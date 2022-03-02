Кино и сериалы
Сергей Исенеков

Российские прокатчики решили выпустить в повторный прокат отечественные фильмы на фоне отмены премьер западных студий Статьи редакции

Ради поддержки отечественных фильмов повторно на экраны выпустят «Движение вверх», «Холопа» и «Батю».

Прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит в повторный прокат успешные российские кинокартины. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор прокатчика Вадим Верещагин.

По словам Верещагина, на 3 марта перенесли премьеру комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Также «Централ партнершип» вернёт на экраны «Холопа», «Движение вверх» и «Батю».

В Министерстве культуры сообщили изданию, что новый график релизов фильмов в кинотеатрах меняется в реальном времени. «Мы, конечно, поддерживаем решение дистрибьюторов о сдвиге релизов российских фильмов на более ранние даты», – отметила глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко.

1 марта стало известно, что Disney, Sony, Warner Bros., Paramount и Universal приостановили прокат своих фильмов в России на фоне военных действий на территории Украины.

#новости #кино #войнасукраиной

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FOX

а нужно выпустить в прокат бесплатный
Иди и смотри (1985) об ужасах войны

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95
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Иван Шушленов

Пользуясь случаем, попрошу вас посоветовать, что скачать, чтобы смотреть после отключения интернета, какие фильмы, сериалы годные

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1
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Stepan Morozov

У меня скачаны все сезоны офиса. Планирую пересматривать любимый сериал в десятый раз, пока мир катится к чертям.

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4
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vlad egorov

я старых всяких накачал длинных, звездные врата, батлстар галактика, клиники офисы естесственно ну и все в этом духе

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0
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Сергей Панфилов

Так это о войне, а не о спецоперации...

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Сеня

без иронии, но лучше бы показали советскую годноту

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23
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Транс либертарианец

Этот?

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39
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aliftin

Пусть "или и смотри" нонстопом крутят вместо комедий.

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14
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Блестящий вентилятор

"Кин-дза-дза" например

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6
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Благополучный спрей

а покажут панфиловцев и прочую патриотическую современную хуету

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3
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Вячеслав Мгновенный

мне кажется пора пересмотреть наше отношение к наследию советского кинематографа

нет серьезно, какими бы милыми сердцу ни были иваны васильевичи, бриллиантовые руки и берегись автомобиля — трудно отрицать, что они формировали неоправданно позитивное и наивное восприятие уклада и уровня жизни в ссср

и лично мне кажется, что последнее имеет непосредственное отношение к тому беспросветному ужасу в который мы сейчас летим на полной скорости

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3
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Дратути

*иронии судьбы

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1
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цорiк

Да нахуя? Фильм хорошие, спору нет, но все видели 2+ раз точно. А смотреть надо под настроение. В кино вряд ли кто пойдет(

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Сеня

ну а я бы сходил на те, которые не особо попсовые

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HL3 confirmed

на Лебединое озеро бы сходил

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33
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Renox

Говно с лопаты подъехало. О дивный новый русский мир

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Тактический Абдужаббор

Движение вверх
 Это про стоимость доллара в рублях что-то?

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Jenny Smith

Холоп и Батя тут тоже неспроста. только Асмус как-то не совсем в тему, наверное "для девочек".

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Roman Kusmyan

Тем временем прокат Бэтмена-то идет

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5
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Элементарный ящик

дак это предпродажи до новостей об отмене. Вернут денежки обратно.

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8
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Ударный месяц

Или вместо Бетмена покажут защитников.

https://www.kinopoisk.ru/film/841813/

Яндекс
Найдётся всё
www.kinopoisk.ru
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2
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Законодательный якорь

Заshitников

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UFO Driver

*Zаshitников

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Элементарный ящик

бля мысленно на автомате прочитал голосом лукашенко

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UFO Driver

А что им сейчас может помешать все равно показать бэтмена? 🤔
Пленка то все равно наверное уже у них.

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Элементарный ящик

нет у них никакой плёнки. Нынче всё иначе работает.

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Roman Kusmyan

скорее всего, да. Сайт еаис, конечно, не очень информативный в этом плане. Создают впечатление, что всё ок.

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Дратути

Они с торрента скачают пиратку и будут крутить в зале.

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3
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Производственный файл

Экранку

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Неподвижный кавалер

А зачем? фильм же уже физически в кинотеатре на носителях

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Дратути

Ну на флешке, да.

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Roman Kusmyan
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Посторонний кран

предсмертный пук

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7
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Maksim Derkach

я их и в первый раз не смотрел

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Ігор Лазарук

А ведь знаешь, что страшно? Ты не смотрел и много кто не смотрел, но теперь, на фоне дефицита зарубежных лент и повтора отечественных кто-то из них да посмотрит. И проникнется величием. И будет на пару новых ватников больше.

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3
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Joel Miller

"И будет на пару новых ватников больше"

Не будет.

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Ігор Лазарук

Чел, я бы и рад ошибаться и думать, что вата головного мозга - это врождённое. Но блин, сколько украинцев, переехав из-за личных обстоятельств в разные годы в ту же Москву, прям впитали в себя "рашу-тудэй" и теперь в целом поддерживают курс страны.

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2
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Дешевый кран

Надеюсь покажут "Андрей Рублев" и "Иваново Детство".

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Алексей Абраменков

Нет, серьёзно!
Есть люди которых без кинотеатра трясёт как наркоманов? И они повторно пойдут смотреть провалившееся в прокате российское говно, ради посещения кинотеатра?

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German Baymuradov

думаю, скорее кинотеатры без людей трясет

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Danil Kuznetsov

Как минимум, два фильма из трех упомянутых ставили рекорды по сборам. А во-вторых, когда ты живешь в маленьком провинциальном городке, то у тебя три вида отдыха: в подъезде с пивком, на лавочке в теплом ТЦ или пойти в кино. Поэтому да, спрос на хоть какие-то фильмы есть

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AK

А в питере, например, какие еще есть варианты?
Как коротает вечера элита из дыбенко, купчино и девяткино например?

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d10482015

Как коротает вечера элита из дыбенко, купчино и девяткино например?
 Едут с работы домой

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Ramierl

что кинотеатрам прикажешь делать без иностранных релизов? Кинотеатрам, студиям озвучания

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Алексей Абраменков

Ничего не прикажу, тут нашёлся... приказчик.
Кинотеатры жалко, но что бы они не показывали, современное российское гуано или ремастерированнную советскую классику, без инокино им кирдык.

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George

Надо же предоставить своему народу право и возможность потискать свою розетку в кино, пофиг что на экране, главное что не голливудские жидонацисты.

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Блестящий вентилятор
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French potato

наверное, у Северной Кореи тоже есть неплохие фильмы. Можно и их

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Bohdan Shtepan

«Холоп» для холопов.

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Jenny Smith

а "Батя" сами знаете кто.

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Однако здравствуйте

Спойлеры к фильму ищите в реальной жизни

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Соколов Андрей

За себя и за Сашку! ©

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Gedevan

Лебединое озеро показывайте.

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Аполлинарий Запупёшынский

Есть же отличный фильм про летучую мышь.

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Странный агент

Летучая моль

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George

Балет лебединое озеро будет?

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Dmitry Smirnoff

стонкс

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Россию не спасти

На покушать принесли

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Интенсивный спрей

Вот бы российские сериалы в кинотеатрах показывали

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Дед Макар

Прямо сейчас всем, кто хочет войны или пытается оправдать ее, надо показывать ленту Элема Климова «Иди и смотри».

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Дратути

СашуТаню крутите, я схожу.

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Slartibartfast

Перепись катышков.

Вы пойдете на это в кино? А кто тогда оплатит прокат? - ВЫ. Просто не напрямую, а из бюджета. Возьмут те деньги, на которые к вам потом скорая не приедет.

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Koc Tet

А мне вот интересно, это скорее хорошо или скорее плохо для нашего кинопрома (если поспекулировать, что это затянется)? С одной стороны, теперь наши киноделы вздохнут спокойно без внешней конкуренции, а с другой - сколько кинотеатров вообще останется открытыми с таким скудным репертуаром? Прогорит же большинство.

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Артем Зубченко

ну и пойдут дружно нахуй

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Jonny Odyssey

ну все, Михалков ща за полгода настрочит товарищу Путлеру 2 десятка фильмов о духовных скрепах кремля

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James Denton

"Слушайте свои "Валенки" и не выпендривайтесь!" ©

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4SoftNews

BadComedian выпустит ремейк обзора на «Движение вверх»?

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Дмитрий Семёнов

У нас, россиян, память аквариумных рыбок, так что должно прокатить.

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Котан Котаныч

ну т.е. раньше они осознано поддерживали голивуд?

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Oldfag TV

Очень жаль, что новость не про, например, увеличение сеансов ретроспектив от "Иного кино" раза в три.
Нет, будем смотреть про "мы должны победить американцев!". Тьфублядь.

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