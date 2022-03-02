Не могу сидеть сложа руки. В моем мухосранске толпы имбицылов поддерживают то, что творит наше правительство. Хочу хоть как-то быть полезен. Так как я веб-разработчик, то сегодня за ночь на коленке написал сервис, который позволяет вставить на ваш сайт (в т.ч ЖЖ) информационный iframe который показывает самые честные новости ТЖ. Владельцы сайтов…