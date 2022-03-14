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Премию BAFTA за лучший фильм получила «Власть пса». «Дюна» — лауреат в пяти номинациях Статьи редакции

Лучшим актёром признали Уилла Смита за роль в байопике «Король Ричард», лауреатом в категории «лучшая женская роль» стала Джоэнна Скэнлэн (драма «После любви»).

Кадр из фильма «Власть пса». Фото Netflix 

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов своей премии:

  • лучший фильм — «Власть пса»;
  • лучшая режиссура — «Власть пса»;
  • лучший сценарий — «Лакричная пицца»;
  • лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»;
  • лучший анимационный фильм — «Энканто»;
  • лучший мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»);
  • лучшая женская роль — Джоэнна Скэнлэн («После любви»);
  • лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
  • лучшая женская роль второго плана — Ариана де Бос («Вестсайдская история»);
  • лучшие спецэффекты — «Дюна»;
  • лучший звук — «Дюна»;
  • лучший оператор — Грег Фрейзер («Дюна»);
  • лучший композитор — Ханс Циммер («Дюна»);
  • лучший художник постановщик — Патрис Верметт («Дюна»);
  • «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»).

«Власть пса» ранее получила «Золотой глобус» за лучший драматический фильм. В картине рассказывается о двух братьях, владеющих крупным ранчо Монтаны. Один из них, узнав, что второй тайно женился на местной вдове, решает использовать её сына, чтобы уничтожить их брак. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.

#новости #bafta

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Камбербэтч в роли ковбоя?

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John Smith

прасците великодушно, я всё пропустил, Уилл Смит в историческом фильме аглицкого короля сыграл?

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