Российские прокатчики решили выпустить в повторный прокат отечественные фильмы на фоне отмены премьер западных студий Статьи редакции
Ради поддержки отечественных фильмов повторно на экраны выпустят «Движение вверх», «Холопа» и «Батю».
Прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит в повторный прокат успешные российские кинокартины. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор прокатчика Вадим Верещагин.
По словам Верещагина, на 3 марта перенесли премьеру комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Также «Централ партнершип» вернёт на экраны «Холопа», «Движение вверх» и «Батю».
В Министерстве культуры сообщили изданию, что новый график релизов фильмов в кинотеатрах меняется в реальном времени. «Мы, конечно, поддерживаем решение дистрибьюторов о сдвиге релизов российских фильмов на более ранние даты», – отметила глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко.
1 марта стало известно, что Disney, Sony, Warner Bros., Paramount и Universal приостановили прокат своих фильмов в России на фоне военных действий на территории Украины.
а нужно выпустить в прокат бесплатный
Иди и смотри (1985) об ужасах войны
Пользуясь случаем, попрошу вас посоветовать, что скачать, чтобы смотреть после отключения интернета, какие фильмы, сериалы годные
У меня скачаны все сезоны офиса. Планирую пересматривать любимый сериал в десятый раз, пока мир катится к чертям.
я старых всяких накачал длинных, звездные врата, батлстар галактика, клиники офисы естесственно ну и все в этом духе
Так это о войне, а не о спецоперации...
без иронии, но лучше бы показали советскую годноту
Этот?
Пусть "или и смотри" нонстопом крутят вместо комедий.
мне кажется пора пересмотреть наше отношение к наследию советского кинематографа
нет серьезно, какими бы милыми сердцу ни были иваны васильевичи, бриллиантовые руки и берегись автомобиля — трудно отрицать, что они формировали неоправданно позитивное и наивное восприятие уклада и уровня жизни в ссср
и лично мне кажется, что последнее имеет непосредственное отношение к тому беспросветному ужасу в который мы сейчас летим на полной скорости
*иронии судьбы
Да нахуя? Фильм хорошие, спору нет, но все видели 2+ раз точно. А смотреть надо под настроение. В кино вряд ли кто пойдет(
ну а я бы сходил на те, которые не особо попсовые
на Лебединое озеро бы сходил
Говно с лопаты подъехало. О дивный новый русский мир
Холоп и Батя тут тоже неспроста. только Асмус как-то не совсем в тему, наверное "для девочек".
Тем временем прокат Бэтмена-то идет
Или вместо Бетмена покажут защитников.
*Zаshitников
А что им сейчас может помешать все равно показать бэтмена? 🤔
Пленка то все равно наверное уже у них.
скорее всего, да. Сайт еаис, конечно, не очень информативный в этом плане. Создают впечатление, что всё ок.
Они с торрента скачают пиратку и будут крутить в зале.
Ну на флешке, да.
я их и в первый раз не смотрел
А ведь знаешь, что страшно? Ты не смотрел и много кто не смотрел, но теперь, на фоне дефицита зарубежных лент и повтора отечественных кто-то из них да посмотрит. И проникнется величием. И будет на пару новых ватников больше.
"И будет на пару новых ватников больше"
Не будет.
Чел, я бы и рад ошибаться и думать, что вата головного мозга - это врождённое. Но блин, сколько украинцев, переехав из-за личных обстоятельств в разные годы в ту же Москву, прям впитали в себя "рашу-тудэй" и теперь в целом поддерживают курс страны.
Нет, серьёзно!
Есть люди которых без кинотеатра трясёт как наркоманов? И они повторно пойдут смотреть провалившееся в прокате российское говно, ради посещения кинотеатра?
думаю, скорее кинотеатры без людей трясет
Как минимум, два фильма из трех упомянутых ставили рекорды по сборам. А во-вторых, когда ты живешь в маленьком провинциальном городке, то у тебя три вида отдыха: в подъезде с пивком, на лавочке в теплом ТЦ или пойти в кино. Поэтому да, спрос на хоть какие-то фильмы есть
А в питере, например, какие еще есть варианты?
Как коротает вечера элита из дыбенко, купчино и девяткино например?
Как коротает вечера элита из дыбенко, купчино и девяткино например?
Едут с работы домой
что кинотеатрам прикажешь делать без иностранных релизов? Кинотеатрам, студиям озвучания
Ничего не прикажу, тут нашёлся... приказчик.
Кинотеатры жалко, но что бы они не показывали, современное российское гуано или ремастерированнную советскую классику, без инокино им кирдык.
Надо же предоставить своему народу право и возможность потискать свою розетку в кино, пофиг что на экране, главное что не голливудские жидонацисты.
наверное, у Северной Кореи тоже есть неплохие фильмы. Можно и их
«Холоп» для холопов.
а "Батя" сами знаете кто.
Спойлеры к фильму ищите в реальной жизни
За себя и за Сашку! ©
Лебединое озеро показывайте.
Есть же отличный фильм про летучую мышь.
Летучая моль
Балет лебединое озеро будет?
стонкс
На покушать принесли
Прямо сейчас всем, кто хочет войны или пытается оправдать ее, надо показывать ленту Элема Климова «Иди и смотри».
СашуТаню крутите, я схожу.
Перепись катышков.
Вы пойдете на это в кино? А кто тогда оплатит прокат? - ВЫ. Просто не напрямую, а из бюджета. Возьмут те деньги, на которые к вам потом скорая не приедет.
А мне вот интересно, это скорее хорошо или скорее плохо для нашего кинопрома (если поспекулировать, что это затянется)? С одной стороны, теперь наши киноделы вздохнут спокойно без внешней конкуренции, а с другой - сколько кинотеатров вообще останется открытыми с таким скудным репертуаром? Прогорит же большинство.
ну и пойдут дружно нахуй
ну все, Михалков ща за полгода настрочит товарищу Путлеру 2 десятка фильмов о духовных скрепах кремля
"Слушайте свои "Валенки" и не выпендривайтесь!" ©
BadComedian выпустит ремейк обзора на «Движение вверх»?
У нас, россиян, память аквариумных рыбок, так что должно прокатить.
ну т.е. раньше они осознано поддерживали голивуд?
Очень жаль, что новость не про, например, увеличение сеансов ретроспектив от "Иного кино" раза в три.
Нет, будем смотреть про "мы должны победить американцев!". Тьфублядь.
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