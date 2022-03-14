Премию BAFTA за лучший фильм получила «Власть пса». «Дюна» — лауреат в пяти номинациях Статьи редакции
Лучшим актёром признали Уилла Смита за роль в байопике «Король Ричард», лауреатом в категории «лучшая женская роль» стала Джоэнна Скэнлэн (драма «После любви»).
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов своей премии:
- лучший фильм — «Власть пса»;
- лучшая режиссура — «Власть пса»;
- лучший сценарий — «Лакричная пицца»;
- лучший фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»;
- лучший анимационный фильм — «Энканто»;
- лучший мужская роль — Уилл Смит («Король Ричард»);
- лучшая женская роль — Джоэнна Скэнлэн («После любви»);
- лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- лучшая женская роль второго плана — Ариана де Бос («Вестсайдская история»);
- лучшие спецэффекты — «Дюна»;
- лучший звук — «Дюна»;
- лучший оператор — Грег Фрейзер («Дюна»);
- лучший композитор — Ханс Циммер («Дюна»);
- лучший художник постановщик — Патрис Верметт («Дюна»);
- «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»).
«Власть пса» ранее получила «Золотой глобус» за лучший драматический фильм. В картине рассказывается о двух братьях, владеющих крупным ранчо Монтаны. Один из них, узнав, что второй тайно женился на местной вдове, решает использовать её сына, чтобы уничтожить их брак. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.
Обе не успели поговорить с корреспондентом издания Activatica.
Доступ к соцсети начали ограничивать раньше срока.
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙
Камбербэтч в роли ковбоя?
прасците великодушно, я всё пропустил, Уилл Смит в историческом фильме аглицкого короля сыграл?