
Просто в РФ института репутации не было и не будет (ну он зарождался в 90ых, но там же и сдох).

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Сладкий Бубалех

Когда думаешь, что весь мир от тебя зависит, а затем
- свифт
- спортивные федерации
- кинопрокат
- процессоры и другая техника
- телеэфир
- евровидение
- курс рубля

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Крутой бокал

сериал с Александром Петровым
 Ватник снимается в фильме нетфликса? Шта?

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Oldfag TV

Ну совместный проект же.
Меня больше всего печалит, что с платформы, вполне вероятно, выпиздят российское кино, типа "Майора Грома".

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Oldfag TV

Даже в ебучем Иране Netflix есть. А у нас, вероятнее всего, теперь не будет.

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